DHA YURT BÜLTENİ - 14

YURT BÜLTENİ - 14

Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı

Eskişehir'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen N.Ö. (39), Bilecik'in Bozüyük ilçesi otogarında gözaltına alındı.

Eskişehir'den yolcu otobüsüyle Zonguldak'a gitmek için yola çıkan N.Ö., iddiaya göre yolculuk sırasında cep telefondan cinsel içerikli videolar izledi. N.Ö. daha sonra kadın yolculardan birine sarkıntılık etti. Kadının ihbarı üzerine N.Ö., Bilecik'in Bozüyük ilçe otogarında duran otobüste gözaltına alındı. Kadın yolcu, N.Ö.'den şikayetçi oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. elleri önden kelepçeli olarak Bozüyük Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Şüphelinin adliyeye girişi

-Bozüyük adliyesi

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK, ()-

================

Tehlike yaratacağını düşündüğü trafoyu engellemek için kepçenin önüne geçti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çocuk parkının da yer aldığı yeşil alana trafo inşa edildiğini gören 50 yaşında Işıl Berk, olası bir arıza durumda başta çocuklar olmak üzere yapının halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle çalışmayı engelledi. İş makinesinin önünde duran Berk'in çabası sonuç verirken, yapının mahallelinin karar vereceği başka bir alana yapılacağı belirtildi.

Armutalan Mahallesi Turban Mevkisi'ndeki yeşil alan ve çocuk parkı içine, elektrik dağıtım şirketi tarafından trafo yapımı için iş makinesiyle temel kazı çalışmasına başlandı. Çalışmayı gören iki çocuk annesi ev kadını Işıl Berk, son verilmesini istedi. Tepkisinin gerekçesini anlatan Berk, şöyle dedi:

"Ormanın dibinde, yeşil alana ve çocuk parkına elektrik trafosu yapıyorlar. Elektrik aksamlarında sürekli sıkıntılar mevcut. Buraya yapılacak trafoda olabilecek bir kısa devre, çocuklarımızın hayatını tehlikeye atar. Yanındaki ormanlık alanda yangın çıkar. Yapılacak trafoyla mahallemiz tehlike altına girecek. Uyarılarımızı kimse dinlemeyince, kendimi kepçenin önüne attım. Trafonun burada yapılmaması için ne gerekiyorsa yapacağım."

Kadının eşi kaptan 69 yaşındaki Enver Berk de parka gelerek, ona destek oldu. Enver Berk, "Trafo yapılması planlanan araziyi, yeşil alan ve çocuk parkı olması için kamu yararına bağışladık. Çocuk parkı olmasını istediğimiz yerde güvenliği tehlikeye düşürecek bir girişim olursa, engeller ve konuyu yargıya taşırım" dedi. Işıl Berk, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay ile Oktay'ın eşini telefonla arayarak durumu anlattı. Bir süre sonra mahalleye gelen belediye zabıta ekipleri, kepçe operatörünü ve çalışanları uyararak, kazının durdurulmasını istedi. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, mahallenin istediği bir noktaya elektrik trafosunun yapılacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yeşil alan ve çocuk parkı genel görüntü

- Işıl Berk adlı kadınla kepçe başında röp.

- Işıl Berk'in Eşi Enver Berk ile röp.

( Toplam: 4 dakika 49 saniye-348 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

================

Yarım kalple dünyaya gelen minik Miraç, yaşama tutunamadı

SİİRT’te, yarım kalple dünyaya gelen 3 yaşındaki Miraç Baykara, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Siirt Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Aydın Baykara'ın 4'üncü çocuğu olan Miraç, 3 yıl önce yarım kalple dünya geldi. Baykara Ailesi, 7 aylıkken hastalığı teşhis edilen Miraç'ı tedavi ettirmek için çok sayıda hastaneye götürdü. 2 yıl önce ise Sağlık Bakanlığı, Miraç bebeği, Ankara'daki özel bir hastaneye getirtti. Burada yapılan 2 haftalık tedavinin ardından Miraç bebek, Siirt'e geri götürüldü.

Zaman zaman rahatsızlanıp, hastaneye götürülen Miraç, 2 gün önce evde bir kez daha fenalaştı. Ailesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde bu sabah hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:

----------------

//ARŞİV//

- Hastaneden görüntü

- Miraç Bebekten görüntü

- Bebeğinde daha önce çekişmiş görüntüleri

- Annesinin kucağında Miraç bebeğin görüntüsü

- Annesinin daha önce çekilmiş açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

======================

Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti

Sinop'ta kırmızı halı üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılşan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

Sinop'un Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başı boş inek, kırmızı halıdan geçerek içeri girmeye çalıştı. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından 'Çık dışarı, burası sana göre değil' denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

Görüntü Dökümü

----------

İneğin otele girmeye çalışması

Görevlilerin kovalaması

Haber: Hakan AKGÜN SİNOP

=====================

Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi

Mersin’in Silifke ilçesinde farkındalık yaratmak, dikkat çekmek amacı ile anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defileye çıkarken anneleri ise cep telefonları kendilerini görüntüledi.

Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla Narlıkuyu Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin ile yürüttükleri çalışmanın sonunda bir defile gerçekleştirildi. Çocuklara çevre bilincinin kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje nedeni ile sınıfta yapılan defilede atık maddelerden elbiseler ve süper kahraman kostümleri tasarlandı. Defileye de katılan minik öğrenciler, atık poşet, kağıt ve bezlerden hazırlanan kıyafetlerle geri dönüşüme dikkati çekti.

21 minik öğrenci kullanılmış koliler, gıda ambalajları, plastik kapaklar, CD’ler, pet şişe kapakları, çuval, ve yumurta kolilerinden yaptıkları kostümleri velilerinin de katıldığı defilede görücüye çıkardı. Öğrencilerin geri dönüşümden elde ettikleri kostümleri sergilemeleri velileri tarafından alkışlandı.

Velililerin de çalışmaya destek olduğunu gözlenen projenin örnek olması dikkat çekerken veliler, "Geri dönüşüm ve çevreyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları kapsamında bugün okulumuzda defile düzenledik. Çocuklarımıza çevre bilincinin kazandırılmasının önemli olduğunu bizde öğrenmiş olduk. Onlarla birlikte hangi atığın kaç yılda göre dönüm yaptığını ve doğaya verdiğimiz zararları öğrendik. Bu anlamda bu çalışmayı ortaya çıkaran öğretmenlerimize ve çalışmalarımıza destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

-Çocuklar defileye hazırlanırken

-Çocuklar giyinirken

-Çocukların kıyafetlerinden görüntü

-Çocuklarla röportaj

-Defileden görüntü

-Çocuklar toplu halde

-Çocukların anneleri ile röportaj



(BOYUT: (SÜRE: 4,47 DK)

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), ()

====================

Burdur'da kaza: 2 yaralı

BURDUR'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya- Burdur karayolunda meydana gelen kazada, Erman Tokar'ın kullandığı 15 NS 713 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce önünde seyreden Mehmet Tulan'ın kullandığı 07 ERZ 73 Plakalı otomobile ardından da Muhammet Zafer Altaş'ın kullandığı 15 NN 826 plakalı Tır'a çarptı. Kazada Erman Tokar ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan Afgan uyruklu bir kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Antalya- Burdur karayolu Kurna kavşağı bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Yoldaki trafik

- Kazaya karışan otomobiller

- Çekiciye yüklenmesi

- Hastane dış plan

- Ambulans

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

===================

Yüksek Sadakat otizmli çocuklar için söyledi

DENİZLİ'de ünlü rock müzik grubu Yüksek Sadakat, otizmli çocuklar yararına sahne aldı. Konserde elde edilen gelir, otizmli çocukların eğitiminde kullanılacak.

Denizli Otizm Derneği, dün (cuma) otizmli çocuklar yararına konser düzenledi. Bir eğlence mekanında düzenlenen etkinlikte, ünlü rock müzik grubu Yüksek Sadakat, otizmli çocuklar yararına sahneye çıktı. Yüksek Sadakat, sevilen şarkılarını otizmli çocuklar için söylerken, grubun sahne performansı izleyenlerin beğenisini kazandı. Sahnede konuşan grubun solisti Kenan Vural, böyle yararlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Burada olmamızın sebebi, otizmli kardeşlerimize yardımcı olmak. Burada olmak ve bu geceye katılmak, bizler için büyük bir mutluluk. Toplumda bu farkındalığı yaratmak ve otizmli bireyleri yaşadığımız topluma dahil etmemiz gerekiyor. Hepimiz onların bu toplumda kendilerini eksik görmeden yaşamalarını sağlamaya çalışmalıyız" diye konuştu.

Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç ise, otizm konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirterek, "Yüksek Sadakat Grubu, otizmli çocuklar yararına konser verdi. Buradan elde edilen gelirle otizmli çocuklar için yaz okulu düzenleyeceğiz. Bu ücretsiz yaz okulunda, otizmli çocuklar normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim görecekler. Otizmle ilgili sorunların çözümü için birlikte hareket etmek çok önemli. Bize destek olan ve etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yüksek Sadakat grubunun sahne performansı

- Grubun solisti Kenan Vural'ın konuşması

- Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()