DHA YURT BÜLTENİ - 14

Park halindeki cipe çarpan otomobildeki iki kız kardeş öldü (2)

KAZA ANI KAMERADA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki cipe arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şükran Şahin ile kardeşi Şengül Dölalan'ın yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin park halindeki araca hızla çarptığı anlar anbean görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kaza anı güvenlik kamerası

HABER: Yücel BULUT- KAMERA: GAZİPAŞA (Antalya), ()

==================

Soykırım kurbanı kız çocuğun saçı, 78 yıllık bez bebekte (EK)

YAHUDİ TEMSİLCİLER, KİMLİKLERİNİN SAKLI TUTULMASINI İSTEMİŞ

Anadolu Oyuncak Müzesi'nde, 2016'dan bu yana sergilenen, gerçek saçlı bez bebeğin ününü duyan Yahudilerden oluşan sivil toplum kuruluşunun (STK) yetkilileri, 2017 yılının Kasım ayında Antalya'ya gelerek, müzeyi ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan STK temsilcileri, bebeğin saçından bir tutam alarak, DNA testiyle aile bağlarına ulaşmak istedi. Bez bebeğin Kepez Belediyesi Müze Müdürlüğü Eser Envanter Defteri'ne kayıtlı olduğunu belirten Müze Müdürü Emrah Ünlüsoy, Müze Müdürlüğü ile iletişime geçti. Alınan özel izinle bebeğin saçından çok küçük kısım kesilerek, verildi. Yahudi STK temsilcilerinin, bu işlem için kimliklerinin 3'üncü kişilerce paylaşılmaması ricasında bulunduğu öğrenildi.

Alparslan ÇINAR-ANTALYA/

=============================

Alanyasporlu Josef Sural, kazada yaşamını yitirdi (4)

ANTRENMAN SAHASINDA TÖREN YAPILACAK

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Çek forvet Josef Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında düzenlenecek törenin hazırlıkları yapıldı. Sahanın ortasına siyah kumaş zeminle hazırlanmış yaklaşık 5 metre yüksekliğinde platform yerleştirildi. Platforma, Josef Sural'ın fotoğrafıyla 'Seni unutmayacağız. We will never forget you Josef Sural' yazılı pankart konuldu. Platformun önüne de cenaze töreninde naaşın konulması amacıyla yine siyah zeminle hazırlanmış masa yerleştirildi. Saat 18.30'da düzenlenecek törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılması bekleniyor. Josef Sural'ın cenazesi, törenin ardından ülkesi Çekya'ya gönderilecek.

Diğer yandan Josef Sural'ın ölüm haberiyle yıkılan eşi Denisa Sural, kızları 3 yaşındaki Vanessa ve 2,5 aylık Melissa Denise'i de alarak ilçedeki evine gitti. Diğer futbolcular ve aileleri ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler ve ailenin yakınlarının yalnız bırakmadığı Denisa Sural'ın, taziyeleri kabul ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Antrenman sahasındaki platformdan detaylar

HABER: Engin ANAK- Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

=========================

Yolun karşısına geçmek isterken kazada yaralandı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Pas (27), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Osmangaz ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. Musa Aydın (42) yönetimindeki 34 KMJ 61 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Pas'a (27) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan Pas, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Murat Pas, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Musa Aydın, kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------------------

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Şoförün olayı polse anlatması

-Araçtan ve trafikten detay

-Görgü tanığının olayı anlatması

Süre:3.51 dk Boyut: 431MB

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

====================================

CHP'li Sarıbal: KHK'lılara mazbata verilmemesi hak ihlali



CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilenlere, mazbata verilmemesinin hak ihlali olduğunu savunarak, "KHK’lar nedeniyle bölgede kazanan belediye başkanlarına mazbatalarının verilmeyişi de başka bir hukuki mesele olarak karşımızda durmaktadır. Bir hak ihlalinin olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Partisinin Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, düzenlediği basın toplatışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KHK'lı belediye başkanlarına, YSK tarafından mazbatalarının verilmemesine değinen Sarıbal, "Bir yerel seçimden çıktık ama ne yazık ki henüz bitmedi. Galiba dünya tarihine sürekli sayılan ama sonuçlanamayan sayım olarak geçecek. İstanbul meselesi bitmiş değil. KHK’lar nedeniyle bölgede kazanan belediye başkanlarına mazbatalarının verilmeyişi de başka bir hukuki mesele olarak karşımızda durmaktadır. Bir hak ihlalinin olduğunu düşünüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve sorumluluğu görevini zamanında yapmasıdır. KHK gibi gerekçelerle halkın iradesine engel olmak halkın iradesini engellemek, Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve sorumlulukları dahilinde değildir" dedi.

