DHA YURT BÜLTENİ-14

1)TEM'İN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE VİYADÜKLER 26 GÜN TRAFİĞE KAPATILDI

BOLU'da, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkiinde derz yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında yolun İstanbul yönü 26 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü mevkiilerinde, daha önce duyurusu yapılan kırık genleşme derzlerini yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul- Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanmaya başladı. 26 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak olan TEM Otoyolu İstanbul istikametinin 24 Mayıs'ta tekrar ulaşıma açılacağı belirtildi

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

2)MERSİN'E KELEBEK İSTİLASI OLDU ÇİFTÇİLERE UYARI YAPILDI

MERSİN'de son günlerde kentin her noktasına yayılan kelebekler, vatandaşlarda büyük bir ilgi uyandırırken çiftçileri de tedirgin ediyor. Uzmanlar, kenttin dört bir yanında görülen kelebek türünün mevcut tarımsal yapıya herhangi bir zararının olmadığını bildirdi. Kuzey Afrika'dan yola çıkan, Latince adı Vanessa-Cynthia Cardui olan Diken kelebeği, Mersin'in dört bir yanında kendini gece gündüz hissettirirken çiftçilerin tedirginlik yaşaması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak kelebeğin her bahar Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya göç ettiğini belirterek şunları ifade etti: "Diken Kelebeği kuzey yarımkürenin tamamı, Afrika ve Avustralya kıtaları ile küresel olarak en yaygın dağılış gösteren kelebek türlerindendir. Türkiye'nin tüm illerinde bulunmaktadır. Bu tür göçmen kelebeklerdendir. Baharda kuzey Afrika'dan Avrupa'ya göç ederler. Çayırlar, makilikler ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Konukçuları devedikeni, hatmi çiçeği türleri, galagan, ebegümeci, ısırgan, boğa dikeni gibi yabani bitkiler ile beslenir. Bu kelebek türünün mevcut tarımsal yapımıza herhangi bir zararı yoktur. Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur."

'ÇİFTÇİLERİN ENDİŞE ETMESİNE GEREK YOK'

Mersin Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu da son günlerde Mersin'de yoğun olarak görülen kelebeğin Diken kelebeği olduğunu ifade ederek, "Bu kelebek türü, yılda birkaç nesil veren bir türdür. Ayrıca göçmen bir kelebektir. Kuzey Afrika'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya kadar göç eden bir kelebektir. Son günlerde toplu olarak ortaya çıkmasının başka bir sebebi ise Mersin'de ve Türkiye'de olduğu gibi soğuklar uzadı, bahar geç geldi. Son günlerde görünen kelebekler toplanıp bir anda ortaya çıktılar. Eskiden kalabalık bir şekilde görmezdik. Şimdi sürüler halinde şehrin içinde yaylalarda görebiliyoruz" dedi. Çiftçilerin endişe etmemesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Hüseyinoğlu, "Diken kelebeği zararlı bir tür değildir. Tarımsal ürünlerimize her hangi bir zararı yoktur. Çünkü besin kaynakları farklıdır. Çiftçiler ekinlerine gönül rahatlığı ile devam edebilirler" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

3) EVİNİ TESLİM ETMEYEN EMLAKÇIYI İKİ BACAĞINDAN VURDU

ANTALYA'da Dursun Usta (63), 120 bin lira karşılığı aldığı evin teslimatını yapmayan emlakçı Hüseyin Kırca'yı (46), av tüfeğiyle iki bacağından vurdu. Kırca hastaneye götürülürken, olay yerinde bekleyen Dursun Usta polise teslim oldu. Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 4874 Sokak üzerinde bulunan gayrimenkul inşaat, danışmanlık ofisinde meydana geldi. İddiaya göre Dursun Usta, gayrimenkul işiyle uğraşan Hüseyin Kırca'dan 120 bin lira değerinde ev satın aldı. Belirtilen zamanda evini teslim alamayan Dursan Usta ile Hüseyin Kırca arasında zaman zaman tartışma çıktı. Usta, bugün yine konuşmak için Kırca'nın yanına geldi. İkili işyeri önünde bir süre tartıştı. Tartışma sonrasında Usta, otomobilden aldığı av tüfeğiyle Hüseyin Kırca'ya ateş etti. Kırca iki bacağından yaralandı. Silah sesi üzerine dışarı çıkan Hüseyin Kırca'nın eşi Selma Kırca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motorize yunus timleri Dursun Usta'yı gözaltına aldı. Hakan Kırca ise gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Dursun Usta, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

4)ECEM'I ÖLDÜRMEKLE YARGILANIRKEN, 'BABALIK' YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 yaşındaki Ecem Balcı'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Süleyman Kara, "Ecem'e ben bakıyordum. Ben babalık ediyordum" diye ifade verince, Ecem'in babası Gökhan Balcı tepki gösterdi. Polisler tarafından dışarı çıkarılan Gökhan Balcı, duruşma salonunun kapısına vurarak kırdı. Gökhan Balcı adalete güvendiğini söyleyerek, "Benim kızımı öldüren bu katil bu işten yırtamayacak" dedi.

Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, geçen yıl 5 Ocak günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atlayarak, yaşamına son verdi. Anne Ercömert'in cesedi, denizde 2 gün süren aramalar sonucunda bulunarak, toprağa verildi. Annesinin intiharı üzerine de ortaya çıkmayan genç kızın izini süren polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Cep telefonu kayıtları incelendiğinde de Ecem'in, erkek arkadaşına, Süleyman Kara'nın define bulduğunu, çok zengin olduklarını söylediği mesajlar bulundu. Süleyman Kara'nın, Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Cezaevinde ifadesi alınan Süleyman Kara, Ecem Balcı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu. Süleyman Kara ilk duruşmada ise suçlamaları kabul etmedi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava bugün görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Kara, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ecem Balcı'nın anneannesi Selma K., "Kaybolduğu gün benim yanımdaydı. Öğlen saatlerinde torunumu Süleyman gelip evden arabayla aldı. Gece saatlerinde torunum annesi Esra'ya 'Ben İzmir'e gidiyorum şeklinde mesaj attı. Bir daha da hiç görmedim. Esra eşinden ayrıldıktan sonra bizde yaşadı. 1,5 yıl beraber yaşadık. Ecem de bizimle yaşıyordu. Kızım Esra'nın, Süleyman ile ilişkisi varmış. Torunum Ecem bu ilişkiye şiddetli şekilde karşıydı. Torunum evden giderken yanına bir şey almadı. Sadece telefonu elimdeydi. Çantası dahi yoktu." dedi.

MAHKEME SALONUNDA TARTIŞMA YAŞANDI

Duruşmada Süleyman Kara'nın, "Ecem'e ben bakıyordum. Ben babalık ediyordum. Ecem öldü badem gözlü oldu" sözleri üzerine Ecem'in babası Gökhan Balcı ve Süleyman Kara ile sanık yakınları arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üzerine mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Duruşma sonunda son sözü sorulan sanık Süleyman Kara, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben maktulü öldürmedim. Tam tersine maktulün her türlü ihtiyacı ben karşıladım. Onun babası benim. Onu hastanelere ben götürdüm. Babasından çok ben ilgilendim." dedi. Süleyman Kara'nın ifadeleri üzerine Gökhan Balcı, Kara'ya, "Yeter be Allah belanı versin. Kızımı öldürdün hala konuşuyorsun. Şerefsiz." diye bağırdı. Gökhan Balcı duruşma salonundan polisler tarafından dışarıya çıkartıldı. Gökhan Balcı duruşma salonundan çıkartıldığı sırada duruşma salonunun kapısına vurarak kırılmasına neden oldu.

GÖKHAN BALCI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti yaşanan olaylar sebebi ile duruşmaya ara verdi. Duruşma salonundan çıkartılan Gökhan Balcı, Ecem Balcı'nın yakınları ve sanık yakınları arasında duruşma salonu önünden tartışma yaşandı. Polis ekipleri tarafları güçlükle uzaklaştırdı. Verilen aranın ardından kapalı olarak görülen duruşma sonunda mahkeme heyeti Gökhan Balcı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, otopsi raporunun beklenmesine ve Süleyman Kara'nın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Haziran gününe erteledi.

'BENİ DOLDURDULAR TAŞIRDILAR'

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Gökhan Balcı, "Kızım hakkında aşırı derecede iğrenç ifadelerde bulundular. Artık dayanamadım ve mahkeme salonundan dışarıya çıkarttılar. Diyorlar ki tehdit alıyorlarmış, can güvenlikleri yokmuş. Can güvenlikleri olmayacak insanlarla ben aynı yerde oturuyorum. Olsaydı şimdiye kadar gereği yapılırdı. Biz adalete güvendiğimizi her zaman söyledik. Yine söylüyorum. Benim kızımı öldüren katil bu işten yırtamayacak. Bu işin sonunda ağırlaştırılmış müebbet cezasını alacak ve o kardeşleri de bunu hepsi görecekler. Bugün burada beni artık doldurdular, taşırdılar, daha fazla dayanamadım. İnşallah en ağır cezayı alacaklar, inanıyorum güveniyorum. Mahkeme başkanından da özür diliyorum, yapmamam gereken bir şey yaptım." diye konuştu.

