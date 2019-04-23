DHA YURT BÜLTENİ -14

YURT BÜLTENİ -14

SRİ LANKA'DAKİ SALDIRIDA ÖLEN MÜHENDİSLERİN CENAZELERİ ADIYAMAN'DA

SRİ LANKA'da otel ve kiliseleri hedef alan terör saldırısında hayatlarını kaybeden Türk mühendisler Serhan Selçuk Nariçi (34) ve Yiğit Ali Çavuş'un (25) cenazeleri, memleketleri Adıyaman'a getirildi. Mühendislerin cenazeleri, havalimanında yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da pazar günü yapılan bombalı saldırılarda özel bir şirkette çalışan ve otelde kahvaltı yapan her ikisi de Adıyamanlı olan İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi yaşamını yitirdi. Mühendislerin cenazeleri önce İstanbul'a, ardından da uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Havalimanında protokol üyeleri ve yakınlarının gözyaşları arasında karşıladığı mühendislerden Selçuk Nariçi'nin cenazesi Gölbaşı ilçesine götürülürken, Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi ise Yeni Mezarlık Cami'ne getirildi.

Mühendislerden Yiğit Ali Çavuş'un yakınları mezarlıkta gözyaşı döktü. İkindi vakti toprağa verilecek olan mühendisin acılı babası Mehmet Çavuş, "Bir gün öncesinde kendisiyle görüştüm. Pazar günü patlama haberleri görünce tedirgin olmaya başladım. Dışişleri Bakanlığı'nı ve çalıştığı şirketin yetkililerini aradım. Saat 13.30 gibi bana acı haberi verdiler. Oğlum çok temiz, pırıl pırıl donanımlı bir çocuktu. Ben onun şehit olduğuna inanıyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

'1 AY SONRA ASKERE GİDECEKTİ'

Acılı baba, oğlunun terör saldırısında hayatını kaybetmeseydi bir ay sonra askerlik için Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Oğlum, bir ay sonra askere gidecekti. Askerlikten sonra da yüksek lisans için Amerika'ya gidecekti. Bu terör saldırısını yapanları Allah kahretsin" diye konuştu. Mehmet Çavuş acı haberin ardından kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Binali Yıldırım'ın da aralarında olduğu çok sayıda yetkilinin arayarak başsağlığı dileğini ileterek acısını paylaştığını kaydetti. Nariçi ve Çavuş ikindi namazı sonrası kılanacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Havaalanı

- Uçak gelmesi

- Yakınları

- Cenaze aracı

- Yeni Mezarlık Cami

- Yakınları

- Annesinin ağlaması

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Fenalaşan anne Gülhan Çavuş

- Babası yakınlarına sarılarak ağlaması

- Babası Mehmet Çavuş ile röp.

- Kardeşi Burak Çavuş ile röp.

- Amcası Abdurrahman Çavuş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 860 MB

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KONYAALTI SAHİLİ'NDE 23 NİSAN BEREKETİ

Antalya'da Konyaaltı Sahili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla renklendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü Antalya'da renkli görüntülerle kutlandı. Kutlamaların ardından hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar, parklara ve Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hafif esen rüzgara aldırış etmeyen vatandaşlar ile yabancı turistler, denize girdi. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, aileler de çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi. Sahilde koşuşturan çocuklar ile uçurtma uçuran çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Sahil kenarındaki parklar da çocuklarla dolup taştı.

Görüntü Dökümü

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-Denize girenlerden ve sahilde güneşlenenlerden görüntü

-Çocuklardan görüntü

-Yürüyüş yapan vatandaşlardan görüntü

-Sahildeki kalabalıktan görüntü

248 MB/// 2.15 SN HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA ()

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AVRUPA'NIN ÇEREZİ İZNİK GÖLÜ'NDEN

İznik Gölü'nde balık avına çıkan balıkçılar, 1 tona yakın gümüş balığı avladı. Gölden avlanan balıklar kasalara konulup beklemeden Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki fabrikalara gönderildi. Gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine 'cips' olarak ihraç edilecek.

Bursa'daki İznik Gölü'nde yılda sadece 25 gün avlanması serbest olan gümüş balığı sezonu açıldı. Sabahın erken saatlerinde ağlarını toplayan İznikli balıkçılar, yaklaşık 1 ton gümüş balığını tatlısudan çıkardı. Kasalara yerleştirilen gümüş balıkları, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık depolarına gönderildi. Gümüş balıkları, buradaki paketlemenin ardından Avrupa ülkelerine çerez olarak ihraç edilecek.

