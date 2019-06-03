DHA YURT BÜLTENİ - 14

İşçi otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

KÜTAHYA’da çalıştığı fabrikanın vardiyasına kullandığı hafif ticari araçla giden Metin Saygılı (44), organize sanayiden işçi taşıyan otobüse çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Saygılı hayatını kaybederken, kaza anı otobüsün yol kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kütahya 1’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir fabrikada işçi olarak çalışan Metin Sayılı, vardiyasına gitmek için 43 BD 643 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Saygılı, kullandığı araçla OBS mevkiine geldiğinde kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen Mevlüt Kesmez’in kullandığı 43 S 204 plakalı işçi servisi otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışan sürücüsü Saygılı olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü Kesmez ile fabrika işçilerinden Sema Şimşek ise yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Metin Saygılı’nın cesedi ise savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAZA YOL KAMERASINDA

Jandarma ekiplerince otobüsün yol kamerasında yapılan inceleme de kaza anının saniye saniye kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde karşı yönden gelen Metin Saygılı’nın kullandığı hafif ticari aracın, kendi şeridinden gelerek otobüse çarptığı görülüyor. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Yol kamerasından kaza anı

-Kaza yeri ve araçlar

-Hurdaya dönen hafif ticari araç

-Jandarma ve sağlık ekipleri

-Cenazenin kaldırılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 43 ilin kavşak noktasında denetimde



EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 2019'un ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemien göre ölümlü kazalarda yüzde 30'un üzerinde azalma olduğunu söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, ulaşımda 43 ilin kavşak noktası olarak bilinen Kırıkkale'de, trafik ekiplerinin kontrollerini denetledi. Kırıkkale Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Celal Uzunkaya, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan yol durumu hakkında bilgi aldı. Uzunkaya, bayram tatili nedeniyle 11 gün boyunca trafik tedbirlerini planladıklarını, 10 Haziran'a kadar bu tedbirlerin devam edeceğini söyledi. Uzunkaya, Kırıkkale'de Karadeniz'e gidiş yönünde tatilin başlamasından itibaren trafik akışında 2-2,5 katı bir artış olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Cuma gününden itibaren de dönüş yolunda trafik olacak. Yaptığımız denetimlerde bu bayramda önceki bayramlarda olduğu gibi 9 günlük tatil olmasına ve geniş zamana yayılmasına rağmen normal günlük trafiğin asgari 2 katı, bazı yerlerde 3-3,5 katına çıkan bir araç yoğunluğu olduğunu görüyoruz. Biz hiçbir insanımız ölmesin istiyoruz. Ama maalesef bunu bir türlü sağlayamadık. Her zaman 'hiç olmazsa bu bayram ölüm olmasın' diyoruz. Esasında istenirse başarılabileceğine inanıyoruz. 2019 yılının ilk 5 aylık rakamlarına baktığımızda, 2018 yılınan ilk 5 ayına göre ölümlü kazalarda yüzde 30'un üzerinde azalma var. Yaralanmalı kazalarda yüzde 13'ün üzerinde azalma var. İnanıyorum ki sürücülerimiz daha dikkatli olursa kazalar giderek azalacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Akan trafik

- Denetleme çalışmaları

- Uzunkaya'nın yolcular ve şöförlerle konuşması

- Drone ile trafik görüntüsü

- Detaylar

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()-

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Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı

KARAMAN'da kaldırımda yürüyen Turgay Aslan (39), kimliği belirlenemeyen 1 kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi Özgürlük Parkı yanında meydana geldi. Turgay Aslan, kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan kimliği belirlenemeyen 1 kişi üzerine tabancayla 3 el ateş etti. Aslan, mermilerden birinin sol bacağına ateş etmesi sonucu yaralandı. Aslan, kanlar içinde kalırken, saldırganda olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

ŞANLIURFA'da, özel etüt merkezlerinde terör örgütü FETÖ/PDY adına faaliyette bulunduğu iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 7’si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kent merkezinde tespit edilen özel etüt merkezlerinde örgüt adına faaliyet yapan kişiler takibe alındı. Yapılan araştırma ve takibin ardından polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar para ile örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis eşliğinde adliyeye çıkarılan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - )

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Katlanabilir plaka takan motosikletlinin cezadan kurtulma önlemi işi yaramadı

DENİZLİ'de, Ramazan Bayramı nedeniyle şehirlerarası karayollarında havadan drone ile denetim yapan trafik polisleri, bir motosikletin plakasının olmadığını görünce durdurdu. Motosikleti inceleyen polis ekipleri araçtaki plakanın katlanabilir olduğunu ve çamurluğun arkasına gizlendiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki tatil beldelerine geçiş güzergahı olan Denizli'de Ramazan Bayramı kapsamında havadan drone ile denetim yaptı. Pamukkale Üniversitesi Kavşağı'nda polis tarafından uçurulan drone ile karayolunda hata yapan sürücüler tespit edilip, ilerideki denetim ekibine bildirildi. Kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere, cezalar kesildi. İki saat süren denetimde kırmızı ışıkta geçen 16 sürücüye 235'er lira, emniyet kemeri takmayan 23 sürücüye ise 108'er lira para cezası kesildi. Denetim sürerken Ali Selman yönetimindeki 42 DZ 007 plakalı motosikletin plakasının olmadığı fark edildi. Denetim noktasında durdurulan motosiklet, kontrol edildi. Polis ekibi, plakanın bulunduğunu ancak katlanabilir olduğunu ve çamurluğun altına gizlendiğini tespit etti. Selman'a, plakayı uygun şekilde takmadığı gerekçesiyle, 92 lira para cezası kesildi. Polisler aynı zamanda Selman'ı, plakayı düzgün taktırması konusunda uyardı. Selman ise, motosikleti yeni aldığını, bunu eski sahibinin yaptırdığını belirterek, "Ben aldığımda plakayı değiştirmesini istedim, eski sahibi yaptıracaktı. Ben plakayı gizlemiyorum. Rüzgarın da etkisiyle kendiliğinden kapanmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polislerin drone uçurması

- Drone ile yapılan denetimden görüntü

- Polislerin araçları durdurmasından görüntü

- Motosikletin durdurulmasından görüntü

- Plakanın katlanıp, gizlenmesinden görüntü

- Sürücü Ali Selman'ın konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Tekirdağ'da plajlar doldu

RAMAZAN Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler, Tekirdağ'da mavi bayraklı halk plajlarına akın ederek, denize girerek serinledi.

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul ve çevre illerden Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşanıyor. Akın, akın gelen tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre yollarda yoğunluk yaşanıyor. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen vatandaşlar, denize girip bayram tatilinin keyfini çıkarıyor.

Kumbağ esnaflarından Tevfik Yavuz, "Esnaf olarak iyi bir bayram geçirmek iyi bir dileğimiz. İnsanların İstanbul'a uzak yerlere gitmesine gerek yok. İstanbul'a yakın Kumbağ'ı da değerlendirebilirler. Yarın daha kalabalık olur. Beklentimiz o yönde. Herkesi buraya bekliyoruz. Gelsinler Uçmakdere var, Kumbağ var, yöresel her şey burada mevcut" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Plajlardan detaylar

Dolu olan plajlar

Denize giren tatilciler

Sahilden detaylar

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ, ()-

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