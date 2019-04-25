DHA YURT BÜLTENİ-14

Kırıkkale'de köpek dövüştürenler gözaltına alındı

Kırıkkale'de köpek dövüştürüp, kaçak köpek üretimi ile internet üzerinden köpek satışı yaptığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bazı sosyal medya sitelerinde köpek dövüştürüldüğü ve satışının yapıldığını gören hayvanseveler, görüntülerin Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çekildiği öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen hayvanseverler,

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ihbarda bulundu. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine olayın faili olduğu iddia edilen 2 kişi tespit edilerek emniyete götürüldü. 2 şüpheli, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hayvanseverler, 2 kişinin elinde bulunan köpeklerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24'üncü maddesi gereğince koruma altına alınmasını ve olayın faili olduğu iddia edilen 2 kişi hakkında gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını istediklerini belirtti. Olaya ilişkin polisin araştırmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Köpeklerin kavga dövüştürülmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN / Hasan AKYILDIZ / KIRIIKALE,()

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın iş yerini küle çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kereste imalathanesinde çıkan yangın binayı küle çevirdi. İlk belirlemelere göre elektrik panosundan çıktığı sanılan yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Yangın, İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste imalathanesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İmalataneden alevler çıktığını fark eden işçiler, durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Binayı saran alevlere kısa sürede müdehale eden ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın görüntüsü

-İtfaiye müdehalesi

-Detaylar

Süre:1 dk 26 sn-Boyut:11,7 mb

Haber-Kamera:Yavuz YILÇAZ-BURSA-

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Şırnak'ta yükümlüler okullarda fidan dikti

ŞIRNAK'ta okul bahçelerini ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar kapsamında yükümlülerin katılımıyla okul bahçelerinde fidan dikildi.

Şırnak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokolle denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlüler okul bahçelerine fidan dikti. Düzenlenen etkinliğe Vali Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Dr. Ferit Batmaz, hükümlüler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında Gazipaşa Ortaokulu bahçesine 250 fidan dikildi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yükümlüler aracılığı ile okul bahçelerini ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Vali Mehmet Aktaş, etkinlikte öğrencilerin ağaç sevgisinin artırılmasının da hedeflendiğini belirterek, "Hem okullarımızın çevresi yeşil bir görünüm kazanacağı gibi bence ondan da önemlisi çocuklarımız nezdinde yeşilin, ağacın sevdirilmesi bilincinin yükseltilmesi noktası daha da önemlidir. İnşallah bu örnek çalışma başarılı olur. Amacına ulaşır diye umut ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ise fidan dikim etkinliğini kentteki diğer okullarda da yapacakları ifade ederek, "Talep geldiği takdirde diğer okullarda da dikimini gerçekleştireceğiz. Böylelikle daha yeşil bir Şırnak'a kavuşacağız inşallah. Aynı zamanda çocuklarımıza da olumlu bir örnek olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yükümlülerin ağaç dikmesi

- Protokolün ağaç dikmesi

- Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz'ınkonuşması

- Vali Mehmet Aktaş'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 431 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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HONAZ TÜNELİNDE IŞIK GÖRÜNDÜ

DENİZLİ'yi, Ankara karayolundan Antalya ve Muğla karayoluna bağlayacak çevreyolu üzerinde yapımı süren Honaz Dağı Tüneli'nde, birinci tüpte bugün ışık göründü. Tünelin diğer tarafından açılan delikten geçen işçilerin getirdiği Türk bayrağını öpen Vali Hasan Karahan, gidiş ve geliş olarak iki tüpte de 5 bin 200 metre uzunluğundaki tünelin 2020 yılında bitirilip, hizmete gireceğini açıkladı.

