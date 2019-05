DHA YURT BÜLTENİ - 14

1,5 yaşındaki Ecrin'i yeniden arama çalışması başlatıldı (2)

VEZİRKÖPRÜ SAVCISI'NDAN 'ECRİN' AÇIKLAMASI

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz soruşturmasını yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, açıklamalarda bulundu. Orman muhafaza memurlarının bir adet çocuk ayakkabısı bulması üzerine kendilerine ihbarda bulunduklarını belirten Çakmak, "Jandarma ekipleri de bizimle arama tarama faaliyetlerine katıldı. Arama yaparken ayakkabının bulunduğu noktanın etrafındaki dere yatağında elbise parçaları bulduk. Dağınık elbise parçaları takip edildi, aşağı noktadaki dere yatağında kemikler bulundu. Yüz metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunun tahmin ettiğimiz kafatası kemiği, kaburga kemiği, kaval kemiği gibi ufak parçalı kemikler bulundu. Vücut bütün halde değil. Şuanda Ecrin'e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumun uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili dairelerden kriminal raporlarını alıp incelemelerimizi tamamlayacağız" dedi.

'HAYVANİ MÜDAHALE OLDUĞU SABİT'

İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Çakmak, "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şuan cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız. Soruşturmanın varlık sebebi zaten bu nitelikteki bir eylemde kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa gözaltından öte tutuklama olması lazım. Ama bunun için öncelikle şüphelilerin kuvvetli suç şüphesiyle ve delilleriyle tespit edilip ona göre değerlendirilmesi lazım. Bizi adli birimler olarak, mesuliyetten alıkoyma suçu, kasten adam öldürme suçu, taksirli adam öldürme suçu ilgilendirir. Biz bu suçların işlenmiş ihtimaline binaen soruşturma yapıyoruz şuanda. Netice itibariyle doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuştur ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz idari birimlerin takdirine kalır. Ama bu suç şüphesi varsa biz soruşturmamıza devam ederiz. Cesedi buraya kadar taşıyan hayvan da olabilir, insan da olabilir. Bunlar ihtimaller, biz bu ihtimalleri araştıracağız" diye konuştu.

AİLE BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ecrin Kurnaz'ın ailesi dere yatağında bulunan ve incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderilen kafatası ve kemiklerle ilgili gelecek sonucu bekliyor.

Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, "Kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bize söylendi. Ben kendim görmedim. Çok üzgünüm. Adli Tıp'a gönderildiğini söylediler bana. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bir sonuca ulaşılır. Ecrin olabileceğini söylediler ama daha net belli değil. Başka birisi olabilir, Ecrin olabilir. Ecrin değil de demiyoruz Ecrin de demiyoruz. Bugün de arama yapıldı. Araştırma yaptılar. Ayakkabı ve üzerindeki kıyafetin fotoğrafını gösterdiler. Ayakkabısını zaten bir kere görmüştüm. Ayakkabısı ışıklıydı. Kazak gördüğüm kadarıyla üzerindeki aynı onun Ecrin'in. Diğer parçası burada. Annesi babası İstanbul'da yolda geliyorlar. Cinayet de olabilir, kurt da yemiş olabilir, birisi götürmüş de olabilir henüz bir bilgim yokö dedi.

Ecrin'in üvey babaannesi Hacer Kurnaz ise, "Çocuğumun evin yanından kaybolduğunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Çok kötüyüm. Ayakkabısı ile kıyafetinin fotoğrafını gösterdiler. Akşam duyunca sesim soluğum gitti. Ben böyle beklemiyordum. Onu birisi aldı getirecek diye bekliyordum. Kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Yavrudan ne istediniz? Kolumu kanadımı kırdınız ciğerlerimi söktünüzö diye konuştu.

İş yeri deposunda çıkan yangın, 2 binaya sıçradı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde inşaat malzemesi satılan bir iş yerinin deposunda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında alevler 2 binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Sokakta meydana geldi. İnşaat malzemesi satılan E.Y.'ye ait yerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler önce yanında bulunan 3 katlı, ardından bitişikteki 6 katlı apartmanların çatısına sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu Suşehri Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İnşaat malzemeleri satılan iş yeri kullanılamaz hale gelirken, apartmanların çatılarında ise maddi hasar oluştu. Yangında yaralanan olmazken, çevredekilerin panik yaşadığı görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevre için bisikletle Avrupa turuna çıkan İsviçreli, Beyşehir'e geldi

İsviçreli Anna Ruegg (52), çevresel mesajlar vermek için bisikletiyle çıktığı Avrupa turu kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Giydiği sarı yeleğiyle çevresel mesajlar vermek için bisikletiyle ülkesinden yola çıkan Ruegg, Avrupa turu kapsamında Türkiye’ye geldi. Bisikletiyle 3 bin 750 kilometre yol giden Ruegg Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi. Amacının tüm dünyadaki insanlara çevre bilincini aşılamak olduğunu belirten Ruegg, "Herkese bu çevresel mesajımı vermek istiyorum. Ben bu sarı ceketimle bisikletimi sürüyorum. Çünkü herkese bir mesaj vermek istiyorum, şoförlere, yürüyen insanlara, herkese. Lütfen arabadan çöp atmayın, arabayla yolculuğa çıkarsan yol kenarlarında çöpleri görebilirsiniz ama eğer bisiklet sürerseniz hepsini görürsünüz. Nereye giderseniz gidin her yerde. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, Avrupa’da nereye gidersen git her yer aynı. Bu yüzden benim mesajım evrensel. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. O yüzden lütfen kendiniz için temiz tutun, lütfen arabadan çöp atmayın, şişe olsun, piknik yaptığınızda da çöplerinizi arabanızda tutun dışarıya atmayınö dedi.

