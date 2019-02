DHA YURT BÜLTENİ-14

BURHANETTİN KOCAMAZ, DEMOKRAT PARTİ'DEN DE ADAY OLAMIYOR

Mersin İl Seçim Kurulu, İYİ Parti'den adaylık başvurusu geç yapıldığı için kabul edilmeyince Demokrat Parti'den aday olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi. Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın evrakının, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurunun sona erdiği saat olan 17.00'den 25 dakika sonra verilince aday olamadı. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucu Demokrat Parti, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Pınar İvenç'in adaylığını çekerek Burhanettin Kocamaz'ı Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Ancak bazı kişiler, Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz etti. Mersin İl Seçim Kurulu, bugün sabah yapılan 5 ayrı itirazı değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonucu, Mersin İl Seçim Kurulu, itirazı haklı bularak, Kocamaz'ın aday olamayacağını kararlaştırdı. Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.

Bu karar üzerine adliye önünde bekleyen partililer, yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, ()

=============

ERDOĞAN: HİÇ BEKLEMEDEN YİNE KAYYUMLARI ATARIZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi diyorlar ki, 'kayyum atanan yerleri geri alacağız'. Bak söylüyorum; devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek olursanız veya terörde kullanacak olursanız hemen anında hiç beklemeden yine biz kayyumları atarız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, vatandaşların 'dik dur eğilme Yozgat seninle' sloganına, "Dik duracağız. Biz sadece Allah'ın huzurunda, rükûda, secdede eğiliriz" diye karşılık verdi.

'BİR KEZ DAHA SİZLERDEN DESTEK İSTİYORUZ'

Yozgat'ın tüm Türkiye ve Avrupa'da yaşayan bir şehir olduğunu söyleyen Erdoğan, "Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da yüz binlerce Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor. Tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. Sevgili gençler bu meydanda, sevda, inanç, vefa, kardeşlik, muhabbet, cesur yürekler var. Onun için Yozgat'ı seviyoruz, Yozgat da bizi seviyor. Biz etle tırnak gibiyiz. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde oy oranı bakımından Yozgat ilk sırada yer aldı. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyoruz. Şu kritik dönemde desteğinizi bekliyoruz" dedi.

'YENİ KURULACAK ASKERİ EĞİTİM BİRLİKLERİNİN İLKİNİ YERİ YOZGAT OLACAK'

Yozgat'a yapılan yatırım ve yapılacak olan çalışmalardan bahseden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'çiftçi battı' dediğini söyleyerek, "Bay Kemal bak sana Yozgat'tan resmi rakamı veriyoruz. 1,6 katrilyon tarımsal destek verdik, Yozgatlı çiftçimize" diye konuştu. Toplanan kalabalığa, "31 Mart'tan sonra Yozgat için yepyeni bir dönemi başlatmaya hazır mıyız?" diye seslenen Erdoğan, "Bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinin ilkinin yeri Yozgat olacak. Adımını hemen atıyoruz" dedi.

'GÜYA BAŞI CHP ÇEKİYOR'

Erdoğan, dünyanın ve bölgenin değiştiğini, Türkiye'nin de bu değişimde hak ettiği yeri almak için tarihi bir mücadele verdiğini kaydetti. Bu mücadelede karşılarında terör örgütleri, bölgeye dair hesabı olan güçler, kendi haklarına zulüm eden zalim rejimlerin ve tetikçilerin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu mücadelemizde ülkemiz içerisinde bize çelme takmaya çalışan kimi partiler var. Bunlar bir araya gelip CHP'nin başını çektiği bir ittifak kurdular. Güya başı CHP çekiyor; ama kumanda Kandil’deki hainlerde, Pensilvanyada ki ihanet çetesinin elinde. Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Pensilvanya emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, Bay Kemal, FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp Ankara'nın en büyük ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösteriyor. Ben buradan Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara'da çok Yozgatlı var. Ankara'daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Mehmet Özhaseki kardeşimi ve AK Partili belediye başkan adaylarımızı desteklemeleri noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum."

