DHA YURT BÜLTENİ -14

İZMİR'DE CHP'NİN SEÇİM MERKEZİNE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bir taksiden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda 2 partili hafif yaralanırken, olayda kullanılan taksi aranıyor..

Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bugün saat 14.30 sıralarında, yoldan geçen bir taksiden tabancayla 3 el ateş açıldı. Saldırıda merkezde bulunan partililerden Hakkı Bolat (36) dirseğinden, Batuhan Gül (21) de bacağından vurularak, hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından polis, taksiyi ve saldırganı belirlemek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının bir kişinin bulunduğunu söylediği taksiyi bulmak için polis harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinin incelendiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Nevra UÇKAÇ, Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

TUNÇ SOYER, ÖDEMİŞ'TE TARIM PROJELERİNİ AÇIKLADI



İZMİR'de Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Tunç Soyer, 'İkinci Cemre' adını verdiği kırsal kalkınma projelerini, Ödemiş ilçesinde düzenlediği toplantı ile tanıttı. Hükümetin yapmadığını savunduğu tarım planlama politikasını, İzmir'de uygulayacaklarını söyleyen Soyer'e kepenek ile fes hediye edildi.

Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Tunç Soyer, tarım ve kırsal kalkınma projelerini, 'İkinci Cemre' adını verdiği tanıtım toplantısında paylaştı.

Ödemiş ilçesindeki Hükümet Konağı'nın bahçesinde yapılan toplantıya, CHP'nin İzmir milletvekilleri, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eski bakanlardan Yaşar Okuyan, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Millet İttifakı'nın İYİ Partili Tire Belediye Başkan adayı Atakan Duran ve Kiraz Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Avşar ile çok sayıda kişi katıldı. Soyer, sahneye çıktığında çalan 'İzmir'in kavakları' şarkısına eşlik etti. Daha sonra kalabalığı selamlayan Tunç Soyer, tarım ve kırsal kalkınma ana başlığı altında hazırlanan 28 projeyi açıkladı. İzmir'in toprağını güçlendirmek ve zenginleştirmek için geldiklerini söyleyen Soyer, İzmir'in kırsal kalkınmanın başkenti olacağını kaydetti.

'BİZ HAYATINIZI İYİLEŞTİRMEYE GELİYORUZ'

"Bu güzel memlekette sizinle buluşmak çok güzel" diyen Tun Soyer, "Ben 9-10 yaşlarındayken Yerli Malı Haftası yapardık. Biz 'tahıl ambarıyız' derlerdi. Biz de gurur duyardık. Dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydik. Sonra bir şey oldu. Ne oldu bilmiyoruz. Büyük kuraklık, felaketler de olmadı. Sonra biz saman, yeşil mercimek, et ithal etmeye başladık. Tuhaf bir şey oldu. Topraklar bereketini kaybetmedi ama biz bu noktaya geldik. Büyüklerimiz böyle takdir ettiler demek ki ama bu bir kader değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 81 ilde olmayan muazzam bir şey yaptı. Tarıma el verdi, üreticinin yanında durdu. Şimdi biz Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bıraktığı yerden devam edeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. İzmir köklü bir kent. Bu kökler Menderes'ten, Bakırçay'dan ve Gediz havzalarından besleniyor. İzmir çok güçlü bir ağaç. Biz yeni filizler, yeni dallar belirleyeceğiz. Biz hayatınızı iyileştirmeye geliyoruz" diye konuştu.