Sezonun açılmasıyla ilgili konuşan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Konur Genç, "İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olarak, gümüş balıklarını nisan ayının başında avlamaya başlıyorduk. Hava şartları zor geçtiği için av sezonu dün itibariyle başladı. Bereketli bir sezon olacak gibi duruyor. İlk günden 1 tona yakın balık avladık. Bu balıklar Bandırma'da ki depolara gönderiliyor. Daha sonra işlenerek Avrupa ülkelerine cips olarak ihraç ediliyor" dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Balıklardan detaylar

-Balıkçılardan detaylar

-Röportaj

Süre: 2.43, Boyut: 357 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),()

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KARABÜK'TE MİNİK MEHTERANLARA İLGİ

KARABÜK'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kayabaşı İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencilerinden oluşan mehter takımının gösterisi büyük ilgi gördü.

Kayabaşı İlkokulu'nun 3/B sınıfı öğrencilerinden oluşan mehter takımı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, marşlar eşliğinde sokaklarda yürüdü. Minik mehteranlar, üzerlerindeki Atatürk ve Türk bayrağı tişörtleriyle yürüdü. Öğrenciler, kent sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazı kişiler, evlerinin balkonlarından minikleri cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye çalıştı. Yürüyüş sırasında yolda olanlar da öğrencilere eşlik etti. Büyük alkış alan miniklerin yürüyüşü, okul önünde sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Mehteran yürüyüş

-Vatandaşların fotoğraf video çekmeleri

-Balkondaki vatandaşlar

-Yolda bekleyen sürücülerin açıklamaları

Süre:(05.45) Boyutu:(638 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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'NEMO', ÇOCUKLAR İÇİN DALDI

Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı 'Nemo Primero', çocuklar için özel dalış gerçekleştirdi. 1 saatlik dalışta 30 çocuk, Fransız savaş gemisi 'St. Didier' batığını görme fırsatı yakaladı.

Submarine Turkey tarafından 2017 yılında Finlandiya'dan alınarak, Antalya'ya getirilen turistik sivil denizaltı 'Nemo Primero', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için özel dalış gerçekleştirdi. Şehit Ali Yılmaz İlkokulu'ndan yaklaşık 30 öğrenciyle denize açılan 'Nemo Primero', Kaleiçi açıklarına geldiğinde dalışa geçti. 35 metre derinlikteki Fransız savaş gemisi 'St. Didier' batığına gerçekleştirilen dalışta öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadı. 'St. Didier' batığını yakından gören öğrenciler, cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi. 'Nemo Primero'ya eşlik eden dalgıçlarla camdan işaretle konuşmaya çalışan çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı. Yaklaşık 1 saatlik turda öğrencilere denizaltı ve derinliklerdeki balıklar hakkında bilgi de verildi.

Submarine Turkey Operasyon Sorumlusu Zafer Deveci, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara özel hediye olarak bu dalışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çocukların eğlenceli vakit geçirmesinden memnun olduklarını belirten Deveci, benzer faaliyetlerin devamının geleceğini kaydetti.

Dalışta eğlenceli vakit geçirdiğini anlatan 4'üncü sınıf öğrencisi Kübra Karaman (9), ilk defa denizaltıya bindiğini söyledi. Ecrin Güven (10) ise eğlenceli vakit geçirdiğini ve cep telefonuyla çektiği görüntüleri ailesi ile arkadaşlarına izleteceğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrencilerin denizaltı üzerinde bayrak sallamaları

RÖP 1: Zafer Deveci

Öğrencilerin denizaltı içinde görüntüleri

Balıkadamların görüntüsü

RÖP 2:Kübra Karaman

RÖP 3: Ecrin Güven

Detaylar

418 MB -- 03.46 //// HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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AMBULANS HELİKOPTER, KALP HASTASI İÇİN HAVALANDI

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde rahatsızlanan ve kalp krizi şüphesi bulunan Kazım Bakır(76), ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

İlçe merkezinde ikamet eden Kazım Bakır, kalp rahatsızlığı geçirmesi sonucu İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Bakır'ın kalp krizi şüphesi ile kent merkezine sevkine karar verildi. Bilgi verilmesi üzerine Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda bulunan Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri havalanarak İmranlı Devlet Hastanesi bahçesine iniş yaptı. Bakır, ambulans helikopter ile getirildiği Sivas Numune Hastanesinde tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

-Ambulans helikopterin piste inişi

-Hastanın ambulansa nakledilmesi

-Hastaneye götürülmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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VAN VE HAKKARİ'DE 23 NİSAN COŞKUSU

Van ve Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde düzenlenen kutlamalar da renkli görüntülere sahne oldu.

