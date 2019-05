DHA YURT BÜLTENİ -14

Uşak'ta koyunları için öldürülen kadın cinayetinde 5 zanlı adliyede

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, av tüfeğiyle öldürülüp, koyunları çalınan 60 yaşındaki Gülşen Gündüz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Sivaslı'nın Eldenizli Köyü'nde yaşayan Gülşen Gündüz, geçen salı günü öğle saatlerinde, koyunlarını otlamak için araziye çıktı. Akşam eve dönmeyen Gündüz'ün yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ile köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları gece boyu sürdürüldü. Çarşamba sabahı ise Gülşen Gündüz, Eldenizli Köyü'ne yaklaşık 4 kilometre mesafedeki arazide ölü bulundu. Vücudundaki saçma yaralarından, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gündüz'ün yanındaki köpeğinin de vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gülşen Gündüz dün (perşembe), Uşak'ta toprağa verildi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Gündüz'ün 42 koyununun kayıp olmasından yola çıkarak iz sürdü. Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar Köyü'nde Ziya D. (Doğan) isimli kişinin koyun satın aldığı belirlendi. Köye giden ekipler, Ziya D.'nin ağılında Gündüz'e ait olduğu tahmin edilen 42 koyunu buldu. Gözaltına alınan Ziya D. ifadesinde koyunları Yılmaz K. (Kocamış) isimli kişiden satın aldığını öne sürdü. Jandarma Yılmaz K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu teknik takibe alınan Yılmaz K., Afyonkarahisar'da bir otelde yakalanarak, gözaltına alındı ve Uşak'a getirildi. Yılmaz K.'nin yakınları Bayram K. (Kocamış), Ahmet K. (Kocamış) ve Ali K. (Kocamış) da gözaltına alındı. 5 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlıların jandarmadaki sorgusunda cinayeti kabul etmedikleri ve suçsuz olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan jandarma ve polis ekipleri, dünkü cenaze töreninin ardından, yaklaşık 200 kişilik bir grubun şüphelilerden Yılmaz K.'nın Akıncılar Mahallesi'ndeki evini taşlaması nedeniyle adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kendisini Atatürk heykeline zincirleyip, iş istedi

ELAZIĞ'da 7 aydır işsiz olduğunu iddia eden kişi, kendisini Atatürk heykeline zincirleyerek iş istedi.

Olay, dün gece Gazi Caddesi’ndeki Atatürk heykelinin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, 7 aydır işsiz olduğunu iddia ederek, kendisini Atatürk heykeline zincirle bağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zincirleri kopardıktan sonra şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

İşadamının katil zanlısı yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, başına sert bir cisimle vurulup, boğazı kesilerek öldürülen zeytinyağı tesisi işletmecisi 60 yaşındaki Yusuf Büyükaşık'ın

katil zanlısı olduğu belirlenen, yanında işçi olarak çalışan Pakistan uyruklu 19 yaşındaki Masan Aftaş, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Kırkağaç'a getirilen Aftaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırkağaç'ın kırsal Gelenbe Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı tesisi işleten Yusuf Büyükaşık'tan bir süredir haber alamayan yakınları, geçen 2 Mayıs'ta işyerine gitti. Büyükaşık, yakınları ve jandarma ekipleri tarafından işyerinin arkasındaki çalılıkta ölü bulundu. Büyükaşık'ın başına sert bir cisimle vurulup, boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde bulunan kanlı halıdan büyükaşık'ın başka bir yerde öldürüldükte sonra cesedinin buraya taşınarak atıldığı anlaşıldı. Büyükaşık'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Büyükaşık'ı kimin öldürdüğünün belirlenip yakalanması için Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinden oluşan bir özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip, parmak izinden, Büyükaşık'ın katil zanlısının tesisinde işçi olarak çalışan Pakistan uyruklu Masan Aftaş olduğunu tespit etti. Olayın ardından ortadan kaybolan Aftaş'ın yakalanması için tüm jandarma birimlerine, yurt dışına kaçma olasılığına karşı sınır birlikleri ve göç idaresi müdürlüklerine şüphelinin fotoğrafları gönderilip, bilgi verildi. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Görüntülerden şüphelinin öldürülen Büyükaşık'ın otomobiliyle İstanbul'a gittiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi. İstanbul Jandarması, şüphelinin Arnavutköy'deki tanıdıklarının yanında kaldığını belirledi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu bilgi üzerine bu yönde çalışmalara başladığı esnada şüphelinin bu defa Edirne'ye geçtiği tespit edildi. Şüpheli Aftaş, Edirne'den yurt dışına çıkış yapmak isterken dün (perşembe) akşam saatlerinde, Kapıkule Sınır Kapısı yakınında jandarma tarafından yakalanıp, Kırkağaç'a getirildi. Aftaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da çekirge istilası



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi kırsalında 4 mahalle, çekirgelerin istilasına uğradı. Vatandaşlar, çekirgelerin ekili arazilere gitmeden önce durdurulması için yardım bekliyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında görülen yüz binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için yardım bekliyor. Bazı mahalle sakinleri ise araziye çıkarak, çekirgelerin yönlerini değiştirmeye çalışıyor.

Çekirgelerin 2 yıldır bölgede görüldüğünü söyleyen yöre sakinlerinden Davut Geboz, "Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz, ancak 2 yıldır böyle bir şey görüyoruz. Bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak sürekli çaba içerisindeyiz. Çekirgeler çok küçük ve büyüdüklerinde daha zararlı olacaklar. Dilekçe verdik, yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Kayseri'de yenilenen kadın heykeli için tören

KAYSERİ'deki tarihi Kapalı Çarşı kompleksinde 'Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan, Türk kadınını sembolize eden Türk bayraklı kadın heykeli, yenilenerek yeniden aynı yerine konuldu. Heykelin açılışı törenle yapıldı.

