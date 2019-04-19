DHA YURT BÜLTENİ -14

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISININ PLANLAYICISINA 16 KEZ MÜEBBET, 1118 YIL HAPİS CEZASI (2)- YENİDEN



Kayseri'de 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili davada 'eylemin planlayıcısı' olan tutuklu sanık Kenan Çiçek 1 kez müebbet, 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 7 sanığa 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilen davada, 10 sanık beraat etti. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı. 17 Aralık 2016 tarihinde, Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı.

TEK TUTUKLU SANIK , DURUŞMA DÜZENİNİ BOZDUĞU GEREKÇESİYLE GETİRİLMEDİ

Saldırıyla ilgili Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar verildi. Saldırının planlaycısı Kenan Çiçek'in tutuklu, 3 sanığın firari olduğu 21 sanıklı davanın karar duruşması Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapıldı. Tutuklu sanık Kenan Çiçek'in 'duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesi'yle mahkeme kararıyla getirilmediği duruşmada tutuksuz sanıklardan Serkan Ay hazır bulundu. Silivri Cezaevi'nde başka suçtan tutuklu olan Abdullah Akbıyık'ın SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmaya 3 şehidin yakınları ile saldırıda yaralanan 5 gazi de katıldı.

'PKK İLE ALAKAM YOK'

Eylemde kullanılan bomba yüklü aracın plakasını hazırladığı belirlenen tutuksuz sanık Serkan Ay, son savunmasında, "Benim PKK ile alakam yok. Şu an sanık bölümünde değil de şehit yakınlarının bulunduğu yerde olmak isterdim. İyi niyetimin kurbanı oldum" dedi.

SALDIRIYI PLANLAYANA 16 KEZ MÜEBBET, 1118 YIL

Sanık avukatları tarafından yapılan savunmaların ardından mahkeme, Kenan Çiçek'i 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçundan 1 kez müebbet, şehit 15 ere yönelik 'kasten öldürmek' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 yaralı askere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıldan 1080 yıl, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl, 'tehlikeli ve patlayıcı madde taşımak' suçundan 18 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 1118 yıl hapis cezasına çarptırdı.

7 SANIĞA HAPİS, 10 SANIĞA BERAAT

Tutuksuz sanıklardan Abdullah Akbıyık'a 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl, Mehmet Oluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, Ekrem Uğur, Ümit Kepir'e 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 4'er yıl 6'şar ay, Murat Talan'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, Serkan Ay'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, halk otobüsünün sürücüsü Hamit Eroğlu'na '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz yargılanan 10 sanığı ise beraat ettirdi. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekinel, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırdı.

ŞEHİT BABASI: GEÇ GELEN BİR KARAR

Şehit Yunus Emre Duran'ın babası Mahmut Duran, duruşma sonunda adliye önünde yaptığı açıklamada, "Geç gelen bir karar. Daha dışarıda olanlar da var. Yataklık yapanların aldığı cezalar hafif bile. Zaten onlarla beraber çalışan kişiler bunlar. Bir anıt yapılacak, iki senedir yapılmadı" dedi.

DERNEK BAŞKANI: BEKLEDİĞİMİZ KARAR DEĞİL

Türkiye Harp Malülu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yılmaz Uçkan ise bekledikleri kararın çıkmadığını söyleyerek, "Bir nevi yüreğimizi soğutsa da bizim istediğimiz organize olarak yapılmış bir işin bir kişi ile sonuçlandırılması doğru değildir. Burada ben inanıyorum ki bu şehitlerin bir hakkı var. Organize olarak yapılmış bu saldırının bir kişi üzerinden yürütülmesi doğru değildir. Yüce Türk adaletine güvenmekle beraber, bundan sonraki süreçte biz yine takipçisi olacağız ama karar bu şekilde olmamalıydı. Kararın biraz daha ağır olmasını bekliyorduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye

-Şehit yakınları röp.

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()



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KUYUDA CAN PAZARI; DEFİNECİLER, JENERATÖRÜN EGZOZ GAZINDAN ETKİLENMİŞ

BURSA'nın İznik ilçesinde, girdikleri mağarada define ararken, kazdıkları 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'sı kurtarıldı, 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Definecilerin, kazı sırasında kullandıkları jeneratörün egzozundan çıkan gazdan etkilenip fenalaştığı belirlendi. Jandarma, kuyudan kendi imkanlarıyla çıkıp yardım talebinde bulunan İ.H. ile dışarıda gruba gözcülük yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde meydana geldi. Define bulmak için bir mağaraya giren 8 kişi, içinde günlerdir açtıkları kuyuyu yine kazmaya başladı. Ancak yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyudakiler, bir süre sonra fenalık geçirdi. Bu sırada içlerinden biri kuyudan güçlükle kendini dışarı attı, kendilerine gözcülük yapan 3 kişiye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 120 kişilik ekip, dağlık bir bölgede bulunan mağaraya yürüyerek güçlükle ulaşabildi.

