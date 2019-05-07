DHA YURT BÜLTENİ -14

Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde kaybolduktan 20 gün sonra çobanlar tarafından cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit (4) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı. Jandarmaya ekipleri, vücut ısısını algılayan drone 'sky ranger' uçurarak tarama yaptı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Babası Eset, annesi Hatmi Sultan ve zihinsel engelli kardeşi Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alınan Fehim Yiğit, 26 Nisan günü çıkarıldığı Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklandı.

ÖNCE CESEDİ SONRA AYAKAKABISI BULUNDU

Baba Fehim Yiğit'in tutuklanmasının ardından da Budaklı'da küçük Furkan'ı arama çalışmaları devam etti. Tüm bölgede aramalara rağmen bulunamayan Furkan'dan dün saat 07.00 sıralarında acı haber geldi. Hayvan otlatmak için mahalleye 12 kilometre uzaklıktaki Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkiine giden çobanlar, bir çocuk cesedi ile karşılaştı. Çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri cesedin Furkan Yiğit'e ait olduğunu belirledi. Küçük Furkan'ın ayakkabısı ise cesedinin bulunduğu yere 20 metre uzaklıkta görüldü. Furkan'ın cesedi Karaçoban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve burada ön otopsisi yapıldı. Küçük Furkan'ın annesi çocuğunun açlıktak ve soğuktan öldüğünü iddia ederek gözyaşı döktü. Furkan'ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi dün akşam saatlerinde Karaçoban Devlet Hastanesi morguna geri getirildi.

TUTUKLU BABA CENAZEYE KATILAMADI

Karaçoban Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Furkan Yiğit'in cenazesi morgdan alınarak Budaklı Mahallesi'ne getirildi. Mezarlık yanında kılınan cenaze namazına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci, Karayazı Kaymakamı Eyyup Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AFAD İl Müdürü Selahattin Karsli, Furkan'ın akrabaları ve köylüler katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazından özel harekat ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Furkan'ın cenazesi mezarlıkta gözyaşı ve dualar arasında toprağa verildi.

Furkan'ın kaybolmasından sonra gözaltına alındıktan sonra 'kasten öldürme' şüphesiyle Ağrı'nın Patnos İlçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan baba Fehim Yiğit'in katılamadığı cenaze töreninde anne Gülperi Yiğit ağıtlar yaktı. Gözü yaşlı anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM, ()-

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Karaman Belediye Başkanı: İttifaka sadık kalıp borçları ilan etmemişsek kimse bizi zorlamasın

Karaman Belediye Başkanı MHP'li Savaş Kalaycı, meclis toplantısında, AK Parti'li meclis üyesi Ayhan Şancı'nın "Borçsuz bir belediyeye başladık" sözüne tepki gösterdi. Kalaycı, "'Cumhur ittifakı'nın bazı şeylerine sadık kaldığımız için borçları binada ilan etmemişsek kimse, bizi daha da zorlamasın. Bizi kesinlikle borç korkutmuyor. Allah'ın izniyle israfa son vereceğiz" dedi.

Karaman Belediyesi'nin mayıs ayı toplantısının 2'nci oturumu, Savaş Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2018 yılı mali kesin hesap raporlarının görüşüldüğü toplantıda, AK Parti grubu adına konuşan meclis üyesi Ayhan Şancı, bütçenin yüzde 93,69 oranında gerçekleştiğini belirtti. Belediyenin borcuna da değinen Şancı, "Borçlanmayla ilgili de 81 belediyenin içerisinde 61'inci sıradayız. Tabi borçlanma oranı yüksek olduğu için borçlanmayan ve bütçesi küçük iller dikkate alındığı zaman bu 70'inci sıralara düşüyor. Borçsuz bir belediyeyle başladık. 81 ilden 70'nci sıradayız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Kalaycı da Şancı'ya, "Yani iyiyiz diyorsun?" diye karşılık verdi. Şancı ise "Tabi iyiyiz" yanıtını verip, meclisteki siyasi parti sandalye dağılımına değinerek, AK Parti olarak yanında olduklarını söyledi.

