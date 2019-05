DHA YURT BÜLTENİ -14

Kaybolan çocuklar 17 saatlik aramalar sonucu bulundu (8)

ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU ORMAN GÖRÜNTÜLENDİ

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde kaybolan ve 17 saat sonra bulunan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım'ın (5), geceyi geçirdikleri ormanlık alan görüntülendi. Merkez Mahallesi'ndeki park alanından, bir sokak köpeğinin peşinden koşarak ayrılan ve girdikleri patika yolda sık çalılık ve dikenle kaplı ormanda kaybolan 2 çocuk çalılıkların içerisinde yerde otururken bulunmuştu. Çocukların ormana giderken kullandıkları patika yolun dikenliklerle kaplı olduğu görüldü.

Kayıp 2 çocuğu bulan ekipte yer alan İbrahim Sarı adlı vatandaş, o anları anlattı. Sarı, " Buraya geldiğimizde ben çok heyecanlandım, ayaklarım titriyordu. Çocuklar ilk önce bağırdı, köpekleri duyunca, kurtarma ekipleri hep beraber çocukları kucağına aldı çok etkilendiler, gerçekten çok mutlu olduk. Çocuklar burada oturuyorlardı, köpekleri duyunca ayağa kalktılar ve ses verdiler. Biz de uzaktan seslendik, korkmayın geliyoruz diye. Ben bile zor geldim buraya, çocukların nasıl geldiği enteresan bir konu, çocuklara Allah burada yardım etmişö dedi.

Haber: Muhammet Kaçar Kamera: Mehmet Can Peçe/RİZE,()

''Adana'da HES inşaatında yükleme havuzundaki kapak kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı'' haberine ek görüntü dökümü

- Muhabiri Nuri Pir'in anonsları

- Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ile röp.

- Olay yerinden genel ve detay

- Cenaze aracından görüntü

- Ambulanslardan görüntü

- Jandarma araçları

- Şantiye kulübesinin üzerine yığılan toprak

SÜRE:03'55" BOYUT:238 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,()

Dengesini kaybedip düştüğü Oltu Çayı'nda kayboldu

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Toklu köyünde 80 yaşındaki Feyzullah Bektaş, su almak için gittiği Oltu çayına dengesini kaybedip düştü. Suda kaybolan Feyzullah Bektaş'ı aramak için Erzurum AFAD'dan ekipler olay yerine gönderildi.

Oltu ilçesine bağlı Toklu köyünde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Oltu çayından su almaya giden Feyzullah Bektaş'ın ayağı kaydı. Suya düşen yaşlı adam akıntıya kapıldı. Eşi Seher Bektaş'ın çığlıkları üzerine köylüler suya düşen Feyzullah Bektaş'ı aramaya çıktı. Köylülerin talebi üzerine Erzurum AFAD ekipleri bölgeye gönderildi. Köy Muhtarı Erdi Bektaş, Oltu çayına düşen Feyzullah Bektaş'ın su alırken çaya düştüğünü söyledi.

SU ÇOK DÜŞER BOĞULURSUN

Toklu köyünde suya düşen Feyzullah Bektaş'ı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri Oltu çayı kenarını tararken, 112 ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Eşine Oltu çayı yerine çeşmeye gitmesini söylediğini belirten 78 yaşındaki Seyran Bektaş, "Bostan için su getirecekti. Eşime 'çay kenarına inme su çok düşer boğulursun' dedim dinlemedi. 'Çeşme uzak, çay daha yakın' diyerek gitti. Bir an suda sadece kafasını gördüm. Biraz sonra tamamen kayboldu" dedi.

