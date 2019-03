DHA YURT BÜLTENİ-14

Adana'da 15 kişinin yaralandığı kazada can pazarı

Adana'da, lastiği patlayan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İmamaoğlu ilçesi Mustafalar Mahallesi Çelikler mevkiinde meydana geldi. Ramazan Kırılmış yönetimindeki 01 P 2059 plakalı midibüs, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada, midibüste bulunanlardan 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.

Yol üzerindeki yaralılara sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılaran yaralılar, tedaviye alındı.

TBMM Başkanı Şentop: Yargıda gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha önce bazen bir amaç için, bazen başka bir amaç için ama her halükarda vesayetin bir unsuru olarak yargının kullanılmasının söz konusu olduğunu belirterek, "Daha önce başka ideolojiler sonra FETÖ'cülerin amaçları ama ikisinde de Türkiye çok önemli mesafe aldı. Gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik" dedi.,

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan Adalet Sarayı'nın açılışını yaptı. Açılışa, Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, AK Parti milletvekilleri, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İyi Parti Milletvekili Enes Kaplan, Hakim Savcılar Yüksek Kurulu 1'nci Daire Başkanı Halil Koç, Hakim Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, "Ülkenin barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için yargının her şeyden önce hak ve adaletin gerçekleştirilmesinde, göstereceği etkinliğe ve isabetli kararlar verebilmesine bağlıdır. Adalet tavır, davranış ve hükümlerde doğru olmaktır. Hakka göre hüküm vermek, hak sahibine hakkını teslim etmektir. Yine adalet insaf, haklılık ve doğruluk anlamlarını kapsayan bir dengelemedir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin adliye yönünden önemli mesafeler aldığını belirterek, "Kaliteli, iyi yetişmiş, adaletten başka bir ideolojisi, bir hedefi olmayan hakimlerin ve savcıların yürüteceği bir faaliyet haline geldiği zaman yargı o zaman adaletin olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda Türkiye önemli mesafeler aldı. Özellikle darbeler sonrası, bilhassa 27 Mayıs darbesinden sonra Türkiye'de yargının bütünüyle ideolojik fonksiyon üstlendiğini, bilhassa yüksek mahkemelerin biliyoruz. 12 Eylül 1980 darbesine kadar Türkiye'de 27 Mayıs bayram olarak kutlanılıyordu. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi 27 Mayıs 1960'da darbe yapılan gün resmi bayram olarak kutlanıyordu. 29 Ekim Cumhurbaşkanlığı'nda, 23 Nisan Meclis'te kutlanıyor, 27 Mayıs darbesinin kutlama mekanı Anayasa Mahkemesi çok ilginçtir. Anayasa Mahkemesi Başkanı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü tebriklerini kabul ediyordu. 27 Mayıs darbesiyle yüksek mahkemelere ideolojik bir fonksiyon yüklendi. Darbe ideolojisinin korunması fonksiyonu yüklendi. Bu mahkemelerde büyük ölçüde bunu yerine getirdiler" dedi.

Yargının bir aparat haline getirilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Şentop, şöyle dedi:

"Yargıyı bir aparat haline getirirseniz, siyasi bir sonuç almanın aracı haline getirirseniz başkaları da bunu bu şekilde görmeye, düşünmeye başlar. Yargının siyasi bir sonuç almaya yönelik mekanizma olarak görülmesi yargıdaki aktör değişikliğiyle 80'lerin sonunda, 90'larda sağlandı ve Fetuhlahçı Terör Örgütü bir grubu yargıyı farklı bir amaç için kullanma yönünde iştahını kabarttı ve ona dahil adımlar atıldı. Türkiye birincisini aşmıştı, tasfiye etmişti, ikincisini de aştı. Bizim bu anlamdaki mücadelemiz gerçekte vesayetin kendisini tasfiye mücadelesiydi. Yargı vesayetin bir unsuru haline geldiği zaman bunun içerisindeki aktörlerin kimler olduğunun bir önemi yok. Bazen bir amaç için, bazen başka bir amaç için ama her halükarda vesayetin bir unsuru olarak yargının kullanılması söz konusuydu. Daha önce başka ideolojiler sonra FETÖ'cülerin amaçları ama ikisinde de Türkiye çok önemli mesafe aldı. Gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Şentop'a tablo hediye etti. Kurdele kesilmesinin ardından adliye binasının gezilmesiyle Tören sona erdi.

