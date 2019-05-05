DHA YURT BÜLTENİ-14

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı



ŞIRNAK'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.

Merkeze bağlı Görmeç köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup terörist tespit etti. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrılarına ateş açarak, karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

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Marmaris'te zırhlı araç kaza yaptı, 3 özel harekat polisi yaralandı



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, refüjdeki bariyerlerin üzerine devrilen zırhlı araçtaki 3 özel harekat polisi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Marmaris-Muğla Karayolu'nun 8'inci kilometresindeki Seyirtepe Mevkisi'nde meydana geldi. Muğla'dan Marmaris yönüne giden zırhlı araç, virajlı yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kendi sçevresinde ters dönen zırhlı araç, refüjdeki demir bariyerlerin üzerine devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Trafik polisleri, önlem amacıyla yolu trafiği kapattı. Zırhlı araç içerisindeki 3 Özel Harekat polisi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden 2'sinin ayakta tedavileri yapılıp, taburcu edildi. Omzundan hafif yaralanan diğer polis memurunun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nde görevli koruma polisleri kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Zırhlı araçta bulunan malzemeler muhafaza altına alındı. Vinç yardımıyla kaza yerinden alınan zırhlı araç İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Devrilen zırhlı aracın görüntüsü

-Kaza yerinden görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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İzmir'de fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi (2)

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İzmir'de etkili olan fırtınadan dolayı iptal edilen vapur seferlerinin Güzelbahçe haricinde saat 19.00'dan itibaren normale döneceği açıklandı.

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()



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Otomobille cip çarpıştı: 2'si turist 6 yaralı



Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille cipin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si Güney Koreli turist 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Denizli- Yeşilova yolu Salda köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Onur Ateş yönetimindeki 34 DNC 74 plakalı otomobille Zeliha Oruç yönetimindeki 20 AAU 886 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Onur Ateş, diğer aracın sürücüsü Zeliha Oruç ve aynı araçta bulunan oğlu Arda Oruç ile Nesrin Buluş, Güney Koreli turistler Yumi Jeon ve Sunnwoo Lee yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Zeliha Oruç'un Denizli'de öğretmen, Nesrin Buluş'un da Pamukkale Üniversitesi'nde biyolog olarak görev yaptığı belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıya müdahale

- Olay yerinden görüntüler

HABER- KAMERA: Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), ()

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Önce yayaya sonra binaya çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yayaya ardından evin giriş kapısına çarparak durabildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akarca Mahallesi Suyabalan Sokak üzerinde meydana geldi. Hanife Ç.(35) yönetimindeki 67 ZC 842 plakalı otomobil, karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için aracı sola yöneltti. Kontrolden çıkan otomobil önce yolda yürüyen Fatma T.'ye (55) ardından da evin giriş kapısına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Fatma T., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Kaza anında binanın girişinde duran yaşlı kadın ise şoka girdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı kadın daha sonra yakınları ve komşuları tarafından evine götürüldü. Kazayı anlatan Hanife Ç. "Karşıma motosiklet çıktı. Birden toparlayamadım." dedi.

Kazada yaralanan Fatma T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hanife Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Yaralı Fatma T.'ye sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Hanife Ç.'nin kaza anını anlatması

-Bina içinde şoka giren yaşlı kadına müdahale

-Binaya çarpan otomobil

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Otoyolda zincirleme kazada kilometrelerce kuyruk oluştu



DÜZCE'de, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kaza öğlenden sonra TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ahmet Çalış idaresindeki 34 RH 5052 plakalı otomobil, Halil İbrahim Erdal idaresindeki 16 KKM 10 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Özge Tosun idaresindeki 06 BBZ 007 plakalı otomobil ise kaza yapan araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araçların görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin yolu temizlerken görüntüsü

Kuyruk görüntüsü ve detaylar

HABER : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Denize atladı, balıkçılar kurtardı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kayalıklarda gezerken bir anda denize atlayan Hayrettin A.(57), balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay öğleden sonra, Bozahane balıkçılar mevkii mendirek alanında meydana geldi. İddiaya göre kayalılarda gezen Hayrettin A., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir anda kendini denize attı. Hayrettin A.’nın denizde çırpındığını görenler yardıma koştu. Denize giren balıkçılar Hayrettin A.’yı kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hayrettin A., özel hastanede tedavi altına alındı. Hayrettin A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

Sağlık ekiplerinin gelmesi

Kayalıklarda yatan Hayrettin A.’ya ekiplerin müdahalesi

Hayrettin A.’nın ambulansa vatandaşlarla taşınması

Niyazi Amasra’nın olayı polise anlatması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Bozcaada’da izmarit toplama etkinliği düzenlendi

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, Kaymakamlık tarafından sigara izmariti toplama etkinliği düzenledi. Bozcaada Belediyesi ile tüm kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği etkinlikte, adayı sigara izmaritlerinden arındırmak, izmaritlerin çevreye ve doğaya verdiği zararlar için farkındalık yaratmak hedeflendi.

Bozcaada’da Çınaraltı'nda başlayan etkinlikte, katılımcılar farkındalık yaratmak için beyaz tişört giydi. Kampanyaya destek veren katılımcılara Bozcaada Eczanesi temizlik eldiveni dağıttı. Bozcaada Kaymakamlığı katılımcılara pet şişede su ikram ederken, Bozcaada Belediyesi de çevre temalı şapka dağıttı. Etkinliğe; Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, kurum ve daire amirleri, ada halkı ve Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği üyeleri beyaz tişörtlerle katıldı. Yarım saat süren farkındalık ettiğinde, onlarca pet şişeye dolduran sigara izmaritleri toplandı.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gultekin ,öEtkinliğe katılanlar ile çevreyi kirletmeme ve yere sigara izmariti atmama konusunda farkındalık oluşturmak istedik ve bunu başardığımızı düşünüyorumö dedi.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise, “Çok güzel bir farkındalık kampanyası oldu. Bundan sonra her sigara içen vatandaşın yere sigara izmariti atarken bir kez daha düşüneceğini tahmin ediyorumö dedi.

Eczane işletmecisi Öznur Evergen de, tüm katılımcılara teşekkür ederken, bundan böyle yere sigara izmariti atan bir kişi gördüğünde kendisini uyaracağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sigara izmariti toplama etkinliğinden genel ve detay görüntü.

-Kaymakam İbrahim Gultekin ile röp.

-Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ile röp.

-Öznur Evergen ile röp.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), ()