13 SAATLİK HUMMALI BİR ÇALIŞMA

Ekipler, kendilerinde oldukları belirlenen 7 kişiye su ulaştırdı, ardından da uzatılan hortumla kuyuya hava takviyesi yapıldı. Ekipler, mahsur kalan 7 kişiyi kurtarabilmek için hummalı bir çalışma başlattı. Kuyunun üzerine önce çelik salıncak kuruldu. Salıncak ile AFAD ekipleri, mahsur kalan definecilerin yanına indi. Yaklaşık 13 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından 7 kişi tek tek kuyudan çıkarıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Oksijen tedavisi uygulandıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan definecilerden Mümin Sarıdoğan (60), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mümin Sarıdoğan'ın oğlu Halil Sarıdoğan (39) ile Ömer Kocaekşi (35), Recep Er (58), Güney Kırbaş (46), Nihat Erden (48) ve Adem Makara'nın (45) İznik Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

JENERATÖRÜN EGZOZ GAZINDAN ETKİLENMİŞLER

Bölgede gaz ölçümü yapan ekipler, kaçak kazı yapan kişilerin jeneratörün egzozundan çıkan gazdan etkilendiğini tespit etti.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, 8 kişinin kaçak kazı yaparken olayın yaşandığını belirterek, "Bu kişilerden birisi kendi imkanlarıyla kurtulup jandarma ekiplerine veriyor. Haberi aldıktan sonra Valimizin koordinasyonunda ve talimatlarıyla tüm ekipler seferber edildi. AFAD, Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi" dedi.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H. ile gruba gözcülük yapan İ.T., T.C. ve H.A.'yı gözaltına alındı. 4 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

BURSA,()

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ÇELİKHAN’DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 2 YARALI

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı,

Kaza, öğleden sonra Çelikhan-Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Hasan Öztürk yönetimindeki 02 AAP 008 otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Öztürk ile otomobilde bulunan Mehmet Eren Kaplan çağırılan ambulansla tedavi için Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çelikhan Devlet Hastanesi

- Yaralıların hastaneye getirilişi

- Genel ve detay görüntüleri

Haber-Haber: Selim SONKAYA-CELİKHAN-)

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ÇORLU'DAKİ TREN KAZASINDA ÖLENLERİN YAKINLARI, 'SESSİZ BEKLEYİŞ' EYLEMİ BAŞLATTI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında ölenlerin yakınları, yaralananlar ve avukatları, savcılığın bazı sorumlular hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı yönündeki kararı üzerine adliye önünde 'sessiz bekleyiş' eylemi başlattı.

Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında geçen yıl 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, hazırlanan bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu' bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında, 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezası talep edildi. Dava, 3 Temmuz günü, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

ÇORLU ADLİYESİ ÖNÜNDE EYLEM BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralılar ve avukatları, kazada sadece 4 kişi hakkında dava açılıp, diğer sorumlular hakkında takipsizlik kararı verilmesini protesto etmek için bugünden itibaren Çorlu Adliyesi önünde hafta içi her gün 10.00- 12.00 saatleri arasında adalet taleplerini yenilemek için 'sessiz bekleyiş' eylemi başlattı. Eyleme CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun de katıldı.

Kazada 14 yaşında kızı Bihter Bilgin, kız kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin, "Biz bugün burada sessiz bir şekilde sonucu bekliyoruz. Yaptığımız etkinliklerde hiçbir taşkınlığımız yoktur. Bizim hiç siyasetle ya da bir karşı tarafla öyle bir görüşümüz de yok. Biz evlat kaybettik, anne, baba, kardeş, eş kaybettik. Biz burada kovuşturmaya neden yer yoktur, tek beklentimiz bir cevaptır" dedi.

Bu sırada toplanan kalabalık tarafından 'Sorumlular yargılansın. Adalet istiyoruz' yazılı pankart açılmak istendi. Güvenlik önlemi alan polisler, adliye bahçesinde pankart açılmasının yasak olduğu gerekçesiyle müdahale etti. Kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından pankartın açılmasına izin verildi.

