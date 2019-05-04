DHA YURT BÜLTENİ -14

Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, refüje çarptı

BİNGÖL'de aniden yola çıkan kadına çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı halk otobüsünün refüje çarpması kameraya yansıdı.

Kaza, Bingöl- Muş karayolundaki Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Vehbi Koç, yönetimindeki 12 M 0008 plakalı halk otobüsüyle hareket halindeyken aniden yola bir kadın çıktı. Sürücü Koç, kadına çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada araçtaki yolcular panik yaşarken, yaya kadın, sürücünün dikkati sayesinde yaralanmadan kurtuldu. Kaza anı ise otobüsün kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

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- Araç kamerasından görüntü

- Kadının yola çıkması

- Aracın refüje çarpması

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,()

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Dairede korkutan yangın

ANTALYA'da 4 katlı binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dairenin penceresinden duman çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis çevre güvenliği alırken, itfaiye yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında dairenin patlayan pencere camı düşerken, dumandan etkilenen bir kadın ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yangın itfaiyenin çalışması sonrası kısa sürede söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Duman çıkan daireden görüntü

- Binadan genel görüntü

- İtfaiye ekiplerinden genel görüntü

- Dumandan etkilenen apartman sakini görüntüsü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Detaylar

187 MB /// 01.42

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()

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Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ben suçlu değilim



BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan Suriyelilere belediye bütçesinden yardım yapılmayacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma ile ilgili olarak, "Ben seçim öncesi 3,5- 4 ay boyunca ne söylediysem onu yaptım. Soruşturmayı doğru bulmuyorum. Ben suçlu değilim." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilerek göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan "Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması" talimatı ile gündeme gelmişti.

Dün İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma açılan Tanju Özcan, soruşturma ile ilgili konuştu. Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, "Ben seçim öncesi 3,5-4 ay boyunca ne söylediysem onu yaptım. Soruşturmayı doğru bulmuyorum. Ben suçlu değilim. Vatandaşımın hakkını, hukukunu korumak benim görevim. Ben bu görevi yaptım diye soruşturma geçireceksem geçireyim. Kusura bakmayın diyeceğim, ya da geri adım atacağım mevzu bulunmamaktadır. Bunlar doğal, beklenen şeyler. Bundan sonra alacağım doğru kararlardan geri kalmama sebebiyet vermez. Biz bildiğimiz doğru yerden devam ediyoruz. Abdestimizden şüphemiz yok." dedi.

Aşevinden herkesin faydalandığını belirten Özcan, "Aşevi kimseye kapalı değil. Herkes faydalanıyor. Bolu'da 12 bin yabancı uyruklu mülteci var. Bunlardan sadece 4 ya da 5 tanesi aşevinden geçmişten bu yana faydalanıyor. Faydalanmaya da devam ediyor. Bizim söylediğimiz, bir Türk vatandaşı 2 ayrı kuruluştan yardım alabilir mi? 3 ayrı yardım kuruluşundan yardım alabilir mi? Bu mevzuata da uygun değil. Bizim söylediğimiz başka kurumlardan yardım alan mülteciler ve ek olarak ikinci, üçüncü, dördüncü olarak bir de Bolu Belediyesi olarak biz yardım yapmayacağız, dedik. Ayni ve nakdi yardım yapmayacağız, dedik. Aşevi de bunun dışında tamamen. O herkese açık" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tanju Özcan açıklamalar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Adanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşü

ADANA’da 17’inci Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Yörük Türkmenler, develere binip, temsili göç yürüyüşü düzenledi.

Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu’nca düzenlenen etkinlik çerçevesinde, PTT Evleri Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, Türk bayrakları taşıyarak, mehter takımı eşliğinde Bayraklı Park’a yürüdü.Temsili göç yürüyüşü sırasında ön saflarda develerle yol alanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Adana Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Haşim Akça, "Etkinliğimizin amacı yörük kültürümüzde bulunan bu değerleri gelecek kuşaklarımıza bırakmak ve hatırlatmakt. Yaklaşık 250 kişiyiz. Yarın şölen alanımızda etkinliklerimiz ve kültürümüze dair oyunlarımız olacak. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Temsili göç yürüyüşü sırasında bazı vatandaşlar, develeri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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- Mehter eşliğinde yürüyüş

- Adana Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Haşim Akça ile röp.