Sanbal, açıklamasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyi Başkanı HDP'li Ahmet Türk ile Kızıltepe Belediyesi'ni ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

--------

- Sarıbal'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

=========================

Kazada ölen Özge toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletten yola düşerek yaşamını yitiren Özge Varlık (31) toprağa verildi.

Kaza, dün (pazar) saat 10.30 sıralarında, Denizli-Aydın karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Mustafa Demir yönetimindeki 45 FZ 757 plakalı motosiklet, önünde giden ve sola dönüş yapmak için manevra yapan Süleyman Arı'nın yönetimindeki 09 NY 444 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her ikisinin de kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Demir ile arkasında oturan evli ve 1 çocuk annesi, kuaför Özge Varlık yola savruldu. Metrelerce yerde sürüklenen Demir ve Varlık yaralandı. Vatandaşın ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Demir ile Özge Varlık'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Özge Varlık, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Demir'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Arı, sevk edildiği adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özge Varlık için Zafer Mahallesi'nde bulunan Zafer Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Volkan Varlık, Nazilli Kuaförler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel ile genç kadının yakınları törene katıldı. Öğlende kılınan namaz sonrası Özge Varlık, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Özge Varlık'ın fotoğrafı

- Camiden görüntü

- Cemaatten helallik istenmesi

- Cenaze namazının kılınışı

- Özge Varlık'ın taputunun omuzlar üzerinde cenaze aracına götürülüşü

- Cenaze aracının Özge Varlık'ın evinin önünden geçip Eğriboyun Mezarlığı'na gidişi

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

========================

ÇUKURCA'DAKİ 400 YILLIK KALE EVLERDE RESTORASYON BAŞLADI

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş, 400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi kale evlerin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarına başlandı. Kaymakam Temel Ayca, ihalesi tamamlanan tarihi 7 kale evin restorasyon çalışmalarına başlandığını belirterek, "Restorasyon çalışmaları biten evlerde kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak. Amacımız burayı yaşayan bir mahalle haline getirmek" dedi.

Susam, pirinç, buğday, incir, ceviz, nar ve mısır gibi ürünlerin yetiştiği Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi kale evleri için Kaymakamlık ve Belediye kolları sıvadı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak tescillenen ve sivil mimarinin en güzel örneklerinden biri olma özelliğini taşıyan toplam 21 kale ev, restore edildikten sonra kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak.

'YAŞAYAN MAHALLE HALİNE GELECEK'

Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, ilçedeki tarihi kale evlerin sivil mimarinin en güzel örneklerini oluşturduğunu belirterek, "Burada 21 tescilli ev bulunuyor. Burada ihalesi tamamlanan 7 evin restorasyon çalışmalarına başlandı. Bu evlerin tamamının restore edilmesiyle ilçe ekonomisine ve turizme büyük katkı sağlayacak. Kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak ve burası yaşayan bir mahalle haline gelecek. 400 yıldan fazla tarihi geçmişi olduğu söylenen bu kale evleri, Çukurca ilçemiz için büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki hafta ilçemizde 'Foto Safari' festivali düzenliyoruz. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz bu festivalle, ilçemizi güzel haberlerle Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

CEP TELEFON KAMERASI

---------------------------------

-Tarihi kale evleri

-Evlerde yapılan restorasyon çalışması

-Restorasyon çalışmalarını denetleyen Kaymakam Temel Ayca

-Tarihi kale evlerindeki çalışmalardan detaylar

-Kaymakam Ayca'nın açıklaması

BOYUT:378 MB

SÜRE:3 DK 8 SN

HAKKARİ ()

=========================

Oğlak, kalbi ve iç organları dışarıda dünyaya geldi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iç organları vücudunun dışında olan oğlak, sezaryenle alındı. Başı ve bacakları gelişen, dünyaya geldiğinde kalbi çalışan oğlak bir süre sonra öldü. Veteriner Ali Tarık Tepe, meslek hayatında ikinci kez karşılaştığı vakanın 'Schistosoma reflexum' olduğunu söyledi.

Gazipaşa'da veteriner Ali Tarık Tepe, gebe keçi için Aydıncık Mahallesi'ne gitti. Normal yöntemlerle mümkün olmayan doğum sezaryenle gerçekleştirildiğinde, eşine az rastlanır bir durum ortaya çıktı. Baş kısmıyla ön ve arka bacakları gelişen oğlak, göğüs kısmı oluşmadığı için iç organları dışarıda olacak şekilde keçinin karnından alındı. Doğduğunda kalbi çalışan ve yaşam belirtisi gösteren oğlak, bir süre sonra öldü. Oğlağın iç organlarının dışarıda olduğunu görenler şaşkınlık yaşadı.