19 ÜLKE GEZDİ

Türkiye’ye 19 gezdikten sonra ulaştığını ve yolculuğunun Ermenistan’da tamamlanacağını belirten Ruegg, “Bir amacım da İsviçre’den Ermenistan’a bisikletimle pedal çevirerek gitmek ve güzergahtaki tüm ülkeleri gezmek ve görmek. Ermenistan benim baba memleketim. O yüzden onun olduğu yerleri de gezerek mezarını ziyaret edeceğim. Bu yolculukta her gün farklı zorluklarla karşılaşabiliyorum. Trafik en büyük sorun tabii ki. Ama, bazen hava şartları de etkiliyor, çünkü bazen rüzgar karşıdan esiyor, sıcak oluyor, bazen yağmur yağıyor. Bu olumsuzluklara rağmen turuma devam ediyorum. Şu an Türkiye’deyim ve ülkenizi çok seviyorum. İlk girişimden bu yana çok güzel insanlarla karşılaştım. Geçtiğim yerlerde hep bana bakıp el sallıyorlar, beni tebessümle karşılıyorlar. Beyşehir’i de çok sevdim. Burası küçük bir Türkiye adeta. Türkiye’nin tüm güzellikleri bu şirin ilçede mevcut. Burada doğa yürüyüşü yaptım göl kenarında, çok etkilendim. Beyşehir’de de insanlar çok kibar ve arkadaş canlısı bir yer. Özellikle bir dahaki sefere Beyşehir Gölü’nü etrafının tamamını dolaşmak istiyorum. Yolculuk esnasında yaşadıklarımı fotoğraflar çekerek ülkemle de paylaşıyorum.ödiye konuştu.

Yaralı köpeğe hayvansever sahip çıktı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir aracın çarpması nedeniyle ön sol ayağı kırılan Kangal cinsi köpek ve dört yavrusu hayırsever Necati Yıldırım tarafından tedavi ettirildi.

Antalya- Korkuteli karayolu Yazır Mahallesi mevkiinde geçen pazar günü 4 yavrusuyla yolun karşısına geçtiği sırada Kangal cinsi sokak köpeğine sürücüsü tespit edilmeyen bir araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan köpeğin sol ön ayağı kırıldı. Sürücü durmadan olay yerinden kaçarken, yaralı köpeği fark eden mahalle sakinlerinden Necati Yıldırım yardımına koştu. Yaralı köpeği çevredekilerin desteğiyle evinin bahçesine taşıyan Yıldırım, tedavisi için veteriner hekim çağırdı. Ayağı alçıya alınan köpeği Necati Yıldırım sahiplendi.

Köpeği yaralı halde bulduğunu anlatan Yıldırım, tedavisini yaptıkları belirtti. Yeni doğum yapan köpeğin 4 yavrusu bulunduğunu kaydeden Yıldırım, "Bakımı üstlendik. Umarın sağlığına kavuşur. Başka köpeklerim de var. Yavruları henüz emiyor. Onları sahiplendirmek isterim" dedi.

Sendikadan, Başkan Maçoğlu'na tepki

Belediye ve Özel İdareler Birliği Sendikası Tunceli Şubesi Başkanı Taylan Aydoğdu, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kayyum yönetimi döneminde işe alınan personele baskı yaptığını iddia ederek tepki gösterdi.

Tunceli Belediyesi önüne bir araya gelen Belediye ve Özel İdareler Birliği Sendikası üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasında, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediye personeline baskı yaptığını iddia etti. Sendikanın Tunceli Şube Başkanı Taylan Aydoğdu, Maçoğlu'nun 31 Mart seçimleri öncesinde 'Söz, yetki, karar halkın' diyerek şeffaf belediyecilik yapacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, bunu yansıtmadığını söyledi. Aydoğdu, kayyum döneminde alınan belediye personeline Maçoğlu tarafından baskı yapıldığını savunarak, "Tunceli Belediye Başkanı yaptığı söylemi unutmuş, tek sermayesi emeği ve tek derdi ekmek olan bazı belediye çalışanlarına 'kayyumun adamları', 'kayyum döneminde işe alınmış', 'AK Parti’li' gibi damga vuruyor. Belediye temizleniyor söylemi adı altında tam bir ötekileştirme politikası izlenerek psikolojik baskılar başlamış, görev değişikliği adı altında belediye çalışanlarına 'mobbing' yapılmaya başlanmıştır. İlk olarak cemevinde çalışan bir Alevi dedesi park ve bahçelerde temizlik işlerine verilmiştir. Tunceli Belediyesi'nde tabii olan hak arayışı ideolojik hedeflere kurban edilmiş, çalışma hayatının huzuru kaçırılmış. Belediyedeki uygulamalar tam anlamıyla psikolojik baskıya dönüşmüş, hak arama mücadelesi veren belediye çalışanlarına 'mobbing' uygulanmaya başlanmış, hasta oldukları için verilen doktor raporları bile sorgulanır olmuştur" dedi.

Apartmandan düşen Ali toprağa verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı binanın beşinci katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Ali Çelik, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Evin bir odasında oynayan Ali Çelik, anne Sevgül Çelik'in mutfakta olduğu sırada evin penceresinden aşağıya düştü. Beton zemine düşen Ali Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Çelik’in ölüm haberi Sevgül-Sunalp Çelik çiftini yasa boğdu.

Ali Çelik için Kepez Cami’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İnşaat firması sahibi baba Sunalp Çelik, cenazede taziyeleri kabul etti. Ali Çelik, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