- Deve ile yürüyüş

- Genel ve detaylar

SÜRE:03'34" BOYUT:395 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: ADANA,()

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Göbeklitepe’de çiğ köfte kuyruğu

ŞANLIURFA'da Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından Göbeklitepe’de 'Minik Şeflerle Gastronomi Festivali' düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte ziyaretçiler çiğ köfte yemek için uzun kuyruk oluşturdu.

Şanlıurfa’da yer alan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'de, 'Uluslararası Göbeklitepe Minik Şeflerle Gastronomi Festivali' kapsamında minikler, hünerlerini sergiledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından Göbeklitepe Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte, Mısır, Filistin, Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 9 ülkeden gelen 4-14 yaş arasındaki çocuklar, hem konser verdi hem de şef Mehmet Yalçınkaya ile birlikte farklı tatları hazırlamaya çalıştı. "Tarihin sıfır noktasında, ilk tarım, ilk yemek, ilk şölen" sloganıyla yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte 2019 yılının turizmde Göbeklitepe Yılı ile Şanlıurfa'nın turist akınına uğradığını vurgulayan Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, "Bugün yediğimiz dünya üzerindeki farklı bölgelerdeki bütün buğdayların aslında gen atası bu topraklardan çıktı. Bu anlamda gözümüzün nuru çocukları Göbeklitepe'de görmek kültürel ve arkeolojik etkilerinin dışında da gastronomi anlamında etkinlik yapmak mutluluk verici" dedi.

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz ise, "Çocuklarımızı sağlıklı, yerel ve doğal ürünlerle beslenmelerini teşvik etmek, yöresel küçük üreticiyi desteklemek, çocuklarımızın coğrafik işaretli ürünlerimizi tanımalarını sağlamak ve sahiplenerek tüm dünyaya kabul ettirebilmek amacıyla programı düzenledik" diye konuştu.

Göbeklitepe Örenyeri'ne ait amfi salonunda düzenlenen etkinlikte konuklara çiğ köfte yoğruldu. Urfa türküleri eşliğinde yoğrulan çiğ köfteden tatmak isteyen ziyaretçiler çiğ köfte leğeni başında uzun kuyruk oluşturdu. Etkinlik öğrencilerin müzik, resim ve dans gösterileriyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Minik şefler yarışmak için hazırlık yapması

- Ünlü şefler eşliğinde hamur açıp kurabiye hazırlayan çocuklar

- Öğrencilerin müzik dinletisi

- Urfa türküleri eşliğinde yoğrulan acılı çiğköfte

- Çiğköfteyi tatmak için uzun kuyruk oluşturan ziyaretçiler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Trafik haftası kutlamalarında simülasyon araçta sarsıldılar

KARABÜK’te, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı. Önden çarpmalı simülasyon aracına binenler, saatte 10 kilometre hızla kaza etkisini sarsılarak yaşadı.

Kemal Güneş Caddesi’nde düzenlenen Trafik Güvenliği Haftası açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Küçük çocuklar, oluşturulan özel parkurda akülü araçlar ile trafik eğitimi aldı. Trafik ekiplerinin kullandıkları araç ve gereçler tanıtıldı. Önden çarpmalı simülasyon aracına binenler ise emniyet kemerini taktıktan sonra saatte 10 kilometre hızla meydana gelen kazanın etkisini sarsılarak yaşadı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği simülasyon aracına binenlerin arkadaşları ve yakınları cep telefonu kameralarıyla anı ölümsüzleştirdi. Simülasyon aracına binenlerden bazıları, "Bayağı bir etkiliymiş", "Bu hızla böyleyse 70- 80 ile düşünemiyorum", "Çok şiddetli", "Emniyet kemeri olmasa geçtim öbür tarafa" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Saygı duruşu İstiklal Marşı

-Etkinlikten detay

-Simülasyon aracına binen vatandaşlar

Süre:(03.34) Boyutu:(395 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()