'BİZ ARTIK BU TOPRAKLARDA ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNE ÇIRAK ÇIKMAYACAĞIZ'

İzmir'i Akdeniz'in öncü kenti yapacaklarını söyleyen Tunç Soyer, "Tarım olmadan olmaz. Türkiye'nin hiçbir sorunu tarımın sorunları çözülmeden çözülemez. Şimdi size anlatacağım 28 projenin tamamı girdi maliyetinizi düşürmek, pazarlama kabiliyetinizi geliştirmek ve tüm İzmirlileri sağlıklı gıda ile buluşturmak için. Biz buna 'yerelde kalkınma' diyoruz. İzmir'i kooperatifler şehri yapacağız" dedi. Yerel tohumlar için merkezler kuracaklarını anlatan Soyer, şunları söyledi:

"Ücretsiz fidan dağıtımına devam edeceğiz. Alım garantili tohum üretimini başlatacağız. Yerli tohum takas şenliklerini büyüteceğiz. Kadim tarım ürünlerine destek vereceğiz. Dağ köylerinde doğanın katkısıyla kendi kendine yetişen ürünler var. Tarım ürünleri işleme tesisleri kuracağız. Tarıma katma değer sağlamak zorundayız. Tarım ürünü artık tek başına tarım ürünü kalarak, değerinin karşılığını bulamıyor. Mutlaka işlemek gerekiyor. Seferihisar'da mandalina sadece ağaçtan toplanıp, satılıyordu. Biz bunu geliştirdik. O kadar çok yan ürün yaptık ki. Gazozunu, marmelatını, kolonyasını, şarabını, likörünü, esansını, hepsini yaptık. Kuruttuk. 20 yıldır 50 kuruş ile 1 lira arasında satılıyordu. Şu anda 1 kilogramını 6,6 TL'den satıyoruz. Bütün tarım ürünleri için bu çalışmayı yapmak zorundayız. Tarım ürününü mutlaka sanayi ürününe dönüştürmek zorundayız. Patent çalışmalarını yapmak zorundayız ve yapacağız. Biz artık bu topraklarda ürettiğimiz ürüne çırak çıkmayacağız. İspanya, İtalya'nınkinden çok daha güçlü bir şekilde, dünyaya biz satacağız. İhracatı mutlaka bu ürünlerle buluşturacağız."

ÖDEMİŞ'E SÜS BİTKİLERİ VAADİ

Ödemiş'te süs bitkileri ve peyzaj fuarı yapacaklarını açıklayan Soyer, "İyi tarım uygulamalarını geliştireceğiz. En az üç tane organize tarım ihtisas bölgesi yapacağız. Verilecek teşvik ve desteklerle daha büyük yatırımcıları çekeceğiz. Bu bölgeyi tarım endüstrisi için cazip hale getireceğiz. Üniversitelerle işbirliği içinde çalışacağız. Bergama'nın Kozak Yaylası'nda çam fıstığında yaşadığımız sıkıntıyı ve benzerlerini çözeceğiz. 380 bin ağacımıza musallat olan kanseri mutlaka yeneceğiz. 2019'dan itibaren üniversitelerimizle, odalarımızla, üreticimizle planlı üretime geçiyoruz" dedi.

'HÜKÜMETİN YAPMADIĞI TARIM PLANLAMA POLİTİKASINI İZMİR'DE UYGULAYACAĞIZ'

Hükümetin yapmadığını savunduğu tarım planlama politikasını, İzmir'de uygulayacaklarını kaydeden Tunç Soyer, şunları anlattı:

"Ödemiş de, Kiraz da, Beydağ da iyi olacak. Biz hayatınızı iyileştirmeye geliyoruz kardeşim. Mezbahalar yapacağız. Verimli çalışmayanları, verimli hale getireceğiz. Hayvan üreticisi, iki baş hayvanını kesecek, parasının tamamını yola veriyor. Et entegre tesislerimiz ilçelerde olacak. İzmirliyi halk et, halk ekmek, halk gıda, halk balık ile buluşturacağız. Üreticimiz üretecek, tüketicimiz sağlıklı, temiz gıdaya kavuşacak. İzmirli'nin arka sıralarındakiler, sağlıklı ve ucuz gıdaya sizin ürünlerinizle ulaşacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunu organize edeceğiz. Esnafla birlikte çalışacağız. Alım garantili buğday, zeytin, süt ürünleri ile yapacağız. Aziz Kocaoğlu'nun 'Süt Kuzusu Projesi'yle şu an 135 bin aileye süt gidiyor. Bunu 250 bin aileye çıkaracağız. Tire Süt Kooperatifi'nin yanında Ödemiş'teki, Tire'deki, bütün ilçelerdeki süt üretici kooperatiflerinden alacağız. Sütü İzmir'de her yerden alacağız. Bu sayıyı her gün yükselteceğiz. Köylerin ekonomisini kalkındıracağız. Bütün dünyada tarım aynı zamanda bir turizm aracıdır. İnsanlar dünyanın her yerinden gelir, tarım arazilerinde ürünün nasıl yetiştiğini görmek ister. Oradaki lezzetlerden tatmak ister. Mümkünse o köyde konaklamak ister. Biz bunu niye yapmıyoruz? Olağanüstü iklim, birbirinden güzel köylerimiz var. Turisti niye buraya getiremiyoruz? Bunlar kader değil. Başka bir tarım, turizm mümkün. Ben bu nedenle siyaset yapıyorum. Potansiyelimiz çok güçlü. Biz bunları kullanmıyorsak bu bizim kaderimiz değil. Başkası mümkün. Köylerimizi turizmle buluşturacağız. Türkiye'nin her yerinden insanlar İzmir'in köylerine gelecek. Siz ürününüzü satmak için uğraşmayacaksınız, onlar alacak. Tarım üniversitesi kuracağız. Şan olsun diye yapacağız ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacağız."

NİHAT ZEYBEKCİ'YE YANIT

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Nihat Zeybekci'nin tarım projelerine yönelik yaptığı açıklamaları da hatırlatan Tunç Soyer, "Zeybekci, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tarım şirketi kuracağını açıklamış. Aramızda çok önemli bir uçurum, fark var. İzmir'deki tarımı bir holding ve şirkete taşıyacakmış. Tamamen farklı olduğumuz nokta bu. Şirketler sadece kar, bilanço üzerinden yürür ve sonunda işçisi tarım işçisidir. Şirketlerin yöneticileri gelir gider, yeni belediye başkanları olur, bugün öyle olur başka gün başka türlüsü olur. Ama kooperatif öyle değil. Kooperatif toprağın bereketini paylaşmak, refaha ortak olmaktır. Aramızdaki fark bu. O sizi tarım işçisi yapmak istiyor, biz sizi bu refaha ortak yapmak istiyoruz. Şirketten, holdingden anlarlar eyvallah. Biz kooperatiften anlarız. Biz kooperatiflerimizi büyüteceğiz. Size söz veriyorum, bu topraklardaki yaşam kaliteniz büyüyecek. Bu topraklarda yaşamaktan gurur duyacaksınız. İzmir'i kırsal kalkınmanın başkenti yapacağız. Köylü milletin efendisidir diyecek. Tüm millet de bunu İzmir'den bir kez daha hatırlayacak" diye konuştu.

'MİLLET İTTİFAKI OLARAK SÖZ VERDİK, AYRIM YAPMADAN HİZMET'

Millet İttifakı'nın Ödemiş Belediye Başkan adayı CHP'li Mehmet Eriş de, "Çiftçinin sorunlarına değer vererek, çözüm üretmek, tarımın kalbi olan Ödemiş'te bunların paylaşılması bölgemiz adına çok önemli. Tarımı sevmek böyle olur. Ekonomik sıkıntılarımız var. Hayvancılıkta, tarımda, gübrede, mazotta dert var. Ama en büyük dert ocakta kaynayan tencerede var" dedi. Konuşmaların ardından İzmir İl Köy-Koop Başkan Yardımcısı Mustafa Gerçek ve Tarım Yazarı Tuncay Beybağ, Tunç Soyer'e kepenek ile fes hediye etti. Soyer ve eşi Neptün Soyer, sahnede dans ederek, programı sonlandırdı.

