DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ÖDEMİŞLİ ŞEHİT POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve iki arkadaşı ile eğitim için gittikleri Ankara'dan dönüşte Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, kullandığı otomobilin dereye devilmesiyle şehit olan polis memuru 29 yaşındaki Fatih Şevket Ersin, memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Polis memuru Fatih Şevket Ersin'in kullandığı 27 UY 10 plakalı otomobil, geçen 11 Mayıs'ta Ankara-Yozgat Karayolu Yukarı İhsan Gazili Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Sürücü Ersin ile yanındaki kendisi gibi polis memuru olan arkadaşı Hayrullah Taşköprü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yanlarındaki diğer polis memuru arkadaşı Muhammed Enes Yolcu ise yaralanmadan kurtuldu. Kazanın, Ağrı Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli oldukları belirtilen polis memurlarının, eğitim için geldikleri Ankara'dan kente dönüşleri sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) dün (cumartesi) düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Ersin'in cenazesi, memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine gönderildi. Ersin'in cenaziesi ilk olarak öğlen Zafer Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Şehidin eşi Vesile Konuş Ersin, eşinin cenaze aracındaki tabuta sarılıp, ağladı. Helallik alınmasının ardından şehit polisin cenazesi Ödemiş Şeker Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, AK Partili Ödemiş eski Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, şehidin eşi Vesile Konuş Ersin, babası Mehmet Nuri Ersin, annesi Ayşe Rana Ersin, kayınbiraderi Jandarma Astsubay Veysel Konuş, kayınpederi Türker Konuş, kayınvalidesi Emine Konuş, şehidin diğer yakınları, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından şehit polisin bir süre meslektaşlarının omuzlarda taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulup, Zungurlu Mezarlığı'ndaki Şehitliğe götürülüp toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehti polis memuru Fatih Şevket Ersin'in fotoğrafı

-Şehidin cenazesinin evin önüne getirilip, helallik alınması

-Vesile Konuş Ersin'in evin önünde hellalitk alındıktan sonra cenaze aracındaki eşinin tabutuna sarılması

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin annesi Ayşe Rana Ersin, babası Mehmet Nuri Ersin, kayınbiraderi Veyzel konuş, kayınpederi Türker Konuş'un görüntüsü

-Cenaze törenine katılanlardan görüntü

-Tabutun polislerin omzunda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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2)MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 9 YARALI

ŞANLIURFA'dan Uşak'a tarlalarda çalışmak için giden ailenin bulunduğu minibüsün, kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun Akşehir ilçesi Atakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Uşak'a tarlalarda çalışmak için giden Halil Alkan (39) yönetimindeki 80 AAD 294 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Halil Alkan, eşi Zehra Alkan (40) ve çocukları Fatma (15), Mehmet (14), Emine (13), Harun (10), Kübra (7), İren Nur (2) ve Eda Nur (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görünütü Dökümü

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- Kaza yerindeki minibüsten detay

- Polisin incileme yapması

(Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA )

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3)ZİFTTEN KURTARILAN KÖPEK BAKIMA ALINDI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tankerden döküldüğü tahmin edilen zift birikintisine yapışan köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, ziftten kurtarılırken, hayvan bakımevinde banyo yaptırılarak, bakıma alındı.

Dün, Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda boş arazide ağzının dahi zifte yapışması nedeniyle bağıramayan köpeği görenler, durumu Körfez Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerdeki ziftle birlikte aldı. Hareket edemeyen köpek, itfaiye müdürlüğü arkasındaki bahçeye getirildi. Belediye veterinerinin telefonla verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden görevliler, önce köpeğe zarar vermeden çevresindeki ziftleri aldı daha sonra mazot yardımı ile hayvanın yapışan kafası, ayakları ve kuyruğu ziftten temizlendi. Köpek daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Geçici bakımevine getirildiğinde bitkin olan hayvan, veteriner hekim ve görevli personeller tarafından ılık suyla banyo yaptırıldı. Üzerine yapışan ziftin çıkması için bir süre daha bakımevinde kalacak olan köpeğe vitamin takviyeleri yapılacak.

Zifte bulaşan tedavi eden Veteriner Hekim Koray Özgür, "Geçici Bakımevi Merkezimize gelen köpeğimizi muayene ettik. Köpeğimiz 2 yaşında erkek. Bize geldiğinde vücudunda yüksek miktarda petrol türevi maddeler bulaşmış bir şekilde geldi. Herhangi bir yarası yok ama bazı yerleri tahriş olmuş durumda. Şuanda üzerindeki zifti büyük ölçüde temizledik ve zararlı etkenlerden uzaklaştırmaya çalıştık. Gerekli tedavilerini yaptık, muhtemelen bir iki banyo daha geçirecek. Hayvan barınağımızda birkaç hafta içinde sağlığına kavuşacak. Daha sonra da aşılaması ve kısırlaştırılması yapılacak.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bakımevinden görüntü

- Zifte yapışan köpeğin görüntüsü

- Köpeğin temizlenmesi

- Veteriner ile röp.

