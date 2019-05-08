DHA YURT BÜLTENİ -14

Karabük'te salep toplama kavgası: 1 ölü

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, Mustafa Gültekin (37), köylerinin bulunduğu alanda salep topladığı iddiasıyla tartıştığı Nuri Kesici’yi (64) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yağlıca köyü ormanlık alanında meydana geldi. İddiaya göre köyde yaşayan Mustafa Gültekin, salep toplayan Nuri Kesici ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Gültekin, av tüfeğiyle Nuri Kesici’ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Nuri Kesici, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eflani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nuri Kesici, kurtarılamadı. Mustafa Gültekin gözaltına alınırken, jandarma ekipleri köyün çevresinde önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Gültekin'in babası Şaban Gültekin, "Daha önce de geliyorlardı salep toplamaya. Tartışma yaşanıyordu. Jandarmaya söyledik, buraya gelmeyin diye uyarmışlar onları. Onlar bir daha geldiler. Bugün de böyle bir olay gerçekleşmiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Olay yeri

-Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri

-Şaban Gültekin röp

-Nuri Kesci’nin resmi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/EFLANİ(Karabük),()

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Altın ve pırlanta yüzükleri sahteleri ile değiştirdiler, o anlar kamerada

Bursa'da kuyumcu dükkanlarına gidip yanlarındaki yüzüklerle, pırlanta ve altın yüzükleri değiştirerek hırsızlık yapan Selin G. ile Zehra S. polisler tarafından yakalandı. Şüphelilerin yüzükleri değiştirme anı güvenlik kameraları tarafından görüntünlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta içerisinde 4 farklı kuyumcudan altın ve pırlanta yüzükleri çalıp, yerlerine sahtelerinin konulduğu ihbarları üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. 30 saatlik güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin Selin G. ve Zehra S. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Kuyumcular Çarşısı'nda olduğunu belirleyen güven timleri, 2 şüpheliyi bir kuyumcuda yüzükleri değiştirdikleri sırada yakaladı. Şüpheli kadınların üst aramasında, bir miktar para ve 11 adet yüzük ele geçirildi. Öte yandan el çabukluğu ile hırsızlık yapan 2 kadının yüzükleri değiştirme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Selin G. ile Zehra S.'nin, kuyumcudan denemek için aldıkları altın ve pırlanta yüzükleri el çabukluğu ile ceplerınden çıkardıkları ile değiştirdikleri belirtildi. Gözaltına alınan Selin G. ile Zehra S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Şüphelilerin güvenlik kamerasına takılan görüntüsü

- Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

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Kameradan belirlenen motosiklet hırsızı tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan M.B., polis operasyonu ile yakalandı. M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Farklı tarihlerde ilçeye bağlı Fatih Sultan, Mimar Sinan, Şahinbey ve Cumhuriyet mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin M.B. olduğunu belirledi. Ekipler belirlenen adrese yaptığı operasyonda M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Motosiklet hırsızlıklarının güvenlik kamerası

Haber: Metin İLİKSOY-Kamera: GAZİANTEP-)

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Engelli adam evde çıkan yangında öldü

MERSİN’de bedensel engelli Gökhan Sabah (41), evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki on katlı bir apartmanın 6'ncı katında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bedensel engelli Gökhan Sabah'ın evde yalnız olduğu sırada mutfaktan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı gören çevre sakinleri polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürürken Gökhan Sabah’ın tekerlekli sandalyede cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz adamın annesinin yangın sırasında komşusunda olduğu öğrenildi. Gökhan Sabah’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Engelli gencin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın çıkan apartmanın görüntüsü

-İtfaiye aracının görüntüsü

-Çevre sakinleri

-Yangında ölen engelli gencin cenazesi tabutla çıkartılırken

-Tabut cenaze aracına konurken

-Gencin yakınları ağıt yakarken

-Yangın çıkan evin balkonunda bulunan duman izlerinin görüntüsü

-Yangın çıkan evin kapısı ve engelli gencin tekerlekli sandalyesinin görüntüsü

-İtfaiye aracı ayrılırken

-Apartmanın genel görüntüsü

SÜRE:02'37" BOYUT:220 MB

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),()

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1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları batırılıyor

ÇANAKKALE Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı. Köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana batırılacak kule kesonu, römorkörler eşliğinde yüzdürülerek bölgeye getirildi. Batırma operasyonunun iki gün süreceği belirtildi. Her iki kule kesonunun batırma işleminin ardından ise üzerlerinde kule montajı başlayacak.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri için Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki şantiyesinde çalışmaları incelemiş, ardından da çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören düzenlenmişti. Köprü inşası için çalışmalar sürerken, 4 çelik şaftın ıslak havuzda bulunan ve her biri futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonları üzerine montajı yapıldı.

Çelik şaft montajı tamamlanan 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmak üzere bugün römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü. Kule kesonunun batırılma işleminin iki gün süreceği belirtildi.

74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu ise önümüzdeki günlerde deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılacak. Ardından da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule montajına başlanacak.

Köprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında ise 165 olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapında demir kazık denize çakılmıştı.

