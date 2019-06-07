DHA YURT BÜLTENİ-14 

Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu (2)

ŞEHİT POLİS GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

Gaziantep'te, çarşamba gecesi iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken tabancayla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), için tören düzenlendi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kurtoğlu için, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene şehidin ailesi, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Şehidin annesi Hatice Kurtoğlu ve eşi Melek Kurtoğlu cenaze töreni boyunca güçlükle ayakta durdu. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

BABASINI POLİS ŞAPKASI İLE UĞURLADI

Şehit Ekrem Kurtoğlu’nun oğlu Alperen Kurtoğlu (8), babasının Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına götürülürken taktığı polis şapkası ile selam durdu. Kızı Aybüke (5) , babasının tabutuna son kez bakarak el salladı.

Şehidin cenazesi daha sonra Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi. Kurtoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracından şehidin alınışı

- Dua okunması

- Protokol

- Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlamalrı

- Şehidin ailesi

- Şehidin eşinin tabuta sarılması

- Çocuklarının selam durması

- Şehidin oğlunun babasının tabutunu öpmesi

- Cenaze namazı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Babasının çamura saplanan aracı için yardım istemeye gittiği kum ocağında, tartıştığı çalışanlardan E.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Osman Köse'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Köse için Kümbet Mahallesi Kayaş Camii'nde ikindinin ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Köse'nin yakınları ve arkadaşları katıldı. ardından Osman Köse'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler E.Y. ile O.Y.'nin ise sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Cenazeden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması ve götürülmesi

-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin görüntüsü

Haber-Kamera: SİVAS,

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HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Siz yenilmeye doymadınız, biz de yenmeye doymadık. Nasıl sizi 31 Mart'ta yendiysek 23 Haziran'da da yeneceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin Şırnak İl Başkanlığı'nca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Bayramlaşma programında HDP'li milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz ve Hasan Özgüneş ile çok sayıda partili de yer aldı.

Programda konuşan HDP'li Temelli, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yönelik eleştirilerde bulunan Temelli, "Türkiye'de karabasan gibi çökmüş bir siyasete artık 'dur' dedik. Türkiye'nin birçok kentinde siyasetin el değiştirmesine, demokrasi umudunun büyümesine bizzat biz vesile olduk. Bizim gücümüz, kararlılığımız, mücadelemiz bunun yolunu açtı. Şimdi 23 Haziran'da seçimler yenileniyor. Yine YSK marifetiyle YSK'nın talimatlarla ortaya çıkmış bir seçim yenilemesini yaşayacağız. İstanbul seçimleri bitmişti. İstanbul seçimlerinin sonucunu bizzat biz belirledik. Bunu yok sayanlar, şimdi 23 Haziran'da yeniden sandığa gidiyorlar. Biz de onlara diyoruz ki 'Siz yenilmeye doymadınız, biz de yenmeye doymadık'. Nasıl sizi 31 Mart'ta yendiysek 23 Haziran'da da yeneceğiz" diye konuştu.



Görüntü dökümü:

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- Temelli'nin halkla bayramlaşması

- Temelli'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce’de, 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Beyciler Mahallesi’nde meydana geldi. Onur Kibritçi yönetimindeki pat pat diye bilinen tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, Onur Kibritçi ile pat patın kasasında bulunan Furkan Aktürk, Muhammed Ali Aktürk, Nurullah Çetin ve Yunus Çetin yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Onur Kibritçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralıların yerde yatarken görüntüsü

Sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü

Kaza yapan pat pat aracının görüntüsü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Mut Kayısı Festivali başladı

Mersin’in Mut İlçesi’nde bu yıl 57.’si düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Festivali açılışına; Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Volkan Şeker, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Kaymakam Akyüz de Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 80’ini üreten Mut ilçesinin yıllık 150 bin ton üretim miktarıyla birinci sırada bulunduğunu belirterek, "Rusya ve Ortadoğu pazarı olmak üzere ihracat kanallarımız açıktır. Bu yıl ürünümüzün oluşan fiyatı üreticimizin yüzünü güldürmüştür. Sağlıklı ve doğal meyveciliğin ülkemizde başoyuncusudur. Bizim folklorik değerimiz olan Karacaoğlan bu topraklarda yaşamış eserlerini öz Türkçe olarak yazarak bize armağan etmiştir. Anıt mezarı da ilçemizde bulunmaktadır. Mut ilçemiz maddi ve kültürel derinliği ile yoğunluğu olan bir yerleşim merkezimizdir. İlçemizin değerlerinin marka olarak tanıtmak bize düşmektedir" diye konuştu.

Daha sonra, kayısı yeme yarışması, bolluk ve bereketi betimleyen Dilek Havuzu’na kayısı dökülmesinin ardından Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi’nin sergisinin açılışı yapıldı.

