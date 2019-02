DHA YURT BÜLTENİ -14

RİZE'DE TAŞIYICI KOLONLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN 8 KATLI BİNA BOŞALTILDI

RİZE'nin Yeniköy Mahallesi'nde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 8 katlı 21 daireli apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Yeniköy Mahallesi'nde yer alan 8 katlı 31 daireli Kent Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarında çatlaklar olduğunu gören bina sakinleri olayı polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen ekipler yaptığı incelemede binanın kolanlarında çatlaklar olduğunu belirledi. Tedbir amacıyla binanın hemen boşaltılması kararlaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, herkesi uyararak binayı tahliye etti. Apartman sakinleri daha önce de küçük çaplı çatlakların oluştuğu bina ile ilgili durumu yetkililere bildirdiklerini belirterek önlem alınmasını istedi.

Polis binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışı kapattı.

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE / RİZE, ()

Akarsuyun ortasında kalan arazi aracı halatlarla kurtarıldı

ANTALYA'da denize dökülen akarsudan arazi aracıyla karşıya geçmek isteyen Mehmet Üzüm, akıntı nedeniyle nehirde mahsur kaldı. İçi su dolu araç, başla bir arazi aracına bağlanan halatla kıyıya çekildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nden geçerek denize dökülen Boğaçayı'nda meydana geldi. Mehmet Üzüm, arkadaşı Gökhan Uysal'ı da alarak 07 GSG 09 plakalı arazi aracıyla Boğaçayı etrafında gezintiye çıktı. Boğaçayı Köprüsü yakınlarına gelen Üzüm, daha önceleri de birkaç kez kullandığı yolu kullanıp akarsuyun karşısına geçmek istedi. Bir süre suda ilerleyen arazi aracı, akıntıyla birlikte sürüklenmeye ve içine su almaya başladı.

Motoru durdurup camdan aracın üzerine çıkan Üzüm ve Uysal, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edilerken, arazi aracı sürüklenmeye devam etti. Gelen itfaiye, Uzun ve Uysal'a uzattıkları halatlarla aracı bağlayarak, olduğu yere sabitledi. Bu sırada itfaiye eri akarsuya girerek Gökhan Uysal'ı araçtan sırtına alıp Boğaçayı'nın karşısına geçirdi. Aracı bulunduğu yerden çekmek için olay yerine başka bir arazi aracı getirildi, halatlar bu arazi aracına bağlandı. Su dolu araç kısa sürede kıyıya çekildi.

Aracıyla birlikte kıyıya çıkan Mehmet Üzüm, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını belirterek, “Sudan karşıya geçmek isterken aracım bir anda durdu ve su alıp sürüklenmeye başladım" dedi.

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

Dağdan kopan kaya parçası aracın üzerine düştü, sürücü yaralandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda kopan kaya parçasının, yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın üzerine düşmesi sonucu sürücü Davut Arğan (22), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Davut Arğan yönetimindeki 33 ELS 87 plakalı hafif ticari araç, Beytüşşebap ilçe merkezi girişine yaklaştığında yanındaki Macit Dursun (52) ile manzarayı izlemek için aracını yol kenarına çekti. Araçtan çıkan Dursun, Kato Dağı'ndan kopan kaya parçasının aracın üzerine düştüğünü görünce Arğan'ı uyardı. Bu sırada araçtan çıkmaya çalışan Arğan olayda yaralandı. Dursun, yoldaki sürücülere durumu bildirdi. Diğer sürücülerin yardımıyla, yaralı Arğan Beytüşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Arğan, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber-Kamera: Emin BAL-BEYTÜŞŞEBAP-

Tutuklanınca adliyede ikinci kattan aşağı atladı

İZMİT(Kocaeli),()-İZMİT'te çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ahmet Sürücü (29) adliye içerisinde ikinci kattan atladı. Ağır yaralanan Ahmet Sürücü tedaviye alındı.

Olay, İzmit'te bulunan Kocaeli Adliyesi içerisinde gerçekleşti. Dün gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kadının ölümle tehdit edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, olay yerinde Ahmet Sürücü'yü gözaltına aldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet Sürücü, gece Bekirpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltında tutulduktan sonra bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından duruşması görülen Ahmet Sürücü, hakkında tutuklama kararı çıkarılması üzerine mahkeme salonundan çıkar çıkmaz adliye binası içerisinde bulunan korkulukların üzerinden aşağı atladı.