Bakan Selçuk: Türkiye, ekonomik büyümede birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin ekonomik büyüme olarak birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirterek "2002'de 36 milyar dolar olan ihracat rakamımız, bugün 170 milyar dolara çıkmıştır. Ülkemiz son 3 yılda iş yapma kolaylığında çok önemli bir mesafe kaydetti. Her geçen gün Türkiye'de iş yapmak daha da kolaylaşıyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli açılış ve toplantılara katılmak için Aydın'a gitti. Bakan Selçuk ilk olarak Efeler Mahallesi'nde, 75'i İŞKUR ile bir bilgi teknolojileri firması arasında imzalanan istihdam garantili meslek eğitim kursu kapsamında, 25'i de sigortalı olarak toplam 100 kişinin görev yaptığı çağrı merkezinin açılışına katıldı. Açılışta, Bakan Selçuk'un yanı sıra TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim ile Cumhur İttifakı'nın

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Mustafa Savaş, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve iş dünyası temsilcileri de hazır bulundu. Bakan Selçuk, 31 Mart'a kadar 75 kişinin daha işe alınacağı ve yıl sonuna kadar istihdam edilen kişi sayısının 700 kişiye ulaşmasının hedeflendiği çağrı merkezinin açılış kurdelesini beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte kesti. Bakan Selçuk, açılışın ardından Çağrı Merkezi'nde bir vatandaşı arayarak, kampanyalar hakkında bilgi verdi.

'ALLAH SİZE HER ŞEYİ VERMİŞ'

Bakan Selçuk ardından Aydın Ticaret Odası Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda 'İstihdam Seferberliği 2019 Aydın' programına katıldı.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Bakan Selçuk'a tülbent, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ise efe fesi hediye etti. Hisarcıklıoğlu buradaki konuşmasında, "Aydınlı olarak halinize şükretmeniz lazım. Allah size her şeyi vermiş. Şikayetçi olacağınız bir şey var mı? Benimle gelin de bir Anadolu'yu görün bakalım. Eğer bizim Kayserili'ye 5 vakit namaz farz ise siz bunu 5 ile kurtaramazsınız bunu söyleyeyim. Siz 5 vakit, 5'te şükür namazı kılmanız lazım. Gerçekte Aydın bir tarım ve turizm cennetidir. İnciri, kestanesi, zeytini, pamuğu ve çileği ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyada tescillenmiş 3 ürün vardır. Bunlardan biri de Aydın'ın inciridir" dedi.

'AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTIK'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyümesinin devam ettiğini belirerek, şöyle dedi;

"Ülke olarak bir çok Avrupa ülkesini geride bırakmış durumdayız. İnşallah çalışanlarımız ve işverenlerimizle birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olacağımıza inanıyorum. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracat rakamımız , bugün 170 milyar dolara çıkmıştır. Ülkemiz son 3 yılda iş yapma kolaylığında çok önemli bir mesafe kaydetti. Her geçen gün Türkiye'de iş yapmak daha da kolaylaşıyor. Bir çok kolaylıktan sonra Türkiye ülkeler arasında 43'üncü sıraya yükseldi. Bu son 15 yılda geldiğimiz en iyi seviye. Ülkemizde iş yapmayı kolaylaştırmanın bir sonucu da şudur; 2002 yılında 220 bin olan sigortalı iş yerimiz bugün 1 milyon 400 bine çıkmıştır. Sigortalı sayımız da 12 milyondan 23 milyona ulaşmış durumdadır. Aydın'da ise sigortalı sayısı 270 bin kişiye ulaştı. Aydın'da 81 iş yeri 900 milyon TL ödeme yaparak teşvik ve destekten yararlanmıştır. Türkiye genelinde istihdam seferberliği başlatmış bulunmaktayız."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Ticaret Odası Yeni hizmet binasının açılışını yapıp, esnaf ve huzurevi ziyartlerinde bulunmak için Nazilli ilçesine hareket etti.

300 metrelik gemi körfezden geçti

Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında gösterilen 300 metrelik CMA CGM Nerval gemisi İzmit Körfezi'nden geçti.