Avukat Aslıhan Şen ise, "Ecem Balcı davasının 4'üncü celsesi tamamlandı. Ecem 17 yaşında annesinin sevgilisi tarafından vahşice öldürülüp, çukur diye tabir edebileceğimiz bir bölgeye yarı çıplak bir vaziyette gömüldü. Sanık Ecem'i nasıl öldürdüğünü, nasıl gömdüğünü, tüm detaylarına kadar anlatmıştı. Bugün de ifade değişikliği yapmıştır. Ecem'i kendisinin öldürmediğini söylemiştir. Duruşmaya baktığınız zaman sanık vekillerinin mahkemeyi oyalayıcı mahiyetteki talepleri reddedildi. Dosyada birtakım tanıkların dinlenmesi talep edilmiştir. Israrla uzatmaya yönelik talepler vardı. Bu talepler reddedildi. Adli tıp raporu gelmedi. Ecem'in istismara uğrayıp, uğramadığına dair bir rapor gelmedi. Bu rapor geldikten sonra yargılamaya son verilecek." diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/KOCAELİ, ()

5)ATLARA İÇKİ İÇİREN ÜNİVERSİTELİYE PARA CEZASI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir macera parkındaki midilli atlarına içki içirirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan üniversite öğrencisine, 773 lira para cezası verildi. Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki bir otele tatile gelen bir grup üniversite öğrencisi, hafta sonu Kuzdere Mahallesi'ndeki macera parkına gitti. Burada çeşitli aktivitelere katılan öğrencilerden alkollü olduğu öne sürülen bazıları, parkta bulunan midilli cinsi atların bulunduğu bölüme geldi. İçlerinden biri elindeki şişeden atlara içki içirdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanseverler, olaya tepki gösterdi. Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı avukat Alev Ersan da görüntülerle ilgili Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi oldu. Polis de bölgenin jandarmaya bağlı olması dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 4 öğrenciyi konakladıkları otelde gözaltına aldı. Karakola götürülen öğrencilerin ifadesi alınırken, at çiftliği sahibi olayla ilgili şikayetçi olmadı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, atlara içki içirdiği belirlenen O.C. (25) hakkında 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak' suçundan 773 lira cezai işlem uyguladı. Diğer 3 öğrenci hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.Görüntülerde ise atlara şişeyle içki içirmeye çalışan öğrencilerin, güldükleri, birinin ise 'Yapmayın' dediği duyuluyor.

HABER: Levent YENİGÜN- KAMERA: KEMER (Antalya), ()

Kalp ameliyatı olan emekli uzman çavuş, taburcu olduğu gün öldü

6)KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Adıyaman'da kalp ameliyatının ardından hastaneden taburcu olduktan sonra geldiği evinde, dinlenmek için çekildiği odasında ölü bulunan emekli Uzman Çavuş Ali Aslan'ın, ilk tespitlere göre kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınan Aslan'ın cenazesi, Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ile yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ali Aslan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

7)EVLİLİK CÜZDANINA BAKAN DAMAT, KAYINPEDERİYLE EVLENDİĞİNİ GÖRDÜ

DENİZLİ'de 33 yaşındaki damat Zekeriya Karataş, eşi Gülşah Karataş'ın isminin yerine evlilik cüzdanına kayınpederi 56 yaşındaki Muzaffer Yılmaz'ın adının yazıldığını görünce şok oldu. Karataş'ın başvurusu üzerine hata giderildikten sonra yeni evlilik cüzdanı verileceği öğrenildi.

Fıkra gibi olay, dün (pazartesi), Manisa'nın Soma ilçesindeki belediye nikah dairesinde yaşandı. Denizli'de reklamcılık yapan Zekeriya Karataş, bir süredir birlikte olduğu öğretmen 24 yaşındaki Gülşah Yılmaz ile evlenmeye karar verdi. Çift, nikah kıyılması için Gülşah Yılmaz'ın ailesinin yaşadığı Soma'da Belediye Nikah Dairesi'ne başvurdu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Zekeriya Karataş ve Gülşah Yılmaz, aileleri ve yakınlarıyla birlikte nikahın kıyılması için Soma Belediyesi'ne gitti. Çiftin nikahını kıyılırken, evlilik cüzdanı verildi. Çift, davetlilerin tebriklerini kabul ederket damat elindeki evlilik cüzdanını incelerken şok oldu. Eşinin fotoğrafının bulunduğunu yere karısı Gülşah Yılmaz'ın yerine kayınpederi Muzaffer Yılmaz'ın isminin yazıldığını gördü. Hemen nikah dairesine giden Zekeriya Karataş, kayınpederiyle evli gözüktüğünü belirterek yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Mesai bittiğini için yapılan yanlışlık dün (pazartesi) düzeltilemedi. Karataş'ın başvurusu üzerine hata giderildikten sonra yeni bir evlilik cüzdanı verileceği belirtildi.

