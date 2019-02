DHA YURT BÜLTENİ -14

Dalaman'daki portakal ve limon üreticisi destek bekliyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde limon ve portakal üreticileri, maliyet girdilerinin arttığını vurgulayarak, destek istedi. Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tayfun Tevfik Tuncay, üreticiyi koruyacak yasal düzenleme istediklerini söyledi.

Portakal ve limon üreticileri, her iki ürünün kilosunun bugün tarlada 40 -70 kuruş arasında değiştiğini ancak alıcı bulamadığını, ürünün dalda kaldığını söyledi. Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tayfun Tevfik Tuncay, tüccarın sene başında tarlada ürünü almak için çiftçiyle 1,30 TL'den el sıkıştığını ancak ihracatın düşmesiyle bu fiyatın da düştüğünü söyledi. Çiftçinin elinde sözleşmenin bulunmaması ya da tüccarı koruyan sözleşme yapılması nedeniyle başta anlaşılan ücretin çok altına ürünün satılmak zorunda kalındığını belirtti. Oda Başkanı Tuncay, şöyle dedi:

"Çiftçimizin 100 ton limonu varsa 130 bin TL gelir beklerken, 60 bin TL'ye düşebiliyor. Bu rakamlar çiftçiler için büyük rakamlar. Öncelikle yetkililerimizden üreticilerimizi koruyucu kanun niteliğinde yasalar talep ediyoruz. Sıkıntıların giderilmesi için Türkiye genelinde büyük çiftçi birliklerinin kurulmasını istiyoruz. Aracılar çiftçilerden alıp, kendileri sattığı müddetçe bu tür sıkıntılar yaşanacaktır. Aracılar karlarını koyarak çiftçi 1 kazanırken, onlar daha çok kazanmakta. Bunun sonucunda da, tüketici yüksek fiyatla ürün almak zorunda kalıyor. Örneğin bu yıl, üreticilerin sezon başında 1.30 TL'den anlaştığı limon son olarak en çok 70 kuruştan hesap gördü. 'Washington' cinsi portakal da 60 kuruştan alıcı buldu. Ama büyük kentlerde bu ürünler, yüksek fiyatlara satılmaktadır. Çiftçiler maliyetine satmasına rağmen, aracılar kar ederek satmaktadır."

Dalaman'da 20 yıldır portakal ve limon yetiştiriciliği yapan Şerif Şaşmaz ise şöyle dedi: "Maliyetlerimiz bu yıl yüzde 120'nin üzerinde artmış olmasına rağmen, 10 yıl önce 40-50 kuruşa sattığımız portakalı ve limona bugün bahçede aynı fiyat verilmektedir. Bu fiyatın üreticiyi kurtarmadığı herkes tarafından biliniyor. Bunun yanında mazot, ilaç ve işçilik fiyatlarıyla maliyetlerimiz çok arttı. Ürettiğimiz ürünler hiçbir zaman değerlenmiyor. Çiftçiler olarak iktidardan destek bekliyoruz. Döviz kurları gerilemesine rağmen halen yüzde 10-20 arasında girdilerimize zam yapılmakta. Tüccarlar tamamen kendi lehlerine dönük sözleşmelerle bizden ürün alıyorlar. İstedikleri gibi değiştiriyorlar. Tüketicinin tutacağı tek bir dalı yoktur. Bizden 1 TL'ye alır ama ödeme zamanı 50 kuruş öder. Bazen de toplamadan bırakır gider. Bunlara karşı hiçbir yasal hakkımız yok. Tamamen tüccarın insafına kalmışız. Kaça sattıklarını bilmem ama biz çok ucuza satıyoruz. Bir çay parasının yarı parasına portakal satıyoruz."

