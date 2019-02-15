DHA YURT BÜLTENİ -14

Öldürülüp tandırda yakılan adamın kızı ve dini nikahlı eşi adliyede (2)

CİNAYETİ KIZI İŞLEMİŞ

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde evde öldürülüp, cesedinin tandırda yakıldığı iddia edilen Abdullah Gazi A.'yı, dini nikahlı eşi Kıymet A.'nın (42) değil, çiftin kızları Gizem A.'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından Çay Adliyesi'ne sevk edilen Kıymet A. ve kızı Gizem A.'ya, savcılıktaki ifadelerinin ardından Sultandağı ilçesindeki evlerinde tatbikat yaptırıldı. Bu sırada, olay yerine gelen Gizem A.'nın bazı okul arkadaşları ağladı, "Arkadaşımız katil değil" diye bağırdı. Tatbikat sırasında polis ve jandarma ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı. Evin bulunduğu sokağın yanı sıra çevre sokaklar da yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

KIZI CİNAYETİ ÜSTLENDİ

Gizem A., ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Olayın 18 Ocak'ta yaşandığını belirten Gizem A., "Annem, 'Senin üniversite sınavın var. Hayatını karartma. O nedenle cinayeti ben üstleneceğim' dedi. Bu nedenle olayı annem üstlendi. Ancak daha sonra pişman oldum ve gerçeği anlattım" dedi. Babasının eve alkollü geldiğini belirten Gizem A. ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Anneme bir senet imzalatmak istedi. Annem 'imzalamayacağım' dedi. Annemi dövmeye başladı ve başına silah dayadı. Sonra ben araya girdim, silah ateş aldı. Kime geldiğini anlayamadım, silah babamın elindeydi. Baktım, babam birden yığıldı, o vurulmuş, sonra öldü. Korktuk ve polise gidemedik. Annemle birlikte cesedi aldık. Kardeşimi de çağırdık. Götürdük evin arkasında. Orada ekmek yaptıkları bir yer var, yaktık. Küçük kardeşime 'Olay çıktı vuruldu' dedim. Ona biz tembihledik, eğer bir gün ortaya çıkarsa annem yaptı diyelim dedik.' Annem bize hem annelik, hem babalık yaptı. Anneme bir şey olsun istemedim. Eğer anneme vurmasaydı, dövmeseydi, silah zoruyla bir şeyler yaptırmaya çalışmasaydı, böyle olmazdı."

Kıymet A. ve kızı Gizem A., evde yapılan tatbikatın ardından yeniden Çay Adliyesi'ne getirildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekipleri görüntü

- Ağlayan arkadaşlarından görüntü

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR, ()

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Akşener: Tencere her hükümeti sallar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde yaklaşık 1 milyon gencin işsizler ordusuna katıldığını söyleyerek, "Tencere her hükümeti sallar" dedi.

Mersin'in Silifke ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Silifke Belediye Başkan adayı Özer Özel tarafından davul-zurna eşliğinde 'Türkiye’nin lideri Meral Akşener' sloganı ile karşılandı. Akşener, İlçe Başkanı Niyazi Gürkan’ın odasında partililerle bir süre sohbet etti. Bir partili kadın tarafından Akşener’e file ve Silifke’ye özgü bir başörtüsü hediye edildi. İlçe binası balkonundan vatandaşlara seslenen Akşener, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini belirterek, "Bugün bereketle geldik, inşallah bundan sonraki gelişimde güneş ile geleceğim buraya. Gençler işsiz. Son dönemde 1 milyon genç işsizler kervanına katıldı ve bunun neticesinde, işsiz sayısı 4 milyona çıktı. Analar sabah çocuklarının cebine koyacağı harçlığı düşünüyor. Rahmetli Demirel’in bir sözü var, 'Tencere her hükümeti sallar' diye. Dolayısıyla bu yerel seçim iktidar değişikliğine sebep olacak bir seçim değildir. Hiç kimsenin sandalyesi tehdit altında değil. Sizin yapacağınız kulak çekmek ve farkına vardırmaktır. Siz, size hizmet edecek olan başkanı seçeceksiniz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz için vatandaşlar, 'Başkan Kocamaz seni kimse yıkamaz' sloganı atması üzerine Akşener, "Anlaşılan Başkan Kocamaz’ı kimse yıkamayacak. 1 Nisan’da yeniden Mersin’i Kocamaz yönetecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İlçe binası önünde karşılanması