Yunanistan'ın Piraeus limanından dün gelerek Diliskelesi limanına demirleyen Malta bandıralı CMA CGM Nerval gemisi, yükünü aldıktan sonra Diliskelesi'nden ayrıldı. Toplam 300 metre uzunluğu ve 40 metre genişliği ile dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında gösterilen CMA CGM Nerval, tam yüklü olduğunda 83 bin 318 ton yük alabiliyor. Osmangazi Köprüsü'nün altından geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Adıyaman’da, nevruz kutlaması

Adıyaman’da, baharın habercisi olan nevruz kutlandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya HDP üyeleri ile bazı STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, gelenleri tek tek arayarak alana aldı. Kalabalık yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayıp, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.

Semt pazarında satılan hazır mezarlar şaşırttı

Bursa'nın İznik ilçesindeki pazar yerinde, kamyona yüklenerek getirilen hazır mezarlar 400 liradan satışa sunuldu. Pazara gelenler, mezar taşlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yalovalı Ziya İbil, kamyona yüklediği hazır mezarı Bursa'nın İznik ilçesi Kapalı Pazar Yeri'ne götürüp, satışa çıkardı. Pazara gelen vatandaşlar, 400 liradan satışa sunulan mezar taşlarını görünce şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar kamyonete çıkarak mezar taşlarını inceledi. Ziya İbil, satışa çıkardıkları hazır mezar taşlarının 20 yıl garantili olduğunu söyledi. İbil, satın alınan mezar taşlarına anında isim yazdıklarını da kaydetti.

İrem Su için helva dağıtıldı

BURDUR'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19) için helva dağıtıldı.

Burdur'da geçen hafta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren İrem Su Akkaya için öğrenim gördüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi binası girişinde fakülte yönetimi tarafından helva dağıtıldı. Etkinliğe AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, MAKÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Durmuş Acar, MAKÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Kılınç, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, akademisyenler ve İrem Su Akkaya'nın sınıf arkadaşları katıldı. Etkinlikte İrem Su için dua edildi.

Etkinliğe katılan AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Karayolları Antalya Bölge Müdürü Arif Çoban'ı telefonla arayarak MAKÜ girişine yapılması planlanan kavşakla ilgili bilgi aldı. Özçelik konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile de görüşeceğini belirtti.

İrem Su'nun sınıf arkadaşları da, "İrem Su unutulmasın. Böyle başka kurban verilmesin. Okulumuzda bir amfiye İrem Su'nun adının verileceğini duyduk. Çok duygulandık" dedi.

Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı veda etti

Mersin'de, partisi MHP'den istifa ettikten sonra 31 Mart'ta aday olmayacağını açıklayan Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, kendisi onuruna verilen yemekte ilçe sakinlerine veda etti.

Başkan Ballı, ilçedeki bir otelde Kaymakam Hayati Taşdan tarafından verilen yemeğe eşi Fatma Ballı ile birlikte katıldı. Başkanlığı süresince belediyeye siyaset ve ayrımcılığı sokmadığını belirten Ballı, "41 kilometre mesafedeki Karamanastır bölgesinden cazibeli içme suyunu Bozyazı halkı ile buluşturduk. Bozyazı Atıksu Arıtma Tesisi'ni Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemize kazandırdık. Kanalizasyon şebekesini tamamlayarak ilçemizi büyük bir sıkıntıdan kurtardık. 'Neyi yapamadın?' diyorsanız, Bozyazı sahil bandının iyileştirmesini yapamadım. O içimde bir uhde kaldı" dedi.

Görevi süresinde kimseye ayrımcılık yapmadığını vurgulayan Ballı, "İsteklerini yerine getiremediğim vatandaşlarım varsa, ya imkansızlıktan ya da yasaların sınırlamasındandır. Bu zaman zarfında gönlünü incittiklerim olmuşsa haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Benim artık seçimle siyasetle oy ile alakam yok. Ailemle daha çok zaman geçirmeyi düşünüyorum. " diye konuştu.

28 Mart 2004'te MHP'den Bozyazı Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen Ballı, dönemin Belediye Başkanı Gürsel Kavun'un 3 ay sonra vefat etmesinin ardından meclis üyelerinin oyları ile 23 Haziran 2004'te başkanlığa getirilmiş, 2009 ve 2014 seçimlerinde MHP'den Bozyazı Belediye Başkan Adayı olarak seçilmişti.