TUNÇ SOYER'İN TARIM PROJELERİ ŞUNLAR:

İzmir'i kooperatifler şehri haline getirmek

Gübre kooperatiflerinin kurulmasını desteklemek

Tarım desteklemelerini artırmak

Alım garantili üretim desteği

Yerel tohum merkezleri kurmak

Kadim tarım ürünlerine değer katmak

Üretici köy pazarları kurmak

Tarım ürünleri işleme tesisleri açmak

Coğrafi işaretleme, marka ve patent desteği

Humus ve kompost üretim tesisleri kurmak

İyi tarım uygulamalarını geliştirip yaygınlaştırmak

Sulama maliyetini düşürmek ve sulama tesisleri kurmak

Soğuk hava ve paketleme tesisleri açmak

İzmir'e özgü çiçek soğanı yetiştiriciliğine üretim ve pazarlama desteği vermek,

Tarım araştırma merkezleri kurmak

Su ürünleri halini geliştirmek

Mezbahalar ve kesimhaneler kurmak

Halk Süt, Halk Et, Halk Ekmek ile üreticiyle tüketiciyi buluşturmak

Süt Kuzusu projesi ile her çocuğa süt dağıtmak

Köylerde üretici satış noktaları kurmak

Kırsal turizm rotalarıyla köylerin ekonomisini kalkındırmak

Tarım okulları kurarak hibe almanın yolunu açmak

İlçe ve mahallelerdeki halk festivalleri ve bayramlara olan Büyükşehir Belediyesi desteğini artırarak sürdürmek

İzmir merkez ve ilçelerde Türkü Festivali düzenlemek

Köylerdeki çocuk ve gençler için müzik, zeybek ve diğer halk danslarının kurslarını açmak

Köylerde yaşayan gençlere burs desteği vermek

İhtiyaç olan köylere kapalı ve açık düğün salonları ve futbol sahaları açmak,

Arazi yollarını iyileştirmek

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Proje tanıtımından genel ve detay görüntü

Haüber-Kamera: Umut KARAKOYUN/ ÖDEMİŞ (İzmir), ()

KORAY AYDIN: HALK KULAK ÇEKMEYE KARAR VERMİŞ



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Koray Aydın, anketleri yakından takip ettiğini söyleyerek, "Çok enteresan sonuçlar geliyor. Büyükşehirler bir bir gidiyor. Halk kulak çekmeye karar vermiş, bunun Türkiye genelinde muazzam bir yansıması var" dedi.

Koray Aydın, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya geldi. Aydın, anket sonuçlarını yakından takip ettiğini belirterek, "En son elimize ulaşan anket bilgilerini bugün burada paylaşmak gerekirse eğer, Ankara'yı kesin kaybettiler, fark açılıyor, kapanmıyor. Fark her gün biraz daha açılıyor, ben şahsen Ankara’daki seçimin bittiğini düşünüyorum" dedi.

"İMAMOĞLU SEMPATİK BİR İSİM"

İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun halka çok sempatik geldiğini söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"Ben kendisini tanırım, eskiden beri tanırım, çok düzgün biridir. İmamoğlu sempatik, halka yakın biridir. Kendisini ve ailesini tanıyorum, aile olarak dindardırlar. Ben herkesin oy verebileceği bir isim olduğunu düşünüyorum. Şu an itibarıyla anketlerde, o da farkı kapattı ve son anketlerde iki puan öne geçtiğini biliyoruz. Tabii İstanbul çok büyük bir şehir, dalgalanmalar her zaman olabilir, orada da seçimin bu duruma gelmesi, vatandaşın oluşan tepkisinin ne büyüklükte olduğunu gösteriyor. Çok enteresan sonuçlar geliyor, büyükşehirler bir bir gidiyor. Halk kulak çekmeye karar vermiş, bunun Türkiye genelinde muazzam bir yansıması var. İzmir belli, Bursa'da kaybetmek üzereler, Antalya, Mersin o hattaki bütün illerde seçimin Cumhur İttifakı açısından kaybedileceği gözüküyor.

