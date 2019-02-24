DHA YURT BÜLTENİ-14

ADANA Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un babası Ümit Büyükiz (83) son yolculuğuna uğurlandı

Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze törenine Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda politikacı katıldı. Ayşe Sibel Ersoy'un taziye dileklerini kabulünden sonra merhum Ümit Büyükiz'in cenaze namazi kılındı. Ömer Çelik merhumun tabutunu en önde omuzunda taşıdı. Merhum Ümit Büyükiz'ın cenazesi daha sonra Kabasakal Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Ayşe Sibel Ersoy'un taziyeleri kabul etmesi

- Ümit Büyükiz'in cenaze namazı

-Vali Mahmut Demirtaş ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in alana gelişi

-Ömer Çelik'in tabutu taşıması

-Genel detay görüntü

SÜRE:02:27" BOYUT:271Mb

Haber-Kamera:Can ÇELİK/ADANA, ()

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Ahşap oyma sanatçısı Durmuş Turanoğlu yaşamını yitirdi

İZMİR'in Foça ilçesinde, uzun yıllar ahşap oyma hat çalışmalarıyla uğraşan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 'geleneksel Türk el sanatları sanatçısı' ünvanı verilen, emekli deniz astsubay Durmuş Turanoğlu, tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Aslen Konyalı olan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak 20 yıl görev yapan Durmuş Turanoğlu, 1996 yılında görevli olduğu gemideki top atışları sırasında yaşanan kazada sol bacağını kaybetti. Açtığı davayı üç yıl sonra kazanan Turanoğlu, malülen emekliye ayrıldı. Durmuş Turanoğlu, 1999 yılındaki Marmara Depremi'nde ise misafir olarak bulundukları Gölcük'te, 38 yaşındaki eşi ve 11 yaşındaki kızını kaybetti. Turanoğlu, daha eşi ve kızının acısını unutmadan, iddiaya göre emekli ikramiyesini de yakınlarına kaptırdı. Birbiri ardına yaşadığı acı ve talihsizlikler nedeniyle Dursun Turanoğlu'nun yaşamı kabusa döndü.

ACILARINI AHŞAPLA UNUTTU

Yaşadığı olaylardan sonra acılarını önce kağıt ve cam üzerine boyalarla hat işleyerek dindirmeye çalıştı. Turanoğlu, 2002 yılında ikinci evliliğini Nevin Turanoğlu ile yaptı. Eşinin önerisiyle ahşap oyma sanatı ile uğraşmaya bağlayan Durmuş Turanoğlu, bu sayede yaşama tutundu. Turanoğlu, İzmir'in Foça ilçesine bağlı Bağarası Beldesi'ndeki evini atölye ve sergi salonuna dönüştürdü. Çalışmalarını burada sürdüren Dursun Turanoğlu, yurt içi ve dışından gelen talepler doğrultusunda eserler üretmeye başladı. Bugüne kadar kişisel ve karma olarak çok sayıda sergiye katılan Turanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'geleneksel Türk el sanatları sanatçı payesi' ile onurlandırıldı.

AKCİĞER KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

Turanoğlu, geçen Kasım ayında rahatsızlandı. Solunum sıkıntıları nedeniyle kaldırıldığı hastanede Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Turanoğlu'nun akciğerinden, tanı ve tedavi amacıyla biopsi alınmasına karar verildi. Turanoğlu, 'uyanık cerrahi' adı verilen yöntemle operasyon geçirdi. Akciğer kanseri teşhisi konulan Turanoğlu, dün (cumartesi) durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı aynı hastanede yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Foça ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren ahşap oyma hat sanatçısı Durmuş Turanoğlu için öğlen Bağarası Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar, yönetim kurulu ve üyeleri, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, mahalle muhtarları, Turanoğlu'nun sanatçı arkadaşları, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Turanoğlu'nun bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, araç konvoyu eşliğinde Yenibağarası Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Defin sonrası eşi Nevin Turanoğlu ve ailesi taziyeleri kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Durmuş Turanoğlu'nun fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Tabutun omuzlarnda taşınması

-Cenazenin konvoy eşliğinde mezarlığa götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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17 yaşındaki milli dansçı, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR’de 7 yıldır tedavi gördüğü lösemi hastalığına yenik düşen lise öğrencisi Milli Dansçı Kaan Özelçam (17), Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de oturan ve kendisini 'Kanser hücreleri kadar inatçı biriyim' diyerek tanıtan Kaan Özelçam, 7 yıldır mücadele ettiği lösemi hastalığına yenik düştü. Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde üçüncü defa lösemiyi yenmek için tedavi sürecine başlanan lise öğrencisi ve aynı zamanda milli dansçı olan Kaan Özelçam için İzmir Dans Atölyesi öncülüğünde defalarca kan bağışı kampanyası düzenlendi. Son günlerde durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Kaan Özelçam, yapılan tüm müdahalelere karşın, dün hayatını kaybetti.

