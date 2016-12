DHA YURT BÜLTENİ-14

Pozantı'da kaza ve kar, otoyolu kapattı ADANA- Ankara otoyolu Pozantı mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kaza sonucu kapandı. Adana'nın Toros Dağları eteğindeki Pozantı İlçesi'nden geçen Adana-Tarsus-Ankara otoyolunda öğle saatlerinde bir TIR karda kontrolden çıktı. Plakası ve sürücüsü açıklanmaya TIR, otoyolu kapattı. Bu yüzden Pozantı İlçesi Gülek Boğazı'nda otoyol araç trafiğine kapandı. Kar yağışı nedeniyle ek YURT BÜLTENİ-14 Pozantı'da kaza ve kar, otoyolu kapattı ADANA- Ankara otoyolu Pozantı mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kaza sonucu kapandı. Adana'nın Toros Dağları eteğindeki Pozantı İlçesi'nden geçen Adana-Tarsus-Ankara otoyolunda öğle saatlerinde bir TIR karda kontrolden çıktı. Plakası ve sürücüsü açıklanmaya TIR, otoyolu kapattı. Bu yüzden Pozantı İlçesi Gülek Boğazı'nda otoyol araç trafiğine kapandı. Kar yağışı nedeniyle ekiplerin kazaya müdahalesi ve yol açma çalışmasının güçlükle yürütülmesi nedeniyle otoyolda uzun kuyruk oluştu. Saatlerce otoyolda mahsur kalan vatandaşlara Pozantı Belediyesi ekipleri kumanya dağıttı. Karayolları ve trafik ekipleri yolu açmak için çalışmasını sürdürüyor. Görüntü Dökümü ----------------- - Pozantı belediyesi ekiplerinin yolda kalan TIR şoförlerine ekmek dağıtması - Kar ile kaplanan otobandan görüntüler Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/POZANTI,(ADANA),() =================================================== Ailesi ifadeden sonra serbest RUSYA Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada, Söke'de gözaltına alınan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın aile üyesi olan 6 kişi ifadelerini verdikten sonra savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Ankara'da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen kendisi de öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesine ile bağlantılarına yönelik İzmir ve Aydın'daki soruşturmaya devam edildi. Aydın Söke'de yapılan ilk operasyonda polis memurunun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayıları Hüseyin Furuncu, dayısının eşi Sevinç Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu, gözaltına alındı. İzmir'de yürütülen operasyonda da, polisin Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nda okuduğu 2012 ile 2014 yıllarında, bağlantıda bulunduğu kişilere operasyon yapıldı. O zaman okulun yemekhanesinde görev yapan ancak FETÖ üyelerinin de abisi durumundaki Süleyman Ergen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında polislerinde bulunduğu ifade edildi. EMNİYETTEN SERBESTLER Polis memurun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayıları Hüseyin Furuncu, dayısının eşi Sevinç Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu'nun sorguları Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık üç gün sürdü. Gece yarısı ifadeleri tamamlanan ve olaydan haberdar olmadıklarını söyleyen aile üyeleri, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ailenin gece yarısı emniyetten ayrıldığı öğrenildi. İzmir'deki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü açıklandı. EVDE SASİZLİK HAKİM Serbest kalan ailenin evinde sessizliğin hakim olduğu görüldü. Cenazeyi almak için başvurunun ise henüz yapılmadığı öğrenildi. Cenazenin nerede toprağa verileceği merak konusu oldu. Ailenin yaşadığı Çeltikçi'nin Mahalle Muhtarı Önder Aşçı, "Sabah aldığımız habere göre Altıntaş'ın 6 kişilik ailesinin serbest kaldığını söylendi. Şu anda saat 16.00 olmasına rağmen aileyle hiçbir bağlantı kuramadık. Telefonlara da ulaşılmıyor. Bu konuyla ilgili ne gelecek, ne olacak bunu da bilemiyoruz. Cenazeyi almaya da başvuru yapan olmadı. Bize de öyle bir bilgi gelmedi. Sonucu merakla bekliyoruz. Mahallede bir sessizlik var" dedi. "İYİ BİR KOMŞUYDULAR" Komşularından 60 yaşındaki Hüseyin Yoldan, aileyi yakından tanıdığını ifade ederek, "Altıntaş ailesi yıllardan beri bizim yan komşumuzdur. Krediyle ev aldılar onu ödüyorlardı. İyi bir aileydi. Polis olan oğulları da ara sıra izinli olduğunda mahalleye gelirdi. Polis olduğu için ancak burada görebiliyorduk. Çocukken böyle değildi. Böyle bir olay yapacak kapasitede biri değildi. Demek ki orada kafasını yıkadılar. Duyduğumuzda şok yaşadık. Şu ana kadarda buraya gelen giden