Kayseri'deki ticari hayata yön veren her dönem ilgi çeken tarihi Kapalı Çarşı bütünlüğü içerisindeki 'Kadınlar Çarşısı' girişine 13 yıl önce konulan, Türk bayrağı taşıyan kadın figürlü heykel, 10 ay önce söküldü ve Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) girişimleriyle yenilendi. Cuma namazı sonrası düzenlenen törenle yenilenen heykel, eski heykelin yerine konuldu. Törene, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, davetliler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan MHP Milletvekili Ersoy, Türk milletinde kadının yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Bizim analarımız, bacılarımız ve kızlarımız, en değerli varlıklarımızdır. Kadınlarımız, yeri geldiğinde erkeğine omuz vermeyi de bilmektedir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Türk toplumunun kadınına büyük önem verdiğini belirterek, "Kadınlarımız bizin baş tacımızdır. Onlar, erkeklerinin her zaman yanında yer almış ve ömürleri boyunca onlara destek olmuşlardır. Heykel kaidesinde bulunan Türk bayrağının renginin neden sarı olduğu soruluyor. İşin uzmanları, kaide bütünlüğünü bozmamak için böyle bir çalışma yaptıklarını söylediler. Onların bilimsel görüşlerine uymak gerekir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Türk kadınını sembolize eden heykelin açılış kurdelası, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri tarafından kesildi. Heykelde yöresel kıyafetli genç bir Türk kadını sağ elinde Türk bayrağı taşırken, sol ayağıyla da çeyiz sandığına basarken tasvir ediliyor. Heykelin temasında, bayrağı ve bağımsızlığı yücelten Türk kadını, vatan uğruna maddiyatı ise ayaklar altına alıyor.

Posof'ta hayvan pazarı hizmete girdi

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından Ardan- Kars-Artvin Kalkınma Projesi (AKAK) kapsamında yaptırılan Posof Belediyesi hayvan pazarı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Posof ilçesinde düzenlenen açılış törenine; Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Milletvekili Orhan Atalay, daire ve kurum amirleri ile diğer protokol üyeleri katıldı. 2016 yılında Tarım Bakanlığı AKAK programında başlatılan hayvan pazarının 1 milyon 700 bin liralık bir proje olduğunu söyleyen Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, yaklaşık 300 baş hayvan alım- satım yapılacağını bildirdi.

'YATIRIMLAR GÖKTEN ZEMBİLLE İNMİYOR'

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Milletvekili Orhan Atalay ise, "Bu yatırımlar gökten zembille inmiyor. Yerden kendiliğinden su fışkırır gibi de fışkırmıyor. Her bir yatırımın altında bir niyet var. Her bir yatırım altında alın teri var. Her bir yatırım altında memlekete, vatana dair bir aşk, bir sevda var" dedi.

Ekonominin temelinin ve motorunun hayvancılık olduğunu aktaran Vali Mustafa Masatlı da "Yüce Allaha şükredelim ki, belki dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Aynı anda kar var, aynı anda güneş var. Aynı anda insanlar denize giriyor, aynı anda insanlar kayıyor. 12 ay boyunca insanlarınınız üretmesi, hem yaşaması, hem de tüketmesi için müthiş bir coğrafyada yaşıyoruz. Ardahan hayvancılığın membaı, hayvancılığın merkezi olarak bilinir. Allah buraya güzellikler vermiş, meralar vermiş. Bununla birlikte buraya has hayvan vermiş" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dualar eşliğinde açılış kurdelesinin protokol üyeleri tarafından kesilmesi ile hayvan pazarı hizmete girdi.

Marmaris'teki Ruslar zafer gününü kutladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan ya da tatile gelen yapan Ruslar, Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi askerlerine karşı kazandığı zaferin yıl dönümünü kutladı.

Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi askerlerine karşı kazandığı zaferin yıl dönümü için Marmaris'teki Ruslar, etkinlik düzenledi. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yat, günübirlik gezi teknesi ve yaya olarak çocuklarıyla birlikte gelen yaklaşık 1000 kişi, savaşta ölen Rus askerlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Ardından topluluk, Rus ve Türk milli marşlarını okudu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Marmaris Rusya Kültür ve İş Birliği Derneği (MARUS) Başkanı Olga Sezgin, "Rusya ve Türkiye'nin geçmişi savaşlara, dostluklara dayalıdır. Türkiye ve Rusya arasında sosyal, ekonomik bağlar her geçen gün güçlenerek artıyor. Türklerin bizlere gösterdiği saygı ve sevgi çok ayrı. Atalarımızın yaşadıklarını unutmamak için bu etkinliği kutluyoruz. Savaşların yaşanmadığı günler diliyorum. Bizlere destek veren Marmaris kamu kurum kuruluş temsilcilerine teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın ardından Rus ailelerin yakalarına siyah ve turuncu kurdele takıldı. Bazı Ruslar, ellerinde ülkelerinin bayrakları ve savaşta ölenlerin fotoğraflarını taşıdı. Çocuklar ve ebeveynleri ülkelerine özgü dans gösterileri de sundu. Çocuklar, Rusça ve Türkçe şiirler okudu. Çalan şarkılar eşliğinde dans eden Ruslar, Atatürk Anıtı'ndan Yat Limanı'nı girişine kadar yaya yolunda 600 metre sessizce yürüdü. Etkinlik, yürüyüş sonrası sona erdi.

