DHA YURT BÜLTENİ - 14

Saros Körfezi'nde dev yolcu uçağı batırıldı

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilerek montajı yapılan ve lastik botlar üzerinde denize indirilen Airbus A330 tipi yolcu uçağı, düzenlenen törenin ardından kıyaya yarım mil uzaklıktaki İtalyan Koyu mevkiinde batırıldı.

Edirne'nin Keşan İlçessine Saroz Körfesi, İbrice limana, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin(TANAP) desteğiyle Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma gereği, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için Edirne'nin Keşan ilçesi Saros Körfezi'nde uçak batırılması kararlaştırıldı. Antalya'da parçalara ayrılan Airbus 90 ton ağırlığında 60 metre uzunluğu ve 60 metre kanat genişliği olan A330 tipi yolcu uçağı, Mart ayında 6 TIR'la Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'na getirildi.

İbrice Limanı'nda yeniden montajlanan uçağı batırma çalışmaları saat 10.00'dan, 140.00'e kadar 4 saat sürdü. Dev uçak, altına bağlanan şişme botlarla kıyıdan yarım mil açığa taşındı. Bugüne kadar batırılan uçakların arasında en büyük olma özelliğini taşıyan dev uçak, titiz çalışma ile İtalyan Koyu olarak adlandırılan bölgeye taşınan uçak, 30 metre derinliğe batırıldı. Uçağın batırılma çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altındı. Onlarca dalgıcın katıldığı çalışma sırasında

uçağın içi ve çevresinde taşımada kullanılan lastik botların patlatılma anında ise çevrede balıkçı tekneleriyle izlemeye gelen meraklılar, anonslar yapılarak uzaklaştırıldı. Teknelerinden uçağın batırılmalarını cep telefonu kameralarını kayıt eden vatandaşlar anı ölümsüzleştirdi.

Uçağın batırılma törenine Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kurum müdürleri ve şirket yetkileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, batırılan uçağın bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Dünyada batırılan en büyük gövdeli yolcu uçağı yapay resim olarak. Dalış turizmine daha çok sosyo ekonomik yönden gelişmiş olan insanların rağbet ettiği ve daha çok döviz kazandıran bir turizm çeşidi. Ben bu bölgeye çok değer katacağını düşünüyorum. Saros bölgesi Haziran, Temmuz, Agustos aylarında, güneyin çok sıcak ve nemli olduğu dönemlerde gerçekten serin daha yaşanabilir insanların daha rahat hareket edeceği bir restirasyon bölgesi. Bu alanda çeşitlendirme anlamında çok güzel bir olay. Tabiki TANAP'nda burada 1 milyon gibi ciddi bir rakamda desteği var. Ülkemiz için ve Saros bölgesi için hayırlı olsun"dedi.

Tekirdağ'dan uçağın batırlmasını izlemeye gelen Nurettin Çağrı, 3 aydır uçağın batırılmasını beklediklerini söyledi. Ailesiyle uçağın batırılmasını izlemeye geldiğini söyleyen Çağrı,"Günlerdir bu anı bekliyorduk. Ben zaman zaman burada dalmak için geliyordum. Bu uçak su altı canlılarına da yuva olup üremelerini sağlayacak"şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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Drone görüntü

Uçağın batırma çalışmaları

Uçağın limandan ayrılışı

Batırılma anından detay

Uçağın batması

Çevrede kalabalık genel detay

Meraklı balıkçı tekneleri

Dalgıçların uçağı batırması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/Ali AKSOYER-Uğur CAN (Edirne), ()

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Otomobille çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Durmuş Demiral (68) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Dilek Kurt (20), motosikleti görmediğini belirterek, olay yerinde gözyaşı döktü.

Kaza, saat 10.00 sıralarında D-400 Karayolu Meteoroloji Müdürlüğü önünde meydana geldi. Manavgat ilçesinden Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkan Dilek Kurt yönetimindeki 06 GC 3575 plakalı otomobil, Kışlabucağı Caddesi'nden çıkan Durmuş Demiral idaresindeki 07 UM 805 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin altında kalan Durmuş Demiral, yaklaşık 150 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Demiral'ın kaskı ise çarpmanın etkisiyle başından fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demiral, ambulansla götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazadan yara almadan kurtulan Dilek Kurt ise motosikleti görmediğini söyleyerek, gözyaşı döktü. Uzun süre kazanın şokuyla yol kenarında oturup ağlayan Kurt, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Motosiklet görüntü

-Otomobil görüntü

-Dilek Kurt ağlarken

-Sağlık ekipleri müdahale ederken

-Durmuş Demiral fotosu

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()-

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Hırsızlık şüphelisi sevgililer yakalandı

Erzurum'da, otomobillerden teyp, kolon gibi elektronik eşya çalan Muhammet Ç. (22) ile kız arkadaşı Berna D.(22) polis tarafından yakalandı.

