DHA YURT BÜLTENİ-14

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknedeki 3'ü çocuk 9 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 3'ü çocuk 7 kişi aranıyor.

2)BOŞANDIĞI EŞİNİ DÖVEN KOCAYI BIÇAKLAYAN KOMŞU ADLİYEDE

Bursa'da çocuğunu görmek için evine gittiği eski eşi Halime T.'yi döven İhsan K.'yi bıçaklayarak yaralayan komşu Ali D., adliyeye sevk edildi. Olay, gece yarısı Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen İhsan K. çocuklarını görmek için eski eşi Halime T.'nin evine geldi. Ancak genç kadın çocukları babalarına göstermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İhsan K. eski eşini dövmeye başladı. Sesler üzerine uyanan mahalleli, ellerine aldıkları sopa ve bıçaklar ile sokağa koştu. Mahalle halkı eski eşini döverken gördükleri İhsan K.'ya saldırdı. Saldırıya yumrukla karşılık vermek isteyen İhsan K., eski komşularından Ali D.'nin burnunu kırdı. Kanlar içinde kalan Ali D. de yanında taşıdığı bıçak ile İhsan K.'yı belinden bıçakladı. İhsan K. ve Ali D., ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı.

Ali D., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, "İhsan ile Halime bir süre önce boşanmıştı. İhsan geceleri alkol alıp, evi basıyordu. Bağrışma sesine uyandım, camdan baktığımda Halime'ye saldırıyordu. Ayırmak için gittim, 'bir daha gelip rahatsız etmemesini' söyledim. Alkollü olduğu için önce hakaret etti ardından burnuma kafa attı. Ben de yanımda bulunan bıçakla kendimi savundum, bıçakladım. Eşim, çocuklarım bu adamı görünce korkuyor" diyen Ali D., adliyeye sevk edildi.

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

3)KAYIP BUSE İÇİN 100'ÜNCÜ GÜNDE GIYABİ CENAZE NAMAZI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan ve 100 gündür bulunamayan Kader Buse Acar (20) için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil, Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın, suya kapılan araçtan çıktı ancak Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen çantası, küpesi ve ayakkabısının teki dışında Kader Buse Acar'ın izine rastlanmadı.

Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarının 97'nci gününde baba Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemer Sanayi Sitesi'ndeki camide cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Ahmet Acar, 'Gıyabi cenaze namazına davet' başlığıyla yaptığı paylaşımında, '24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybettiğimiz ve bugüne kadar bulunamayan kızımız Kader Buse Acar için 3 Mayıs Cuma günü Kemer Sanayi Sitesi Camii'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Tüm eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza duyurulur. Ayla- Ahmet Acar' ifadelerine yer verdi.

ANNE VE BABA GIYABİ NAMAZ SONRASI AĞLADI

Kader Buse Acar'ın kayboluşunun 100'üncü gününde Kemer Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Sanayi Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze törenine, Vali Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazınının ardından cami yanında kurulan alanda İlçe Müftüsü Recep Balaban tarafından Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kıldırılarak helallik istendi. Cenaze namazı sonrası okunan duada duygulanan baba Ahmet Acar göz yaşlarına hakim olamadı. Cenaze töreninin ardından taziye dileklerini kabul eden anne Ayla Akkın da gözyaşlarını tutamadı.

Vali Münir Karaloğlu'nun gelişi ve aile ile selamlaşması

Cuma ve öğle namazları için camiye gidiş

Namaz sonrası cenaze namazı başlaması

Cenaze namazından detaylar

Cenaze namazı ve duaların ardından baba ahmet acar ve anne Ayla Akkın Acar'ın gelenlerin başsağlığı temennilerini kabul etmesi

4)SELİM YAĞIZ'IN BABAANNESİ: TORUNUMA BİR ŞEY OLSAYDI YAŞAYAMAZDIM

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde parkta oynarken kaybolan ve 17 saat sonra evlerine 1.5 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda bulunan iki çocuktan Selim Yağız Özkan'ın (4) birlikte parka gittiği babaannesi Fatma Özkan korku dolu o anları anlattı. Torununun kendisine emanet edildiğini söyleyen Fatma Özkan, "Allah onu bana bağışladı. Torunuma bir şey olsaydı ben yaşayamazdım" dedi.

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, çevrede çocukları aradı, bulamayınca da polise haber verdi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler arazide, beraberindeki 'Oyma' iz takip ve 'Kır' adlı arama kurtarma köpekleriyle ormanlık alana girdi. Ormanda arama yapan ekipler, bölgede isimlerini seslenerek, çocuklara ulaşmaya çalıştı. Özel eğitimli köpeklerin arazide tepki verdiği bölgeye yönelen ekiplerin sesine, çocuklar karşılık verdi. Sesin geldiği bölgeye giden ekipler, 17 saat sonra evlerinden 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda savaş döneminden kalma mevzide, çömelmiş halde bekleyen çocuklara buldu.

