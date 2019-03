DHA YURT BÜLTENİ -14

Meral Akşener: Türk Milletine bir değil, bin Meral helal olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine cevap vererek, "Türk milletine bir Meral değil, bin Meral helal olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında karayolu Ankara'dan Tokat'ın Turhal ilçesine geldi. Akşener, ilk olarak partisinin ilçedeki seçim koordinasyon merkezi önünde otobüsten vatandaşlara hitap etti. Akşener, 31 Mart'ın bir yerel seçim olduğunu belirterek, "Allah aşkına Cumhurbaşkanının o ayrıştırıcı diline kanıp birbirinizle kötü olmayın. 31 Mart akşamı bir sonuçla karşılaşılacak ve bunun neticesinde 1 Nisan'dan itibaren aynı arkadaşlarınızla görüşmeye devam edecesiniz. Onun için birbirinize düşmeyin, kardeşlik hukukunuzu bozmayın, komşuluk, akrabalık ilişkilerinizi bozmayın. Ama bu bir seçim, elbette rekabetin olduğu bir seçim. Bu rekabet başkan adaylarının projeler, hizmet anlayışlarıyla ilgili bir rekabet şeklinde geçmeli. Hanımefendiler, iktidarın kulağını azıcık bir çekin. Arada bir anne terliği de atın" dedi.

'BİN MERAL HELAL OLSUN'

Akşener, ilçedeki konuşması sonrası Tokat kent merkezine geçti. Partililer tarafından Niksar yolu kavşağında karşılanan Akşener, kortej eşliğinde parti binası önüne gelerek seçim otobüsünden halka seslendi. İktidarın kendisiyle uğraştıkları zamanda Kandil'i yerle bir edebileceklerine dikkat çeken Akşener, "Şimdi çok enteresan bir şey oldu. Dün itibariyle Sayın Erdoğan beni mahkemeye vermiş. 'Hapsettireceğim' dedi . Sistem şöyle yürüdü, önce 'Bu kadın' dedi, sonra 'Bayan Meral' dedi, sonra 'hanımefendi' dedi. Bugün itibari ile bütün mitinglerin görüntülerini istiyor. Çok fazla uğraşmayın, Tokat mitinginin görüntülerini alın iş hallolsun. Patates yetiştiren bir tarım şehri olan Tokat'tan sesleniyorum. Kardeşim soğan yetiştiricilerini, soğanları depoda muhafaza edenleri, patates yetiştiricilerini terörist ilan ettin mi, etmedin mi? Ettin kardeşim ettin. Bugün itibariyle 200 bin ton patates için sıfır gümrükle ithalat izni verdin mi? Verdin. Tükürdün. Ayrıca 6-6 buçuk liraya mazot kullandırıyor musun? Kullandırıyorsun. Elektriği, doğalgazı pahalı ettin mi ? Ettin. Peki sen niçin çiftçiyle uğraşıyorsun? 6 buçuk liradan mazot kullanırsa, 165 liraya gübre ve ilaç kullanırsa bu çiftçinin ürünü nasıl dünyayla rekabet edebilir, ürününü nasıl daha ucuz yetiştirebilir? Yetiştiremez. Amerikan çiftçisi 2 liradan kullanıyor. Bu arada soğanı da Mısır'dan ithal etmişler, bilmiyorum Tokat'a geldi mi cücüğü çıkmış soğan. Sen Mısır'ın soğanını ithal ediyorsun kendi soğan yetiştiricine terörist muamelesi yapıyorsun. Ondan sonra bunu Meral Akşener söylediği zaman da mahkemeye veriyorsun. Canın ne istiyorsa onu yap. Ama ayıp olan şey ne biliyor musunuz ? Hakimlere parmağını sallayarak 'kaçacak deliği de yok bu hanım hapsolacak' demesi. Bugünden hakimleri düşürdüğün yer neresi? Milletvekillerini deliğe kaçacak duruma düşürmüşsün burası neresi? Bu nasıl bir dildir, bu nasıl bir saygısızlıktır? Şimdi tarımı bitirdin, sanayiyi bitirdin, 70 milyar dolarlık bu ülkenin fabrikalarını sattın. Her yeri beton yaptın. Elinde kaldı betonlar. Bir fabrika açtın mı? 500-600 insanın çalışacağı bir fabrika yaptın mı? 70 milyar dolar nereye gitti? Köprü yaptın, geçenden 5 lira, geçmeyenden 10 lira. Tokatlı İstanbul'un köprüsünden geçmiyor ama parasını siz ödüyorsunuz. Yandaş müteahhitleri zengin edeceğim diye bu ülkenin varlıklarını sattın. Şimdi bütün bunları söylediğimiz için hapis olacaksak, Türk Milletine bir Meral değil, bin Meral helal olsun. 28 Şubat'ta tanklı, tüfekli paşalara boyun eğmemişim, sana mı boyun eğeceğim" diye konuştu.