-İlçe binası ziyareti

-İlçe binası balkonundan vatandaşlara seslenmesi

-Esnaf ziyareti

(Süresi: 6 DK) (Boyut:104 MB)

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()

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'Mavi Balina' oyunu yüzünden intihat ettiği öne sürülen liseli Burak, son yolculuğuna uğurlandı

"BU BENİM YAPMAKTAN HOŞLANDIĞIM BİR ŞEY DEĞİL"

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, mavi balina oyunu oynadığı tespit edilen, doğalgaz borusuna kendini iple asarak intihar eden lise öğrencisi Burak Kör, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verildi.

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Armağan ve tekstil işçisi Muharrem Kör çiftinin tek çocukları Burak Kör, dün evin mutfağın kendisini doğal gaz borusuna iple asarak yaşamına son verdi. Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Burak Kör'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardımdan ailesine teslim edildi. Polis, Burak Kör'ün günlüğünü ve bilgisayarını incelenmek üzere emniyete götürdü. Burak Kör'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyüne getirildi.

‘BAŞKA ÇOCUKLAR BU OYUNDAN ÖLMESİN’

Taziyeleri kabul eden Muharrem Kör, oğlunun ölümüne mavi balina oyununun neden olduğunu söyledi. Polislerle görüştüğünde oğlunun oyundaki tüm görevleri yaptığını anladığını anlatan Muharrem Kör, "Buradan bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza eğitimi değil hayat eğitimini de öğretelim. Mavi balina oyunu başta basit rutin oyun. Ufak ufak görevler veriyorlar. Annene karşı gel diyor annene karşı geliyorsun. Yarın kavga et diyor ediyorsun. Araba yak diyor yakıyorsun. Bu gibi bir yeri yak diyor yakıyorsun. Evin gazını aç diyor. Evin gazını açıyordu. Bunların tamamını yaptı evet. Oynarken ben görmedim. Çok iyi ingilizce bilmen lazım oynamak için. Hızlı ve seri oynatıyorlar. Yoksa oyundan atıyorlar. Bu oyunu engelleyelim. Ben çok takip ettim. Annesi de çok takip etti. Bilgisayarını kontrol ettim. Girdiği yerlere baktım. Siliyorlar bir şekilde oynuyorlar. Benim çocuğum gitti. Başka çocuklar ölmesin." dedi.

KOLUNA BALİNA RESMİ ÇİZMİŞ

Oğlunun kolunda balina resmi çizdiğini belirten Muharrem Kör, "Bu oyun bir şekilde etrafına zarar vermek. Ben öğrenemedim bunu oynadığını. Sonradan şimdi öğrendim. En son gün güle oynaya okula gitti. Okuldan çıktıktan sonra eve gidiyor. Annesini dışarı tişört almaya gönderiyor. Annesi saat 16.30'da çıkıyor. Akşam gelene kadar bunu yapıyor. Bu belirtiler olan çocuklara aileleri daha çok dikkat etsin. Biz bu belirtilerin bu oyunla alakalı olduğunu bilemedik." diye konuştu.