'İYİ Kİ KÜTÜĞE İŞLENMEMİŞ YOKSA BOŞANMA DAVASINA KADAR GİDECEKTİ'

Kayınpederiyle evlendirildiğini görünce şok olduğunu söyleyen Zekeriya Karataş, şöyle dedi:

"Nikah kıydırmak için Soma Belediyesi'ne başvurduk. İşlemler yapıldı. Nikahımız kıyıldı. Fotoğraflar çekildik, kutlamalar yaptık. Biz şehir dışından geldiğimiz için, nikahın ardından oradaki evimize geçtik. Nikah defterimize baktığımızda kayınpederimin ismi yazıyordu. Gülşah Yılmaz yerine, Muzaffer Yılmaz yazıyordu. Görünce çok şaşırdık. 'Nasıl olur' dedik. Telaşlanıp, evlendirme dairesine gittik. Saat 17.00'i geçtiği için daire kapanmıştı. Merdivenlerde nikah memurunu gördük. Nikah defterimizi gösterdik. O da bu duruma çok şaşırdı. Kendisi nikah defterine yanlış ismin yazıldığını söyledi. Bize bu durumun düzeltilebileceğini anlattı. Ancak evlilik cüzdanına göre ben şu kayınpederimle nikahlı gözüküyorum. İyi ki kütüğe işlenmemiş. Yoksa bu durum boşanma davasına kadar gidecekti."

ESPRİLER HAVADA UÇUYOR

Karataş, olayın şokunu atlattıktan sonra artık konuşla ilglii espri yaptıklarını belirterek, "İlk zamanlarda bu hata bizde bir telaş yarattı. Ama şu anda bu konu hakkında espriler yapıyoruz. Gelinin annesi, '30 yıl ben çektim. Artık sıra sende' diyor. Arkadaşlarım, 'Kızı istedin babasını aldın' diyor. Anasına bak kızını al derler, ben kızına bakıp babasını almış gibi oldum. Böyle farklı espriler dönüyor. Bizim için de farklı bir anı oldu. Başımıza gelenin bir başkasının yaşamasını istemem" diye konuştu.

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

8)MESLEK LİSELİLERDEN TANITIM STANDI

OSMANİYE İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2023 Eğitim Vizyonu İl hedefleri doğrultusunda "Meslek Liseleri Aileleriyle Buluşuyor" ve "Mesleğim Hayatım" projesi kapsamında "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı" düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında, bir gün süreyle açık kalacak olan stantlarda öğrenciler, okullarda ve staj eğitimlerinde görüp öğrendikleri meslekleri ve alanları ziyaretçilere anlattılar. Fuarın açılışı, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya ve diğer protokol yeleri tarafından birlikte gerçekleştirildi. Programa ayrıca, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Kamu Kurum ve Kuruluşları İl Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti Temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.Açılış sonrasında, kuşak bağlama töreni ve halk oyunları gösterisi izlendi. Stantları tek tek gezen Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ve beraberindekiler meslek lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu çalışmaları inceleyerek öğrencileri tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise meslek liselerini memleket meselesi olarak gördüklerini belirterek, "Bu bağlamda gençlerimizin meslek liselerine yönelmesini istiyoruz. Meslek liseleri hakkında oluşmuş farklı algılar var biz bu algıları yıkmak adına buradayız. Velilerimize öğrencilerimize bu okullarımızı tanıtmak istiyoruz. Velilerimizin ve öğrencilerimizin bu okulları tam anlamda tanımadığını düşünmekteyiz. " dedi.

Meslek liseli öğrencilerin bir çok alanda ve dalda başarılı işler çıkarttığını kaydeden Albak, "Yaparak ve yaşayarak öğrenen bu öğrencilerimizin hayatta daha başarılı olduklarını biliyoruz. Ayrıca diğer başarılarına da çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu fuarı düzenlememizin amacıda, Mesleki ve Teknik Liselerimizi tanıtmak ve onlara olan ilgiliyi arttırmaktır" diye konuştu.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()