Kazada 6 aylık kızı Beren ve eşi Derya Kurtulmuş'u kaybeden Melih Kurtulmuş'un avukatı Yunus Tuğlu, kazayla ilgili hazırlanan iddianamenin tam bir hayal kırıklığı olduğunu iddia etti. Tuğlu, şöyle konuştu:

"Meydana gelen tren kazasında şu anda iddianame düzenlenmiş durumda ve duruşma günü de belirlendi. Ancak düzenlenen iddianame bizlerde hayal kırıklığı yaratmış durumda. Sadece 4 tane kontrol görevlisine dava açılmış durumda ve onların yargılaması yapılacak. Diğer sorumlular ile ilgili olarak ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi. Bizler bu takipsizlik kararına itiraz ettik. Bizim kanaatimize göre sorumlular halen yargılamadan kaçırılmışlardır. Biz, meydana gelen tren kazasında tek sorumlunun 4 tane kontrol görevlisi olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle de adaletin henüz gerçekleştirilmediğini düşünüyoruz. Adaletin sağlanmasını adli makamlardan bekliyoruz. Özellikle itirazlarımızın kabul edilmesini ve diğer sorumluların da yargı önüne çıkartılmasını bekliyoruz. Meydana gelen tren kazası çok acı bir olaydır. Benim müvekkilimin de 6 aylık bebeği ve eşi bu kazada vefat etti. Halen onların acısını yaşamaktadır. Vefat eden 25 kişinin kanları yerde kalmıştır. Adalet bekleyen yakınları bu acılar yaşamaktadır. Sorumluların biran önce yargılanmalarını ve gereken cezaların da verilmesini istiyoruz."

AYGUN: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, asıl sorumlular hakkında hiçbir şey yapılmadığını ileri sürdü. Aygun, "Meydana gelen tren kazasındaki dosyadan çıkan takipsizlik kararı ile ilgili olarak 4 tane memura faturanın kesilmesine haykırmak için buradayız. Asıl sorumluların yargılanmaması, asıl üst düzey yöneticilerin yargılanmamasından dolayı ve verilen takipsizliğe dur demek için aileler ile beraber Çorlu Adliyesi'ndeyiz. Gerçek sorumlularda bulunana kadar da bu işin takipçisi olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye tabelası

-Toplanan kalabalık

-Zeliha Bilgin ile röp

-Avukat Yunus Tuğlu ile röp.

-Milletvekili İlhami Özcan Aygun röp.

-Genel ve detay görüntüler

-Pankart açılması

-Kısa süreli gerginlik

-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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YAĞMURDAN KORUNMAK İÇİN GİRDİKLERİ OYUKTA ÜZERLERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ



ANTALYA'nın Serik ilçesinde, arazide hayvan otlatan Süleyman Kocasarı'nın (76) yıldırım düşmesi sonucu öldüğü olayda yaralanan kardeşi Hüseyin Kocasarı (63), yağmurdan korunmak için girdikleri oyukta üzerlerine yıldırım düştüğünü söyledi.

Serik'e bağlı Yanköy Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında arazide hayvanlarını otlatan Süleyman Kocasarı ve kardeşi Hüseyin Kocasarı, yağmurdan korunmak için kayalıklardaki oyuğa girdi. Bir süre sonra iki kardeşin bulunduğu yere yıldırım düştü. Süleyman Kocasarı yaşamını yitirirken, Hüseyin Kocasarı başından yaralandı. Olayda, 4 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Durumun bildirilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin Kocasarı, ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Süleyman Kocasarı'nın cenazesi ise incelemelerden sonra morga gönderildi. Süleyman Kocasarı'nın cenazesi bugün yakınları tarafından morgdan alınarak Yanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY ANINI ANLATTI

Ağabeyi Süleyman Kocasarı ile koyun otlattıkları sırada yağmura yakalandıklarını anlatan Hüseyin Kocasarı, korunmak için taş oyuğuna sığındıklarını söyledi. Bu sırada bulundukları alana yıldırım düştüğünü belirten Hüseyin Kocasarı, "Ağabeyim biraz içeride ben ise dışardaydım. Yere düştüğümü hatırlıyorum. Kendime geldiğimde üstüm başım kan içerisindeydi. Bu sırada yerde yatan ağabeyime 'Ne yatıyorsun, kalk, halimi görmüyor musun?' diye seslendim. Ancak ağabeyimden cevap gelmedi. Yanına gittiğimde ağabeyimin öldüğünü anladım. Sonra yakınlarıma haber verdim. Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Beni hastaneye kaldırdılar. Başıma dikiş atıldı" dedi.