Görüntü Dökümü :

-Koray aydının Partililer tarafından karşılanması

-Koray aydının Parti Binasında açıklaması

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

RİZE'DE KAYIP 2 LİSELİ ARANIYOR

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, lise öğrencileri Arif Gültekin(15) ve Berdirhan Keskin'den (15), 2 gündür haber alınamıyor. Güvenlik kamera görüntülerinden en son otostop çekerek, bir araca bindikleri tespit edilen 2 liselinin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Lise öğrencileri Arif Gültekin ve Berdirhan Keskin, önceki gün sabah saatlerinde eğitim gördükleri Barboros Endüstri Meslek Lisesi'ne gitti. Ancak öğrenciler derse geç kaldı. Bunun üzerine 2 arkadaş, derse girmeyip, okuldan çıktı. Arif Gültekin ve Berdirhan Keskin'in eve gelmemesi üzerine aileleri, polise kayıp başvursunda bulundu.

Mobese ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 liselinin sahil yolunda otostop yaparak, plakası henüz tespit edilemeyen bir araca bindiğini belirledi. Araçla ilçeden ayrıldıkları belirlenen liselileri bulmak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamera görüntüleri

HABER: Mehmet Can PEÇE KAMERA: RİZE/

DSP LİDERİ AKSAKAL: PARTİ SEÇİME KATILMAK İÇİN KURULUR, BUNU BİLMİYOR MUSUN



DEMOKRATİK Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin, seçimlere katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere, "'DSP niye seçimlere katılıyor?' diyorlar. Parti niye kurulur? Seçime katılmak için kurulur. Bunu bilmiyor musun?" diyerek, tepki gösterdi.

Partisi tarafından Hatay'da düzenlenen açık hava toplantılarına katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Samandağ ilçesinde partililere seslendi. Siyasetin kirli düzende yürütüldüğünü savunan Aksakal, şöyle konuştu:

"Ahlaki olmayan bir seçim kampanyası süreci başlamış görünüyor, hakaretler, iftiralar. 'DSP seçimlere niye katılıyor diyor, bakar mısınız? Kendilerine demokrat diyenler, çağdaş medeniyetlere gidiyoruz diyenler, milleti kandıranlar, 'Demokratir Sol Parti niye seçimlere katılıyor?' diyorlar. Parti niye kurulur? Seçime katılmak için kurulur. Bunu bilmiyor musun? Bir parti, başka bir partiyi iktidar yapmak için kurulur mu yahu? Üç defa devleti yönetmiş partiye kalkmışlar, 'Seçimlere niye katılıyorlar?' Katılırsa oylar bölünürmüş."

DSP Lideri Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz'ın pankartlarının kesildiğini, araçlarının taşlandığını anlatarak, "Bunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duymasını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın konuşması

- Genel görüntüler

SÜRE:01'35" BOYUT:175 mb

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay), ()

TÜRK BİLİM İNSANLARI, CİLT YAŞLANMASINI ENGELLEYİCİ ETKEN MADDE ÜRETTİ

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknokenti'nde 7 yıl önce kurulan merkezde çalışan bilim insanları, biyonanoteknolojik yöntemle cilt yaşlanmasını engelleyici etken madde üretti. Etken madde, derinin dermis tabakasında bulunan proteinlerin yıkımını azaltarak, derinin yeniden yapılanmasını sağlıyor.

AÜ Teknokent'te 7 yıl önce kurulan Morlab Biyoteknolojik Ar-Ge firmasında, cilt yaşlanmasını engelleyici etken madde üzerine 3 yıldır çalışan Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer ve Dr. Oğuz Öztürk, projeden olumlu sonuç aldı. Dr. Öztürk, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Şanlıer ile cilt yaşlanmasına karşı engelleyici ürünler ortaya çıkarma amacıyla etken madde ürettiklerini, buluşun Türk marka kurumundan 'Dervatyl' adıyla tescillendiğini açıkladı.

