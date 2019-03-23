DHA YURT BÜLTENİ -14

KASTAMONU'DA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI, 3 UZMAN ÇAVUŞ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

KASTAMONU'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ile kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu ile Devrekani ilçesi arasındaki yolun Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Devrekani'den Kastamonu yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan ise kamyon takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 uzman çavuştan 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. 1 uzman çavuş ile kamyon şoförü ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarma ekiplerinin incelemesi

- Sağlık ekiplerinden detay

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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ŞANLIURFA'DA SP'Lİ KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU, SEÇİM BÜROSUNA ATEŞ AÇILDI

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, Rahim K., iddiaya göre tartıştığı Saadet Partili Mustafa Aslan’ı bacağından yaraladıktan sonra piyade tüfeği ile Saadet Partisi seçim bürosu önünde rast gele ateş açtı. Olayda mermilerin isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluşurken, Rahim K. polise teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Rahim K. ile Saadet Partili olduğu öğrenilen Mustafa Aslan arasında iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada Rahim K., yanındaki tabancayla ateş ettiği Aslan’ı bacağından yaraladı. Olay yerinden kaçan Rahim K., ardından otomobille Saadet Partisi’nin seçim bürosu önüne gelerek piyade tüfeği ile rast gele ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine özel harekat polisleri ve TOMA’ların da olduğu polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Aslan ise Birecik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Olayın duyulması üzerine seçim bürosu önünde toplanan partilileri polis güçlükle sakinleştirdi.

SP BİRECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

SP Birecik Belediye Başkan Adayı Serhat Mehmet Hamdi Dirier, yaşananlara tepki gösterdi. Olayın partililere karşı işlenen bir saldırı olduğunu ifade eden Dirier, "Rahim K., bugün tartıştığı Mustafa Aslan arkadaşımızı hastane caddesinde darp edip tabancayla bacağından yaraladı. Bunun ardından partimizin önüne gelip uzun namlulu tüfekle korkutma ve tehdit amaçlı havaya ateş açtı. Biz bu olayı kınıyoruz. Adalette güveniyoruz. Bu şahısların gözaltına alınmasını bekliyoruz. Birecik halkını sağduyuya davet ediyorum. Çete mantığıyla bu şehir yönetilemez" dedi.

Yaşanan olayların ardından polis bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.Rahim K.'nın ise polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde toplanan partililer

- Özel haraket polisleri önlem alması

- Kurşunun isabet ettiği otomobil

- SP adayı Mehmet Dirier açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA-)

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DÜĞÜN SALONUNUN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ: 2 YARALI

ERZURUM'da, düğün salonunun asma tavanının çökmesiyle 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Palandöken ilçesindeki düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan davetlilerin salondan ayrılmasının ardından salondaki asma tavan çöktü. Olay sırasında salondaki düğün salonu müdürü Erkan Savaş ile çalışanlardan Ümmet Çimen yaralandı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Düğün Salonundan detay

-Düğün salonu önünde bekleyen polisler

-Çöken salonun fotoğrafı

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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Köydeki cinayette katil komşu çıktı(2)

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde, komşusu Cevat Ü.'nün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Mehmet İ., savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mehmet İ., 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

ZONGULDAK ()

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Hareket halindeki otomobil alev aldı

KAHRAMANMARAŞ'ta, hareket halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gazi Onur Yılmaz yönetimindeki 34 F 3716 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda duman yükselmeye başladı. Otomobilini yol kenarına park eden Yılmaz alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada yangını görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobilden yükselen dumanlar

- İtfaiyenin gelişi

- Yangına müdahale etmesi

- Görgü tanığı ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-)