'80 DÖNÜM NARENCİYEM VAR, 800 TL DESTEK ALIYORUM'

Portakal ve limon yetiştiricisi Ramazan Çatar ise maliyet girdilerinin arttığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her şey artıyor ama bizim ürün fiyatları daha aşağıya iniyor. Tüccara karşı hiçbir yaptırımımız yok. Sezon başında bizle anlaşsa bile hasat döneminde fiyatı yarı yarıya indirip, bazen de almayarak ürünü ağaçta bırakıyor. Narenciyenin bize maliyeti, işçiliğini kendimiz yaptığımız halinde 50- 60 kuruştur. Satışımız da en çok 75 kuruştur. Bütün ilaç ve maliyet fiyatları artmasına rağmen bizim fiyatlar geriye dönüyor. Diğer büyük kentlerdeki fiyatları duyuyoruz, şaşırıyoruz. Bazen çiftçiler suçlanıyor. Bazen aracı firmalar suçlanıyor. Ama hiçbir araştırma yok. 80 dönüm narenciyem var, 800 TL destek alıyorum. Bir çuval gübreyi 300 TL'ye alıyorum. Bu parayı mazota mı kullanayım, gübreye mi kullanayım. Geçici destekler işe yaramıyor kalıcı destekler istiyoruz. Sorunların araştırıp çözülmesi gerekiyor."

Hisarcıklıoğlu: Özel sektör ile beraber Türkiye tümsekleri aşacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin özel sektör ile önündeki tümsekleri aşarak yoluna daha hızlı devam edeceğini söyledi.

Malatya'da Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ev sahipliğinde 'Real Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısı gerçekleştirildi. Otelde düzenlenen toplantıya; Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bölge illerinin oda başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesi gazetecilere konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya'nın fahri hemşehrisi olduğunu söyledi. Kente Türkiye'nin en büyük iki kamu bankasının genel müdürleri ile birlikte geldiğini anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle dedi:

"Malatya'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. İki kamu bankamızla reel sektör olarak bir araya geleceğiz. Sıkıntılarımız ne, dertlerimiz ne; üyelerimiz ile bunları konuşacağız. Son 25 yılda buna benzer sıkıntıların hepsini sıkıntısızca atlattık. Biz diyoruz ki; tüm özel sektör olarak Türkiye bu tümseği aşacak ve yolumuza devam edeceğiz, daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti için varız."

İHH'den, Azez'de ücretsiz ilaç dağıtımı

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez bölgesinde ücretsiz ilaç dağıtım merkezi kurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan Daruşşifa Eczanesi ile ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ilaç dağıtıyor. Merkezde günlük 60 ailenin, doktorların yazdıkları reçeteyle gelip ilaçlarını temin ettiği bildirildi. İHH görevlilerinden Tuncay Mengilli, ücretsiz eczane projesiyle savaş mağduru sivillerin sağlıklarına kavuşması için ihtiyaç duydukları ilaçlara ulaşmasına aracılık ettiklerini ifade etti.

Rizeli liselilerden, Van'daki ihitiyaç sahibi öğrencilere yardım eli

RİZE'de Sosyal Bilimler Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, 'Van'a giden adımlar' projesi ile yardım kampanyası başlattı. Okul içerisinde topladıkları yardımlarla mont, eldiven ve bot alan öğrenciler, aldıkları kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Van'ın Erciş ilçesine gönderdi.

Akademik başarılarını yanı sıra sosyal yönleride gelişmiş olan öğrenciler, okuldukları Sosyal Bilimler Lisesinde sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. 'Van'a giden adımlar' adıyla proje hazırlayan Sosyal Bilimler Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Van'ın Erciş ilçesinde bulunan bir ilk öğretim okulu müdürüne ulaşarak öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. İhtiyaç listesi belirleyen öğrenciler kampanya çerçevesinde okullarında öğrenmenler öğrenciler ve çalışanlarında destekleriyle mont, eldiven, bot aldı. Öğrenciler kendi eleriyle paketledikleri yardımları ihtiyaç sahibi öğrenciler göndermek üzere kargoya verdi.

Matematik Öğrentmeni Sinan Özen okullalarında bir çok sosyal yardımlaşma prejelerinin yapıldığını belirterek "Okulumuzda bir çok sosyal projeler yapılıyor. Bu projelerden bir tanesi bu. Projemizin ismi Van'a giden adımlar. Öğrencilerimiz boş zamanlarında Van'ın Erciş ilçesindeki bir ilk öğretim okuluyla bağlantıya geçti. Bu okulunda öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit ettiler. Bu ihtiyaç doğrultusunda okulumuzda bir kampanya başlattılar. Bu kampanya sonunda elde ettikleri yardımlarla çocukların ihityaçlarını giderdiler" dedi.

Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören Hande Nur Kaya ise Van'dan geldiğini ve orada bulunan öğrencilerin çektikleri sıkıntıları bildiğini belirterek "Böyle bir şey yaptığımız için çok mutluyuz. Orası çok soğuk bir yer. Öğrencilerin ihtiyacı var. Aradık sorduk ihtiyaçlarını belirledik ve böyle bir şey yaptık" diye konuştu.

Öğrencilerden Murat Şahin Tarakçı da "Projemizin amacı Van'da bulunan bir köy okulundaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak. Van'da yaşayan arkadaşımız vasıtası ile okula ulaştık. İhtaçlarını bize anlatılar. İhtiyaçlarının bot, mont ve eldiven olduğunu belirledik. Bizde bunları karşılamaya çalıştık elimizden geldiği kadar" ifadelerini kullandı.

Karla kaplı yaylada gezmek için 'Paletli Toros' yaptı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde oto tamircisi Gökhan Türkmen, hurda olarak aldığı Toros marka otomobiline ilave lastik ekleyerek çevresine palet taktı. Görenlerin ilgi odağı olan paletli otomobil, karlı kaplı Hıdırnebi Yaylası'ndaki testi de başarıyla tamamladı. İlginç tasarımlı paletli otomobilin test görüntüleri de paylaşıldığı 'Doğan Kabak' adlı youtube kanalında beğeniyle izleniyor.

İlçede, sanayi sitesinde oto makas ustalığı yapan Gökhan Türkmen, geçen yıl satın aldığı 1977 model Toros marka otomobili, karla kaplı arazide daha iyi kullanabilmek için kolları sıvadı. Türkmen, iş yerinde revizyona soktuğu araca, ilave lastik ekleyerek çevresine palet taktı. İlginç tasarımlı aracın işçiliğini tamamen kendisi yapan Türkmen, çalışmalarını 1 yıl gibi sürede tamamladı. 8 bin liraya mal ettiği aracın direksiyon aksamını da değiştiren Türkmen, direksiyon yerine kolla çalışan tank düzeneğindeki fren sistemini araca entegre etti. Oto ustası, bu sayede aracının hareket halindeyken dönmesini sağladı. Görenlerin ilgi odağı olan paletli otomobil, karlı kaplı Hıdırnebi Yaylası'ndaki testi de başarıyla tamamladı. Paletli araç, karlı yollarda kolayca yol alabiliyor.

'HER YERE ÇIKABİLİYOR'

Aracının her yere çıktığını belirten Gökhan Türkmen, "Kışın yaylada fazla kar olduğu için, normal arabalarla çıkamıyorduk, bu nedenle böyle bir şey tasarlayıp yapmak istedim. Çalıştığım yerde boş zamanlarımda bunun üzerine çalıştım ve bu şekilde paletli bir araç yaptık. Aracımız her yere çıkabiliyor, şu an yaylada kullanıyoruz. Vatandaşların ilgisini çekiyor, yaylaya gelen vatandaşlar fotoğraf çekmek istiyor, kullanmak istiyor. Ben bu aracı 1 yıl önce aldım, paletli kar aracını yapmak için. Maliyeti ve yakıt tüketimi düşük olsun istedik. Yapımı 1 yıl sürdü, toplamda işçilik hariç 8 bin TL maliyeti oldu. Satmayı düşünebilirim ama biraz daha kullandıktan sonra. Şu an için bir paha biçemiyorumö dedi.

Bolu Adliyesi'nde hükümlülerin ürettiği ürünler mağazada satılacak

Bolu Adliyesi'nde, Bolu T Tipi Açık Cezaevi ile farklı cezaevlerindeki hükümlülerin iş yurtlarında el emekleriyle yaptıkları ürünlerin piyasa fiyatının altında satışa sunulduğu 'İşyurtları Kurumu Satış Mağazası' düzenlenen törenle açıldı.