ÜRÜN TÜKETİCİYLE BULUŞMA AŞAMASINDA

2012 yılından beri kozmetik biyoteknolojisi üzerine çalışmalar yaptıklarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı destekli projelerinin bittiğini bildiren Dr. Oğuz Öztürk, "Artık ürünlerimizi tüketiciyle buluşturma aşamasına geldik. Proje için yaklaşık 500 bin TL hibe aldık. Asıl amaç ciltte yaşla meydana gelen kırışıklıkları azaltmaya yönelik yüksek teknoloji içeren ürünler geliştirmek. Cilt yaşlanmasıyla meydana gelen kırışıklıkları azaltabilmek için insan cildinde dermis tabakasında bulunan proteinlerin yıkımını azaltarak derinin yeniden yapılanmasını sağladık. Bunu moleküler modelleme yöntemiyle geliştirdik. Tüm çalışmaları bitti" diye konuştu.

BİR AYDA YAŞLANMAYI GECİKTİRDİ

Bu molekülün insanlar üzerindeki etkinliğini izleyip bir aylık kullanımda büyük oranda cilt yaşlanmasını geciktirdiğini tespit ettiklerini ifade eden Dr. Öztürk, "Bu maddeyi, cilde daha hızlı nüfuzunu sağlamak için üçüncü nesil teknolojiyle birleştirdik. Ciltte çok hızlı bir şekilde emiliyor, etkinliğini ve biyoyararlılığını, emilim çalışmalarıyla farmakodinamik çalışmalarla ortaya çıkarmış olduk" dedi.

Genellikle dermo kozmetik sektöründeki tüm etken madde ve ana içeriklerinin ithal edildiğini ifade eden Dr. Oğuz Öztürk, "Yüksek teknoloji ürünler yüzde 90 oranında ithal ediliyor. 2023 çalışmaları kapsamında, kozmetik sektöründe ihracat anlamında 5 milyar dolarlık hedef beklenmektedir. Biz de firma olarak ülkemize katkı yapmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda millileştirme, yerlileştirme politikaları içerisinde de bu ürüne yerli ve yabancı üreticilerden talep olacağına inanıyoruz. Firmalarla görüşmeler yapmaktayız" diye konuştu.

SENTETİK BİYOLOJİK BİR ÜRÜN

Elde edilen etken maddenin sentetik biyolojik bir ürün olduğunu ifade eden Dr. Öztürk, "Ürünü üçüncü nesil lipozom teknolojisiyle birleştirerek biyonanoteknoloji anlamında da kozmetik sektörüne katkı sağlamış oluyoruz. 'Dervatyl' markasıyla tescil edilen peptit uluslararası kozmetik ürün bileşenleri terminolojisinde 'Heptapepdite-45' olarak isimlendirildi ve dünya üreticileri tarafından kullanılabilir hale geldi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Dr. Oğuz Öztürk, laboratuvarda çalışırken

- Detaylar

- Dr. Oğuz Öztürk'Ün mikroskop ve hücre üzerindeki çalışma yapması

- RÖp: Dr. Oğuz Öztürk,

508 MB// 4.18 SN HD

Haber:Erol AKKIR Kamera:Emrah GÜL ANTALYA-()

AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN KADIN ZOR ANLAR YAŞATTI

AYDIN'da, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, bindiği taksinin şoförüne ve yardım istediği polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Taksiden güçlükle indirilen kadın, ailesine teslim edildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, bu sabah, ailesinin verdiği bilgiye göre, bir taksiye binerek yakınlarıyla birlikte Nazilli ilçesindeki bir hocaya gitti. Hocayı bulamayan gruptan, akli dengisi yerinde olmayan kadın, yalnız başına başka bir taksiye binerek il merkezine, Efeler ilçesine döndü. Taksi şoförüne ücretini ödemeyen kadın, araçtan inmedi. Taksiciye, Söke ilçesinin kırsal Bağarası Mahallesi'nde başka bir hoca bulunduğunu, onun yanına gitmek istediğini söyledi. Kabul etmeyen şoför, kadına aracından inmesi gerektiğini söyledi. Ancak kadın araçtan inmeyince zor durumda kalan taksici, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını taksiden güçlükle indirebildi. Polis merkezine götürülmek istenen kadının araca binmek istememesi üzerine, olay yerine yakınları çağrılarak, onlara teslim edildi. Kadının, elindeki kağıttan dua okuduğu görüldü. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Kadının sürekli dua okuması ve polisle taksiciye zor anlar yaşatma anı