3 gün sürecek festivalde, Karakucak Güreş Müsabakaları ile çeşitli sportif etkinlikler düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanı genel görüntü

- Halkoyunları Ekibi gösterisi

- Belediye Başkanı Volkan Şeker’in konuşması

- Kaymakam Mehmet Ali Akyüz’ün konuşması

- Kayısı yeme yarışması

- Dilek Havuzu’na kayısı dökülmesi

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), ()

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Tatilcilerin bayram dönüşü sürüyor



Marmara Bölgesi'nden Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine ya da kıyı şeridindeki tatil yörelerine giden vatandaşlar dönüşe geçti. Yalova'da hem karayolu, hem de deniz ulaşımında şu ana kadar yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

Bayram tatilinin son gününe kalıp, yoğunluk yaşamak istemeyen tatilciler, kara ve deniz yolu ulaşımıyla dönüşe geçti. Yalova’da tatilcilerin bayram dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşamaması için İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) Topçular ile Eskihisar arasındaki arabalı vapur sayısını 15’ten 17’ye çıkardı. Negmar da Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemi ile hizmet sunuyor. Tatilciler, deniz otobüsünün yanı sıra Osmangazi Köprüsü’nü tercih ediyor. Yalova'da hem deniz, hem de kara ulaşımında şu ana kadar yoğunluk yaşanmadığı görüldü. İDO’ya ait Topçular İskelesi’ne gelen sürücüler bekleme yapmadan Eskihisar’a taşınırken, karayollarında da akıcı yoğunluk gözlendi. Yalova emniyeti ile jandarma trafik ekipleri, karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

İDO 17 FERİBOT İLE HİZMET VERİYOR

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, 9 günlük bayram tatili boyunca hattaki 15 olan gemi sayısını 17’ye çıkarttıklarını, yoğunluğun önüne geçebilmek için hafta sonu ise duruma göre daha 2 ilave gemi yapabileceklerini söyledi. Aşkın Lermi, bayramın ilk üç gününde Eskihisar’dan Yalova’ya 21 bin araç taşındığını söyledi. Lermi, ayrıca iskeleden her 5 dakikadan bir geminin kalkış yaptığını, istif alanında bekleme yapmaksızın sürücülerin karşı kıyıya geçiş yaptıklarını belirtti.

NEGMAR HER GÜN 120 SEFER YAPIYOR

Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes ise Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemi ile hizmet sunduklarını ve bir günde 120 sefer yaptıklarını belirtti. Serbes, bayram tatilinin bitiminin son gününe kadar toplamda bin 200 sefer yapacaklarını ve 50 bin aracın karşıya geçirileceğini öngördüklerini söyledi.

Görüntü Bilgisi:

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-Topçular İskelesi detaylar

-Gemilerden genel görüntü

-Vatandaşlarla röp.

-İstif alanından görüntü

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA-

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Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı (2)

TRAFİK YOĞUNLUGU ARTTI

Ramazan Bayramı tatilinden dönenlerin çileli yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde özellikle 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere Rampasında araçlar adım adım ilerledi. İzmit'te tünel ve viyadükler ile Körfez ilçesi geçişi ve Dilovası rampa çıkışında yoğunluk yaşandı. Yoğunluktan bunalan sürücüler yol kenarlarında bulunan dinlenme tesislerine girip mola verdikten sonra yeniden yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü

-Drone görüntüsü

-Yakın plan araç yoğunluğu

-Anons



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Halk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdü



Kocaeli'nin Derince ilçesinde, başından yaralanan çocuğunu hastaneye götürecek araç bulamayan anne, özel halk otobüsünü durdurdu. Otobüs şoförü Ferhat Uzun, yaralanan çocuk ile annesini hastanenin acil servisinin önüne kadar götürdü.

Olay, Derince Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Ferhat Uzun'u durduran ismi öğrenilemeyen kadın, "Ne yapacağımı bilmiyorum, çocuğumu hastaneye götürmeliyim" diyerek yardım istedi. Başından yaralanan kız çocuğunu ve annesini halk otobüsüne alan Ferhat Uzun, hastaneye doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan bir kadın yolcu da yaralanan çocuk ve annesinin yanına gelerek onları sakinleştirmeye çalıştı.

Sürücü Ferhat Uzun, içerisindeki yolcular bulunan otobüsle Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nin acil servisinin önüne kadar gitti. Otobüsten inen anne ve çocuk, acil servise gitti. Otobüs şoförü daha sonra yolcularla birlikte yeniden hat güzergahında devam etti.



Görüntü Dökümü

-Otobüs kamerasından otobüsün durdurulması

-Yaralı çocuk ve annenin binmesi

-Bir yolcunun yaralanan çocuğun yanına gelmesi

-Hastaneye gitmeleri

DERİNCE (Kocaeli), ()