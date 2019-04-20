DHA YURT BÜLTENİ-14

Giresun'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT EVİNDE HÜZÜN

Hakkâri'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Sözleşmeli Er Murat Şahin'in (23) acı haberinin ulaştığı, Giresun’un Espiye ilçesi Yeniköy'deki baba ocağında hüzün yaşanıyor. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan eve akın ederken, acı haberle gözyaşlarına boğulan şehidin babası Alahittin Şahin (56) ve annesi Ayşe Şahin (50) taziyeleri kabul etti. Şehit evinin önünde akın edenler Kuran okuyup, dua etti. Şehidin evi önünde ambulans ve sağlık görevlileri de hazır bekletildi.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Taziyeleri kabul eden şehidin babası Alahittin Şahin, "Vatan sağ olsun. Askerlerimize Allah güç, kuvvet versin. Bunlara karşı olan cepheyi, devletimize karşı gelenleri, teröristleri Mevla perişan eylesin. Allah birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi korusun" dedi.

'BEN DE ASKER OLACAĞIM'

Şehidin kardeşi lise öğrencisi Orhan Şahin (16) de, "Ben de asker olacağım, bunlardan bunun hesabını soracağım. Vatanımız sağ olsun" diye konuştu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Giresun'da Hacer Ök (21) ile nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan şehit Murat Şahin'in cenazesi, akşam saatlerinde Ordu- Giresun Havalimanı'na getirileceği, yarın öğlede Espiye Ulu Cami'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEYİP EVLENECEKTİ

Ailenin 6 kardeşinden biri olan şehit Murat Şahin'in, 3 yıllık sözleşmesinin 3 ay sonra sona ereceği, Eylül'de de düğün yapacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehit evinden görüntüler

Taziyeden görüntüler

Şehid ailesi konuşmalar

Detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/ESPİYE (Giresun), () -

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Otomobil 3 buçuk metre yükseklikten düştü

SAMSUN’da bir otomobil 3 buçuk metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Olay, İlkadım İlçesi, Derecik Mahallesi'nde, yeni küçük sanayi sitesi yapilacak boş alanda meydana geldi. Akollü olduğu iddia edilen Şahin V. idaresindeki 34 SZ 3929 plakalı otomobil yaklaşık 3 buçuk metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü. Aracın içerisinde sıkışan sürücü ve arkadaşı İdris K. olay yerine gelen ifaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İdris K. Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. Yaralanan sürücü ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastenesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Kaza yapan araçtan detay

-Yaralının ablubansa bindirilmesinden detay

-Yaralının hastanaye kaldırılmasından detay

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den yeni İl Başkanı Sürekli'ye ziyaret

Bakan Pakdemirli: Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, görevi bırakan Aydın Şengül'ün yerine AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na atanan Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Burada partililere seslenen ve birlik olunması mesajı veren Bakan Pakdemirli, "Bizim tek sürekli görevlerimiz AK Parti üyeliğimiz. Teşkilatta arada kırgınlıklar oluyor. Adaylarımız sınırlı, her zaman herkes buralarda rol bulunamıyor ama buralarda havlu atmak, pes etmek olmamalı. En nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, iyi çalışanı biliyor. Bundan sonrasında artık bizi hem kolay aynı zamanda zor da bir görev bekliyor. Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım. Kendi küslerimizle barışmamız lazım. Kendi insanımızla iyi olamıyorsak başkalarının ne oyunu ne de gönlünü alırız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Aydın Şengül'ün istifa etmesi üzerine yerine İzmir İl Başkanlığı'na atanan Kerem Ali Sürekli'yi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaret etti. Ziyaretten sonra Bakanı Pakdemirli ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partililerle bir araya geldi. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Sürekli, "Sayın Bakanımızla uzun yıllara dayanan dostluğumuz, yol yürümüşlüğümüz var. Onunla gurur duyuyorum. Ankara'daki temsilcimiz. Bu süreçte de İzmir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'BİZİM TEK SÜREKLİ GÖREVİMİZ AK PARTİ ÜYELİĞİMİZDİR'