- Genel ve Detay görnütü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

KADINLAR, NAFAKA HAKLARI İÇİN YÜRÜDÜ

ANTALYA Kadın Platformu üyesi 200 kadın, nafaka haklarının ellerinden alındığını öne sürerek yürüyüş düzenledi.

Antalya Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi. Ellerinde pankart ve dövizlerle Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, burada bir süre slogan atarak kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti protesto etti. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte kadınlar, yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Yürüyüş güzergahına çıkan tüm yollara demir bariyer yerleştiren polis ekipleri, giriş ve çıkışlarda ise üst araması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda grup adına basın açıklaması yapan Ebru İntibay, ev içerisindeki emeğin görünmezden gelmesine ve kadının değersiz görülmesine karşı çıktıklarını söyledi. 2018 yılında 477 kadının öldürüldüğünü belirten İntibay, "Bizi babayla, kocayla, aileyle tanımlayanlara, işsiz bırakarak itaate zorlayanlara karşı bin bir emek ve mücadeleyle elde ettiğimiz nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz" dedi.

Meydanda toplanan grup, basın açıklamasının ardından halay çekerek şarkı söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Kadınların yürüyüşü

- Pankartlardan detay

- Tef çalan kadınlardan detay

- Kadınların halay çekmesi

- Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

==========================

DÜNYANIN EN BÜYÜK HOROZ HEYKELİ, GUİNNESS'E GİRECEK

DENİZLİ'de yapılan dünyanın en büyük horoz heykeli, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek.

Pamukkale Belediyesi'nce Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabına, dev bir horoz heykeli inşa edildi. Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından 6 ay önce başlanılan heykel, kaidesiyle birlikte toplam 26 ton demirden oluştu. 27 metre uzunluğunda olacak heykel, ışıklandırma sisteminin yapılmasının ardından kaidesine yerleştirilecek. Dev horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Ayrıca renkli ışıklandırma sistemiyle geceleri de görülebilecek.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracaklarını belirterek, "Dünyanın en büyük horozunu 6 ayda tamamladık. Horoz heykelini kaidesine yerleştirdikten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuracağız. Denizli'nin simgesi olduğu için horoz heykeli yaptık. Denizli'nin sanayi ve turizm kenti olmasının yanında horozunu da ön plana çıkarmak istedik. Projemiz içinde Horoz Köy teması olduğu için bunu simgeleyen dünyanın en büyük horoz heykelini el yapımıyla yaparak Türkiye'nin ismini dünyada duyuracağız. Sadece horozun uzunluğu 16 metre, kaidesi de 11 metre toplam uzunluğu 27 metre olacak. Yaptığımız araştırmalarda bu uzunlukta bir horoz heykeli yok" dedi.

'AMACIMIZ DENİZLİ HOROZUNU DÜNYAYA TANITMAK'

Heykeltıraş Osman Atmaca ise, horoz heykelinin son rütuşlarının ve ışıklandırma sisteminin ardından kaidesine yerleştirileceğini ifade ederek, "İki kişiyle 6 ayda yaptık. Amacımız Denizli horozunu dünyaya tanıtmak. Sadece horoz heykeli için 13 ton demir, kaidesiyle birlikte 26 ton demir kullandık. Bu horoz rekorlar kitabına girecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Horoz heykelinden detay ve genel görüntüler

- Kaidesinden detay görüntüler

- Horoz heykelinden görüntüler

- Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile röp.

- Heykeltraş Osman Atmaca ise röp.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()