- Detay

İZMİT(Kocaeli), () -

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4)HEDEF 100 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜNLERİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK

ULUSLARARASI Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum- IMWF) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, "Amacımız 100 milyon dolarlık düğünleri Türkiye'ye getirmek" dedi. Türkiye'de yüksek bütçeli Hint düğünleri organizasyonu yapan Inventum Global firmasının Yönetici Ortağı Bünyat Özpak da kasım ayından itibaren Hindistan'dan direkt charter seferleri başlatacaklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Antalya Valiliği'nin destekleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğiyle Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Rixos Premium Otel'de düzenlenen Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu başladı. Forum kapsamındaki basın toplantısında, forum ve düzenlenecek yüksek bütçeli Hint düğünleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

'ROKET ETKİSİ YARATACAK'

IMWF Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, "Hindistan ile Antalya arasında kasım ayından nisan ayına kadar ilk defa, kurumsal toplantı grupları ve düğünler için, uçaklı paket tur satışına başlıyoruz. Bu çok önemli bir haber. Hindistan'dan Türkiye'ye akış için bu hava trafiğine ihtiyacımız vardı. Bu paketler düğün ve toplantı gruplarının Türkiye'ye gelmesi için roket etkisi yaratacak ve talebi çok büyütecek. Bunu bugüne kadar kimse yapmamıştı. Sonuçlarını paylaşacağız" dedi.

'AMACIMIZ 100 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜNLERİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK'

Bu yılki IMWF'ye 20 ülkeden 250 katılımcının geleceğini aktaran Fuat Ersoy, "Bunların büyük kısmı seyahat acenteleri yetkilileri. Burada şu anda 60'ın üzerinde şirket ve toplamda 600 civarında personel görev yapıyor. Türkiye'de şu ana kadar 2 milyon Euro harcayarak, 4 gün boyunca misafirlerini ağırlayan başka bir özel şirket yok. Hindistan'da her yıl 10 bin düğün dışarı çıkıyor. Bir düğün için 500 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında harcama yapılıyor. Amacımız 100 milyon dolarlık düğünleri Türkiye'ye getirmek. Hindistan'da 100 milyon dolarlık düğünleri planlayan şirketler de bizimle. Burada tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşacaklar. Biz ilk yılımıza bir düğünle başladık. 2019 yılı bitmeden 20'li rakamlara ulaştık. Hedefimiz her yıl bir önceki yılın en az yarısı kadar büyümek. Hindistan'da elde edebileceğimiz büyük bir pasta payı var. Hintlilerin Antalya'yı tercih etmekteki başlıca nedenleri iklim, servis, oteller ve yemekler. Uçuş mesafesi korkunç uzak değil ve alışıyorlar. Yakın gelecekte Hindistan'dan talebin daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Hindistan'ın ardından en fazla düğün Ortadoğu'dan geliyor" diye konuştu.

'KÜRESEL DÜĞÜN PAZARI 1 TRİLYON DOLAR'

Türkiye'de yüksek bütçeli Hint düğünleri organizasyonu yapan Inventum Global firmasının Yönetici Ortağı Bünyat Özpak ise başlatılacak charter uçuşlarla ilgili değerlendirme yaptı. Dünyada düğün ve etkinlik turizminin 1 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirten Bünyat Özpak, "Bizim getirdiğimiz acenteler, bu etkinliğin çok büyük bir kısmını yaratan acentelerden oluşuyor. Geçen yıl 45 milyon turist geldi. Bakanlığın 2023 turizm projeksiyonunda 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor. Bu rakamlara şu andaki pazarlarımızla ulaşamayız. Geleneksel pazarlarımızda yüzde 5- 10 artış olur ama hedefe bu pazarlarla ulaşmak zor" diye konuştu.