MARMARA'YI EGE'YE BAĞLAYACAK

Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü; 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2 x 3 trafik şeritli olacak. Köprü tabliyesinin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülmekte olup, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında; 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dâhil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kule kesonundan genel ve detay görüntüler.

- Köprü'nün lapseki ayağında deniz kıyısındaki çalışmalarından görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, ()

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Nevşehir'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan bin 2 adet konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi.

TOKİ ile Nevşehir Belediyesi işbirliğinde Beddik Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen, 2+1 ve 3+1 tipi olmak üzere toplamda bin 2 konut için bin 900 kişi başvuruda bulundu. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin belirlenmesi için Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda kura çekilişi yapıldı. Törene, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunanlar, kura çekilişini heyecanla izledi. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişte ev sahibi olanlar, büyük mutluluk yaşarken bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

'HEPİNİZDE ÖDEME KOLAYLIĞI VERSİN'

Törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte yeni yaşam alanı oluşturduklarını söyledi. Vatandaşların ev sahibi olacak olmasında dolayı mutlu olduklarını söyleyen Başkan Arı, "Onların bir yuvaya kavuşması bizleri son derece mutlu edecektir. Allah hepinize ödeme kolaylığı versin. Sosyal konut projeleriyle Türkiye'nin birçok şehrinde vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ ve projenin mimarı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İlk defa ev sahibi olduğunu belirten Hatice Körükçü, "Engelli bir oğlum var ve onunla birlikte yaşıyorum. Eşimden ayrıldım. Oğlumla birlikte evin çıkmasıyla çok mutlu olduk" dedi. Emekli Osman Uslu (65) ilk defa ev sahibi olduğunu ve çok mutu olduğunu ifade etti. Hasan Zengin (62) ise, "37 yaşında bir çocuğum var. Onu evlendireceğim. Evim olmadığı için oğlumu evlendirmeye teşebbüse geçemedim. Çok şükür kısmetimiz varmış. İnşallah ödemesini de nasip eder. Hastanede yatıyordum, kura çekilişi olunca doktordan izin alarak çıktım. Kura çekiminden sonra tekrar hastaneye gideceğim" dedi.

======================

Nevşehir'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı

NEVŞEHİR'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan bin 2 adet konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi.

TOKİ ile Nevşehir Belediyesi işbirliğinde Beddik Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen, 2+1 ve 3+1 tipi olmak üzere toplamda bin 2 konut için bin 900 kişi başvuruda bulundu. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin belirlenmesi için Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda kura çekilişi yapıldı. Törene, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunanlar, kura çekilişini heyecanla izledi. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişte ev sahibi olanlar, büyük mutluluk yaşarken bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

'HEPİNİZDE ÖDEME KOLAYLIĞI VERSİN'

Törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte yeni yaşam alanı oluşturduklarını söyledi. Vatandaşların ev sahibi olacak olmasında dolayı mutlu olduklarını söyleyen Başkan Arı, "Onların bir yuvaya kavuşması bizleri son derece mutlu edecektir. Allah hepinize ödeme kolaylığı versin. Sosyal konut projeleriyle Türkiye'nin birçok şehrinde vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ ve projenin mimarı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İlk defa ev sahibi olduğunu belirten Hatice Körükçü, "Engelli bir oğlum var ve onunla birlikte yaşıyorum. Eşimden ayrıldım. Oğlumla birlikte evin çıkmasıyla çok mutlu olduk" dedi. Emekli Osman Uslu (65) ilk defa ev sahibi olduğunu ve çok mutu olduğunu ifade etti. Hasan Zengin (62) ise, "37 yaşında bir çocuğum var. Onu evlendireceğim. Evim olmadığı için oğlumu evlendirmeye teşebbüse geçemedim. Çok şükür kısmetimiz varmış. İnşallah ödemesini de nasip eder. Hastanede yatıyordum, kura çekilişi olunca doktordan izin alarak çıktım. Kura çekiminden sonra tekrar hastaneye gideceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

- Spor salonunda kura bekleyen vatandaşlardan genel ve detay görüntü

-TOKİ yetkilisinini konuşması

-Nevşehir Belediye Başkanı Rasim arının konuşması

-İlk defa ev sahibi olan vatandaşlarla röportaj sırasıyla Hatice körükçü, Osman Uslu, Hasan Zengin ve eşi Fatma Zengin

Haber - Kamera:NEVŞEHİR,)

SÜRE: 4 Dakika Boyut: 537-MB

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Emniyet müdüründen inşaat işçilerine yardım

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, yolda gördüğü inşaat işçileriyle sohbet ettikten sonra eline kürek alıp, bir süre işlerinde yardım etti.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, otomobiliyle Perre Antik Kent yakınlarından geçerken, inşaatta çalışan işçileri görünce durdu. İşçilerle sohbet eden Alper, daha sonra eline kürek alıp, bir süre işlerinde yardım etti. El arabasına kum yükleyen İl Emniyet Müdürü Alper'i gören bazı kişiler ise cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

Görüntü Dökümü

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-İl Emniyet Müdürü Metin Alper

-Alper'in işçiye yardım etmesi

-Kürekle el arabasına kum doldurması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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