Veteriner Ali Tarık Tepe, Aydıncık Mahallesi'nde oturan Halil Doğan'ın gebe keçi için kendisini çağırdığını söyleyerek, "Keçi olduğu için rahat doğumunu yaptırmak mümkün değildi. Çünkü 4 ayağı birden dışarıya geliyordu. Onu reddetmek istedim ama mümkün olmadığı için operasyona karar verdik. Sezaryen operasyonu yaptık. Açınca gördüm ki hayvanın organları dışarıda. Buna 'anomali' deriz. Tıbbi olarak da 'Schistosoma reflexum.' Kan yakınlığı, fetal dönemde yani yavrunun gelişimi döneminde annede ve yavruda meydana gelen hastalıklar, beslenme bozuklukları ve çevresel faktörler yüzünden meydana gelebilir. Çok nadir görülen vakalardan birisidir. Bu, bütün canlılarda olabilir. Sığırlarda, koyunlarda, keçilerde, kedilerde, köpeklerde hatta insanlarda. Doğumu güçtür, kesinlikle sezaryenle alınır. Şu anda anne gayet sağlıklı. Yavru doğduğu esnada kalbi atıyordu ve organları yaşar vaziyetteydi. Belli bir süre sonra organlar dış ortamda olduğu için kurur ve yavru ölür. Onun yaşaması mümkün değildi. Anne sağlıklı, kontrolünü de yaptım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu)

--------------

- Doğan oğlaktan görüntü

- Oğlağın atan kalbi ve organlarının görüntüsü

- Veteriner Ali Tarık Tepe röportaj

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

================================

Marmaris'te turizm güvenlik ve bilgilendirme toplantısı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki otel müdürleri, özel güvenlik personeli, zabıta, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine yönelik turizm güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Marmaris'teki 5 yıldızlı bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Zabıta, otel işletme müdürleri, işletmeciler, özel güvenlik personeli, alışveriş mağazaları müdürleri toplantıya katıldı. Terörle Mücadele'den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş ile Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, katılımcılara terör konusunda bilgilendirmede bulundu. Özellikle konaklama tesislerinde kimlik bilgilendirmelerin kontrol edilmesi, şüpheli görünen kişilerin güvenlik kuvvetlerine bildirilmesi istendi. Toplantının basına kapalı ikinci bölümünde ise katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla yapılan toplantıların diğer ilçelerde de düzenleneceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Salondan görüntü

- Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Terörle Mücadele Bölümü Sorumlusu Zafer Duymuş'un haberde geçen konuşmaları

(Toplam: 5 dakika 52 saniye-423 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

===========================

8'inci Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kültür AŞ tarafından organize edilen 8'inci Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının resmi açılış töreni yapıldı.

Büyükşehir Belediye Binası yanında düzenlenen açılış törenine; Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, kurum kuruluş idarecileri, STK temsilcileri, vakıf, dernek ve oda başkanları ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı. 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Fuarlar şehirlerin tanıtımında oldukça önemlidir. Kitap fuarları ise çok daha önemlidir. Bizim dinimizin ilk emri 'Oku' dur. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'İlim Çin'de de olsa git, ara bul öğren' emrini bize veriyor. Hz. Ali (r.a) 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' derken, Yunus'da diyor ki, 'İlim ilim etmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Bizim oğlan elif okur döner döner yine okur.' Okumakta maksat okuduğunu anlamak, anladığını ifade etmek, ifade ettiğimizi de hayatımıza tatbik etmek temel prensibimiz olması gerekir" dedi.

Vali Aydın Baruş ise, Âlemlerin yaratılışı sözle, 'ol' ilahi nidasıyla başladığını belirterek, "Söz rehberdir hayatımıza. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti. Sözleri insanlığa kitaplar aktarır. Medeniyetin kuruluşu kitapla başlar. İnsanlık tarihi kitaplarla yazılmıştır. İlim bizi sonsuz mutluluğa götüren bir hazinedir. Hayatın sırrını çözmek bu hazinenin kilidini açmakla mümkündür. Kilidin şifreleri kelimelerdir. Kitap ilimdir, kitap irfandır, kitap medeniyettir. Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar kitap fuarını gezdi. Vali Baruş ve Başkan Gürkan, fuara gelen öğrencilerle fotoğraf çektirerek, bazı öğrencilere kitap hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Açılışa katılanlar

- Fuardan görüntüler

- Başkan Gürkan'ın konuşması

- Vali Aydın Baruş'un konuşması

- Kitaplardan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-