'MİLLET OYU CHP'YE VERECEK, PKK'NIN BORUSU ÖTECEK'

HDP'nin İstanbul'da ve Ankara'da aday çıkarmadığını söyleyen Erdoğan, sinevizyonda HDP'li siyasetçilerin sarf ettiği sözleri izlettirerek, tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Kardeşlerim bakın ne diyor; 'Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz, batıda AK Parti-MHP'yi kaybettireceğiz'. Ahlaksıza bak ya. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz, ülkemizi bölemeyeceksiniz. 31 Mart'ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız. Biz Kürt kardeşlerimize, vatandaşlarımıza muhabbetimizi koruruz. Ama Kürtçülük yapana da, bu noktada, bu şekilde ülkemizi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyiz. Biz ne yaptık?O açtıkları çukurlara onları gömdük mü, gömdük. Şimdi diyorlar ki, 'kayyum atanan yerleri geri alacağız'. Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, bak söylüyorum; devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek olursanız veya terörde kullanacak olursanız hemen anında hiç beklemeden yine biz kayyumları atarız. Ve sizlerle yola devam etmeyiz."

'MİLLET OYU CHP'YE VERECEK PKK'NIN, FETÖ'NÜN BORUSU ÖDECEK'

Zillet ittifakına destek verenlere karşı tavırlarının açık olduğunu belirten Erdoğan, "İşte eş genel başkanları ilan ediyor. Diğerleri bölücü örgütün başına heykel dikecekmiş. Şuna bak ya. Bunlar hala kendilerine buğday ambarında sanıyor. Bölücü örgüt buralarda zillet ittifakının listelerinden belediye meclis üyeleri gösteriyor. Belediye yönetimlerinde yer alma sözü alıyor. Bölücü örgüt bu partiler üzerinden her yerde sandık görevlisi veya müşahit olarak sandıklara sızmanın hesaplarını yapıyor. Millet oyu CHP'ye verecek, millet adı 'iyi' olan kendi karışık olan partiye verecek; ama sonuçta buralarda PKK'nın borusu ötecek. FETÖ'nun borusu ötecek."

'BUNLARA DEĞİL ÜLKE BİR KOYUN BİLE EMANET EDİLMEZ'

Milletin bu felakete izin vermeyeceğine inandığını kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz Cumhur İttifakını milletimizin gözü önünde kurduk. Bugüne kadar her ne yaptıysak hepsinin, milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. Zillet ittifakı ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil'den, bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir. Bu ittifak sınırlarımızı terör örgütlerine, ekonomimizi IMF'ye, dış politikamızı yabancılara teslim etmektir. Çünkü bunların derdi Türkiye'yi daha iyi yönetmek değil, Türkiye'yi eski istikrarsız, güvensiz, huzursuz günlerine geri döndürmektir. Bunun için ağızlardan 'eski Türkiye' lafını eksik etmiyorlar. Bunun için bizim yaptığımız her şeyi yıkacaklarını, iptal edeceklerini, geriye döndüreceklerini söylüyorlar. Biz inşa etmenin sözünü veriyoruz, onlar yıkmanın, yakmanın, asmanın, kesmenin hesabını yapıyor. Bunlara değil ülke, bir koyun bile emanet edilmez. Çünkü akşam olmadan kaybedip gelirler."

Görüntü Dökümü

------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıklamaları

Mustafa TURAPOĞLU-Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

====================================================

AKSARAY'DA ET ENTEGRE TESİSİNDE YANGIN; 6 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ(EK)

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Aksaray'da et entegre tesisinde çıkan yangında, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Tesiste maddi hasar oluşurken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. Dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırılen 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AKSARAY/

=======================================================

MALATYA'DA VELİNİN DÖVDÜĞÜ OKUL MÜDÜRÜ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MALATYA'da, ders saatleri nedeniyle tartıştığı zihinsel engelli kaynaştırma öğrencisinin babası tarafından dövüldüğünü öne süren okulu müdürü Ergün Taşçı, suç duyurusunda bulundu. Taşçı'nın meslektaşları da okul önüne gelerek şiddet olayını protesto etti.

Bostanbaşı İlkokulu'nda eğitim gören zihinsel engelli 4'üncü sınıf öğrencisinin babası, sabah saatlerinde okula geldi. Burada ismi açıklanmayan baba ile okul müdürü Ergün Taşçı arasında ders saatleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, Taşçı'yı tekme- tokat dövdü.