'18 MİLYON İNSANA ZİLLET DEDİLER'

31 Mart yerel seçimleri öncesi gerçekleştirilen Millet İttifakı hakkında da konuşan Meral Akşener, "Bu seçim için ittifaklar yapıldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber Millet İttifakı yaptık. CHP 11 milyon oy almış bir siyasi parti. İYİ Parti 5 milyon oy almış bir siyasi parti. 24 Haziran'da 1 milyona yakın da Saadet Partisi ile Demokrat Parti aldı. Yani 18 milyon insana zillet dediler, illet dediler, terörist dediler. Ben bunu yüzlerine vurunca da döndü dedi ki 'Ben milletime terörist diyecek kadar enayi miyim?' Özrü kabahatinden büyük. Sizi çantada keklik görüyor. Bütün belediye başkan adaylarının hizmetlerini projeler üzerinden değerlendirin" ifadelerini kullandı. Akşener Tokat'taki konuşmasının ardından Niksar ilçesine hareket etti.

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, yerel seçim için adaylarına destek isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nda bir zaafiyet olursa, bunu da Doğu ve Güneydoğu'ya giden bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Ertesi sabah 1 Nisan'da 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek kaymakamlık ve valilikleri altüst ederler. Ben bunların ne kadar acımasız olduğunu bilirim. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirtmeyin. Sizden isteğimiz budur. Ne Söke ne de Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın. Buraya Truva atı olarak geliyor. PKK'nın temsilcilerini taşıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bazı ziyaret ve açılışlar için Aydın'a geldi. Bakan Soylu'nun Aydın'daki ilk durağı Söke ilçesi oldu. Bakan Soylu, Söke'deki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarla kahvaltıda bir araya geldi. Soylu'yu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı AK Parti Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer karşıladı. Bakan Soylu'ya vatandaşlar da ilgi gösterdi. Özellikle kadınlar fotoğraf çektirmek için çaba sarf etti. Konuşmaların ardından Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler seçim otobüsünün üstünden halkı selamlayarak AK Parti Söke Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Buradaki konuşmasında, "Söke'de de bir takım şeyler kulağıma geldi" diyen Bakan Soylu, "Eğer, 2 ay içerisinde bu uyuşturucu satıcılarını anasından doğduğuna pişman etmezsem insan değilim. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. 2 ton esrar yakaladık. Avrupa'nın 18 ülkesinin bir yılda yakaladığından daha fazlası. 1.5 ton eroin yakaladık. 2018 yılı boyunca 1 ton kokain yakalamıştık. Şimdi 2019 da bu rakam 2 ayda bir tonu aştı. 260 ton bonzai yapacak malzeme yakaladık. Bizim çocuklarımızı zehirleyeceklerdi. Hırsızlık da son bir yılda yüzde 50 azaldı. Bekçiler de geldi. Bakın PKK'lısınının, DEAŞ'lısının, FETÖ'cüsünün, hepsinin ayağına basıyoruz. 275 mafya örgütünü 2018 yılında çökerttik, bunun 10'u ulusal boyutaydı. Benim derdim şu; anneler evlatlarını sabahleyin okula yolladığında gözü arkada kalmayacak. Sabah namazına giden amcalarımız camiye huzurlu bir şekilde gidecekler. Şehitlerimiz dünyanın en değerli şehitleridir. Bu konularda biz çok önemli adımlar atıyoruz. İstim üzerindeyiz. 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nda bir zaafiyet olursa, bunu da Doğu ve Güneydoğu'ya giden bir kardeşiniz olarak söylüyorum; ertesi sabah 1 Nisan'da 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek kaymakamlık ve valilikleri altüst ederler. Ben bunların ne kadar acımasız olduğunu bilirim. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirtmeyin. Sizden isteğimiz budur. Ne Söke ne de Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın. Buraya Truva atı olarak geliyor. PKK'nın temsilcilerini taşıyor. Niyetleri Türkiye'nin hızını engellemek" dedi.