Konuşmasına 4 şehit için Allahtan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, partiye küsmemek gerektiğini vurguladı. Kerem Ali Sürekli ile uzun yıllara dayanan yol arkadaşlığı bulunduğunu da söyleyen Bakan Pakdemirli, "O da benim gibi bu işlerde makam mevki aramadan hep koşmuş bir arkadaşımız. Ben de 24 Haziran seçimlerinde aday adayıydım, gösterilmedim ama çok çalıştık. Bizim tek sürekli görevlerimiz AK Parti üyeliğimiz. Benim de bu görevim bir gün bitecek. Ama AK Parti üyeliğimizde hep buluşacağız. Teşkilatta arada kırgınlıklar oluyor. Adaylarımız sınırlı, her zaman herkese buralarda rol bulunamıyor ama buralarda havlu atmak, pes etmek olmamalı. En nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz iyi çalışanı biliyor. Hoş sedanın sürmesi için çalışmamız lazım. Milletvekilliğinden daha önemli bir görev olan il başkanlığını Kerem Ali Sürekli, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldı. İzmir'de görevine başladı. Bundan sonrasında artık bizi hem kolay aynı zamanda zor da bir görev bekliyor. Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım. Kendi küslerimizle barışmamız lazım. Kendi insanımızla iyi olamıyorsak başkalarının ne oyunu ne de gönlünü alırız. İl Başkanımızla bunu en kısa sürede oluşturacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

31 Mart yerel seçimlerine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bekir Pakdemirli, "Sandıklara sahip çıkmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bir oy önemli diyoruz ya, bir oyun gerçekten önemli olduğunu gördük. Seçmen bize hem olumlu hem de olumsuz mesaj verdi. Toplam olarak tüm belediyelerde 754 AK Parti, 235 MHP olmak üzere 984 Cumhur İttifakı, buna karşılık 360 belediyede de Millet İttifakı alıyor. İzmir özelinde ise Nihat Zeybekci'nin adaylığı önemliydi. Beni de sevindirdi. İzmir'e yönelik, geleceğe yönelik hayallerimiz vardı. Nihat Zeybekci'nin bunu gerçekleştireceğine son güne kadar inandım. Ama İzmir'de demek ki tam anlamıyla gönüllere giremedik. Ama hem oyumuzu arttırdık hem de daha çok gönüllere girdik. 7 belediyeden 4'e düşülmüş olması bizleri üzdü. Buralarda da kıl payı kaçan belediyelerimiz var. Seçim sürecinden sonra bu değerlendirmeler yapıldı ve yapılıyor. Gönül işi diyoruz. Ama demek ki bu ilçelerde gönüllere giremedik. 4 ilçemiz var. Burada büyük sorumluluk düşüyor. AK Parti belediyeciliğini ciddi anlamda gösterebilirsek, 4 belediyeyi 30 belediyeye çıkarmamamız için hiçbir neden yok. CHP'li belediyeler enkaz devraldık diye yazmaya başlamışlar. Yahu sizler bunları bilmiyor musunuz? İki yeni belediye aldık. Alanlar Ankara'ya bana da geldiler. Büyük borçları olduğunu söylediler. Ben de onlara bu işin lamı cimi yok. Enkaz devraldık diye konuşmak yok. İlk günden topu taca atmak yok. Bu bizim partimizin işi değil" dedim.

Ankara'ya gidip İzmir'i unutanlardan olmadığını dile getiren Bekir Pakdemirli, "Her zaman İzmir için elimizi taşın altına koyuyorum. Seçildikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı aradım. Kendisine 'Kamu yararına her türlü projeniz için yanınızdayım' mesajı verdim. Gelecekte bizler ve çocuklarımız yaşayacaksa bugünden tezi yok çalışmamız lazım. İzmir'in sorunları çarpık yapılaşma, iş ve aş sorunu. Bunları mevcut yerel yönetimin çözme ihtimali yok. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapma ihtimalleri yok. Bizim AK Parti olarak çalışmamız lazım. Hiçbir zaman, zamana yayılan çalışmalar yapamadık. Biz son 3 ayda İzmirlinin gönlüne girmeye çalışıyoruz. Bunu 5 yılda yayarsak çalışmaları İzmir'i alacağımıza inanıyorum. 25 yıl önce birisi bizlere bunu ispat etti. O gün merkezde görülmeyen partiyle İstanbul'u aldı. Ama bire bir çalışarak. Kapı kapı çalışarak. Partiye gerçekten çalışan üye yapısı kurdu. İstanbul'u alıp bu hareketin başlamasına neden oldu. İzmir içinde aynı şekilde çalışacak kadroya ihtiyaç var. Bu çalışmaları gerçekleştirirsek önümüzdeki seçimlerde başarılı olacağımızdan ben eminim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplantıdan görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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Karabük'te tatilciler kar yağışının keyfini çıkardı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde nisan ayında kar yağışı sürprizi ile karşılaşan tatilciler araçlarından inip müzik eşliğinde misket oynayıp, kartopu savaşı yaparak eğlendi.

