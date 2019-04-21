DHA YURT BÜLTENİ-14

Mağazada bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya'da, kot mağazasında bilinmeyen bir nedenle arkadaş olan iki müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Turfanda Sokak'ta bir kot mağazasına beraber giren N.A., ile Mustafa K., arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, iddiaya göre N.A., yanında bulundurduğu bıçağı arkadaşı olan Mustafa K.'nın göğsüne sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa K., çalışanların ihbarı üzerine gelen ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheli N.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Ekipler

- Dükkanın içinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Polislerin çalışması

- Polis arabaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Çukurca'da yıldırımın isabet ettiği ev alev alev yandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yıldırımın isabet ettiği bir evde yangın çıktı.Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, bugün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çığlı Köyü'nde meydana geldi. İlçede bugün sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Çığlı Köyü'nde bulunan ve altı ahır olarak kullanılan Yaşar Yiğit'e ait eve yıldırım düştü. O sırada evde bulunan Yaşar ailesi sakinleri büyük panik yaşayarak, kendilerini bir anda dışarı attı. Olayın ardından yıldırımın etkisiyle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile sönüdürüldü. Çıkan yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-Yıldırımın isabet ettiği evde çıkan yangın

-Yükselen alevler

-Yanan evleri için ağlayan kadınlar

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), ()

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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 kişi yaralandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yüksekova -Şemdinli yolunun 8'inci kilometresindeki Beşbulak Köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli'den Yüksekova yönüne giden 34 GB 9573 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilmeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-Kaza yapan minibüsten detaylar

-Vatandaşların olay yerine gelmesi

-Ambulanstan detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

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Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl- Elazığ yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Bingöl'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Elazığ yolu Kuruca mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanlar kurtarılmayı beklerken, Yolçatı mevkiinde de ise zincirleme kaza meydana geldi. Can kaybının ve yaralamanın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu temizleme çalışmalarının ardından mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Araçlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,()

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Şiddet gören sokak hayvanları için yürüdüler

Bursa'da bir grup hayvansever, sokak hayvanlarına yapılan şiddet olaylarına dikkat çekmek için, "Sokak Hayvanıma Dokunma" sloganıyla yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Hastane meydanında toplanan Bursa Ayyıldız Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üye ve gönüllüleri, sokak hayvanlarının yaşadığı şiddet ve zulüm olaylarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişinin evcil hayvanları ile birlikte katıldığı "Sokak Hayvanıma Dokunma" etkinliği FSM caddesi'nde sonlandı. Toplanan hayvanseverler adına açıklamalarda bulunan Bursa Ayyıldız Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, "Bizler toplumsal duyarlılığı dile getirmek istiyoruz, sokak hayvanları da her canlı gibi, onlarında yaşama hakları bulunmaktadır. Biz bu ülkenin dağını, taşını, denizini, toprağını seviyorsak sokakta yaşayan canlıları da sevip sahiplenmemiz gerekiyor" dedi. Hayvanlara yapılan şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Veteriner Hekim Cemal Kuruoğlu," Son zamanlarda ülkemiz genelinde hayvanlara karşı yapılan şiddette herhangi bir ceza kanununun olmaması ve bu yapılan olayların sadece kabahatler kanununda değerlendirmesi ile ilgili vicdanlarımız el vermediğinden kaynaklı burada toplandık. Öncelikle insanoğlunun hayvanlar ile birlikte yaşayabilmesini ve bizim bu dünyada onlarla birlikte var olduğumuzu, hep birlikte bu dünyada nefes aldığımızı herkesin görebilmesini istiyoruz" diye konuştu. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı .

Görüntü Dökümü:

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-Hayvanseverlerden detaylar

-Hayvan detayları

-Genel detaylar

-Röportajlar

Haber: Serkan AKKUŞ/BURSA,() - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()