'KAĞITTA HALKI KANDIRMAYACAĞIZ'

Başkan Kalaycı, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Çok ciddi bir borç yükünün altında olduğumuz halde Allah'a çok şükür. Önce Allah'a güveniyoruz sonra Karaman halkının sonuna kadar yanımızda olduğuna inanıyor ve güveniyoruz. Sonuna kadar da Karaman için mücadele edeceğiz. Kağıtta, kalemde, rakamlarda falan Karaman halkını kandırmayacağız. 'Cumhur ittifakı'nın bazı şeylerine sadık kaldığımız için borçları binada ilan etmemişsek kimse, bizi daha da zorlamasın. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabi ki sizin bakış açınızdan borçlu belediye, çalışan belediyedir. Bizi kesinlikle borç korkutmuyor. Allah'ın izniyle bugüne kadarki sefahat dönemini bitireceğiz, israfa son vereceğiz."

Belediyeyi borçtan kurtaracaklarını dile getiren Kalaycı, "Karaman halkına, hak ettiği hizmeti sonuna kadar en iyi şekilde götüreceğiz. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. Biz bu belediyeyi borçtan kurtaracağız. Bu bizim Karaman'a sözümüz olsun. Öyle 70'inciymiş, 80'inciymiş onlarla da övünmeyeceğiz. Karaman'ı borçsuz bir belediye haline getireceğiz. Üretken belediye haline getireceğiz. Bunları da hep beraber başaracağız" dedi.

93 bin 339 seçmenin oy kullandığı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde; MHP'nin adayı Savaş Kalaycı yüzde 39,57, AK Parti'nin adayı Mahmut Sami Şahin de yüzde 38,41 oy aldı. Seçim sonrası belediye meclisindeki sandalye dağılımı ise AK Parti'nin 17, MHP'nin 11, CHP'nin 3 olarak gerçekleşti

Görüntü Dökümü

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- Meclis toplantısında Şancı'nın konuşması

- Belediye Başkanı'nın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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İzmit'te fırtınada ağaç otomobillerin üzerine devrildi

İzmit'te, etkili olan fırtınada iki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Yürüyüş Yolu'nda da iki ağaç ortasından kırılarak devrilirken, şans eseri yaralanan olmadı. İzmit'te öğle saatlerinde fırtına etkili oldu. Yaklaşık 40 kilometre hızla esen fırtınada, Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir çam ağacı kökünden kırılarak park halindeki 41 B 8208 plakalı ve 34 EB 1178 plakalı otomobillerin üzerine devrildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu ulaşıma keserken, itfaiye ekipleri ise ağaç kesme motoruyla otomobillerin üzerine düşen ağacı parçalar halinde keserek kaldırdı. Ayrıca İzmit Yürüyüş yolunda da yan yana iki ağaç fırtına nedeniyle ortasından kırılarak devrildi. Her gün binlerce kişinin kullandığı Yürüyüş Yolu'nda şans eseri yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri ağaçları keserek kaldırdı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İzmit Körfezi'nde saat 16.00 İzmit-Gölcük, saat 16.15 Karamürsel-Hereke vapur seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

Görüntü Dökümü

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Otomobillerin üzerine devrilen ağaçtan görüntü

İtfaiyenin ağacı keserek kaldırması

Yürüyüş Yolunda devrilen ağaçlardan görüntü

Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT, ()

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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Düzce'de minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ayhan Yalçın ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

DÜZCE,()

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Çeşme ve Datça belediyelerinden İstanbullu seçmene 23 Haziran mesajı

Muğla'nın Datça ve İzmir'in Çeşme ilçe belediyeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları esprili paylaşımlarla, İstanbullu tatilcilere 23 Haziran'da sandığa gidip oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesi yönündeki kararı Datça ve Çeşme'de gündem oldu. Yönetimi CHP'de olan Datça Belediyesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı. 24 Haziran'da herkesi bekleriz' yazılı esprili paylaşımda bulundu. Paylaşımın altındaki 'Sevgili İstanbullular gelecek için tercihinizi lütfen sandığa taşıyın. Bizler Datça tatilinden en güzel anılarla dönmeniz için sizleri bekliyor olacağız' yazılı notla sandığa gitmeleri istendi.

ÇEŞME BELEDİYESİ'NDEN DE BENZER PAYLAŞIM

Benzer bir paylaşım da Çeşme Belediyesi'nden geldi. Çeşme Belediyesi de Twitter hesabından Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran imzalı olarak, 'Uyarı! İstanbul'dan gelen bir fırtına nedeniyle sahillerimizde 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır' mesajı paylaşıldı.

Haber: Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()-