'BU İLLET PRANGA KABUL ETMEZ, HEPSİNİ SÖKTÜK ATTIK'

Aydın'ın demokrasiye inanmış bir şehir olduğunu, bugün ziyaret edeceği Çakırbeyli Çiftliği'nin Türkiye'nin tarihine çok önemli bir iz bıraktığını belirten Bakan Soylu, rahmetli Adnan Menderes'e yetişemediğini, ancak oğlu Aydın Menderes ile çok yakın olduğunu kaydetti. Bakan Soylu, "Babasından, yapmak istediklerinden, ona yapılan zulümden bahsederdi. Bir daha göremeyecek olduğu babasına son bir kez sarılmasına nasıl izin verilmediğini ve o hasreti anlatırdı. Bu sohbetler sırasında ve hayatım boyunca hep şunu merak ettim; 'Acaba yaşasaydı ne olacaktı?' Bu ülkeye o zulmü yapmasalardı, Türkiye bir darbe alışkanlığını kazanmamış olsaydı, milletin demokrasi ahlakı bozulmasaydı, Türkiye kazandığı ivmeyle beraber kalkınmasını, gelişmesini sürdürseydi ne olacaktı? Herhalde 15 Temmuz'u yaşamazdık. Diğer darbeleri, 80'i, 71'i, 28 Şubat'ı, 27 Nisan'ı demokrasi dışı hiçbir müdahaleyi yaşamazdık" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin 1960-2002 arasında yaşadığı tüm patinajlarının ilk adımının, Adnan Menderes'e yapılan 27 Mayıs zulmü olduğunu belirtti. 27 Mayıs'ın yıllarca bayram olarak kutlandığını ifade eden Soylu, "Diğer milli bayramların neden kutlandığını anlıyorduk. Öğretmenlerimiz, küçücük çocuklara bunu nasıl anlatsınlar, meseleyi geçiştiriyorlardı. Biz de çocuktuk, 'tatil oluyor' diye sorgulamıyorduk ama sonra biraz büyüdükçe anladık ki aslında bize bir zulmü 'bayram' diye kutlatıyorlarmış. Millete edilen hakareti, millete vurulan bir prangayı kutlatıyorlarmış. Allah'a çok şükür, bu millet pranga kabul etmez, hepsini söktük attık. Ama acıklı olan şudur; o zihniyet bugünlere kadar geldi" dedi.

"ONLAR TERÖRÜN VEKİLİ"

Bugün de hala aynı kafada olan insanların bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bugün bir ittifak kuruyorlar. Onlar 'Millet İttifakı' diyor. İçinde milleti görseydik biz de 'Millet İttifakı' derdik. Biz içinde şer görüyoruz, 'şer ittifakı' diyoruz. Matruşka gibi birbirinin içine gizlenmişler. En dışta tanıdık bildik partiler var. Ama içlerinde HDP, onun içerisinde PKK, içlerinde FETÖ, onun içinde dün 27 Mayıs'ı, 71'i, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yaptıranlar, Gezi'yi tezgahlayan ve Gezi'yi kumanda edenler var. Bugün bir ittifakla değil bir organizasyonla karşı karşıyayız. HDP, PKK'nın siyasi koludur. Bizi ne kadar kınarlarsa kınasınlar, bize ne söylerlerse söylesinler. Onlar PKK'nın vekili, onlar terörün vekili. Kendileri itiraz etmiyorlar. 'Biz PKK'nın vekili değiliz' diye bir itiraz ortaya koydular mı? Şeref madalyası olarak onu taşıyorlar" diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu'daki huzuru milletin sayesinde oluşturduklarını vurgulayan Soylu, Aydın'a da sadece 31 Mart'ta seçim için oy istemeye gelmediğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu'da belediyelere atadıkları kayyumların başarılarının ortada olduğunu kaydeden Soylu, "Bize, 'Doğu ve Güneydoğu'yu kapattınız buradan teröre yardım edemiyoruz ama sizin kalbinize, büyükşehirlerinize girerek belediyelerinize belediye meclisi üyesi atayarak onların bedelini ödettireceğiz' diyorlar" dedi.

'İTTİFAKI SALDIRILARA SET ÇEKMEK İÇİN KURDUK'

Her alanda yaptıkları mücadelenin gelecek günlere daha iyi bir Türkiye bırakmak için olduğunu vurgulayan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok şeyi başardığını, Cumhur İttifakı ile daha büyük işler başaracaklarını belirtti. Türkiye'nin önünde 4.5 yıl seçimsiz bir dönemin olacağına dikkati çeken Soylu şöyle devam etti:

"Doğu'nun Güneydoğu'nun makus talihi yenilmiştir. Batı'daki her il ve ilçenin ölçeği ile kıyaslandığında hiçbir gelişmememişlik söz konusu değildir. Türkiye bunu sağlamıştır. Türkie'yi nereden zaafiyete dökmek istiyorlarsa Türkiye o açığını kapatmak için büyük mücadale vermiştir. Gezi olaylarından bugüne kadar 17-25, 6-7 Ekim, 15 Temmuz, 7 Haziran'dan sonra çukur olayları, Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak, Afrin'de terör yerleşkesi oluşturmak, bunların hepsi bize ait kurulan tezgahlardır, kumpaslardır. Arkasında kimin olduğu belli. Arkasında Amerika vardır."

