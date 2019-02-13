DHA YURT BÜLTENİ -14

Komisyoncular Derneği Başkanı: Artan fiyatların sorumlusu değiliz



MERSİN'de Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, sebze ve meyvedeki yüksek fiyatların komisyoncularla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

İstanbul ve Ankara'da farklı noktalara kurulan tanzim satış alanlarında üreticiden alınan sebze ve meyveler, uygun fiyatlara tüketici ile buluşturuluyor. Fiyat artışlarından sorumlu tutulan hal esnafı ise sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını savunuyor.

Türkiye'nin en önemli hallerinden birisi olan Mersin Hali'ndeki son durumu değerlendiren Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, "Kesinlikle fiyatların yükselmesi bizden kaynaklı değil. Bizler halde üreticilerin hesabına çalışan temsilcileriz. Üreticinin ürünün borsa görevi gören hallerde değerlendirip, yüzde 8 komisyonumuzu kesip, geri kalanı üreticinin hesabına yatırıyoruz. Yüzde 8'lik komisyon da ürünün kendi satış rakamı içinden alınan tutar, üzerine konulmuyor. Hallerde ürün fiyatlarının yükselmesinin nedeni komisyoncular değil. Belediye ve maliye ekipleri sık sık denetliyor. Bir haftaya yakın zamandır müfettişlerimizi misafir ediyoruz. Denetimler süreklilik arz ediyor. Bugüne kadar kesilen bir ceza yok ama eksik beyanda bulunan arkadaşlarımıza ceza kesiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sebze meyve işletmelerinden detay

- röportaj

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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Ortağını öldüren şüpheli tutuklandı

KAYSERİ'de, akaryakıt istasyonu ve emlak üzerine iş yerleri bulunan ortağı Mehmet Özet'i (49), tüfekle vurarak öldüren Mustafa Murat (56), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Murat, 5 milyon değerindeki hissesinin parasını vermediği için Özet'i öldürdüğünü söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Gesi İldem Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Tomarza Kaymakamlığı'nda yazı işleri müdürü olarak görev yapan ve bir süre önce emekli olan Mustafa Murat, ortak olduğu Mehmet Özet ile borç alacak sorunu nedeniyle kavga etti. Çıkan kavgada Mustafa Murat, 3 yıllık ortağı Mehmet Özet'i tüfekle başından vurdu. Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Özet, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Suç aleti silah ile polise teslim olan Mustafa Murat, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Murat, ifadesinde Özet'i 5 milyon TL değerindeki hissesinin parasını vermediği için öldürdüğünü söyledi. Murat, "Özet Petrol'de olan ortaklığımdan ayrılmak için 5 milyon değerindeki yüzde 50 hissemin parasını istedim, sürekli beni oyalıyordu. Hakkımı alıp ortaklıktan çıkacaktım. Benimle dalga geçer gibi konuşuyordu. Son konuşmamızda da 'Hissemi neden vermiyorsun? 2 aydır beni oyalıyorsun' dedim. Paramı alamayancı av tüfeği ile öldürdüm" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan ölen Mehmet Özet için öğlen Hunat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Özet'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Özet'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Gesi Kayabağ Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Özet'in cenaze töreninden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ, ()

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Kayıp genç kızın ailesi hayatından endişeli

Aydın'ın Didim ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkondan birinin yardımıyla inerek evden kaçan 17 yaşındaki Selin Dolmacı'dan ailesi 6 gündür haber alamadı. Endişelen aile, genç kızın yerini bilen ya da görenlerin yardımını istedi.

