DHA YURT BÜLTENİ-14

KÖYÜN BİR BÖLÜMÜ SULAR ALTINDA KALDI, D-100 KARAYOLU ANKARA İSTİKAMETİ KAPANDI (1-EK)

BOLU'da, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Rüzgarlar Köyü ve Çaygökpınar köyünde bulunan dereler taştı. Köyün Merkez Mahallesi sular altında kaldı. D-100 karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Bolu'da saat 15.30 sıralarında başlayan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağmur nedeniyle Rüzgarlar Köyü'nde bulunan Rüzgarlar Deresi taştı. Köyün Merkez Mahallesi tamamen sular altında kaldı. Sel, ağaçları yerinden sökerken bazı traktör ve otomobiller de sulara gömüldü. Çaygökpınar Köyü de etkili olan yağmurdan etkilendi. Çaygökpınar deresi taştı. Köyün bir bölümü sular altında kaldı.

D-100 KARAYOLU ANKARA YÖNÜNE KAPANDI

D-100 karayolunun Ankara yönü Çaydurt mevkiinden trafiğe kapatıldı. Araçlar TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Derenin yolu sular altına bırakma ihtimaline karşı araç geçişine izin verilmiyor.

İŞTEN KOVULMASINDAN SORUMLU TUTTUĞU USTABAŞINI BIÇAKLADI, TÜFEĞİ BOĞAZINA DAYAYIP POLİSE DİRENDİ

ANTALYA'da paketçi olarak çalıştığı restoranda işine son verilen Tayfun Kır (28), bundan sorumlu tuttuğu ustabaşı Halil İbrahim Tunç'u göğsünden bıçakladı. Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle restorana geri dönen Kır, kapıda polisi görünce silahı boğazına dayayıp Tunç ile konuşmak istediğini söyledi. 1.5 saat sonra ikna edilen Kır, polis merkezine götürüldü.

Soğuksu Mahallesi Toroslar Caddesi 297 Sokak'taki restoranda paketçi olarak çalışan Tayfun Kır'ın işine birkaç gün önce son verildi. Tayfun Kır, bugün saat 14.00 sıralarında restorana gelerek, işten kovulmasından sorumlu tuttuğu Halil İbrahim Tunç'u göğsünden bıçakladı. Kır, daha sonra restorandan ayrılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

TÜFEK ALIP GERİ DÖNDÜ

Kısa süre sonra evden av tüfeğini alıp geri dönen Tayfun Kır, kapı önündeki polis ekiplerini görünce restoranın arka kısmına geçip silahı boğazına dayadı. Tayfun Kır, Tunç'un yanına getirilmesini, sadece konuşmak istediğini, gelmezse kendisini vuracağını söyledi. Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, Tayfun Kır'ı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Kır'ın eylemini devam ettirmesi üzerine olay yerine özel harekat ekibi çağrıldı. 1.5 saatin sonunda ikna edilen Kır, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Halil İbrahim Tunç'un durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

DİLENCİLERİN KÜÇÜK ÇOCUKLARI KİRALADIĞI ORTAYA ÇIKTI

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi’nde belediye tarafından, yılbaşından bu yana yakalanan dilencilere 200 kez işlem yapılırken toplam 31 bin 400 lira para cezası uygulandı. Manavgat Belediyesi zabıta yetkilileri, dilencilerin günlük 30-40 lira karşılığında küçük çocukları kiraladığını belirterek, bunlara insan ticareti suçundan adli işlem yapılması gerektiğini söyledi.

Manavgat'ta yaz aylarının gelmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla zabıta, polis ve jandarma görevlileri dilencilere karşı mücadele ediyor. Çoğunlukla kucaklarında çocuklar ile bekleyen dilenciler Antalya ve İbrahim Sözen Caddeleri, Pazar yerleri ve Side ile Kumköy gibi turistlerin yoğun olduğu yerlerde durmaya devam ediyor.

Manavgat Belediyesi zabıtası tarafından 1 Ocak'tan bu yana 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 200 kez işlem yapılan dilencilere toplam 31 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Zabıta tarafından tutulan tutanakları imzalayan dilenciler cezayı ödemeyeceklerini belirterek zabıta karakolundan çıkarak tekrar dilencilik yaptıkları bölgelere geri dönüyor.

ÇOCUKLARI KİRALIYORLARMIŞ

Manavgat Belediyesi zabıta yetkilileri, dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre uygulanan idari yaptırımların yetersiz olduğunu belirterek, yasal yönden konuya çözüm bulunmasını istedi. Manavgat'ta dilencilerin her ay kucaklarında 1 yaşından küçük farklı çocuklarla dolaştıklarını anlatan zabıta görevlileri, "Biz ilk başlarda ne olduğunu tam anlayamadık. Bir süre sonra çocuklar değişmeye başladığında fark ettik. Bunlar birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30 liraya, 40 liraya kiralıyormuş. Bunun adı insan ticareti. Güvenlik güçleri ve savcılık makamı bu konuyu mutlaka bu yönden yeniden değerlendirmeli. Dilenciler hakkında 'insan ticareti' suçundan adli işlem yapılmalı" dedi.

