DHA YURT BÜLTENİ-14

Varto'da PKK/KCK'ya ait barınak ve sığınaklar imha edildi

MUŞ'un Varto İlçesi'nde bölücü PKK terör örgütü tarafından kullanılan mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi. Varto kırsalındaki yerlerin PKK/KCK terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücünde faaliyet gösteren teröristler tarafından kullanıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından Varto İlçesi'nde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Varto kırsalında terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücünde faaliyet gösteren teröristlerin kullandıkları noktalarda arama yapıldı. Polis ve jandarmanın ortak operasyonunda 3 adet mevzi, 2 adet sığınak, 4 adet barınma yeri, bir adet toplanma yeri bulundu. Sığınaklarda, çok sayıda yaşam malzemesinin yanısıra pil, kablo, uzun namlulu silah parçası, güneş paneli, telsiz aparatı, şemsiye ele geçirildi. Bölgede yapılan aramalarda ise kayalıkların arasına gizlenmiş halde bir adet el yapımı patlayıcı düzeneğinde dolu tüp ile 3 adet bidon güvenlik güçlerince topraktan çıkarıldı. Mevzi, sığınak, barınak ve malzemeler imha edildi.

Görüntü Dökümü

----------

-İlçeden görüntü

-Adliyeden görüntü

-Malzemeden görüntü

SÜRE: 19.3 boyut: MB, 00 dk 37 sn

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / VARTO (Muş), ()

===================

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANI, KIZ KARDEŞİNİ VURDUĞU SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI



MERSİN'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Mücahit Aktan, kız kardeşi Meryem Aktan'ı başından silahla vurarak, yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.

Olay, gece yarısı Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart seçimlerinde Silifke Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından vurularak, yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Meryem Aktan’ı Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Aktan, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Meryem Aktan yaşam savaşı verirken, kız kardeşini silahla yaraladığı iddiasıyla Belediye Başkanı Mücahit Aktan gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Başkan Aktan, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mücahit Aktan, nöbetçi mahkemece 'silahla yaralama' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber Kodu : 190509004 / Haber Kodu : 190509102 ile GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: SİLİFKE(Mersin), ()

=======================

Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü

KONYA'da otomobil tamircisi Mahmut Yıldız (30), aralarında husumet bulunan komşusu oto yıkamacı Emrah Servi ile kavga etti. Yıldız, kavganın ardından dükkanına gelip tüfekle ateş eden Servi'nin amcası otomobil tamircisi Mevlüt Servi'ye (50) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, bugün 13.30 saatlerinde Akşehir Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mahmut Yıldız, aralarında husumet bulunan komşusu Emrah Servi ile belirlenemeyen nedenle kavga etti. Aynı sanayide sitesinde iş yeri bulunan Mevlüt Servi de, yeğeni Emrah Servi'nin kavga ettiğini duyup, pompalı tüfekle gelip, Mahmut Yıldız'ın dükkanına ateş etti. Silahlı saldırıda şans eseri yara alamadan kurtulan Yıldız da, Servi'nin ateş etmesi bittikten sonra tabanca ateş ederek karşılık verdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Servi, kanlar içinde yere yığıldı. Servi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Yıldız'ın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------

- Olay yerinden genel ve detay

- Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA ))

=====================================

Protokol üyeleri, alkol simülatör gözlüğü takıp penaltı atışı yaptı

Denizli'de Karayolu Trafik Haftası kapsamında, 200 öğrenciye bisiklet kaskı dağıtıldı. Protokol üyelerinin alkol simülatör gözlüğü takıp penaltı atışı yapması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri, Denizli Valiliği'nden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na bilgilendirici stantlar açtı. Stantlarda vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlut Demir ve çok sayıda öğrenci etkinliğe katıldı. Protokol üyeleri, stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı. Öğrencilere ise, kitap ve bilgilendirici broşürler verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı standında, alkol simülatör gözlüğü takan protokol üyeleri ve vatandaşlar düz çizgide yürümeye çalıştı. Protokol üyelerinin gözlükle penaltı atışı yapmakta zorlandığı anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliklere katılan 200 öğrenciye, kask hediye edildi. Vali Hasan Karahan, çocuklara trafikte dikkatli hareket etmeleri gerektiğini belirterek, kasksız bisiklet kullanmamaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

-----------

- Kortej yürüyüşünden detay

- Protokol üyelerinin stantları gezmesi

- Protokol üyelerinin alkol simülatör gözlüğü takıp penaltı atması

- Öğrencilere kask dağıtılması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

