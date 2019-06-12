DHA YURT BÜLTENİ-14

İzmit'te yağmur etkili oldu (2)

ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Körfez ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Atalar Mahallesi'nde yer alan ve sahile bağlantıyı sağlayan Alaaddin Yüksel alt geçidi yağmur suları ile doldu. Polis araçlarıyla geçitten geçmek isteyen sürücüleri uyarırken, itfaiye suyun tahliyesi için çalışma yaptı. İtfaiye ve polis, suyla kaplanan Sahil Caddesi çevresinde önlem aldı. Şirinyalı mevkiinde bulunan alt geçit ile Mimar Sinan Mahallesi'nde yine sahile geçiş sağlayan alt geçit de yağmur sularıyla doldu.

Görüntü Dökümü

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Suyla kaplanan yolda ilerleyen araçlar

İtfaiyenin çalışması

Kanalda suyun akması

suyla dolan alt geçitten görüntü

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

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Düşen uçakta ölen Ataberk, pilot üniforması ile uğurlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçuşu sırasında düşen tek motorlu Cessna tipi uçakta ölen İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen, tabutunun üzerine hayalini kurduğu pilot üniforması konularak, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Kazada, pilot Levent Arslan olay yerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürvekili Devrim Gün ise yaralı kurtuldu.

Ataberk Gökmen'in cenazesi Antalya'da yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından uçakla İstanbul'a oradan da memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi.

Çorlu Reşadiye Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Ataberk Gökmen'in cenazesi Merkez Garaj Camisi'ne götürüldü. Gökmen'in tabutu üzerine pilot üniforması konulurken, yakınların gözyaşları döktü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gökmen, aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

BABASI ACI HABERİ İNTERNETTEN ÖĞRENMİŞ

Düşen eğitim uçağında ölen Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen'in babası Ahmet Gökmen, oğlunun acı haberini tesadüfen internet sitesindeki haberden öğrendiği belirtildi. Baba oğlunu olaydan bir gün önce de Antalya'daki eğitim uçuşuna gitmesi için İstanbul havaalanı götürdüğü öğrenildi. Olayı öğrenen yakınlarının kendisini teselli etmek için geldiği evlerinde oğlunun en büyük hayalinin iyi bir pilot olmak isteğini belirten baba Ahmet Gökmen, gözyaşlarına hakim olamadı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin taşınması

-Cenaze namazı

-Cenazenin üzerine pilot kıyfeti konması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),() -

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Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler, kep atarak sevinçlerini aileleriyle paylaştı. Bazı öğrenciler kentten ve arkadaşlarından ayrılacağı için gözyaşı dökerken, bazıları da müzik eşliğinde mezuniyetlerini kutladı.

Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı başladı. Üniversitesinin bu yıl ki ilk mezuniyet töreni Yunus Emre Kampüsü'nde İktisat Bölümü öğrencilerince yapıldı. Mezuniyet törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Hukuk Fakültesi önündeki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından oluşturulan kortej törenin yapılacağı stadyuma kadar yürüdü. Öğrenciler adına konuşan bölüm birincisi Makedonya uyruklu Anna Marija Dimeska, Eskişehir'de çok güzel zamanlar geçirdiğini ifade ederek, "İlk geldiğim zamanlar çok sıkıntılar çektim. Ancak arkadaşlarım ve dostlarım sayesinde bu şehirde çok güzel zamanlar geçirdim. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederimö dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Geleceği inşa edecek gençler eğitimli bir şekilde gerçek hayata gönderiyoruz. Bu çocukları, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sisteminde hür, bağımsız, kimseye tabi olmadan çok zeki şekilde verdiğimiz bilgileri almış şekilde mezun ediyoruz. Mezunlarımız çok kaliteli bir eğitim ordusu gibi. Biz çocuklarımızı rahatlıkla mezunlarımıza teslim edebiliriz. Mezunlarımızın yaşamını kimseye tabi olmadan hür şekilde sürmesini istiyoruz. Çok sağlıklı temellere dayalı samimi bir aile kurmanızı temenni ediyoruzö şeklinde konuştu.

MEZUNLAR KEP ATARAK EĞLENDİ

Konuşmaların ardından akademisyenler mezun öğrencilere belgelerini verdi. Ardından ise mezun öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinçlerini aileleriyle birlikte yaşadı. Anadolu Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olan Büşra Aksoy, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Eskişehir'den ayrılmak beni tabi ki üzüyor. 5 yıldır bu şehirdeyim ama mezun olmak çok güzel. İngilizce öğretmenliği yapmak istiyorum, başka bir ülkede çalışacağım gibi şuanda. Bölümümle alakalı değil ama güzel deneyim olacağını düşünüyorumö dedi. İngilizce İktisat bölümünü mezunlarından Gülçin Aktaş ise hem üzgün hem de çok sevinçli olduğunu belirterek, "Okuldan mezun oldum ve hemen iş hayatına atılacağım. Şuan hiçbir şey hissedemiyorum çünkü bir yandan hüzün diğer yandan mezuniyet sevincim var. Duygularım bu nedenle çok karışık. Mezuniyet için elbise ve ayaklarım için tam bir günümü harcadımö şeklinde konuştu.