Amcası Hüseyin Kocasarı'nın kendisini telefonla arayıp olayı haber verdiğini söyleyen Mustafa Kocasarı ise "Mahalle muhtarı ile hemen olay yerine gittik. Amcam Süleyman Kocasarı'nın öldüğünü, diğer amcam Hüseyin Kocasarı'nın ise yaralı olduğunu gördük. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedik. Gelen ekipler amcama müdahale etti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Röp: Hüseyin Kocasarı (yaralı)

Röp: Mustafa Kocasarı (yeğen)

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()-

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BATMAN'DA İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK KAMERADA

BATMAN'da inşaat malzemesi satan iş yerinden 2 kişi tarafından gerçekleştirilen 5 bin TL'lik hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Arif Fırat'a ait iş yerine dün akşam kimliği belirsiz 2 kişi girdi. İkili, 5 bin TL değerinde demir boru ve tel örgü alıp, kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark eden Fırat, polise başvurdu. Adrese gelen polis ekipleri, başka bir işyerine ait güvenlik kamera kayıtlarında hırsızlık olayının görüntülerini buldu. Polis, görüntülerdeki şüphelilerin kimliklerini yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntülerde 2 kişinin, çaldıkları tel örgüleri sürükleyerek, işyerinden uzaklaştıkları görülürken Arif Fırat, "İnşaatlarda kullanılan demir boru ve tel örgüleri çalmışlar. Başka bir işyerinin kamerasına yakalanmışlar. Beş bin lira zararım var. Hırsızların ve malzemelerimin bulunmasını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Şüphelilerin gelmesi

- Hırsızlık anı

Haber: Reşat YİĞİZ/ BATMAN,()

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ORDU'DA YÖNLERİ FARKLI MEZARLAR ŞAŞIRTTI

ORDU'nun Ünye ilçesinde bulunan Tepe Mezarlığı'ndaki bazı mezarların yönünün birbirinden farklı oluşu, görenleri şaşırtıyor. Birçok mezar yerinin yönlerinin farklı olduğunu görenler, başrollerini Şener Şen ve Kemal Sunal'ın paylaştığı 'Davaro' filmindeki 'kıble- hortum' sahnesini hatırladıklarını söyledi.

Ünye'ye bağlı Atatürk Mahallesi'nde, büyük bölümü dik arazi üzerinde yer alan Tepe Mezarlığı'ndaki bazı mezarların yönü, kıbleye bakarken, bazılarının ise diğerlerine göre ters yöne baktığı görüldü. Mezarların yönlerinin bazılarının birbirine göre ters olduğunu görenler, Türk filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile Kemal Sunal'ın paylaştığı 'Davaro' filmindeki 'kıble- hortum' sahnesini hatırladığını söyledi. Yörede 'türbe mezarlığı' olarak da bilinen mezarlıkta, 100 yıllık mezarların olduğu ve bazı mezarlara ise Ermenilerin defnedildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Mezarlık görüntüleri

Birbirlerine zıt olan mezar görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), () -

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Didim'de Vegan Festivali renkli görüntülerle başladı

AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Vegan Festivali, tarihi Apollon Tapınağı çevresinde başladı.

Didim Belediyesi tarafından organize edilen ve 4 gün sürecek olan 3. Vegan Festivali başladı. Festivalde, hayvansal ürünlerin olmadığı 200 stant açıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale katılanlar, yaptıkları ürünleri beğeniye sundu. Mantardan yapılan kokoreç, patates ve bezelye püresinden yapılan peynir, buğdaydan yapılan döner en çok ilgi çekenler arasında yer aldı. Festivalde müzik eşliğinde eğlence ve halaylar çekildi. CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ise eline kepçe alarak yemek yaptı.

'YOĞUN BİR KATILIM VAR'

Festivale yoğun bir katılım olduğuna dikkati çeken Belediye Başkanı Deniz Atabay, "Vegan Festivali'nin bugün 3'üncüsünü düzenliyoruz. Resmi açılış yarın olacak ama bugünden yoğun bir ilgi ve alaka var. Asıl lokomotifimiz bizim yerli halkımızdır. Onların katılımı bu işin dünyaya ve Türkiye'ye tanıtılması için çok önemlidir. Bizzat evlerinde yapıp getirdiği yiyecekler çok önemli. Ulusal firmaların katılıyor olması Didim Vegan Festivali'nin gücünün ispatı demektir. Biz bu vegan felsefesinin önce Türkiye'ye oradan da tüm Avrupa'ya yayılmasını istiyoruz" dedi.