BABAANNE: TORUNUMA BİRŞEY OLSA YAŞAYAMAZDIM

Kaybolduktan 17 saat sonra bulunan Selim Yağız Özkan’ı parka götüren babaannesi Fatma Özkan (63) korku dolu o anları anlattı. Çocukların bulunması ile derin bir nefes aldığını söyleyen Fatma Özkan, "Torunumla sokağa indik. Selim Yağız çocukların yanına gitti. Bende yol ayrımında onu göreceğim yerde beklemeye başladım. Ben çocuğun peşindeyim, komşu kadınlarla beraber buradaydık. Bir süre sonra göremeyince seslendim. Çocuklarda ‘Yağız burada yok' deyince hemen etrafı araştırdık. Barış da orada yoktu. Polise haber verdik. Kaç kişinin gözü önünde, kaşla göz arasında çocukları kaybettik. O ormana nasıl girdiler, bu işten bir şey anlamadım. Bir mucize olduö dedi.

Selim Yağız’ın tek başına bir yere giden bir çocuk olmadığını, birbirlerinden destek alarak gittiklerini söyleyen Fatma Özkan “17 saat boyunca 50 tane şey düşündüm. Kaçırıldılar mı? Yabaniler mi parçaladı? Her şeyi düşünüyor insan. O gece nasıl sabahladık bir Allah biliyor birde ben. Bana emanetti. Allah onu bana bağışladı. Torunuma bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. Bulundu diye haber gelince dünya koptu ama sinirlerim boşalmış ya kendime gelemedim. Ben bu olayda çok fena oldum. 4 çocuk büyüttüm hiç böyle bir korku, endişe yaşamadım. Artık nasıl bakarım bilemiyorumö ifadelerini kullandı.

Fatma Özkan, "Çocuklara çok iyi baksınlar, ellerini bırakmasınlar. Bu dayanılacak bir şey değilö diyerek uyarılarda bulundu.

Barış Yıldırım'ın dayısı İbrahim Yiğit de "Yeğenim o gün bize geldi. Evin önünde sokakta çocuklarla oynuyordu. Bende onlara bakıyordum. 10-15 dakikalığına çarşıya kadar geçip geri geldim, yemek için Barış’a seslendim ve ama ortada yoktu. Her tarafa baktık, herkese haber verdik, aramaya başladık. Bulundukları yere gidebilecekleri aklımıza gelmedi. Patika bile yok orada nerdeyse. Çocukların geçebileceğini düşünmedik. Çok büyük bir korku yaşadık. Kötü bir gün geçirdik. Herkes dikkatli olsun böyle bir acı yaşanmazö dedi.

Çocukların kaybolduğu mahalle detayları

Selim Yağız Özkan'nın babaannesi Fatma Özkan röportaj

Barış Yıldırım'ın Dayıları İbrahim Yiğit ve Veysi Yiğit röportaj

Çocukların arkadaşları detay

Selim Yağız Özkan'nın babannesinin evi

5)TİTANİC MARDAN PALACE AÇILDI

ANTALYA'da Titanic Hotels'in 15 yıllığına kiraladığı Mardan Palace Hotel, yeni ismi 'Titanic Mardan Palace' olarak, yaklaşık 1,5 yıl sonra yeniden kapılarını açtı. Rusya, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkeden ilk müşterilerini alan otelde, ‘Her şey ultra lüks dahil’ sistem uygulanacak.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, 2009 yılında 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, yaklaşık 6 ay önce Titanic Hotels tarafından 15 yıllığına kiralandı. İstanbul'da 7, Almanya'da 3, Bodrum'da 1 ve Antalya'da 2 oteli bulunan Titanic Hotels, Mardan Palace ile birlikte Antalya'daki otel sayısını 3'e, toplam otel sayısını ise 14'e yükseltti.

HER ŞEY DAHİLDE ULTRA LÜKS HİZMET

Yaklaşık 1,5 yıldır kapalı olan otel, 6 aylık tadilat ve yeni yatırım sürecinin ardından 'Her şey dahil sistemin ultra lüks hizmet anlayışla ilk müşterilerini aldı. Mardan Palace’ın dünyaca herkesin bildiği ve açılışıyla gündemde olan bir otel olduğunu belirten Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, oda kahvaltı olarak açılan otelin resort otele dönüştürüldüğünü, bunun için gerekli tüm yatırımların yapıldığını anlattı. Aygün, Mykonos Beach, aquapark, çocuk kulübü, alacart restoranlar, 80’e yakın cabana, SPA gibi tüm alanların en güzel eklemelerle resort otele uygun inşa edildiğini dile getirdi.