Van'daki kutlamalar sabah saatlerinde valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile kurum amirleri ve öğrencilerin katıldığı kutlamalar, Tuşba ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda devam etti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Suat Ekici ile öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda anaokul ve ortaokul öğrencileri, halk oyunları gösterisi yaptı. Ayrıca öğrenciler tekvando gösterisi sundu. Şiir ve kompazisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Mehmet Emin Bilmez ile diğer yetkililer tarafından ödüllerinin verildiği kutlamada İpekyolu, Edremit ve Tuşba Belediyeleri'nin açtığı stantlar da büyük ilgi gördü.

HAKKARİ'DE 23 NİSAN COŞKUSU

Hakkari'deki kutlamalar da sabah saatlerinde valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Akbıyık, yaptığı konuşmasında "23 Nisan 1920'de açılan Meclis'in ilk başkanı, kurtuluş savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin vadisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yadediyorum. Sınırımızın sıfır noktasında şehit düşen dört askerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet dliyorum. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

SINIRDA 23 NİSAN COŞKUSU

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde düzenlenen kutlamalar da renkli görüntülere sahne oldu. Koçyiğit Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kutlamalara Derecik Kaymakamı İdris Arslan, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Derecik 34. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Albay Osman Elmacı ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin birbirinden güzel göster sergilediği kutlamaya yüzlerce vatandaş katıldı.

MÜLTECİ ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I KUTLADI

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV) organizasyonuyla, TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkı'nda bulunan mülteci çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi(YAKA-KOOP), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Vakfı (SGDD-ASAM), İl Göç Müdürlüğü ve Kamer işbirliği ile gerçekleştirilen kutlamada 170 mülteci çocuğun aralarında yer aldığı yaklaşık 500 çocuk gönüllerince eğlendi. Mülteci çocukların aileleri de çocuklarıyla birlikte eğlendi.

TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkı Yöneticisi Rezzan Bayram, kutlamalarda 170 mülteci çocuğun yer almasının, çocuk bayramının evrenselliğini en iyi şekilde yansıttığını söyledi. Bayram, "Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Biz de onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Burada en güzel olan, tüm çocuklar dil, din, ırk fark etmeksizin anlaşıp, eğleniyorlar. Aynı ortamın tadını çıkarıyorlar" dedi.

Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi(YAKA-KOOP) Aktivisti Gülmay Gümüşhan da 2 yıldır mülteci alanında çalıştıklarını belirterek, "Bugün çok güzel bir gün. Çocuklar da biz de çok mutluyuz. Onlarla aynı dili konuşmasak bile birbirimizi anlıyoruz. Onlar da bizim çocuklarımız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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VAN

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-15 Temmuz Şehitler Parkındaki 23 Nisan kutlamalarına gelenler

-Halk oyunları gösterisi

-Kalabalıktan genel görüntü

-Minik öğrencilerin halk oyunları gösterisi

-Vali ve diğer protokol üyelerinin halk oyunlarını izlemesi

-Tekvando gösterisi

-Detaylar

-Vali Mhemet Emin Bilmez'in öğrencilere ödüllerini vermesi

HAKKARİ

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-Hakkari'deki 23 Nisan programına katılanlar

-İstiklal marşının okunması

-Vali İdris Akbıyık'ın konuşması

-Genel ve detaylar

DERECİK

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-23 Nisan programına gelenler

-Yetkililer

-Etkinliklerden genel ve detaylar

-Kalabalıktan detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN-Abdullah KAYA/VAN, HAKKARİ, ()-

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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI, HATAY’DA COŞKUYLA KUTLANDI.

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Valisi Rahmi Doğan ve protokolün yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yapan Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Hatay’ın 15 ilçesindeki bin 93 temel eğitim okullarında 314 bin 573 öğrencinin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlandığını söyledi. Velilere seslenen Karahan, kendilerine emanet ettiği çocukların kıymetini bildiklerinin altını çizerek, “Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyon sloganı olan ‘Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye’ hedefi doğrultusunda tüm eğitim camiamız heyecanla çalışıyorö dedi.

Kutlamalar kapsamında Antakya ve Defne ilçelerinde faaliyet gösteren anaokulu, ilk ve ortaöğretim öğrencileri çeşitli gösteriler sergiledi.

Görüntü Dökümü

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-Kutlama alanında saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

-Bir öğrencinin 23 Nisan şiiri okuması

-Öğrencimin şiir okurken duygulanması

-İl milli eğitim müdürü Kemal Karahan'ın konuşması

-Öğrencilerin gösterilerinden genel ve detay görüntüler

Süre 04:16

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, ()