Karabük'ün yüksek kesimleri Nisan ayında kar yağışlı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Karabük- Bartın yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta ve Beştepeler mevkiilerinde ise yağan kar yolda tutmazken, yeşil alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı. Araçlarından inenler eşsiz manzaranın tadını cep telefonlarıyla fotoğraf çekilerek ölümsüzleştirdi. Özellikle Bartın yönüne giden tur otobüslerinden inen yolcular, oyun oynadı. Aydın Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri de birbirleriyle kartopu savaşı yaparak ve hareketli şarkılar eşliğinde misket oynayarak eğlendi.

Öğrencilerden Ayşenur Aban, Nisan ayında ilk defa kar yağışı ile karşılaştığını belirterek, ''Fethiye'de doğup büyüdüm. Denizin içinden geliyorum. Nisan ayında hava sıcaklığı 35 dereceye çıkıyor. Şu anda gördüğüm manzara karşısında çok şaşırdık.Güzel bir hatıra oldu.'' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Oynayanlar

-Öğrencilerin kartopu savaşı

-Fotoğraf çekilenler

-Ayşenur Aban röp

-Kar manzarası

Haber-Kamera:SAFRANBOLU,(Karabük),()

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Kanyon Ekstrem Festivali motokros gösteriyle başladı

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kanyon Ekstrem Festivali, motokros gösterileriyle başladı.

Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nda gerçekleşen festivale; Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın, Ulubey Belediye Başkanı AK Partili Veli Koçlu, protokol üyeleri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 100'ün üzerinde ekstrem sporcu katıldı. Vali Kocabıyık, konuşma yaptı. Uşak'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile bölgenin yükselen yıldızlarından biri olmaya devam ettiğini söyleyen Vali Kocabıyık, "Ulubey Kanyonu, Ulubey ve Banaz çayı boyunca devam eden 76 kilometre uzunluğu ile binlerce yıl bu bölgedeki medeniyetlere yaşam merkezi olmuştur. Suyun bereketiyle buluşan muhteşem doğa, pek çok insanın yaşamayı ve görmeyi arzu ettiği bir mekan olarak geçmişten günümüze değerini korumuştur. Kanyon boyunca gezdiğinizde göreceksiniz ki kurulan antik kentler ve bu antik kentlerin sahip olduğu tarihi zenginlik, gelişmişlik bu bölgenin değerini de gözler önüne sermektedir" dedi.

Ulubey Kanyonu'nun Frigyalılardan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyen Kaymakamı Onur Özaydın ise, "Sadece Ulubey Kanyonu değil aynı zamanda Blaundus Antik Kentimiz ve diğer tarihi değerlerimiz de çok önemli kültürel geçmişe sahip" dedi.

Uşak Valiliği'nin himayesinde Ulubey Kaymakamlığı, Ulubey Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle gerçekleştirilen festival, esktrem sporcuların motokros gösterileriyle başladı. Bu akşam yapılması planlanan Yusuf Güney konserinin ise, Irak sınırında teröristlerle girilen çatışmada 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Motokros gösterisinden görüntü

- Vali Funda Kocabıyık Konuşması

- Festival alanından görüntü

- Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın konuşması

- Festival alanından detay görüntü

- Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu konuşması

- Avrupa Şampiyonu Rodi Pak'ın motosiklet gösterisi

- Organizasyon Sorumlusu Mümtaz Pak'ın konuşması

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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Motosiklet tutkunları Kapadokya’da



AVRUPA çapında faaliyet gösteren Gold Wing Clup'ün Türkiye temsilcisi konumunda bulunan Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, Kapadokya'yı gezdi.

Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, düzenledikleri etkinlikler çerçevesinde önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı gezdi. Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyelerinden Gillian Köprülü, Birinci Balkan International Tur Kapadokya organizasyonu kapsamında Kapadokya’ya geldiklerini söyledi. Düzenledikleri tura Avrupa ülkeleri ile Türkiye’den beklentilerinin üzerinde bir katılım olmasının sevincini yaşadıklarını belirten Köprülü, İsveç, Norveç, Finlandiya, Ukrayna İngiltere, Portekiz, Almanya, Rusya ve Türkiye’den motosiklet tutkunlarını buluşturduklarını söyledi.

Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Faiz Köprülü ise yabancılara ülkemizi tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını kaydetti.

Organizasyonu motosiklet etkinliği olarak düzenlediklerini belirten Köprülü, “Avrupa kapsamında kulübün 22 bin üyesi bulunuyor. Türkiye’de ise 200 üyemiz var. Tura katılanlar önce İstanbul’a geliyor. Burada bir gün konakladıktan sonra yaptığımız rota kapsamında Amasra’ya oradan da Kapadokya’ya geldik. Gündüzleri ülkemizin güzelliklerini görüyorlar, geceleri de çeşitli programlarla eğleniyorlar. Bundan sonra Ankara’ya ve tekrar İstanbul’a gideceğiz” dedi.