Didim Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan babası Günay Dolmacı (46) ile hemşire annesi Meral Dolmacı (44) ile Yeni Mahalle'de yaşayan, açıktan lise eğitimini sürdüren Selin Dolmacı, 8 Şubat Cuma günü saat 04.00 sıralarında, ailesi uyuduktan sonra 2'nci kattaki evin balkonundan kaçtı. Binanın güvenlik kamerası görüntülerine göre Selin Dolmacı, ip yardımıyla aşağı indi. Burada kendisini bekleyen kapüşonlu bir erkekle birlikte binanın önünden uzaklaştı. Sabah kızını odasında göremeyen annesi Meral Dolmacı, cep telefonundan da çocuğunu aradı ancak ulaşamadı. Gidebileceği her yere bakan baba ve annesi, bulamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Aranan Selin Dolmacı'dan 6 gün geçmesine rağmen bir ses çıkmadı. Gözü yaşlı anne Meral Dolmacı, "Kızımın internetten tanıştığı biriyle gittiğini düşünüyoruz. Güvenlik kamerasına göre birlikte gidiyorlar. Balkondan o kişinin yardımıyla inmiş. Kızımın kandırıldığını düşünüyor, hayatından endişe ediyoruz. 1.55 boylarında, beyaz tenli ve mavi gözlü. Kızım neredeysen çık ortaya. Onu her yerde arıyoruz. Bulan ve görenlerin polise ve jandarmaya haber vermesini istiyoruz. Şu ana kadar hiçbir ize rastlayamadık" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Selin Dolmacı evden ayrıldıktan sonra gittiği kişiyle yürürken güvenlik kamerası görüntüsü

- Anne Meral Dolmacı ve Selin Dolmacı fotolar

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Açlık grevindeki HDP'li Güven, hastaneye kaldırıldı (2)

'ANNEM MÜDAHALEYİ KABUL ETMİYOR'

Diyarbakır'da, açlık grevini sürdürdüğü evinde rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Temizkan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, annesinin tedaviyi kabul etmediğini kaydederek, 'Annem Leyla Güven açlık grevinin 98'inci gününde fenalaştı. Hastanedeyiz, müdahaleyi kabul etmiyor. Şu anda yoğun bakımda ve sadece kalp ritmini takip edebiliyorlar. Annem ağır durumuna rağmen eve gitmek istediğini söylüyor. Lütfen ölmesine izin vermeyin. Lütfen' dedi.

DİYARBAKIR,()

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İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İZMİR'de dün akşam saatlerinde başlayıp, devam eden sağanak yağış etkili olurken, cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin daha önceden uyarısını yaptığı sağanak yağış, İzmir'de etkili oldu. Kentin farklı noktalarında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Bayraklı'da mazgalların tıkanması sonucu özellikle merdivenli sokaklarda sular şelaleye benzer görüntüler oluşturdu. Menemen'de aşırı yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Çiğli'de bir ilköğretim okulunun girişinde oluşan su birikintisi nedeniyle okul çıkışı öğrenciler zor anlar yaşadı. Öğrenciler, su birikintisinin içine yerleştirilen oturakların üzerene basarak okuldan çıktı. Poligon Mahallesi'nde de inşaat çalışması sırasında köklerine zarar verilen çam ağacı, yağışla birlikte devrildi. Devrilen ağaç sokakta bulunan bazı araçlarda maddi hasara yol açtı. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Su birikintilerinden görüntü

- Tarım arazilerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, ()

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Edremit- Yenice karayolunda kar, ulaşımı aksatıyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolunun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar lastiği bulunmayan ve zincirsiz araçların sürücüleri, karla kaplı yolda seyretmekte zorlandı.

Balıkesir ve Çanakkale sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor. Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Hanlar mevkiinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Kar lastiği bulunan ve zincir takan araçların sürücülüleri problem yaşamazken, tedbir almayan 30'a yakın araç sürücüsü trafiğin aksamasına yol açtı. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan araç sürücüleriyle 150'ye yakın yolcu, zor anlar yaşadı. Deveboynu mevkiinde ise bir TIR kar nedeniyle kayarak yolu tamamen trafiğe kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle TIR çekilerek, yol tekrar trafiğe açıldı.

Edremit Belediyesi'ne ait bir dozer ile Karayolları'na ait bir greyder ve 2 bıçaklı kamyonla karayolunun sorun yaşanan bölümlerinde kar temizleme çalışması yapılarak, yol trafiğe açık tutulmaya çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yolda kalan araçlar

-Yolda mahsur kalan sürücü ve vatandaşlarla röportaj

-Karda güçlükle ilerleyen araçlar

-Karda patinaj yapan araçlar..

-Greyderin yolu açması

-Zincir takmaya çalışan vatandaşlar.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), ()