Özelçam bugün memleketi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Saatli Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede annesi Bahire ve babası Hakan Özelçam gözyaşı dökerken, dedesi Hüseyin Avni ve anneannesi Fatma El torunlarının tabutuna sarıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından, genç dansçı Cunda Adası’nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Camiden görüntüler.

- Cenazenin camiye getirilmesi

- Ailesinden görüntüler.

- Cenazeden görüntüler.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()

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Emekli polisler 3600 ek gösterge istiyor

MERSİN'de yaşayan emekli polisler, yaptıkları basın açıklaması ile tüm emekli meslektaşlarının tahsil farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergeden faydalanmasını istedi.

Atatürk Parkı içinde bir araya gelen emekli polisler, 'Siz bu maaşla 3 gün yaşayın, 10 Nisan'larda boş vaatlerle kandırıldık, polis hakları seçim sonuna bırakılamaz, üniversite mezunu memurlara 3600 var da polise yok mu?, zam değil 3600 ek gösterge verilsin' yazılı dövizler ve Türk bayrakları taşıdı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meslektaşları adına hazırlanan basın metnini okuyan emekli polis memuru Gönül Öztürk, uzun yıllar boyunca ülkenin değişik bölgelerinde zor koşullar altında çalışarak emekli olduklarını söyledi.

Polisin emeğinin her zaman övüldüğünü ancak hak ettiği değeri alamadığını dile getiren Öztürk, "10 Nisan'da sözler verilip, umutlar bir başka bahara ertelendi. Polisin yaptığı fedakarlıkların bilinmesine rağmen, gerek idarecilerin gerekse meslek büyüklerinin bu konuda kayıtsız kalmış olması bizleri daha da derinden yaralamıştır. Hem maddi hem manevi yönü ile gönülleri kırarak tükenmişlik sendromu yaşayan teşkilat mensuplarımıza defalarca verilen 3600 ek gösterge sözü, bugüne kadar yerine getirilmemiştir" diye konuştu.

Polisin emekli olduktan sonra yaklaşık yüzde 60'lık hak kaybına uğradığını aktaran Öztürk, "Ayrıca günümüz asgari ücretinden düşük maaş alan ve evini geçindirmeye çalışan arkadaşlarımız vardır. Emeklilerimizin yüzde 95'i 650, 800, 1100, 2200 ve 3000 ek göstergeden emekli maaşı almaktadır. Emeklisi, aktif çalışanı ve aileleri ile birlikte Emniyet Teşkilatı'nın talebi, emekli olunca kesilen aile yardımı ödeneğinin ve emniyet hizmetleri tazminatının emekli maaşlarına eklenmesi ve eğitim farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergenin verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Alandan genel görüntü

- Polislerin tuttukları dövizlerden genel ve detay görüntüler

- Pankartların görüntüleri

- Gönül Öztürk'ün açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'26" BOYUT: 264 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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GİRİT TÜRKLERİ'NİN, ANA VATANA GELİŞİNİN 96'NCI YILDÖNÜMÜ

MERSİN'de, Girit Türkleri'nin ana vatana gelişinin 96'ncı yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Mübadele döneminde hayatını kaybedenler için duaların edildiği törende denize karanfil bırakıldı. Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Mücadelesi sonucunda kuruldu. O dönemde Osmanlı'nın değişik bölgelerinden insanlarımız, soydaşlarımız mübadele çerçevesinde Anadolu'ya geldiler. Zaten buradan gitmişlerdi, yeniden köklerinin bulunduğu bölgeye geldiler. Biz onların nhepsi ile bir soydaş olarak, Türk Milleti'nin bir ferdi olarak gurur duyuyoruz, gönül bağımızı koparmamaya çalışıyoruz. Kurtuluş Mücadelesi'nde emperyalist güçler Türk'ü coğrafyadan silmek için işgal ettiler, zulüm yaptılar, kan döktüler, işkence yaptılar. Dolayısı ile böyle bir durumda elbette Türkiye Cumhuriyeti sizlere kucağını açacak ve kendi milletinden olan insanlara sahip çıkacaktı" dedi. Alanda Girit kültürünü sergileyen çeşitli ürünlerin yer aldığı stantlar açılırken, törende halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü

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- Stantlardan genel ve detay görüntüler

- Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'ın vatandaşlarla tokalaşması

- Yaşamını yitirenler için dua edilmesi ve denize karanfil bırakılması

- Denizdeki karanfillerin detay görüntüsü

- Kocamaz'ın halka hitabı

SÜRE: 02'27" BOYUT: 267 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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