Önceki dönemin İzmir Karşıyaka belediye başkanı, motosiklet tutkunu Hüseyin Mutlu Akpınar da, “Kapadokya’da stres atmanın, güzellikleri seyretmenin heyecanı ile tura geldim. Soğuk ve karlı havaya denk geldik. İzmir’in dağlarına açan çiçekleri, Kapadokya dağlarında da açtırmak için geldik” diye konuştu.

Birinci Balkan International tur Kapadokya organizasyonu kapsamında Kapadokya’ya gelen motosiklet tutkunları, havanın yağışlı olması nedeniyle motosiklet turu yapmadı. Otobüsle bölgenin eşsiz güzelliklerini görme imkanı buldu.

Motosiklet tutkunları Kapadokya’da



Görüntü Dökümü

-Motorsiklet tutkunları paşabağında toplu foto çektirmeleri

-Paşabağında gezmelerinden genel görüntü

- Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyelerinden Gillian Köprülü ve Kulüp başkanı Faiz Köprülü ile röportaj

-Devrent vadisinden motorsikletcilerden genel ve detay görüntü

- Önceki dönemin İzmir Karşıyaka belediye başkanı, motosiklet tutkunu Hüseyin Mutlu Akpınar ile röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera:NEVŞEHİR,

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Hatay’da Hamursuz Bayramı kutlandı

HATAY’da, Museviler'in Mısır’da 20 yıl süren esaretlerinin bitmesini temsil eden ve Musevilerce 'Özgürlük Bayramı' olarak da anılan Pesah (Hamursuz) Bayramı kutlandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya’da bulunan Musevi Havrası’nı ziyaret ederek, Musevi vatandaşların Pesah Bayramı'nı kutladı. Vali Doğan, “Musevi kardeşlerimizin Mısır’dan özgürlüğe geçişlerini anlatan bir bayram. Bayramlar bizim birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, sevinçlerimizin, mutluluklarımızın zirve yaptığı dönemler. Bu coğrafya herkese yetebilecek nitelikte, verimlilikte bir coğrafya. Yeter ki insanlar kardeşçe yaşamasını bilebilsinler. Buradaki yaşantıya baktığımızda, hemen karşıda cami, onun karşısında kilise ve havra ile aynı coğrafya içerisinde, aynı semt içerisinde, huzur içinde yaşanabiliyor. İnsanlar dinlerini özgürce yaşamak istek ve arzusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da biz, bütün cemaatlerin özgürce dini ibadetlerini yapabilmesi için her türlü ortamı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Ben tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara diliyorum” dedi.

Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu da şöyle konuştu:

“Pesah yani hamursuz bayramımız, özgürlüğün bayramı olarak bilinir. Çünkü 20 yıl süren Mısır’daki esaretten çıkmamızı anımsatır. Pesah, Yahudi milletinin doğuşu sayılır. Onların mücadeleleri ve kimliklerine sahip çıkmaları, 3 bin 300 yıldır Yahudi bilincinin temelini oluşturur. Bu vesile ile Musa Peygamber'in önderliğinde, 20 yıllık esaretten özgürlüğe, uzun ve yorucu bir yolculuk esnasında, ellerindeki hamuru suyla yoğurup mayalamadan yediler. Bizler de atalarımızın çekmiş olduğu nice zorluğu anmak için sekiz gün mayalanmamış ekmek yemekteyiz. Bayramımızın ülkemizde ve dünyada, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını Allah’tan dilerim. Dün Müslüman kardeşlerimizin kutlamış olduğu Beraat Kandili’nin de bütün Müslüman alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Musevi vatandaşlar, Hatay Valisi Rahmi Doğan, MKÜ Rektörü Hasan Kaya, İl Müftüsü Hamdi Kavilliolu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve semavi din temsilcilerine, mayasız etmek ve çay ikram etti.

Görüntü Dökümü

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- Havra kapısından ve tabelasından genel ve detay görüntü

- Vali Doğan ve Protokolün havraya gelişi

- Havra içerisinden genel görüntü

- Vali Doğan’ın konuşması

- Vali Doğan, İl Müftüsü Kavillioğlu ve konuklara mayasız ekmek ikramı

- Musevi Cemaati başkanı Şaul Cenudioğlu konuşması

- Havradan genel ve detay görüntüler

- Tebrik sonrası toplu fotoğraf çekimi ve vali Doğan’ın ayrılması

SÜRE: 03:40 BOYUT: 411 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,()