YOLDA BULUP JANDARMAYA TESLİM ETTİKLERİ ÇANTA, HAYATLARINI KARARTTI



HOLLANDA'dan gelip Türkiye’ye yerleşen, Türk vatandaşı ve Müslüman olup 'Can' ismini alan Avrupa eski Halter Şampiyonu Can Van Der Meer'in (61) eşiyle birlikte yolda bulup, polise teslim ettiği çanta nedeniyle hayatı karardı. Sahibinin, çantadaki 2 bin liranın kayıp olduğunu belirtip şikayetçi olduğu Can Van Der Meer, 'Açık alandan hırsızlık' suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Antalya'dan dava için Yalova'ya gelen çift, asıl mağdurun kendileri olduğunu söyledi.

Hollanda'dan gelip Türkiye'ye yerleşen, Türk vatandaşı ve Müslüman olup ‘Can’ ismini alan 1997 Avrupa Halter Şampiyonu Can Van Der Meer, Türk eşi Ferdane Van Der Meer (52) ile geçen yıl 26 Şubat'ta, Antalya'dan, bir dönem yaşadıkları Yalova'nın Çınarcık ilçesine akraba ziyaretine geldi. Çift, yazlıklarına giderken yolda bir el çantası buldu. Çantanın içine bakan çift, içerisinde yaklaşık 15 kredi kartının olduğunu gördü. Can Van Der Meer ve eşi, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek çantayı teslim etti. Jandarmanın karakola çağırdığı çantanın sahibi M.G., 2 bin liranın eksik olduğunu söyleyip, şikayetçi oldu.

Çift olaydan 2-3 saat sonra polis ekipleri tarafından Çınarcık Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Emniyete giden çift, şoke oldu. M.G.'nin kendilerinden şikayetçi olduğunu öğrendi.

DAVA İÇİN ANTALYA'DAN GELDİLER

Can Van Der Meer hakkında 'Açık alandan hırsızlıkö suçlamasıyla Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması için çift, yaşadıkları Antalya'dan Yalova'ya geldi.

Yaşadıklarını anlatarak sitem eden Ferdane Van Der Meer, "Kafam ıslak bir şekilde karakola gittim. ‘Bu beyefendi sizden şikâyetçi’ dediler. ‘Neden?’ dedim. Çantasında 2 bin TL para varmış. Biz çantayı bulduğumuz şekilde teslim ettik. Şimdi buradan herkese tüm Türkiye’ye soruyorum. Bir insan bir hırsızlık yapıyorsa veya bir çanta bulup bir yere götürüyorsa, içinde para varsa, bu parayı alıp da ondan sonra o çantayı götürüp kendi elleriyle verir mi? Hiçbir insan bunu yapmaz. Alırım parayı, atarım çantayı ya da yakarım. İzimi kaybettiririm. Niye gidip kocamla teslim edeyim. Böyle bir saçmalık var mı? Benim eşim 61 yaşında. Bu yaşa kadar hiçbir suça karışmamış. Yurt dışında iki üniversite bitirmiş, iç ve dış mimar olan bir insan. Böyle bir paraya ihtiyacımız yok Allah’ıma bin şükür. Ne kadar üzgün. Ben sırf bu iş için Antalya’dan çıkıp Yalova’ya kadar sakat halimle geldim. Diz kapaklarıma kök hücre yapılacaktı yaptıramadım. Kan tüpleri elimde o şekilde çıktım ve bu iş için Yalova’ya geldim" dedi.

Fethiye’de de eşinin apar topar karakola götürüldüğünü söyleyen Meer, olayın asıl mağdurunun kendileri olduğunu belirtti.

Can Van Der Meer ise "Umarım hâkim gerekli cevabı verir" dedi.

Davanın görülen ilk duruşmasında Can Van Der Meer suçlamaları reddetti. Dava ertelendi.

GAZİANTEP’TE KIBRIS GAZİLERİ'NE MADALYA VE BERATLARI VERİLDİ

GAZİANTEP’te Kıbrıs Barış Harekatına katılan 31 gaziye madalya ve beratları törenle verildi.

Şehitkamil Kültür Merkezinde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, Gaziantep Büyükşehir Başkan vekili Osman Toprak, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, kurum müdürleri ve Kıbrıs Gazileri ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından konuşan Erhan Özkan, Kıbrıs Harekatı’nın Kıbrıs halkı tarafından büyük destek gördüğünü söyleyerek, “Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyetinin yapmış olduğu harekatların içerisinde en çok halk desteğini görmüş olan harekattır. Bu harekatta siz değerli gazilerimiz ve şu anda aramızda olmayan şehitlerimiz üstün başarılar göstererek Kıbrıs Türk toplumuna kendi başlarına elde edemeyecekleri çok önemli bir şey hediye ettinizö dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Kıbrıs Gazilerini Türkiye’nin iç güvenliğini sağlarken gazi olan askerlerden ayrı tutmadıklarını belirtti.

Vali Gül, millet ve devlet olarak gazilere minnettar olduklarını söyleyerek, öKıbrıs Gazileri tıpkı diğer gazilerimiz gibi şehit olmak için bu mücadeleye atılan ve şehitliğin nasip olmadığı insanlardır. Bundan dolayı Kıbrıs Gazilerimizi iç güvenlik te gazi olan vatandaşlarımızdan farklı tutmuyoruz. 20 yaşında Kıbrıs Harekatına katılan ve sizler kendi soydaşlarımızı gördükleri zulümden kurtarmak için gönüllü askerlerimizdiniz. Bu nedenle her birinize millet olarak ve devlet olarak minnettarızö diye konuştu.

Tören, gazilere madalyaları ve beratlarının, takdim edilmesi ile sona erdi.