Merkez Palandöken ilçesinin Hüseyin Avni Ulaş, Abdurrahman Gazi ve Adnan Menderes mahallelerinden son 15 günde 6 otomobilden, kapıları açılarak hırsızlık yapıldı. Teyp, kolon gibi elektronik eşyaları çalan hırsızlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polis, görüntülerden şüphelilerin Muhammet Ç. ve Berna D. olduğunu belirledi. Sevgili oldukları tespit edilen ikili, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Çalıntı elektronik eşyalar da şüpheliler ile birlikte ele geçirildi. Çift, polisteki sorgularının ardından sevk edildi. Berna D. adliye girişinde saçlarıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Araçlardan oto teybi çalan hırsızların güvenlik kamerası görüntüleri

-Hırsızların adliyeye çıkarılması

-Çaldıkları eşyalardan detay

-Adliye binasından detay

SÜRE: 02.41 BOYUT: 300 MB

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan arka arkaya geçen Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 12.10'da Çanakkale Boğazı'na peş peşe giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 13.45 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Birkaç yüz metre arayla peş peşe seyreden Rus savaş gemilerine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

İki Rus savaş gemisi, saat 14.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne açılmak üzere yol aldı. Akdeniz'e indiği ileri sürülen Rus savaş gemilerinin Boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından peş peşe geçen rus savaş gemilerinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı

İzmir'de yaşayan sosyal medya uzmanı Öznur Vardar (42), motosikletiyle 4 gün süren yolculuğun ardından geldiği Mardin'deki öğrencilere 200 hikaye kitabı ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

İzmir'de yaşayan ve sosyal medya yönetmenliği yapan Öznur Vardar, Mardin'deki öğrencilere karne hediyesi vermek için 4 gün önce motosikletiyle yola çıktı. Motosikletle 4 gün süren yolculuğun ardından Mardin'e ulaşan Vardar, Gülseren Enver Tüfekcioğlu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Vardar, burada öğrencilere yanında getirdiği 200 hikaye kitabı ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Mardin'e ulaşıp öğrencilere hediye verdiği için mutlu olduğunu belirten Vardar, "Mardin’e gelmeye karar verdiğimde buradaki çocuklara da kendimle birlikte bir şeyler hediye etmek isteği doğdu içimde. Çocuk hikaye ve masal dergisi yayınevindeki arkadaşlara konuyu açtım. Onlarla da uygun görünce sosyal medya üzerinden takipçilerim ve onların çevresindeki insanların gönderdiği birer kitap ile bu yolculuk başlamış oldu. Motosiklete hepsini sığdırmam mümkün olmadığı için bir kısmını kargo ile önceden göndermiştim" dedi.

Gezi öncesi birçok arkadaşının tepkisi ile karşılaştığını anlatan Vardar, “Amacım benim izlediğim yolun aslında imkansız olmadığını göstermek. Arkadaşlarımdan bazıları tepki göstererek, Mardin'e nasıl gideceğimi sordu. Ve ben bugün buradayım. Yorgun olmak çok keyifli aynı zamanda herkes de kendi iç dünyasına bir yolculuk yapıyor. Ben de kendi iç dünyama, kendi masalıma bir yolculuk yapmış oldum. Bu da benim hayalimdi gerçekleştirdim şimdi. İnşallah yeni masallara, yeni hayatlara doğru bir rota çizeceğim" diye konuştu.

Vardar’a okul müdürleri ve öğretmenler de duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Görüntü Dökümü

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- Motosikletle okula gelişi

- Sınıflarda kitap dağıtması

- Öğrencilerle buluşması

- Velilerle görüşmesi

- Öğrencilerle konuşması

- Vardar'ın açıklamaları.