BIRAKTIĞI İNGİLİZCE NOT DİKKAT ÇEKTİ

Baba Muharrem Kör, oğlunun odasında bulduğu notu da gazetecilere gösterdi. Muharrem Kör, İngilizce yazan notta oğlunun bu oyundan kurtulmak istediğini yazdığını söyledi. Türkçe çevrilen notta Burak Kör'ün oyundan kurtulmak istediği de açıkça görülüyor. Notta yazılanlar ise şöyle: "Sorun şu ki, kendime zarar verdiğim sonu gelmeyen bir döngünün içinde sıkıştım ve depresif bir ruh halinde olmasam bile hala kendime zarar vermek istiyorum. Bu benim yapmaktan hoşlandığım bir şey değil. Bu yüzden, her kendime zarar vermek istediğimde bu mektubu kendime hatırlatacağım. Artık yara izlerimi saklamak ve kendimi diğer insanlardan uzak tutmak istemiyorum. Hayatımı, kendime zarar vermemin çevresinde şekillendirmek istemiyorum. Bana yardımı dokunabilecek yeni hobiler bulmam gerekiyor. Ne yapmam lazım? Yazmak ve çizmek! Peki."

Burak Kör kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Baba Muharrem Kör ile röp.

-Evin önünde helallik alınması

-Cenazenin taşınması

-Cenaze namazı

-Burak Kör'ün fotoğrafı

Süre: (7.23) Boyut: (827 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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Çanakkale’de bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Çanakkale’de eğlence mekanlarının bulunduğu caddede bulunan bir işyerine, sahibiyle aralarında husumet bulunan E.Y. (30), pompalı tüfek ile ateş açtı. Olayda işyeri önünde olan bir kişi ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Saldırgan kaçarken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz 13 Şubat akşamı saat 22.30 sıralarında eğlence mekanlarının bulunduğu Yalı Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir işyerinin sahibiyle aralarında husumet bulunan E.Y., pompalı tüfek ile işyerinin yakınına gelerek, ateş etmeye başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar işyeri önünde bekleyen M.H.’nin sağ ayağına isabet etti. Silah sesleri üzerine caddede korku ve panik anları yaşanırken, E.Y. pompalı tüfeği bırakıp, kaçtı. Yaralı M.H.(23) olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Saldırı anı güvenlik kamerası görüntüsü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE, ()

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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Kayseri'de 26 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi örgüt üyelerinden soruları aldığı belirlenen bin 112 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen operasyonda, Kayseri'de 26 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 26 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltındaki şüphelilerin adli tabipliğe getirilişi

- Gözaltındaki şüphelilerin adli tabiplikteki muayene sonrası polis araçlarında bindirilmesi

- Diğer görüntüler

Süre:2.27 Boyut:274 MB

Haber -Kamera:Muhammed KISIR /KAYSERİ,

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Metin Şentürk konserinde evlilik teklifi

Sanatçı Metin Şentürk, Sevgililer Günü'nde Adana'da sahne aldı. Şentürk'ün bir hayranı, sahneye çıkarak sevgilisine evlenme teklifi yaptı.

Çukurova Belediyesi’nin Sevgililer Günü nedeniyle düzenlediği konserde sanatçı Metin Şentürk sahne aldı. Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı’ndaki konserde şarkıcı binlerce kişiyi birbirinden güzel şarkılarla coşturdu. İzleyicilerden Erhan Çoban, sahneye çıkarak sevgilisi Necla Çimeli’ye evlenme teklifi yaptı. Metin Şentürk de "Burada soruları ben sorarım. Evlenme teklifi için çok düşündün mü?" dedi. Çoban da "Bir kez düşündüm ve sahneye çıktım" yanıtını verdi. Teklif üzerine çok heyecanlandığı gözlenen Necla Çimeli’nin "Evet" cevabı vermesi konsere gelenler tarafından alkışlandı.

Görüntü Dökümü

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- Metin Şentürk konseri

- Evlilik teklifinden görüntüler

- Metin Şentürk'ün çift ile konuşması

- Down sendromlu gençlerin sahnede dansı

- Genel ve detaylar

SÜRE:05'44" BOYUT:635 MB

Haber-Kamera: ADANA,()

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Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyede (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Akgün, K.B., Z.T. ve S.O. tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KOCAELİ,()