ULTRA HER ŞEY DAHİL

30 Nisan itibarıyla Titanic Mardan Palace’ın yerli ve yabancı tüm tüketicilerin hizmetine sunulduğunu kaydeden Mehmet Aygün, “Herkesi bekliyoruz. Bu otel gelip kullanılmaya değer bir otel. Her yönüyle, yapısı, inşası, personeliyle, beyaz kumlu sahilimizle, dünya standartlarının üzerinde tüketicilerimizin hizmetine hazırız. Ultra her şey dahil. Yok, yok. 1400 personelimizle beraber elinizi kaldırmaya gerek duymadan her istediğiniz önünüze gelecek. Böyle bir işletme hedefimiz var ve bunun için çok mutluyuz. Bütün dünyaya açığız" diye konuştu.

ÜST DÜZEY ZİRVELER VE ŞAŞAALI DÜĞÜNLER

Otel yönetiminden yapılan açıklamada, yeni dönemde prestijli devlet zirvelerinden üst düzey şaşaalı düğünler ve sosyal davetlere kadar birçok etkinliğe hazırlık yapıldığı kaydedildi. Bu etkinlikler için otelin 2 balo ve 17 salonu bulunuyor. Ödüllü şeflere ait çok özel lezzetler ve her biri kendine has dekore edilmiş restoranlarda kusursuz bir sunumla servis yapılan 9 adet özel A'la Carte restoranda gastronomi şöleni yaşatılacağı belirtildi.

SINIRSIZ EĞLENCE

Dünyaca ünlü şovlar, özel performanslarla Akdeniz gecelerinin renklendirileceği de belirtilen açıklamada, “Sahilde kum ve çim alanının merkezine konumlandırılan ve dünyaca ünlü beach clublardan esinlenerek dizayn edilen Mykonos Beach Club, özel konseptlerle yorumlanan tematik partilerle günün ilk ışıklarına kadar keyif ve eğlence noktası olarak hizmet verecek. 3 katlı özel loca ve köşelerin bulunduğu Monkey Club, dünyanın en iyi club trendlerinin farklı bir yansıması olarak eğlence hayatını farklı bir boyuta taşıyacak" denildi.

GOLF HİZMETİ DE VAR

Titanic Mardan Palace misafirlerinin, çok yakın mesafede bulunan Titanic Golf Club'dan da yararlanabileceği kaydedilen açıklamada, “Profesyoneller için keyifli bir deneyim, amatörler için mükemmel bir eğitim olanağı sağlıyor. Toros Dağları'nın görkemi, romantik bir ırmak ile Akdeniz arasındaki konumuyla golf tutkunlarına çok özel bir oyun sahası sunan Titanic Golf Club, deniz kenarında uzanan yolları ile golf tutkunlarına her çukurda inanılmaz bir manzara seyri sağlıyor" denildi.

İSTANBUL'U ANDIRIYOR

Yaklaşık 20 milyon euroluk yeni yatırım yapılan Titanic Mardan Palace, 180 bin metrekare alanda konumlu. İçeriğinde 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan ve İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edilen otel, İstanbul'u dört farklı mimariyle anlatıyor. Türk ve Avrupa kültüründen ışıltılı koleksiyona sahip bir müzeyi andıran otelde, Leonardo da Vinci'nin ilk köprüsü, Galata Köprüsü, Kız Kulesi, Kuleli Lisesi ve Dolmabahçe gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkileyici yapıları bulunuyor. Otelin içinde ve dışında bulunan altın varaklı kemerler, İtalyan mermeri, değerli kristal ve ahşap türleri dikkat çekiyor. Akdeniz'in tek saray oteli olarak adlandırılan otelde, ihtişamlı saray odaları, premium ve deluxe odalar, royal suitleri ve göl evleri ile birlikte toplam 543 oda var. 1400 çalışanı bulunan otelin, lüks spa olanakları ve nefes kesen eğlence konsepti, palmiye ağaçları ve geniş yeşil bahçeleri, Türk mutfağı ve uluslararası lezzetler, altın varaklı merdivenler, Bordeaux'taki tarihi şato mahzenlerinden ilham alan ve dünyanın en seçkin şarap türlerini bulunduran 8 bin 500 adet şarabın bulunduğu özel şarap mahzeni gibi özellikleri bulunuyor.

-Otel içersinden detay görüntüler

-Turistler den görüntüler

-Mehmet AYGÜN le röp

-Otelin droneli görüntüleri