'KASIM AYINDA DİREKT UÇUŞLAR BAŞLATIYORUZ'

Türkiye'de turizm sektörünün, turist başına geliri artırmak ve düşük sezonda otelleri dolduracak alternatif pazar arayışında olduğuna işaret eden Bünyat Özpak, şöyle dedi:

"Japonya, Asya Pasifik ve Güney Kore gibi yerlerde etkinliğimizin artması gerekiyor. Bu forum şu anda Türkiye'nin o bölgelerdeki eksikliğini kapatan bir forum. Hindistan pazarındaki büyük talep artışında IMWF'nin çok büyük katkısı var. Kasım ayından itibaren Hindistan'dan direkt charter seferleri başlatıyoruz. Bu charterlar, turizmin hareketli olduğu yüksek sezonda değil, düşük sezonda gerçekleşecek. Şirket olarak uzun yıllar Hindistan pazarında incelemelerde bulunduk. Rakip ülkelerdeki fiyatları ölçtük. Bunun sonucunda belli bir yatırım riskine de girerek kasım ayında direkt uçuşlar başlatıyoruz. Bugün Rusya'da 6 milyona ulaştıysak, bunu 20 sene önce o ülkeye gidip, tur operatörü kuran turizmciler sayesinde başardık. Umut ediyoruz ki Hindistan'da da Almanya ve Rusya'da olduğu gibi başarılı oluruz."

ELEKTRONİK VİZE VERİLİRSE HEDEF 1 MİLYON

Türkiye'de Hindistan'a vize uygulandığını, Hint vatandaşlarının Schengen, ABD ve İngiltere vizeleri varsa Türkiye'ye direkt gelebildiğini vurgulayan Bünyat Özpak, "Bizim bu koşullarda Hindistan'dan istediğimiz kadar turist getirme şansımız yok. Mesela Fransa, Hindistan'da yılda 6 milyon stiker vize üretebiliyor. Biz özel sektör olarak bakanlıklarla görüşüyoruz. Çin'deki gibi elektronik vize verilirse, 2023- 2024'lerde Hindistan'da çok rahat 1 milyon rakamlarına ulaşacağımızı görebiliyoruz" dedi.

'BİRÇOK KEZ HİNT DÜĞÜNLERİ YAPTIK'

Rixos Premium Genel Müdürü Levent Akkiraz da "Rixos grubu olarak büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Grup olarak birçok kez Hint düğünleri yaptık. Biz bu tür organizasyonlara hazırız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Basın toplantısı detay

- Konuşmalar

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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5)TUNCELİ'DE ENGELLİLERDEN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

TUNCELİ'de engelliler, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıp, vatandaşlara karanfil dağıttı. Cumhuriyet caddesinde öğle saatlerinde bir araya gelen engelliler, aralarında Tunceli Vali yardımcıları Selçuk Yasunkaya ve Akın Zor'un da bulunduğu protokol üyeleriyle birlikte ellerinde dövizlerle yürüyüş yaptı. Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüyen engelliler, yol boyunca vatandaşlara karanfil dağıttı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, "Engelli vatandaşlarımız birçok alanda bizden daha başarılı işlere imza atıyorlar. Bizler onlara fırsat verdiğimiz zaman ya da fırsat yarattığımız zaman çok önemli başarılar elde ediyorlar. Rehabilitasyon merkezlerimizde ve bizlerin kurum olarak oluşturduğu eğitim merkezlerinde uygulamalı olarak gösterdiğimiz birçok işte engelli kardeşlerimiz inanılmaz başarılar sağladılar. Demek ki biz fırsat verirsek, başarılı olacaklar. Bizim amacımız toplum içinde bir farkındalık ve bilinç oluşturarak engelli kardeşlerimize daha fazla iş ve imkan verilmesi ve onların haklarına toplumun saygı duymasıdır" dedi.

Yürüyüşün ardından engellilerin aileleri tarafından hazırlanan yemekler kermeste satış sunuldu. Kermesten elde edilecek gelirle engelliler için tekerlekli sandalye alınacak.

Görüntü Dökümü

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- Engelilerin bir araya gelmesi

- Alkış ve düdük çalınması

- Vatandaşlara karanfil verilmesi

- Kermes alanından detay

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 547 MB

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5)KALEDEN İNTİHARA KALKIŞAN LİSELİ KIZI POLİS İKNA ETTİ

KARAMAN'da Ermenek Kalesi'nden intihara kalkışan lise öğrencisi M.K. polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

İlçede Sağlık Meslek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.K., Ermenek Kalesi'ne çıkarak intihara kalkıştı. Kale surlarından 200 metrelik uçuruma atlamak isteyen lise öğrencisini gören bir çoban, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, polis, jandarma ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi. Uçurumun kenarından ayrılmayan M.K., yaklaşık 1, 5 saat süren çalışma sonucu polis tarafından ikna edildi. Ardından kaleden aşağı indirilen M.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(Görüntü Dökümü

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- İntihar girişiminden genel ve detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN )

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