Denizli- Ankara karayolundan şehir merkezine girmeden Denizli- Antalya ve Denizli- Muğla karayollarına doğrudan geçişi sağlayacak çevreyolu projesi içinde yer alan Honaz Tüneli'nin birinci tüpünde, 4 yıl sonra bugün, ilk kez ışık göründü. Honaz Dağı'nın 180 metre altında gidiş- geliş olmak üzere iki ayrı tüpteki çalışmalar sürüyor. İki tüpün giriş ve çıkışlarında inşaat çalışmaları devam ederken, birinci tüpte ışık görme töreni yapıldı. Vali Hasan Karahan, TBMM AK Parti Başkanvekili ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri törene katıldı. Törende protokol üyelerinin bulunduğu tünele, karşı taraftan delikten geçerek gelen işçiler, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını Vali Hasan Karahan'a teslim etti. Bayrağı öpen Karahan, tünelle ilgili açıklamalarda bulundu.

2020'DE BİTECEK

Vali Hasan Karahan, projenin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Tünelde ışığı gördük. Hepimizin hasretle beklediği bir andı. 4 yıldır bu tünelde çalışmalar devam ediyordu. Zor arazi şartlarına rağmen iyi bir şekilde ilerliyoruz. Projemizi 2020 yılı içerisinde bitirmeyi taahhüt ediyoruz. Denizli'nin hasretle beklediği bir projeydi. Trafik açısından bizi çok rahatlatacak bir proje. Tünelin tamamlanmasının ardından havaalanına ulaşım daha da kolaylaşacak. Honaz Tüneli, önemli bir proje, Umarım projemiz bir an önce tamamlanır ve hizmete girer. Antalya-İzmir Otoydlu diye geçen projenin önemli bir etabıydı burası. Yakında Aydın-Denizli Otoyolu'yla ilgili de ihale aşamaları bitmek üzere. Burası da kullanıma başladığı an Denizli'nin çehresi değişecek diye düşünüyorum" dedi. Vali Karahan, tünel inşası sırasında yaşanan iki ayrı iş kazasında hayatını kaybeden 2 işçiyi rahmetle andıklarını belirtti.

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, tünel projesinin tamamlanmasının ardından kent trafiğinin rahatlayacağını ifade ederek, "Bu tünel sayesinde, Ankara-Antalya-Muğla çevreyolumuzu aktif hale getireceğiz. Aynı zamanda Ankara-İzmir çevreyolumuzda daha yoğun kullanılır hale gelecek. Kentimizin içindeki caddelerden yapılan şehirlerarası geçişler artık bu çevreyollarından yapılacak. Özellikle ağır tonajlı ve transit geçiş yapan araçların bu yolları kullanmasıyla şehir içi trafiğimiz çok rahatlayacak. 2020 yılında Denizli trafik anlamında daha da rahatlamış olacak" diye konuştu. Törenin ardından tünelde inceleme yapan protokol üyeleri daha sonra ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Tünelde tören sırasında delme çalışmasından

- Delik açılıp, karşı yönden gelen işçilerin Vali Hasan Karahan'a Türk bayrağı getirmesi

- Tünelden detay görüntüler

- Vali Hasan Karahan'ın konuşması

- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması

- Tünelde çalışmaların devam ettiği tüpten detay görüntüler

(Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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KADIN ZİRVESİ'NDE ÇALIŞMA HAYATINDAKİ ENGELLER KONUŞULDU

İZMİR’de Ege Bölgesi’nin ilk kadın zirvesi olan 'İş’te Kadın İşte Kadın' toplantısında rol modeli olan kadınlar, başarı öykülerini zirve yolculuklarını anlattı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş birliği ile düzenlenen İş'te Kadın İşte Kadın Zirvesi, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) yapıldı. Üç oturumda gerçekleşen panelde rol modeli olan kadınlar, başarı öykülerini zirve yolculuklarını, çalışma hayatında kadının önüne konan engelleri anlattı. Sivil toplum kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve çalışan ve çalışmayan kadınların katılımıyla gerçekleşen zirvenin açılış konuşmalarını EGİAD Mustafa Aslan, İZTO Başkanı Mahmut Özgener ve BASİFED Başkanı Seda Kaya yaptı. Özgener, bugünün endüstrilerinde başarıyı yakalamış dev kurumlarda başarının birinci koşulunun, kadın-erkek dengesinden geçtiğini belirterek, şöyle dedi:

"Sadece sayı olarak değil, kadınlara eşit yetki, eşit fırsatlar, eşit ücretlendirme yaklaşımlarıyla değer veren her kurum ilerler. Tersi yönde davranan erkek egemen yapılar kısa sürede yok olmaya mahkumdur, endüstrilerin tarihi bunun sayısız örneğiyle doludur. Nüfusumuzun yüzde 49.8'i kadınken, sadece yüzde 28.9'u istihdama katılabiliyor. Belirli alanlarda kadınların işgücüne katılımındaki yükseliş özellikle dikkat çekiyor. Bu sayıları hep birlikte daha da yükseltmemiz gerekmekte. Yükseköğretim istatistiklerine göre kadın profesör oranı 2008 - 2009 öğretim yılında yüzde 27.4 iken 2017- 2018 öğretim yılında yüzde 31.2 oldu. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; 2009 yılında kadın büyükelçi oranı yüzde 10.8 iken bu oran 2018 yılında yüzde 22.1 oldu. Bu sayıları arttırmak hepimizin elinde. Kadın ve erkeklerden ayrı ayrı çözümler beklersek, değişimi yaratamayız."

'O ZAMAN ANA MÜCADELE DAMARIMIZ EĞİTİM"

BASİFED Başkanı Seda Kaya ise, konuşmasında kadının önceliğinin hala yaşam ve özgürlük olduğuna dikkat çekti, iş yaşamında eğitimli kadının önemine vurgu yaptı. 2018 yılında öldürülen kadın sayısının 440 olduğunu hatırlatan BASİFED Başkanı Kaya, "Kız çocuklarının eğitim alması; hayata tutunmaları ve ilerde istihdama katılmış, kendi ayakları üzerinde duran, özgüvenli kadın bireyler olmalarının temelini oluşturmaktadır. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranları incelendiğinde kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülüyor. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15.9, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27.7, lise mezunu kadınların 34.3, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranın ise yüzde 72.7 olduğu görülüyor. O zaman ana mücadele damarımız belli, eğitim" dedi.

CAM TAVANA DİKKAT ÇEKTİ

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, kadınlara kurulan cam tavan tuzağına da dikkat çekerek Aslan, cam tavanı aşan kadınların kendilerini şirketin olumsuz koşullarında üst düzey yöneticilik pozisyonunda bularak büyük risk aldıklarını ifade etti. Aslan, "Bu kavram, şirketin kriz dönemlerinde kadınların başarısız olmaları için kendilerine verilen riskli bir pozisyondur. Bu kavram, kadın yöneticilerin şirketin içinde bulunduğu olumsuz performans koşullarında üst düzey yöneticiliğe getirilip şirketin başarısızlığından sonra kadından zaten yönetici olmaz cümlesini sarf edebilmek için erkek yöneticiler tarafından geliştirilmiştir" dedi.

‘BAŞARI CESARET İSTER’

Moderatörlüğünü Demirören Haber Ajansı () Ege Bölge Temsilcisi Elif Demirci İşleğen’in yaptığı ‘Başarı Cesaret İster’ adlı oturumla başlayan zirveye konuşmacı olarak İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin katıldı. Türkiye'nin ilk kadın kerestecisi olan Neşe Gök, 24 yaşında tomruk ihalalerine girdiğini belirterek, "Çalışırken kadın erkek ayrımı olmamalı. Ben bunu hissetmiyorum. Hissettiğim yerde de avantaja çeviriyorum" dedi. Anneliğinin kariyerine engel oladığını vurgulayan Gök, öncelikle mükemmel anne olma hedefinden uzaklaştığını, çocuğu ile kaliteli zaman geçirmeye odaklandığını ifade etti. Çalışmayan kadını da istihdama dahil edebilmek için kültürel değişimi şart koşan Gök, kadınların en büyük desteği kadınlardan görmesi gerektiğine dikkat çekti.

