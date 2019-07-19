DHA YURT BÜLTENİ-14

HAKURK'TA ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT

PENÇE Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit oldu. Acı haber, şehidin Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahellesi'ndeki ailesine verildi.

Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı töreristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın acı haberi, Konya'nın Çeltik ilçesindeki ailesine ulaştı. Çeltik Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Ali Meşe ve askeri yetkililer, Kaşören Mahallesi'ndeki İsmail ve Fatma Ünal çiftine oğullarını şehadetini bildirdi.Bekar olduğu öğrenilen şehit Ünal'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Kaşören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Konya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtilerek, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.



Atilla MEMİŞ/ÇELTİK, (Konya) ()

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2)İŞ YERİNDE CİNSEL İSTİSMARA TUTUKLAMA

NEVŞEHİR'de, konfeksiyon dükkanı işleten Erol G. (82), iş yerinde 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, Erol G.'nin, 2 ay önce dükkanın önünden geçen 10 yaşlarındaki başka bir kız çocuğuna sarılıp, öpmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Belediye Caddesi'nde konfeksiyon dükkanı bulunan Erol G., 4 gün önce iş yerine gelen 16 yaşındaki kıza, cinsel istismarda bulundu. Kızın polise giderek şikayette bulunması üzerine Erol G. gözaltına alındı. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, Erol G.'nin yaklaşık 2 ay önce başka bir kız çocuğuna iş yerinin önünde cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Görüntüde Erol G.'nin, iş yerinin önünde sandalyede otururken, dükkanın önünden geçen küçük kızı yanına çağırıp, sarılmaya ve öpmeye çalıştığı görüldü. Kızın, bir süre sonra Erol G.'nin elinden kurtulup, uzaklaştığı görüntüye yansıdı.

Erol G.'nin, şikayetçi kıza yönelik eylemine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ise bulunamadı. Erol G., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili ise küçük kızı bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

Süre:41 saniye-1.13 MB

Haber-Kamera:NEVŞEHİR,

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3)HASİNE'Yİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜLEN SEVGİLİSİ TUTUKLANDI



DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, Hasine Şanlı'nın (41) ölümüyle ilgili gözaltına alınan sevgilisi Tamer Aksu (51), sorgusunda cinayeti kabul etti. Aksu'nun olaydan önce sevgilisi evde olmadığı için camı kırarak içeri girip, bir süre uyuduğunu ardından eve gelen Şanlı ile tartıştığı sırada çekiçle kafasından vurup, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Tamer Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde eğlence merkezinde çalışan Hasine Şanlı, dün işe gitmeyince, arkadaşları cep telefonunu arayarak ulaşmaya çalıştı. Telefonla ulaşamayan arkadaşları, saat 16.00 sıralarında, Şanlı'nın Denizli'nin Bekilli ilçesindeki evine gitti. Evin arka penceresinin kırık olduğunu gören arkadaşları içeri girdiğinde Şanlı'yı yatak odasında kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise Şanlı'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şanlı'nın eğlence mekanlarında çalışan iş arkadaşları da olay yerine geldi. Şanlı'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Hasine Şanlı'nın cenazesi evden çıkarılırken, arkadaşları gözyaşları döktü.

Hasine Şanlı'nın ölümüyle ilgili polis ekiplerince başlatılan çalışmada, bir süredir ilişki yaşadığı Tamer Aksu'nun şüpheli olduğu belirlendi. Aksu'nun 10 gün önce, Şanlı'nın ayrılmak istemesi üzerine kadının evinin önünde silahla havaya ateş açtığı öğrenildi. Şanlı'yı öldürüp kaçtığı öne sürülen Tamer Aksu, Çivril ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Tamer Aksu'nun emniyetteki ifadesinde suçu itiraf ettiği bildirildi. Aksu'nun olaydan önce Şanlı evde yokken camı kırıp konuta girdiği, alkollü olduğu için bir müddet uyuduğu, daha sonra eve gelen Şanlı ile aralarında çıkan kavga sırasında sevgilisinin başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Tamer A.'nın adliyeye sevk edilmesi



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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