Mezun öğrencilerden Halil İbrahim Türkmen da çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu kaydederek, "Mezun oldum için çok heyecanlıyım. Hayat yeni başlıyor bizim için. Üniversitede yaşadıklarımı hayatım boyunca unutmayacağım. Yüksek lisansla başlayıp akademik kariyer yapmak istiyorumö ifadelerini kullandı. Ailelerde tribünden çocuklarının mezuniyet törenlerini cep telefonlarına kaydettikten sonra sevinçlerine ortak oldu.

Görüntü Dökümü

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-Rektör Çomaklı ve öğretim üyelerinin yürüyüşü

-Akademisyenlerin aileleri selamlamaları

-Öğrencilerin tören alanına girmesi

-Ailelerden görüntüler

-Öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi

-Prof. Dr. Çomaklı'nın öğrencilerle fotoğraf çektirmesi

-Öğrencilerle röp.

-Öğrencilerin kep atması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

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Bitlis'te öğretmenlere ‘temel afet bilinci' eğitimi

Bitlis'te Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düzenlenen 4 günlük eğitim programında 25 öğretmene 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Bitlis’te çeşitli okullarda görev yapan 25 öğretmene afet bilinci konusunda çeşitli kurslar verildi. Öğretmenler, 10 saat süren kurs sonunda ise uygulamalı olarak sahada arama kurtarma tatbikatı yaptı. AFAD İl Müdürü Ali Fuat Balkan, verilen eğitimler sonrası öğretmenlerin gönüllü bir AFAD temsilcisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bitlis'teki okullarda görev yapan 25 öğretmenimize başta temel afet eğitimleri bilinci olmak üzere depremler ve diğer afetlerle ilgili çeşitli eğitimler verdik. 3 gün süren bu eğitimlerin sonunda enkazda hafif arama kurtarma eğitimi de aldılar. Amacımız, kurumlar arası eşgüdümü oluşturabilmek ve afet eğitimleri konusunda daha iyi mesafe alabilmektir. Öğretmenlerimizden de büyük duyarlılık gördük. Bu eğitimlere katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımız, destek amaçlı ekipler olarak hizmet verecekler. Burada eğitim alan öğretmenlerimiz, kendi okullarında sorumlu oldukları için okullarında afet konusunda öğretmen ve öğrencileri de eğitecekler. Artık, her okulda bir AFAD temsilcisi gönüllü öğretmenimiz var diyebiliriz."

Görüntü Dökümü

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-Deprem tatbikatının yapılacağı yerden detay

-Gönüllülerin AFAD ekiplerine haber vermesi

-AFAD ekiplerinin olay yerine gelerek gerekli tedbirleri alması

-Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürmesi

-Gönüllülerin yaralıyı tespit etmesi

-Göçük altından yaralının çıkarılması

-Yaralının sedyeye alınarak, alandan uzaklaştırılması

-AFAD Bitlis İl Müdürü Ali Fuat Balkan ile röportaj

-Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği uzmanı Ferit Kocaman ile röportaj

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (

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Okul sporlarında Türkiye derecelerine giren öğrencilere madalyaları verildi

Adana'da 2018-2019 Öğretim Yılı Okul Sporları Türkiye Dereceleri’nde başarı gösteren öğrencilere madalyaları Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından verildi.

Sarıçam Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu’nda düzenlenen törene katılan Vali Mahmut Demirtaş, son 17 yılda hem okul sporlarına hem de profesyonel sporculara hizmet veren önemli spor tesisleri kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Vali Demirtaş, "Yaptığımız bu çalışmaların neticesinde bugün, Okul Sporları Türkiye Derecelerinde; takım sporlarında 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü ve 4 Türkiye dördüncülüğü kazandık. Ferdi spor branşlarında ise, 41 Türkiye birinciliği, 36 Türkiye ikinciliği, 51 Türkiye üçüncülüğü ve 13 Türkiye dördüncülüğü elde ettik" dedi. Gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi:

"Medeniyet yolculuğumuzda önümüze koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, gençlerimizin en önemli rehberinden birinin de spor olduğunu biliyoruz. O sebeple önümüzdeki dönemde de Valilik olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz, ‘Okul Sporları Organizasyonumuzun’ üzerinde daha da hassasiyet göstererek sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini sağlayacak; evlatlarımızın yeteneklerini, mutlak surette ortaya çıkaracağız."

Demirtaş, konuşmanın ardından dereceye giren öğrencileri ödüllerini verdi.

Görüntü Dökümü

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-Adana Valisi Mahmut Demirtaş açıklaması

-Sporculara madalya takılması

-Genel ve detaylar

SÜRE: 02'44" BOYUT:303 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,()