DHA YURT BÜLTENİ -14

İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı'na Bulgaristan'dan gelen otomobilde yapılan aramada, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutulup, hareket etmemeleri için de keselere konulan 26 Sultan papağanı ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen sürücünün Bulgaristan plakalı otomobili, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine detaylı aramaya alındı. Araçta yapılan arama sonucu 2 karton kutu içinde, yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen 26 Sultan papağanı bulundu. Papağanların, sınır kapısında ses çıkarmamaları için ilaçla uyutularak, hazırlanan özel keseler içine sıkıştırıldıkları belirlendi. Bulgar sürücü hakkında soruşturma başlatılırken, papağanlar, yediemin olarak veteriner Feyza Güner Gökpınar'a teslim edildi.

İKİ PAPAĞAN TELEF OLDU

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilde ele geçirilen ses çıkarmamaları için ilaçla uyutulup, özel olarak yapılan keselere sıkıştırılan 26 papağandan 2'si telef oldu.

Papağanları HAYTAP adına yediemin olarak teslim alan veteriner hekim Feyza Güner Gökpınar, hayvanların kötü şartlar altında strese dayanamayıp öldüklerini tahmin ettiklerini söyledi. Gökpınar, "Hayvanlar uyuşturularak keseler içine sokularak getirilmiş. Yarı baygın haldeydiler. İlk müdahaleleri yapıldı. Hayvanların mal olarak satılmasına karşıyız. Daha ağır yaptırımlar yapılması gerekir" dedi.

Veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş ise hayvanları eşya gibi kaçırılmasının vicdana sığmadığını ifade ederek, hayvan kaçakçılığının önüne geçilmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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Kafes içindeki papağanlar

Papağanlardan detaylar

Veteriner Gökpınar ile röp.

Veteriner Görmüş ile röp.

Papağanlardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, () -

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Yunanistan Ortodoks Kilisesi papazları, Ayasofya Orhan Camii'ni ziyaret etti

Bursa'nın İznik ilçesinde, 1331 yılına kadar kilise olarak kullanılan, daha sonra camiye dönüştürülen Ayasofya Orhan Camii'ni, Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nden 10 papazın yer aldığı heyet ziyaret etti. Ziyaret sonrası ayin yapmak isteyen papazlara cami görevlileri izin vermedi.

Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nden 10 papaz, Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı, 7'nci Konsülün toplandığı, 1331 yılına kadar kilise olarak kullanılan daha sonra camiye çevrilen Ayasofya Orhan Camii'ni ziyaret etti. En son 2 yıl önce Fener Rum Patrikhasi'nden gelen heyetin ziyaret ettiği camiye önceki gün gelen papazlara, camide görevli müezzinler, rehberler ve güvenilik görevlileri eşlik etti. Ziyaret sırasında 7 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları kısmen süren cami çevresinde polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Papazların gezisi sırasında camiye başka ziyaretçi alınmadı. Rehberlerin ayrıntılı bilgi verdiği Yunan heyet, camiye hayran kaldı. Ziyaretin sonunda ayin yapmak isteyen papazlara, cami görevlileri izin vermedi.

AYASOFYA ORHAN CAMİİ

Ayasofya Orhan Camii, İznik’in tam ortasında, surlarla çevrili kentin dört kapısından gelen yolların kesiştiği yerde bulunuyor. Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı ve 787 yılında 7. Konsülün toplandığı kilise, 1331 yılından sonra Orhan Gazi Camii'ne dönüştürüldü. Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde, Mimar Sinan bir mihrap ilave edip, yan neflerde büyük kemer açıklıkları oluşturmuştur. Son restorasyonu uzun yıllardır devam eden cami, cam kapısı ve restorasyon eksikleri ile sık sık haberlere konu oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()-

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Adının cadde ve sokaklara verilmemesi için karar aldırdı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, son meclis toplantısında, kendisinin sağlığında ve ölümünden sonra kentteki cadde, sokak, park veya köprüye adının verilmemesi önergesinde bulundu. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Karabük Belediyesi'nde, 31 Mart yerel seçimi öncesi, son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Komisyon raporları ile gündem harici konular görüşüldükten sonra açıklama yapan Başkan Rafet Vergili, "2014- 2019 dönemine ait son meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Bazen kalbimizi kıracak laflar da ettik. Ben meclis üyelerimizin kalbini kırdıysam özür dilerim. Bunları kişisel olarak algılamayın, hiçbirimizin şahsi bir işi yoktu. Hepimiz memleketimize hizmet için toplanmıştık. MHP'li ve AK Parti'li tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarıma 5 yıldır yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Başkan Vergili, gündem harici üçüncü madde olarak oylamaya sunduğu, kendisinin sağlığında ve ölümünden sonra Karabük'teki cadde, sokak, park veya köprüye adının verilmemesi önergesinde bulundu. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Görüntü Dökümü

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-Rafet Vergili’nin meclis üyeleriyle tokalaşması

-Rafet Vergili’nin konuşması

-Oylamanın yapılması

-Hatıra fotoğrafı çekilmesi

Süre:(04.47) Boyutu:(287 MB.)

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Bitlis'te üniversiteliler kar festivalinde eğlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bu yıl ilk kez düzenlenen kar festivalinde eğlenceli anlar yaşadı.

El Aman Hanı Kayak Tesisi'nde düzenlenen kar festivaline çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Öğrenciler festival kapsamında kardan heykel yarışması yapıp, kayak ve naylon ile kayma etkinliği düzenledi. Kar üstünde halaylar çekip, dans eden öğrencilere öğle yemeğinde mangalda sucuk ekmek ikram edildi.

Karın aslında zahmet ve felaket olmadığını söyleyen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Şahit Kızıltaş, “Öğrencilerimize yönelik il kez bir kış ve kar festivali düzenleyelim, bunu da geleneksel hale getirelim diye arzu ettik. Öğrencilerimizin çoğu Güneydoğu’dan geldikleri için çok fazla karla muhatap olmamıştı. Hatta karı burada ilk kez gören öğrencilerimiz bile vardı. Onlara karın aslında zahmet ve felaket olmadığını; güzellik, letafet ve nimet olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz çok eğleniyor, bunu geleneksek hala getirmeyi arzu ediyoruz. Bu noktada üniversitemiz bize fazlasıyla destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Katılımda ve organizasyonda görev alan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruzö dedi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çok eğlendiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Etkinliğe katılan öğrencilerden detaylar

-Müzik eşliğinde eğlenen gençler

-Karla heykel yapan öğrencilerden görüntü

-Detay görüntüler

-Öğretim görevlisi Şahin Kızıltaş ile röportaj

-Yapılan kar heykelleri ve öğrencilerden detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()-

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