'Teknoloji erkek işidir' denen bir ortamda parmak ısırtan başarılara imza atan Meltem Bakiler Şahin ise teknolojiyi bir erkeğe kıyasla daha çok çalışarak öğrendiğini vurguladı. Kurum olarak yaptıkları kadın odaklı projelerden bahsederek, kurumlarında kadın çalışanlara özel değer verildiğini ve kadını işe katma odaklı düşündüklerini belirtti. Mükemmel anne olmak zorunda olmadığını düşünerek hem anne hem iş kadını olmayı başarabildiğini söyleyen Şahin, annelerin erkek çocuklarını kızlara farklı bakmamak açısından iyi yetiştirmesi gerektiğini söyledi. Oturumun sonunda izleyiciler arasından hikayesini paylaşmak isteyen kadınlar kendi başarı hikayelerini anlattı.

Temsilcisi İşleğen, kadın girişimci sayısında Türkiye'nin 65 ülke arasında 60'ıncı sırada olduğuna dikkat çekerek, bu oranın yükseltilmesi için kadınların annelik nedeniyle ikincilleştirilmesi ve 'bir dönsün de bakarız' anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Kadınların iş hayatında aynı pozisyonda olan erkeklere göre önüne daha çok engel konduğuna dikkat çeken İşleğen kadınların bu engelleri daha çok çalışarak, çoklu konsantrsayon, duygusal zeka ile aşabileceklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Konuşmacılardan

- Toplantıdan genel ve detay görüntüler

Melis KARAKUZULU- Mücahit BEKTAŞ

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Okula 'Edebiyat Sokağı' kurdular

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde açılan Edebiyat Sokağı'nda hayatını kaybetmiş yazar ve edebiyat insanları öğrenciler tarafından canlandırılıyor.

Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin ikinci katında kurulan Edebiyat Sokağı'nda duvarlara Türk edebiyat tarihinde yer almış Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Halide Edip Adıvar gibi yazarların yanı sıra Mevlana'nın da bazı eserleri yazılı olarak uygulanırken bu önemli insanların fotoğrafları da duvarlara yapıldı. Edebiyat Sokağı olarak isimlendirilen bu alanda öğrencilere tarihi bilgilerin verilmesinin ve tarihte yaşamış olan önemli insanların ölümsüzleştirildiğini söyleyen Okul Müdürü Eyüp Öztürk, bu projeyi hayata geçirdiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Öztürk, toplam 3 aylık bir çalışma sonucu Edebiyat Sokağı'nı hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Biz, edebiyatı edebiyat kitaplarından çıkartıp, daha yaşanılır ve öğrenilir bir hale getirmek için okulumuzda bir Edebiyat Sokağı oluşturmaya karar verdik. Yaklaşık bir haftalık bir tasarım ve düşünce kısmından sonra, edebiyat zümresi ve görsel sanatlar öğretmenimizle birlikte 3 aylık çalışmanın ürünü olan bu sokağı gerçekleştirmiş olduk. Yalnız bu sokağı gerçekleştirdikten sonra, öğrencilerimiz için bu olayı daha keyifli hale getirebilmek için açılışımızda öğrencilerimiz yazarlarımızı canlandırdılar. Böylece edebiyata olan merakları son derece artmış olduğunu gözlemledik. Böylece kitap okuma oranının da okulumuzda yükseldiğini gördük."

Edebiyat Sokağı'nın açılışında ayrıca, duvarlarda yer alan edebiyat insanlarının resimlerinin önünde öğrenciler tarafından canlandırma yapıldı. Bazı öğrenciler İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy olurken, bazıları da Halide Edip Adıvar oldu. Oluşturulan sokak okulun öğrencileri ve velileri tarafından da büyük ilgi görüyor.

Görüntü Dökümü

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-Okul tabelası

-Hazırlanan sokaktan görüntü

-Öğrencilerin canlandırmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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