-Oltu çalyının görüntüsü

-Sağlıkçı ve jandarmaların görüntüsü

-Bostanın görüntüsü

-Eşinin üzülüp ağlaması

-Köylülerle röp

-Eşi Seyran Bektaş ile röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), ()

Taraftarlar cinsel istismara karşı tek ses oldu

Denizli'de 7 futbol takımının üniversiteli taraftar grupları bir araya gelerek, çocuk istismarına karşı farkındalık eylemi düzenledi. Farklı takımlara gönül veren taraftarlar, yaşanan taciz olaylarına omuz omuza tepki gösterdi.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla eylem düzenledi. Pamukkale Üniversitesi Amfi Park'ta düzenlenen eyleme, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Denizlispor, Bursaspor takımlarının üniversitede faaliyet gösteren taraftar gruplarına üye yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Farklı takımları destekleyen ancak çocuk istismarına karşı ise bir araya gelerek omuz omuza tepki gösteren taraftarlar, 'Çocuk bedenime dokunma' yazılı pankart ve takımların atkılarını açarak, çocuk istismarına karşı hep bir ağızdan "Susma haykır, istismara hayır" diye bağırıp, tepkilerini dile getirdi. Etkinliğe öncülük yapan Üni Gurbetçi Gençler Trabzonspor Grubu'nun lideri Ahmet Hakan Polat, taciz olaylarında daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Çocuk istismarına göz yumulamaz. Her güne yeni bir çocuk istismarı haberi ile sarsılarak uyandığımız bugünlerde bunların bir an önce bitmesi için adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyoruz. Bu ülkede tecavüz ve çocuk istismarının tek önlemi var o da sadece idamdır. İdam olmadığı sürece bu mahluklar bu pisliklerini yapmaya devam edeceklerdir. Tecavüzün ülkemizde yaşanmaması için bir an önce ağır yaptırımlar uygulanmalı."

Açıklamanın ardından taraftarlar olaysız dağıldı.

-Taraftarlardan görüntü

-Taraftarların slogan atması

-Taraftarların açtıkları pankarttan görüntü

-Üni Gurbetçi Gençler Trabzonspor Grubu Lideri Ahmet Hakan Polat ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

Konya'da dolu yağışı

Konya'da aniden bastıran dolu yağışı 5 dakika kadar sürdü.

Kent merkezinde ve bazı ilçelerde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı, yaklaşık 5 dakika sürdü. Dolu sonrası tarlalar beyaza büründü. Dolu, bir süre sonra yerine yağmura bıraktı.

- Dolu yağışından görüntüler

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

Üniversite öğrencileri sıfır atık projesi kapsamında temizlik yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ,'Sıfır Atık Projesi', Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde uygulanıyor.

Proje kapsamında Üniversite Sıfır Atık yönetim sistemi kurdu. Kampüs içerisine toplanan atıklar 6’lı ayrıştırma yapılarak geri dönüşüme gönderiliyor. Üniversite öğrencileri kampüs içerisinde yaptığı temizlik sonrası toplanan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildi. Yürüyüş ve temizliğe Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. İlyas Gökhan, Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik ve öğrenciler katıldı. Proje ile ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sıfır Atık Sistemi Genel Koordinatörü Çağdaş Önen, "Kendi imkanlarımızla üniversitemizde Sıfır Atık yönetim sistemini kurduk ve 6’lı ayırma sistemini çalıştırdık. Çok iyi bir şekilde atıklarımız kaynağında 6 farklı şekilde ayrılıyor. Camlar, plastikler, metaller, kağıtlar, organikler ve geri dönüşemeyenler olarak ayırıyoruz. Toplanan atıkları balyalıyoruz. Bugün öğrencilerimizle birlikte bir farkındalık oluşturmak için Kampüste temizlik yaptık ve bunları türlerine göre ayrıştırarak geri dönüşüme göndereceğiz" dedi.

Rekör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ise, " 5-6 ay içerisinde üniversitemiz içerisinde balyalanan atıklar depolanacak ve sonrasında dışarıdan gelen geri dönüşüm firmalarına satarak üniversiteye ek gelir elde edeceğiz" diye konuştu.

-Öğrenciler çöp toplarken görüntü

-Öğrencilerden genel görüntü

-Detay görüntüler

- Sıfır Atık Sistemi Genel Koordinatörü Çağdaş Önen açıklaması

- Rekör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan açıklaması

Süre: 02'33" Boyut: 171 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()