GÖRÜNTÜ BOYUTU 700 MB

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN ()

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Vali Rahmi Doğan İl Jandarma heyetini makamında kabul etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Hatay İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Rahmi Doğan Jandarma Teşkilatı’nın, 14 Haziran 1839 yılında Tanzimat Fermanı ile devletin yeniden yapılandırılmaya başladığı bir dönemde kurulduğunu belirterek “180 yıl çok önemli bir birikim. 180 yıldır Jandarma Teşkilatı bu topraklarda milletini, devletini huzur içinde yaşatmak için her türlü tedbiri alıp, yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan, gayret gösteren bu uğurda ter döken ve milletin refahı için bu uğurda emek sarf eden bir teşkilat. Ben teşkilat mensuplarını tebrik ediyorum, inşallah nice yıllara diyorum."dedi.

Makama kabulünden ötürü Vali Rahmi Doğan’a teşekkür eden Hatay İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkililikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan programlar ile ilgili bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü

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-İl jandarma heyetinin valilik makamına girişi

-Vali Rahmi Doğan'a çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimi

-Ziyaretten genel görüntüler

-Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın açıklamaları

-Ziyaretten detay görüntüler

Süre: 01’47ö Boyut: 203 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, ()

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Başarı belgesini getiren öğrencilere ücretsiz tıraş

Diyarbakır'da erkek kuaförü Berat Polatoğlu (34), okulların tatil olmasıyla karneleriyle birlikte başarı belgelerini getiren öğrencileri 2 gün boyunca ücretsiz tıraş edecek.

Diyarbakır'da erkek kuaförü olarak çalışan ve katıldığı uluslararası yarışmalarda dünya şampiyonluğu bulunan Berat Polatoğlu, yaklaşık 9 yıldır sürdürdüğü, başarılı öğrencileri ücretsiz tıraş etme kampanyasını bu yıl da devam ettirdi. Polatoğlu, Diyarbakır’ın Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde bulunan iki şubesinde başarı belgelerini getirecek olan öğrencileri iki gün boyunca ücretsiz tıraş edecek.

27 yıldır kuaförlük mesleğinin içinde olduğunu belirten Polatoğlu, "Ortaokulda eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Çünkü aileme bakmam gerekiyordu. Müşterimiz okula gidip gitmediğimi sordu. Okula gitmediğimi öğrenince elimden tutup beni okula kayıt ettirdi. Sonrasında okula tekrar başladım. Bana kıyafetlerimi aldılar. O zamanın parası ile 20 TL harçlık veriyorlardı. O zamandan beridir öğrenciliğin zor olduğunu biliyorum. Bundan dolayı 9 yıl önce arkadaşlarımızla ‘Ne yapabiliriz?’ diye düşündük. Sonra 'Takdir ve teşekkür sizden tıraşınız bizden' kampanyasını başlattık. 9 yılda 5 binden fazla kişiyi ücretsiz tıraş ettik. 2019'da 6 bine tamamlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz 10 bini geçmek. Öğrenciler bizim geleceğimizdir. Çocuk olmanın en güzel yanı küçücük şeylerden mutlu olmaktır. Onların yüzlerinde tebessüm olmak bizi mutlu ediyor. Şu an 16 ilde bu kampanya devam ediyor" dedi.

'TAKDİR BELGESİ ALDIM TIRAŞ OLMAYA GELDİM'

Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi Adar Aslan, 8'inci sınıfa geçtiğini kaydederek, "Takdir belgesi aldım. Bütün derslerim iyiydi. Savcı olmak istiyorum. Kampanyayı sosyal medyadan gördüm. Ben de takdir belgesi aldığım için tıraş olmaya geldim" diye konuştu.

Polatoğlu'nun ortağı Yahya Gözmek de bütün meslektaşlarının bu tür projelere el atması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece bu öğrenci projesi ile kalmasın. Her dalda bir proje yapılması çok güzel olur. Çocukların mutluluğuna ortak olduğumuz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Özel bir okulda okuyan ve lise 3'ncü sınıfa geçen Yusuf Kurt da "Sosyal medyadan duydum kampanyayı. Daha önce de gelmiştim. Belgemi alır almaz geldim buraya" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin karne ve başarı belgelerini göstermesi

- Öğrencilerin tıraşından genel ve detay görüntüler

- Berat Polatoğlu'nun konuşması

- Adar Aslan'ın konuşması

- Yahya Gözmek'in konuşması

- Yusuf Kurt'un konuşması

- Kuaföre gelenlerin takdir belgelerini göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 599 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()