"Derdimiz toprağımızdır, vatanımızdır" diyen Soylu, şunları söyledi:

"Biz Cumhur İttifakı'nı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli ile bir tane daha koltuk alalım, üç arkadaşımıza daha belediye meclis üyeliği oluşturalım diye kurmadık. Cumhur İttifakı'nı, bu ülkenin üzerine yapılan saldırılara bir set çekmek için kurduk. Yapılan saldırılara karşı set çekmek için, bir güç oluşturabilmek için, artık Türkiye'nin gerilemeye tahammülü olmadığı için, yeniden kasedi sarmamak için kurduk. Bu kadar açık ve net. Bunun kıymeti ne kadar anlaşılır bilmem. Genellikle yaşanılan dönemlerde atılan güçlü adamların kıymeti sonradan devrim olarak, büyük değişimler olarak nitelendirilir. Çok güçlü bir adımdır bugünkü adım. On yıllardan beri bu ülkeyi, bu memleketi, her türlü hile ile her türlü hülle ile başka bir noktaya karşı geterilenlere karşı atılan adımdır. Eksiklerimiz yok mudur? Eksikliğiliz elbet vardır. Eksiksiz olan Cenab-ı Allah'tır. Kul eksiktir. Elbette eksiğimiz vardır. Ama samimiyetimizde eksiklik yoktur. Biz millete karşı hiç hile yapmadık" diye konuştu.

Bakan Soylu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenmek için Koçarlı ilçesine hareket etti.

AK Parti'li Bak: Milletimiz bütün oyunları görüyor ve bunları bozuyoruz

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Ezan okunurken, protestolar ve ıslıklar, bu topluma yakışmayan, terbiyesizce yaklaşımlardır. Milletimiz, daha önce de bu senaryoları gördü ve onlara cevabı her zaman sandıkta vermiştir. Milletimiz yapılan bütün oyunları görüyor ve bunları bozuyoruz" dedi.

AK Parti Rize Milletvekili Bak, Rize'nin İyidere ilçesinde, yerel seçimi için partisinin ilçe belediye başkanı adayı Saffet Mete ile birlikte esnafı ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, 31 Mart'ta ülkede önemli bir seçim olacağını söyledi. AK Parti'li Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi beka sorunu ön plana çıkıyor. Yapılan olayları ve provokasyon çalışmalarını görüyoruz. Özellikle ezan okunurken, protestolar ve ıslıklar, bu topluma yakışmayan, terbiyesizce yaklaşımlardır. Milletimiz, daha önce de bu senaryoları gördü ve onlara cevabı her zaman sandıkta vermiştir. Bu ülkede ezanı susturmak, ezandan rahatsız olmak gibi bir duyguyu hiçbir vatandaşımız düşünmez. Bunu yapanları kendi çapına bırakmak lazım. Milletimiz hem ezanına hem vatanına hem de bayrağına bağlıdır. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada güçlü kalmasının da temek nedeni budur" diye konuştu.

Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarından sonra 15 Temmuz 2016'da milletin kendisini gösterdiğini kaydeden AK Parti'li Bak, "Milletimiz ezan ve sala ile ortaya çıkmıştır. O nedenle bu durum, halkımızın hiç tasvip etmediği bir durumdur. Kimin kimlerle beraber olduğunu görüyoruz. Vatanını, milletini, bayrağını seven vatandaşlarımızın 31 Mart seçimlerinde 'cumhur ittifakı'na sahip çıkarak, büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Milletimiz yapılan bütün oyunları görüyor ve bunları bozuyoruz" dedi.

Yanlarında getirdikleri taşlarla iş yerinin camını kıran hırsızlar yakalandı

Gaziantep'te yanlarında getirdikleri taşlarla camını kırdıkları beyaz eşya mağazasından 5 televizyon çalan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'si sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin işyerinin camını kırmak için harcadıkları çaba ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Güzelyurt Mahallesi'nde bir beyaz eşya mağazasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler hırsızlık olayını S.Y., R.Ç., S.A., N.Y. ve E.K.'nin yaptığını belirledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızların işyerinin camını kırma ve televizyonları alma anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin camı kırmak için kullandıkları taşları yanlarında getirdikleri ve bu taşlarla cama defalarca vurmaları yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 yaşındaki muhtar adayı beğeni topladı

Ardahan’a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyündeki 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığının açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak'ın yerel seçimler öncesi çekilen videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklamaları izleyenleri gülümsetti. "Aday mısın?" sorusuna "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım" diyen küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çekileceğini söylüyor.

Şanlıurfa'da terör propagandasına 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla dün eski HEP Milletvekili Selim Sadak’ın aralarında bulunduğu 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri, Demirci yolundaki meydanda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde, 4 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Şüpheliler, bugün adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Toplam 7 kişinin sorgusu sürüyor.