Bolu T Tipi ve çeşitli illerdeki bazı cezaevleri içerisinde oluşturulan atölyelerde üretilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünlerin yer aldığı satış mağazasının açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 2'inci Komando Tugay Komutan vekili Albay Ümit Koçak, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, protokol üyeleri, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitim materyallerinin Bolu'da üretildiğini belirterek, "Bolu Açık Cezaevinde mobilya atölyesi, park ve bahçe mobilyaları, sedef atölyesi ve fırın iş koluyla kantin ve çay ocakları ile temizlik iş kolu var. 3 bin metrekarelik mobilya atölyesinde 10 personelimizin yanı sıra işlerin yoğunluğuna göre 60 ila 100 arasında hükümlü burada çalışıyor. Özellikle son dönemde Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığımız protokol gereği özel eğitim materyalleri ürettik. Bu ülke çapında çok büyük bir karşılık buldu. Bu üretime önümüzdeki süreçte devam edeceğiz. Biz buradaki hükümlülere biz aynı zamanda iş kazandırmış oluyoruz. Cezaevinden tahliye olduktan sonra ellerinde meslekleri oluyor. Aynı zamanda her hükümlümüze bakanlıkça belirlenen miktarlarda ücret ödeniyor, sağlık sigortaları yapılıyor ve yıllık kar payı veriliyor." dedi.

Cezaevlerinde üretilen malzemelerin birçok kurumun ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Vali Ahmet Ümit ise şöyle konuştu:

"Yakın geçmişten itibaren özellikle açık cezaevlerinde çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel ürünler üretiliyor. Bunlar aynı zamanda hem tutukluların meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Diğer taraftan da birçok kurumun ihtiyaçlarının daha uygun fiyatlarla karşılanmasını sağlıyor. Özellikle rekabet ortamında böyle bir açılışın aynı zamanda haksız rekabetle mücadele de önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Konuşmaların ardından Vali Ümit ve protokol üyeleri tarafından satış mağazasının açılışı yapıldı. Ümit ve beraberindeki protokol üyeleri ayakkabıdan çantaya, sucuktan peynire kadar birçok ürünün yer aldığı satış mağazasını gezerek ürünleri inceledi.

Miyav Park'ın muhtarı uyku vaadiyle 'Mırmır' oldu

MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta yaşayan kedilerin bakımı için açılan Miyav Park'ta, Dünya Kediler Günü nedeniyle sembolik muhtarlık seçimi yapıldı. Görevliler tarafından yazılan seçim vaatlerinde yemekten sonra uyku saatini ikiye çıkaracağı belirtilen 'Mırmır' adlı kedi, sosyal medya üzerinde yapılan oylamayla birinci seçildi.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi esprili çalışmaya imza attı. Dünyada tek olma özelliği taşıyan Kültür Park içerisindeki Miyav Park'ta bakımı yapılan sokak kedileri 'Mırmır', 'Atılgan' ve 'Zıpzıp' için sosyal medya üzerinden parkın sembolik muhtarlığı için seçim yapıldı. 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde yapılan seçim için park görevlileri tarafından 3 kedinin vaatleri yazıldı. Yemekten sonra uyku saatini ikiye çıkaracağı vaadi 1711 kişi tarafından beğenilen 'Mırmır' oyların yüzde 38'ini alarak Miyav Park'ın sembolik muhtarı seçildi. Diğer kedilerden 'Atılgan' yüzde 34, 'Zıpzıp' ise yüzde 28 oy aldı.

'YASTIK, MİNDER SEVDALISI DEĞİLİZ'

Seçim sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından 'Mırmır' adına yayınlanan teşekkür paylaşımında, "Miyav Parkımızda bembeyaz bir sayfa açan siz değerli halkımıza en derin mırmırlarımı sunuyorum. Sadece bana oy veren yüzde 38'in değil, yüzde 100'ün muhtarı olacağım. Bana bu şansı tanıyan herkese, başta hayvansever Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a teşekkürlerimizle. Halkımıza hizmet için patimizden geleni yapacağız. Miyav Parkımız için hep birlikte pati patiye vererek çok çalışacağız. Biz yastık, minder sevdalısı değil, hizmet sevdalısıyız" denildi.