yok" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Mahalle Muhtarı Önder Aşçı'nın ve komşuları Hüseyin Yoldan'ın konuşması ve mahalleden görüntü - Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Taylan YILDIRIM- Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), () =========================================================== FETÖ'cü akademisyen çift Yunanistan'a kaçarken yakalandı EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde, jandarma tarafından durdurulan araçta FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak istedikleri ileri sürülen Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri 44 yaşındaki Doç. Dr. Muhammet U. ve 37 yaşındaki eşi Doç. Dr. Esma U. ile organizatörlük yaptığı öne sürülen Mustafa D., yakalandı. Akademisyen çiftin 3 çocuğuyla birlikte yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak için organizatörlere 10 bin euro ödediği belirtildi. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı bazı şüphelilerin büyük meblağlar karşılığında organizatörler tarafından yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerindeki Yenimuhacir Beldesi mevkiinde Mustafa D., yönetimindeki 61 TC 117 plakalı aracı durdurdu. Araçta FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Muhammet U., eşi Doç. Dr. Esma U. ve 3 çocuğu yakalandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevlerinden ihraç edilen öğretim üyeleri ve çocuklarının, yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılması için 10 bin Euro karşılığı organizatör Mustafa D. ile anlaştıkları öne sürüldü. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Çiftin araçta bulunan 3 çocuğu yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan Doç. Dr. Muhammet U., eşi Doç. Dr. Esma U. ve organizatörlük yaptığı öne sürülen Mustafa D., ifadelerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak Keşan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından ise Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde sahte kimlik ve pasaportlar bulundu. MERİÇ'TEKİ OLAYLA BAĞLANTISI ÇIKTI Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa D.'nin, Meriç İlçesi'nde FETÖ/PDY ile bağlantılı Esra Zümre, Mesut Yaşar, kılavuz Fevzi Karabulut yakalandığı, HAVELSAN'dan ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre'nin Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'ne atlayarak kaybolduğu olayda şüphelileri İstanbul'dan getiren kişi olduğu da saptandı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Jandarma ekiplerinin gelişi -Şüphelilerin hastaneye girişi -Hastane tabelası -Hastane önünde bekleyenler -Şüphelilerin hastaneden çıkarılması -Jandarma araçlarının hastaneden ayrılışı Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()- ================================== Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti (2) TUTUKLANDI Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı kadın arkadaşı M.G.U.'yu (34) ikinci kattaki evinin balkonundan aşağıya itip, evdeki eşyaları sokağa fırlatıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyerek polislere zor anlar yaşatan ve 3 saat sonra içeri itfaiye merdiveniyle giren polisler tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan O.B. (22) sevk edildiği adliyede tutuklandı. O.B. Seydikemer Eşen T tipi cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -O.B.'nin adliyeye sevk edimesinden görüntü Haber: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), () ========================================== Şanlıurfa'da, 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi ŞANLIURFA'da, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı akaryakıt tankerinin deposundaki gizli bölmede, 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kent girişinde şüpheli araçlar üzerine uygulama yapan polis ekipleri, Serkan C. yönetimindeki 47 DN 342 akaryakıt tankerini durdurdu. Sürücünün tedirginlik hareketinden şüphelenen polis, akaryakıt tankerini Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bahçesine götürüldü. Yapılan detaylı aramada tankerin gizli bölmelerinde 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan polis, tanker sürücüsü Serkan C.'yi gözaltına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------- - Durdurulan tankerde arama yapan polis - Polis ekiplerinin kaçak sigaraları tankerden çıkarması - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ========================================== BBP'li Bulut: 8 yıldır suçluların kanun önüne çıkması için mücadele ediyoruz BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, partilerinin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının 8 yıl önce suikaste kurban gittiğini belirterek, "Suçluların kanun önüne çıkması için o günden itibaren mücadele ediyoruz" dedi. BBP merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin, eski emniyet amiri Dursun Özmen hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla açılan dava yarın Kahramanmaraş'ta görülecek. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının 7 yıl 8 ay 27 gün önce suikaste kurban gittiğini belirterek o günden itibaren suçluların kanun önüne çıkması için mücadele ettiklerini ifade etti. Yazıcıoğlu davasına takipsizlik kararı verildiğini hatırlatan İl Başkanı Bulut, "Yarınki mahkeme sadece arama ve kurtarma faaliyetlerini akamete uğratan dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in mahkemesi. Karşılığı 2 yıldan düşük olan bir mahkemeye gidiyoruz. Ana davaya gitmiyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili kişilerin hesap vereceği mahkemeye gitmiyoruz" dedi. Mahkemeye katılmak üzere 50 kişilik bir heyetle Türkiye'ye gelen Avrupa Türk Birliği Başkanı Erol Yazıcıoğlu ise, "Yarın inşallah şehit başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehit olan dava arkadaşlarımızın duruşmasını takip edeceğiz. Yalnız yarın için değil olayın olduğu 25 Mart 2009 tarihinden itibaren şehit liderimizin dava arkadaşları olarak sürekli bu sürecin takipçisi olduk. Yarın Avrupa Türk Birliği Federasyonumuzun divan üyeleri, teşkilat başkanlarımız ve dava arkadaşlarımızla mahkemeden sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte bir otelde istişare toplantısı yapacağız" dedi. Görüntü Dökümü: -Toplantıdan görüntü -İl Başkanı Bulut'un konuşması -Erol Yazıcıoğlu'nun açıklaması Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, () ================================ Polisle gençler kartopu oynadı KAHRAMANMARAŞ'ta, çevik kuvvet polisi ile bir grup genç, kar topu oynadı. 2 gündür karın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta bir araya gelen bir grup genç, polislere moral vermek ve destek olmak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesine geldi. Burada her zaman yanlarında olduğunu dile getiren gençler, daha sonra polislerle kartopu oynadı. Polislerle gençlerin birbirlerine kartopu attığı ve neşeli dakikaların yaşandığı kartopu savaşında Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç da yer aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı kartopu savaşıyla polisler moral buldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------- - Elinde kartopu olan polisler - Polisle vatandaşlar yanyana - Polisle vatandaşların kartopu savaşı - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-) ========================================== Hakkari Valisi Toprak, annesi için mevlit okuttu HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, geçen hafta memleketi Kayseri'de hayatını kaybeden 80 yaşındaki annesi Nadire Toprak için mevlit okuttu. İkindi namazına müteakip cir camide verilen mevlide Hakkarililer ilgi gösterdi. Kayseri ve İstanbul'da gerçekleşen terör saldırılarında şehit olan asker ve polisler için de dua edildi. Hakkari Valisi Toprak'ın annesi için Merkez Hacı Sait Camiinde mevlit okutuldu. Mevlide, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcıları, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, bir süre önce partisi DBP'den istifa eden Yüksekova-Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı, TSO Başkanı Servet Taş, AK Parti Hakkari eski Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, kentteki kanaat önderleri, STK temsicileri, muhtarlar, polis ve vatandaşlar katıldı. Din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim ve Türkçe ilahilerin okunmasıyla başlayan mevlide sonrası Hakkari Müftüsü Faysal Geylani, Kayseri ve İstanbul'da gerçekleşen terör saldırılarında şehit olan asker ve polisler ile Vali Toprak'ın vefat eden annesi Nadire Toprak için dua edildi. Mevlit programına katılan kabalalık, Vali Toprak'a taziyede de bulundu. Vali Toprak'ın eşi Funda Toprak ise caminin üst katında mevlidi dinleyip dua etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- -Mevlide katılanlar -Annesinin mevlidine katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak -Kuran-ı Kerim'in okunması -Mevlide katılanlardan genel görüntü -Mevlide katılan Vali Toprak'ın eşi Funda Toprak -Detaylar -Mevlid sonrası okunan dualar -Vali Toprak'a taziye dileklerinde bulunan vatandaşlar -Taziye için sıraya giren kalabalık -Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan'ın Vali Toprak'a taziye ziyaretinde bulunması Haber Behçet DALMAZ/HAKKARİ,() ================================= iplerin kazaya müdahalesi ve yol açma çalışmasının güçlükle yürütülmesi nedeniyle otoyolda uzun kuyruk oluştu. Saatlerce otoyolda mahsur kalan vatandaşlara Pozantı Belediyesi ekipleri kumanya dağıttı. Karayolları ve trafik ekipleri yolu açmak için çalışmasını sürdürüyor. Görüntü Dökümü ----------------- - Pozantı belediyesi ekiplerinin yolda kalan TIR şoförlerine ekmek dağıtması - Kar ile kaplanan otobandan görüntüler Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/POZANTI,(ADANA),() =================================================== Ailesi ifadeden sonra serbest RUSYA Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada, Söke'de gözaltına alınan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın aile üyesi olan 6 kişi ifadelerini verdikten sonra savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Ankara'da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen kendisi de öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesine ile bağlantılarına yönelik İzmir ve Aydın'daki soruşturmaya devam edildi. Aydın Söke'de yapılan ilk operasyonda polis memurunun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayıları Hüseyin Furuncu, dayısının eşi Sevinç Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu, gözaltına alındı. İzmir'de yürütülen operasyonda da, polisin Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nda okuduğu 2012 ile 2014 yıllarında, bağlantıda bulunduğu kişilere operasyon yapıldı. O zaman okulun yemekhanesinde görev yapan ancak FETÖ üyelerinin de abisi durumundaki Süleyman Ergen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında polislerinde bulunduğu ifade edildi. EMNİYETTEN SERBESTLER Polis memurun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayıları Hüseyin Furuncu, dayısının eşi Sevinç Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu'nun sorguları Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık üç gün sürdü. Gece yarısı ifadeleri tamamlanan ve olaydan haberdar olmadıklarını söyleyen aile üyeleri, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ailenin gece yarısı emniyetten ayrıldığı öğrenildi. İzmir'deki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü açıklandı. EVDE SASİZLİK HAKİM Serbest kalan ailenin evinde sessizliğin hakim olduğu görüldü. Cenazeyi almak için başvurunun ise henüz yapılmadığı öğrenildi. Cenazenin nerede toprağa verileceği merak konusu oldu. Ailenin yaşadığı Çeltikçi'nin Mahalle Muhtarı Önder Aşçı, "Sabah aldığımız habere göre Altıntaş'ın 6 kişilik ailesinin serbest kaldığını söylendi. Şu anda saat 16.00 olmasına rağmen aileyle hiçbir bağlantı kuramadık. Telefonlara da ulaşılmıyor. Bu konuyla ilgili ne gelecek, ne olacak bunu da bilemiyoruz. Cenazeyi almaya da başvuru yapan olmadı. Bize de öyle bir bilgi gelmedi. Sonucu merakla bekliyoruz. Mahallede bir sessizlik var" dedi. "İYİ BİR KOMŞUYDULAR" Komşularından 60 yaşındaki Hüseyin Yoldan, aileyi yakından tanıdığını ifade ederek, "Altıntaş ailesi yıllardan beri bizim yan komşumuzdur. Krediyle ev aldılar onu ödüyorlardı. İyi bir aileydi. Polis olan oğulları da ara sıra izinli olduğunda mahalleye gelirdi. Polis olduğu için ancak burada görebiliyorduk. Çocukken böyle değildi. Böyle bir olay yapacak kapasitede biri değildi. Demek ki orada kafasını yıkadılar. Duyduğumuzda şok yaşadık. Şu ana kadarda buraya gelen giden yok" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Mahalle Muhtarı Önder Aşçı'nın ve komşuları Hüseyin Yoldan'ın konuşması ve mahalleden görüntü - Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Taylan YILDIRIM- Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), () =========================================================== FETÖ’cü akademisyen çift Yunanistan'a kaçarken yakalandı EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde, jandarma tarafından durdurulan araçta FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak istedikleri ileri sürülen Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri 44 yaşındaki Doç. Dr. Muhammet U. ve 37 yaşındaki eşi Doç. Dr. Esma U. ile organizatörlük yaptığı öne sürülen Mustafa D., yakalandı. Akademisyen çiftin 3 çocuğuyla birlikte yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak için organizatörlere 10 bin euro ödediği belirtildi. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı bazı şüphelilerin büyük meblağlar karşılığında organizatörler tarafından yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerindeki Yenimuhacir Beldesi mevkiinde Mustafa D., yönetimindeki 61 TC 117 plakalı aracı durdurdu. Araçta FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Muhammet U., eşi Doç. Dr. Esma U. ve 3 çocuğu yakalandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevlerinden ihraç edilen öğretim üyeleri ve çocuklarının, yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılması için 10 bin Euro karşılığı organizatör Mustafa D. ile anlaştıkları öne sürüldü. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Çiftin araçta bulunan 3 çocuğu yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan Doç. Dr. Muhammet U., eşi Doç. Dr. Esma U. ve organizatörlük yaptığı öne sürülen Mustafa D., ifadelerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak Keşan Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından ise Keşan Adliyesi’ne sevk edildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde sahte kimlik ve pasaportlar bulundu. MERİÇ’TEKİ OLAYLA BAĞLANTISI ÇIKTI Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa D.’nin, Meriç İlçesi’nde FETÖ/PDY ile bağlantılı Esra Zümre, Mesut Yaşar, kılavuz Fevzi Karabulut yakalandığı, HAVELSAN'dan ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre’nin Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'ne atlayarak kaybolduğu olayda şüphelileri İstanbul'dan getiren kişi olduğu da saptandı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Jandarma ekiplerinin gelişi -Şüphelilerin hastaneye girişi -Hastane tabelası -Hastane önünde bekleyenler -Şüphelilerin hastaneden çıkarılması -Jandarma araçlarının hastaneden ayrılışı Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()- ================================== Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti (2) TUTUKLANDI Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı kadın arkadaşı M.G.U.'yu (34) ikinci kattaki evinin balkonundan aşağıya itip, evdeki eşyaları sokağa fırlatıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyerek polislere zor anlar yaşatan ve 3 saat sonra içeri itfaiye merdiveniyle giren polisler tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan O.B. (22) sevk edildiği adliyede tutuklandı. O.B. Seydikemer Eşen T tipi cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -O.B.'nin adliyeye sevk edimesinden görüntü Haber: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), () ========================================== Şanlıurfa’da, 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi ŞANLIURFA’da, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı akaryakıt tankerinin deposundaki gizli bölmede, 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kent girişinde şüpheli araçlar üzerine uygulama yapan polis ekipleri, Serkan C. yönetimindeki 47 DN 342 akaryakıt tankerini durdurdu. Sürücünün tedirginlik hareketinden şüphelenen polis, akaryakıt tankerini Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bahçesine götürüldü. Yapılan detaylı aramada tankerin gizli bölmelerinde 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan polis, tanker sürücüsü Serkan C.’yi gözaltına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------- - Durdurulan tankerde arama yapan polis - Polis ekiplerinin kaçak sigaraları tankerden çıkarması - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ========================================== BBP'li Bulut: 8 yıldır suçluların kanun önüne çıkması için mücadele ediyoruz BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, partilerinin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının 8 yıl önce suikaste kurban gittiğini belirterek, "Suçluların kanun önüne çıkması için o günden itibaren mücadele ediyoruz" dedi. BBP merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin, eski emniyet amiri Dursun Özmen hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla açılan dava yarın Kahramanmaraş'ta görülecek. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının 7 yıl 8 ay 27 gün önce suikaste kurban gittiğini belirterek o günden itibaren suçluların kanun önüne çıkması için mücadele ettiklerini ifade etti. Yazıcıoğlu davasına takipsizlik kararı verildiğini hatırlatan İl Başkanı Bulut, "Yarınki mahkeme sadece arama ve kurtarma faaliyetlerini akamete uğratan dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in mahkemesi. Karşılığı 2 yıldan düşük olan bir mahkemeye gidiyoruz. Ana davaya gitmiyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili kişilerin hesap vereceği mahkemeye gitmiyoruz" dedi. Mahkemeye katılmak üzere 50 kişilik bir heyetle Türkiye'ye gelen Avrupa Türk Birliği Başkanı Erol Yazıcıoğlu ise, "Yarın inşallah şehit başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehit olan dava arkadaşlarımızın duruşmasını takip edeceğiz. Yalnız yarın için değil olayın olduğu 25 Mart 2009 tarihinden itibaren şehit liderimizin dava arkadaşları olarak sürekli bu sürecin takipçisi olduk. Yarın Avrupa Türk Birliği Federasyonumuzun divan üyeleri, teşkilat başkanlarımız ve dava arkadaşlarımızla mahkemeden sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte bir otelde istişare toplantısı yapacağız" dedi. Görüntü Dökümü: -Toplantıdan görüntü -İl Başkanı Bulut'un konuşması -Erol Yazıcıoğlu'nun açıklaması Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, () ================================ Polisle gençler kartopu oynadı KAHRAMANMARAŞ'ta, çevik kuvvet polisi ile bir grup genç, kar topu oynadı. 2 gündür karın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta bir araya gelen bir grup genç, polislere moral vermek ve destek olmak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesine geldi. Burada her zaman yanlarında olduğunu dile getiren gençler, daha sonra polislerle kartopu oynadı. Polislerle gençlerin birbirlerine kartopu attığı ve neşeli dakikaların yaşandığı kartopu savaşında Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç da yer aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı kartopu savaşıyla polisler moral buldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------- - Elinde kartopu olan polisler - Polisle vatandaşlar yanyana - Polisle vatandaşların kartopu savaşı - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-) ========================================== Hakkari Valisi Toprak, annesi için mevlit okuttu HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, geçen hafta memleketi Kayseri'de hayatını kaybeden 80 yaşındaki annesi Nadire Toprak için mevlit okuttu. İkindi namazına müteakip cir camide verilen mevlide Hakkarililer ilgi gösterdi. Kayseri ve İstanbul'da gerçekleşen terör saldırılarında şehit olan asker ve polisler için de dua edildi. Hakkari Valisi Toprak'ın annesi için Merkez Hacı Sait Camiinde mevlit okutuldu. Mevlide, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcıları, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, bir süre önce partisi DBP'den istifa eden Yüksekova-Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı, TSO Başkanı Servet Taş, AK Parti Hakkari eski Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, kentteki kanaat önderleri, STK temsicileri, muhtarlar, polis ve vatandaşlar katıldı. Din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim ve Türkçe ilahilerin okunmasıyla başlayan mevlide sonrası Hakkari Müftüsü Faysal Geylani, Kayseri ve İstanbul'da gerçekleşen terör saldırılarında şehit olan asker ve polisler ile Vali Toprak'ın vefat eden annesi Nadire Toprak için dua edildi. Mevlit programına katılan kabalalık, Vali Toprak'a taziyede de bulundu. Vali Toprak'ın eşi Funda Toprak ise caminin üst katında mevlidi dinleyip dua etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- -Mevlide katılanlar -Annesinin mevlidine katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak -Kuran-ı Kerim'in okunması -Mevlide katılanlardan genel görüntü -Mevlide katılan Vali Toprak'ın eşi Funda Toprak -Detaylar -Mevlid sonrası okunan dualar -Vali Toprak'a taziye dileklerinde bulunan vatandaşlar -Taziye için sıraya giren kalabalık -Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan'ın Vali Toprak'a taziye ziyaretinde bulunması Haber Behçet DALMAZ/HAKKARİ,() =================================