'BÜYÜK DEĞER KATIYOR'

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz ise, "Festivale bu yılki katılımın geçtiğimiz yıla göre çok daha fazla olacağını görüyoruz. Aldığımız etki ve tepki bunu bize gösteriyor. İnşallah bu artık klasik bir gelenek haline gelecektir. 3 yıldan bu yana başarılı bir şekilde devam etti. Gelecek yıllarda daha da iyi olacağı kanısındayız. Bu festival Didim'e büyük değer katıyor" diye konuştu.

'BURADA YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Son bir yıl içinde tüm dünyada ve Türkiye'de de veganlık kapsamında önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkat çeken beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara, "3 yıldır festivalin daimi katılımcısıyım. İki yıldır da festivalin düzenleyicilerinden biri olarak bu organizasyonun Türkiye'deki hayvan hakları duyarlılığının artması ve 'veganlık' kavramının bilinçli olarak değerlendirilmesine önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Festivalde bugüne kadar, 'Yağ yakmada yeni yaklaşım: Vegan beslenme', 'Diyabet önlemede vegan beslenme' konularında bilinçlendirmek üzere konuşmalar yaptım. Bu yıl 'Vegan beslenmede proteinler' konusunu konuşacağız. Doğal ve sağlıklı beslenme konusunda ilgili herkesi festivalimize bekliyoruz" dedi.

Etkinliğin, vegan dostu olan Didim'de, Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkara, "Burası tarihin ilk veganlarının yaşadığı bir bölgedir. Burada yapılması dünya ve Türkiye adına çok anlamlı. Veganlık hayvan kullanımının hayatımızın hiçbir alanında olmamasıdır. Yani hayvanları kaynak olarak görmemek lazım. Hayvanların acı çekmesi bizim kaçındığımız şeydir. Hayvanları mal ve kaynak olarak görmememiz gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile röp.

-Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz ile röp.

-Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Başkara ile röp.

-Apollon Tapınağı'ndan görüntü

-Festivalden ve açılan stantlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / DİDİM (Aydın), ()

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SÜPER LOTO OYUNUNDA, 15 MİLYON İZMİR KARŞIYAKA'YA ÇIKTI

** Kuponun oynandığı bayi kendisine çıktığını düşündü

Süper Loto oyununda 15 milyon 356 bin TL tutarındaki ikramiye İzmir Karşıyaka'daki bayiye çıktı. Oyunu oynatan bayi Onur Türkdönmez, Milli Piyango İdaresi'nden telefon gelince heyecanlandığını ve hemen kendi oynadığı kolonları kontrol ettiğini söyledi.

Süper Loto oyununun çekilişi dün (perşembe) yapıldı ve 15 milyon 356 bin TL tutarındaki ikramiye İzmir Karşıyaka'daki bayiye çıktı. Bayinin işletmecisi Onur Türkdönmez ise talihlinin kendi makinasından oynattığını, Milli Piyango İdaresi'nden gelen telefonla öğrendi. Gelen telefonla heyecanlanan Türkdönmez, kendi oynadığı kolonları kontrol etti. Ancak sonuç küçük bir hayal kırıklığı yaşatsa da kendi iş yerinden büyük ikramiyenin oynanmış olmasına sevindi.

İş yerinin camına 15 milyon lira ikramiyenin o bayide oynandığını duyuran pankartlar asan Onur Türkdönmez, şöyle dedi:

"Önümüzdeki günlerde daha büyük afiş yaptırıp, asacağım. İdareden telefon gelince heyecanla kendi kolonlarıma baktım ama çıkmadığını gördüm. 'Olsun bizden oynanmış' dedim ama kime çıktığını tahmin edemem çünkü çok fazla oynayan var. Talihlinin ziyaretime gelmesini beklerim. İkramiye çıktığını öğrenen vatandaşlar ilgi gösteriyor. En azından ikramiye çıkan bayiden oynamayı tercih ediyorlar. Yıllar önce de 10 numarada yüksek ikramiyelerden biri yine benim bayimden oynanmıştı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaşların şans oyunu oynadığı bayiden görüntü.

- Onur Türkdönmez ile röportaj.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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