Okul Müdürü Ergün Taşçı, önce hastaneye giderek darp raporu aldı, ardından da polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Olayı duyan Taşçı'nın öğretmen meslektaşları, okul önüne gelerek, protesto eylemi yaptı. Sloganlar atarak öğretmenlere şiddeti kınayan grup adına açıklama yapan Eğitim- Bir- Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, şunları söyledi:

"İlme, âlime, öğretmene saygıyı esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan Türkiye'de, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, önlem alınmadığı için artarak devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü taciz, saldırı, darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün Bostanbaşı İlkokulu Müdürü, üyemiz Ergün Taşçı öğrenci velisi tarafından darp edilmiştir. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Okul müdürümüz Ergün Taşçı'ya ve saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Taha AYHAN/MALATYA, ()-

========================

Lise öğrencileri, ön elemeden geçen TÜBİTAK projelerini sergiledi

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'nca 50’ncisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması kapsamında, Ege Bölgesi'nde yer alan illerden ön değerlendirmeyi geçen projeler Kültürpark Fuar Alanı'nda sergilendi. Öğrencilerden kimi helikopter kazalarını önlemek amacıyla yüksek gerilimi algılayabilen cihaz üretirken kimi de yapay kemik yaptı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca 50’ncisi düzenlenen, İzmir Bölgesi Koordinatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi’nin üstlendiği TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması kapsamında, Ege Bölgesi'nde yer alan illerden ön değerlendirmeyi geçen projeler Kültürpark Fuar Alanı'nda sergilendi. Öğrenciler yarışmaya biyoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya, değerler eğitimi, psikoloji, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, yazılım ve teknolojik tasarım alanlarında hazırladıkları özgün projelerle katıldı. Özgünlük, yenilikçilik, yararlılık, uygulanabilirlik, özümseme ve hakimiyet, kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre değerlendirilen öğrencilerden birincilik ödülü alanlar, final yarışmasına katılmaya hak kazanacak. Final yarışmasında her alanda ulusal dereceye giren öğrenciler derece aldıkları alanla ilgili bölümleri seçmeleri durumunda üniversite sınavına girecekleri ilk yıl ve bir defaya mahsus olmak üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanabilecek. Ayrıca, final yarışmasına katılan projeler arasından seçilenler TÜBİTAK tarafından uluslar arası proje yarışmalarına gönderilecek.

'HELİKOPTER KAZALARINI ÖNLEYECEĞİZ'

Yarışma kapsamında Özel Ege Lisesi 11. sınıf öğrencileri Burak Tunçer ve Pelinsu Pamuk, helikopter kazalarını önlemek amacıyla yüksek gerilimi algılayabilen cihaz üretti. Yaklaşık 4 ayda tamamladıkları proje ile ilgili bilgi veren Burak Tunçer, "Bu projeyi yapmamızdaki çıkış noktamız 90’lı yıllardan beri yaşanan helikopter kazaları oldu. Geçtiğimiz haftalarda da helikopter kazası yaşandı. Projedeki amacımız bir lazer göndererek karşıdaki engeli algılayıp kameramıza görüntü oluşturmasıdır. Bizim çıkışımız yüksek gerilim direkleri, özellikle karanlık ve sisli havalarda görülemeyen yüksek gerilim direkleri lazer sayesinde görülebilir duruma geliyor. 150 metreye kadar görüntü elde edebiliyoruz ve 150 metrelik bir mesafe helikopterin rahatça kendini korumasını sağlıyor. Bundan sonraki hedefimiz öncelikle yarışmadan birinci çıkmak. Daha sonra, bu projeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin engel tespit sistemlerine dahil etmesini istiyoruz. Öncelikle bir lazer gönderiyoruz, bu lazer çukur aynadan tümsek aynaya yansıyor bu tümsek ayna da etraftaki ışınları toplayarak kamerada görüntü oluşturuyor"dedi.

KOLAY ELDE EDİLEBİLİR YAPAY KEMİK

Özel Oğuzhan Özkaya Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Sinem Meryem Şahin yapay kemik üretimi projesi için çok çalıştığını dile getirerek, "Gözenekli bir yapıya sahip, kolay elde edilebilir, ucuz, biyouyumlu, mekanik dayanıklığı yüksek bir yapay kemik ürettim. Daha önce polüüretenden yapay kemiği kimse sentezlemedi. Son zamanlarda hastalara pahalı yöntemlerle platin takılıyor, ben de poliüretandan bu işlemi gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Soya bazlı poliüretan kullandım çünkü diğerlerinden daha çevreci bir yöntem. Biyouyumluluğunu ölçmek amacıyla bazı testler yaptım ve sonuç olarak geliştirilerek öncelikle hayvanlarda daha sonra insanlarda kullanılabilecek bir yapay kemik ürettim" dedi.

ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER SUNULDU

İleride mimar olmak istediğini ifade eden Emlak Bank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencisi Gökay Çungur, "Projemin amacı, sürdürülebilir bir bina modeli geliştirerek şehir ısı adasını en aza indirebilmek. Şehir ısı adası, bir şehrin çevresindeki kırsal alanlara göre daha sıcak olmasıdır. Bu etkiyi azaltmak için projemde birden fazla özelliğe başvurdum. Bunlardan biri çatı bahçesi. Çatı bahçesi, bitkilerin yaptığı fotosentez sayesinde soğuk ada etkisi yaratıyor. Parklara ile yüzde 3 buçuk eğim vererek gelen yağmur suyunun topraktan geçtikten sonra depoya dolmasını ve bu sayede tekrar kullanılabilir suyun oluşmasını sağladık. Bu yöntemle de yine soğuk ada etkisi yaratılıyor. Projemizde cam karışım asfalt kullandık. Cam karışım asfalt gelen ısıyı emmez, yansıtır, bu sayede yüzey sıcaklıklarının artmamasını sağlar. Binaların içinde de hava kanalları kullanıldı. Karbon salınımını azaltmak için enerji kaynakları da yer alıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerle röp.

-Sergi alanından genel ve detay görüntüler

-Projelerden görüntüler

Haber:Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

======================

Lise öğrencisi boğulmalara karşı 'akıllı bone' geliştirdi

TÜBİTAK tarafından düzenlenen '50'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'na teknoloji tasarım alanında katılan Yozgatlı lise öğrencisi Hacı Hasan Cesur'un (16), suda boğulmalara karşı geliştirdiği 'akıllı bone', en dikkat çeken projelerden oldu.

Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda yapılan yarışmada, Biyoloji, coğrafya, Değerleri Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Yazılım ve Türk Dili Edebiyatı alanında geliştirilen projeler sergilendi. Yarışmaya Yozgat Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden katılan Hacı Hasan Cesur'un 'akıllı bone' projesi, dikkat çekti. Yüzme bilmeyen; ancak denize ve havuza girmeyi çok isteyen Hacı Hasan Cesur'un danışman öğretmeni Erdoğan Çelik ile birlikte hazırladığı proje ilgi gördü.

'Akıllı bone'yi takan kişi havuzda veya denizde boğulma tehlikesi geçirdiğinde kıyıdaki yakınlarına, bileklerindeki saat aracığıyla uyarı gidiyor. Cesur, bonenin çalışma sistemini şöyle açıkladı:

"Geliştirmiş olduğumuz akıllı bone sisteminde bone içinde ıslanmayan bir kart sistemi geliştirdik. Bone içine yerleştirilen sisteme entegre olarak da bir bluetooth sistemi üzerinden akıllı bir saat hazırladık. Havuza giren kişi boğulma eğilimi gösterdiğinde akıllı saat üzerinden sensör, saati takan aileye veya cankurtarana sinyal göndermekte. Boğulma eylemi daha da fazlalaşınca uyarı sistemi daha ciddi uyarmaktadır. Böylelikle insanların ihmali yüzenden suda boğulmaların önüne geçmiş oluyoruz."

Dünyada her yıl 300 bin kişinin suda boğularak hayatını kaybettiğini belirten Cesur, "Özellikle yaz dönemlerinde otellerin havuzlarından ailelerin ve cankurtaranların ihmali nedeniyle birçok insan hayatını kaybediyor. Yüzme bilmeyen çocuklar ailelerin destek ve gözetimde havuza girmelidir. Havuzların büyüklüğü ve kalabalık olması nedeniyle aileleri çocuklarını takip edememektedir. Bu proje ile bu boğulmaların önüne geçeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Proje hakkında hazırlanan afiş görüntü

- Projeyi gerçekleştiren öğrenci ile röportaj

- Projenin uygulanma şekli

- Diğer görüntüler

Süre:5.51 Boyut:655MB

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ -Muhammed KISIR/KAYSERİ,