====================

İlk 4 ayda 120 bin lira ceza ceza uyguladılar

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile Hava Araçları Büro amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptığı droneli trafik denetiminde çok sayıda araç kırmızı ışık ihlali yaparken yakalandı. 4 aylık süreçte drone yardımı ile yapılan denetimlerde sürücülere 120 bin lira para cezası uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ortaklaşa olarak drone ile yaptıkları kırmızı ışık denetimlerinde 2019 yılının ilk 4 ayında kırımızı ışık ihlali yapan ve kurallara uymayan 30 sürücüye toplamda 120 bin lira para cezası uygulandı. Havadan yapılan denetimlerde sürücülerin bariz kırmızı ışık ihlali yaptıkları en be an drone kameralarına yansıdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada drone denetimleri sırasında sürücülerin çok sayıda kural ihlali yaptığının gözlendiği ifade edilerek, "Kırmızı ışık, kemer, yaya geçidi ve seyir halinde trafik kurallarına uyması konusunda vatandaşlar defalarca uyarıldı. Ancak özellikle vatandaşların sarı ışıkta geçmeyi hak saydıkları ve birçok ihlal yaptıkları, kavşak içlerinde ışıklara uyma konusunda dikkatsiz oldukları tespit edildi. Düzce genelinde her gün hava destekli sabit ve seyir halinde trafik uygulamaları yapılmakta ve yapılmaya devam edilecektir. Vatandaşlarımızın kendi ve başkalarının can güvenliği için kurallara uymaları gerekmektedir. Özellikle Ramazan ayında orucun dikkat kaybını arttırabileceği ve bu sebeple daha dikkatli ve yavaş gidilmesi önem arz eden konular arasındadır" denildi.

Görüntü Dökümü

-------------

Polis drone görüntüleri

Kırmızı ışıkta geçen araçların görüntüsü

Araçların polis ekiplerince durdurulurken görüntüsü ve detaylar

Haber : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

======================

Otobüstekilere 'barbarsınız' dediği öne sürülen kadın serbest

Antalya'da, bindiği halk otobüsünde şoför ve yolcularla tartışıp, "Yine Türkiye'ye geldiğimi hissettirdiniz. Türkleşmeyin, barbarsınız" dediği iddiasıyla gözaltına alınan İsviçre kimliği de bulunan çifte vatandaş Seda Yavaş (39), polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir içi ulaşımda hizmet veren Cihan Ural yönetimindeki KC 06 tabelalı 07 AU 0170 plakalı halk otobüsü, Sarısu Mahallesi'nden hareket ettikten sonra Altınyaka durağında yolcuları aldı. Otobüse binen Türkiye- İsviçre çifte vatandaşlık kimliği taşıyan Seda Yavaş, ön kapısının yanında seyahat etmek istedi. Ön kapıyı yolcu almak için sürekli açtığını, bu nedenle seyahatin tehlikeli olacağını belirten şoför Ural, uyardığı Seda Yavaş'tan arkaya ilerlemesini istedi. Seda Yavaş, iddiaya göre, "Yine bana Türkiye'de olduğumu hissettirdiniz. Türkleştiniz, barbarsınız" dedi. Yavaş'ın söylediklerini duyan otobüsteki bazı yolcular duruma tepki gösterip, kadını uyardı.

Kendisini uyaranlarla tartışmaya devam eden Seda Yavaş, iddiaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaret etti. Bunun üzerine taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanınca polisi arayan Yavaş, yolculardan şikayetçi oldu. Otobüsün şoförü Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros durağına gelince aracı durdurdu. Seda Yavaş, olay yerine gelen polis tarafından şikayet üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Seda Yavaş, polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()-

=============================

Apartman bahçesinden 3 kamyon çöp çıktı

KARABÜK'te, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın bahçesinden 3 kamyon çöp çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak'taki 4 katlı apartmanda oturanlar, zabıtayı arayarak, komşuları Mustafa D.'nin (56), apartman bahçesini çöple doldurduğunu ihbar etti. Apartmana gelen zabıta ekipleri, çoğu plastik olmak üzere kağıt, giysi, poşet atıklarıyla karşılaştı. Bunun üzerine belediye temizlik görevlileri aranarak, durum bildirildi. Çok sayıdaki görevlinin çalışmalarında, bahçeden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlenen bahçe, dezenfekte edildi. Mustafa D.'nin daha önceden de çöple doldurduğu bahçenin temizlendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Çöplerin kamyona yüklenmesi(Cep telefonu görüntüsü)

Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

=======================

Tekirdağ'da minik öğrencilerden trafik uygulaması

TEKİRDAĞ'da bir grup ilkokul öğrencisi, polis ve jandarma üniforması giyerek trafik uygulaması yaptı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelen öğrenciler, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen etkinlikte trafik kurallarının önemine dikkati çekti. Etkinlik öncesi polis ve jandarma ekiplerinden teorik bilgiler alan öğrenciler, daha sonra giydikleri trafik polisi ve jandarma üniformasıyla araçları durdurarak sürücülerin ehliyetlerini ve emniyet kemerlerini kontrol etti. Öğrenciler, sürücülere yaya önceliği ve emniyet kemeri takmanın önemini içeren broşürler dağıtarak, iyi yolculuklar diledi.



Sürücülerden Ali Kara, öğrencilerin trafik polisi ve jandarma üniforması giyerek trafik kuralları konusunda güzel bir farkındalık oluşturduklarını söyledi. Kara, bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini belirterek, "Çok anlamlı bir etkinlik olmuş. Çocukların bu yaşta trafik kurallarını uygulayarak öğrenmeleri çok güzel. Herkesin trafik kurallarına uymasını isteriz. Herkesin kazasız bir hayat yaşamasını dilerim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Minik trafikçilerin hazırlanması

-Miniklerin trafikteki uygulamaları

-Belge kontrolü broşür dağıtımı

-Ali Kara ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() -

=============================