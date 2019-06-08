DHA YURT BÜLTENİ-14

1)BODRUM'DA TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI



BODRUM'da Ramazan Bayramı tatilini geçiren tatilcilerin bir kısmı, son güne kalmamak için bugünden dönüş yolculuğuna başladı. Dönüş yolundaki tatilciler ilçedeki ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu. Ramazan Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte tatilini Bodrum'da geçirenlerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı. Turgutreis- Bodrum Karayolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Emin Anter Bulvarı'nda dönüş yolundaki tatilciler yoğunluğa neden oldu. İlçenin çıkış yönündeki yoğunluğun aksine geliş yönünde tek tük araç geçişi olması dikkati çekti.

Bazı tatilciler Bodrum'dan ayrılmadan önce günün anısına Antik Tiyatro ve Bodrum Kalesi manzarası önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.

BODRUM (Muğla), ()

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2)3 ARKADAŞ BİR ARAYA GELİP YAPTIĞI TEKNE SUYA İNDİRİLDİ

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde esnaf Murat Demir(52), daha önce maketini yaptığı gezi teknesini, iki arkadaşıyla birlikte 8 ayda tamamlayarak denize indirdi. Ereğli’de fotoğrafçılık yapan Murat Demir, amatör olarak yaptığı balıkçılığın ardından ilk olarak bir tekne maketi yaptı. Murat Demir, maketi çocukluk arkadaşları Aydın Akbayrak ve Kubilay Genç’e gösterdi. 3 arkadaş maketteki tekneyi üretmeye karar verdi. Tekne üretimi hakkında hiçbir bilgileri olmayan 3 arkadaş, yaptıkları araştırmanın ardından 8 ay önce teknenin yapımına başladı. 3 arkadaş, büyük bir özveriyle tamamladıkları teknenin adına 'GAZİ M.K.A’ koydu. Kontrplak kompozit ve fiber malzemeden yapılan 3 metre genişliğindeki tekne, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun da katılımıyla denize indirildi. Vinç ile denize indirilen tekne ile test sürüşü yapıldı. Kaymakam Çorumoğlu, tekneyi yapılışından beri takip ettiğini belirterek, “Arkadaşlarla teknenin suya indirileceği zaman benimde haberimin olmasını istemiştim. Bugün de denemesini yapıyorlar. İnşallah hayırlı olur. Bir emek sarf ettiler. Uzunca bir zamandır da uğraşıyorlar. Güzel ve şık bir tekne olmuş.ö dedi.

100 BİN LİRA HARCADILAR

8 aylık emeği olan teknesini denize indiren Murat Demir, yıllardır denizle iç içe yaşadığını ve önce maketini yaptığı tekneyi denize indirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Küçük kayığı bulunduğu ancak kendi teknesini yapmak istediğini anlatan Demir, şöyle dedi:

“Yıllardır denizle haşır neşiriz. Küçük bir kayığımız var ama onunla çok rahat edemiyorduk. Daha böyle kapsamlı daha kalabalık gidebileceğimiz maliyeti düşük olsun ve kendimiz yapalım dedik. Teknenin yapımı yaklaşık 7-8 ay sürdü. Ancak çok yoğun çalışarak geçirmedik zamanı. Düzenli olarak çalışsak 3 ayda bitirebileceğimiz bir çalışmaydı. Yaklaşık olarak bize maliyeti 100 bin lira civarında oldu.ö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Teknenin vinç ile denize indirilmesi

-Son hazırlıkların yapılması

-Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile röportaj

-Murat Demir ile röportaj

-Teknenin denize açılması

-Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun teknenin dümenine geçmesi

-Test turundan sonra Murat Demir ve Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun açıklaması

-Teknenin yapım aşamasında ki fotoğraflar

Süre: (8:36) Boyut: (1.40 GB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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3)DENİZDE SUDA BOĞULARAK ÖLEN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde suda boğularak yaşamını yitiren lise öğrencisi 18 yaşındaki Ulaş Güngör, suda boğularak yaşamını yitirdi.

Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Ulaş Güngör, dün (cuma) öğle saatlerinde bir grup arkadaşı ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Halk Plajı'na gitti. Yüzme bilen Güngör, kıyıdan yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştıktan sonra bir anda suda çırpınarak, gözden kayboldu. Arkadaşları ve plajdaki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri ve 112 Acil Servis ekileri sevk edildi. Ekipler, bot ile Güngör'ü bulunduğu yerden alarak, kıyıya getirdi. Sağlık ekipleri, bir süre Güngör'ü suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yaşama döndürmeye çalıştı, ancak sonuç alamadı. Ailesinin iki çocuğundan biri olan Güngör'ün cesedi, Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Ulaş Güngör'ün, Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak İzmir'in Kınık ilçesi, Yukarı Mahalle, Aşık İbrahim Sokak'taki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde Hüseyin Güngör, annesi Menekşe Güngör ve kardeşi Yağmur Güngör ile talihsiz gencin okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Burada helallik alınması ve Alevi dedesinin okuduğu duanın ardından Güngör'ün cenazesi öğlende, kırsal Büyükoba Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından, Güngör'ün cenazesi toprağa verildi. Mezarlıktaki cenaze törenine AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, CHP Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Sipahi de katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşamını yitiren Ulaş Güngör'ün fotoğrafı

-Cenaze töreninden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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4)KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETTE 2 KARDEŞ YARALANDI

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde dönüş yapmak isteyen kamyona yandan çarpan motosiklette bulunan kardeşler Burak İltaş(25) ile Barış İltaş(23) yaralandı. Kaza, Malkara - Tekirdağ karayolunun Ahievren Mahallesi mevkisindeki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Tekirdağ istikametine giden Hacı Mahmut Çalış'ın(50) kullandığı 34 UH 0480 plakalı kamyon akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isterken arkadan gelen Burak İltaş’ın kullandığı 16 SUM 89 plakalı motosiklet kamyona yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Burak İltaş ile arkasında oturan kardeşi Barış İltaş yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Burak İltaş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görütü Dökümü

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Kaza yerine ambulansların gelişi

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Yerde yatan yaralılar

Yaralıların ambulansa taşınması

Kamyon sürücüsü Hacı Mahmut Çalış'ın kazayı anlatlaması

Olay yerinden detay

Polis ekipleirnin çalışması

Haber-Kamera : Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() -