Elleri kelepçeli şekilde intihar eden Ahmet Sürücü, görevlilerin haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Sürücü, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

Çavuşoğlu: CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var (2)

'BİZİM İTTİFAKIMIZ SIRTINI KANDİL'E DAYAYANLARLA DEĞİL'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi tarafından yaptırılan Cenaze Hizmetleri Binası'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, liderlerin bir araya gelip, gönül birlikteliğini 'Cumhur İttifakı'na dönüştürdüklerini belirtti. 'Cumhur İttifakı'nın, birlik ve beraberliği kapsadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bizim ittifakımız, menfaat ittifakı değil. Bizim ittifakımız, milletin bekası için. Bizim ittifakımız, vatana, millete ihanet içinde olanlarla değil. Bizim ittifakımız, sırtını Kandil'e dayayanlarla değil. Bizim ittifakımız, PKK'dan talimat alan teröristlere ve onlara destek verenlerle değil. Vatanını, milletini seven; ülkenin ve milletin bekasını düşünen, vatan sevdalısı, Türkiye sevdalısı, bayrak sevdalısı. İnşallah, seçime kadar değil sonuna kadar hedeflerimize ulaşıncaya kadar bu birlikteliğimiz devam edecektir" diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise cenaze hizmetleri binasında morg, otopsi, savcı, cenaze yıkama odası ve diğer birimlerle vatandaşa hizmet verileceğini söyledi. Tesisin 1,5 milyon liraya mal olduğunu anlatan Yücel, sosyal belediyecilik anlayışıyla yatırımları gerçekleştirdiklerini belirtti. Yücel, konuşmasında ilçedeki yatırımlardan da bahsetti.

Törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yer aldı.

HABER: Tolga YILDIRIM- Engin ANAK- KAMERA: Emrah GÜL/ALANYA (Antalya), ()

BAKAN GÜL: MİLLETİN EVLATLARINA SIRTINI DAYAYAN 'CUMHUR İTTİFAKI'NA OY İSTİYORUZ

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz. O çukurları kazan teröristlere sırtını dayayanlara değil, bu milletin evlatlarına sırtını dayayan 'cumhur ittifakı'na oy istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, yargıda vatandaşların Ankara ya da başka bölgelerdeki adli kurumlara gitmeden sorunlarını çözebildiğini belirtti. Bakan Gül ile Alanya Adliyesi'ne yapılan ek hizmet binasını gezdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereği yargının tarafsızlığının, bağımsızlığının tesis edilmesi, yargının hızlı işletilmesi, tutukluluk süresi, ifade özgürlüğü dahil her şeyi kapsayan yargı reformu stratejisini arkadaşlarıyla beraber hazırlıyor. Kabinemize sunum yaptı. Reform demokrasi ve insan hakları özellikle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü bakımından devrim niteliğinde reform stratejisi hazırladığı için teşekkür ediyorum. Bu ülkemiz için önemli bir çalışma olacak" diye konuştu.

İKİ ÜNİVERSİTELİ TEK İLÇE

Türkiye'de iki üniversite bulunan tek ilçenin Alanya olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, ilçede yapılan yatırımları da anlattı. Eğitimin yanı sıra Alanya'ya kazandırılan sağlık tesisleri dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Konaklı ve Payallı bölgesinde 500 yataklı hastane yapılacağını söyledi. Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi için arazinin hazır olduğunu ve tıp fakültesi yapılacağını da belirtti. Geçen sene 45 milyon turist ağırlandığını, 2023'te 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedeflediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "İddia ediyorum ki biz biraz daha gayret edersek, iyi tanıtırsak 2023'te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanacağız. Bu da bizim tüm cari açık problemini çözecek" dedi.

'BUNLAR GÖNÜLDEN ALINMIŞ KARARLARDIR'

Kalkınmanın yerelden başladığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ne kadar güçlüyse dünyanın her yerinde güven içinde oluruz. Diklenmeden dik durmaya devam ederiz. Şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde burçların tepesinde dalgalandırmaya devam ederiz. Önümüzdeki seçim sadece arkadaşlarımızı tekrar seçtirme seçimi değil. Türkiye'nin istikrarı için çok önemli. Önce can sonra canan derken memleket meselesini Alanya'dan daha düşük gördüğümüz için değil. Siz Alanya'ya kim iyi hizmet verecek, karar vereceksiniz" diye konuştu.

'Cumhur ittifakı' gereği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararların kendileri için talimat olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bunlar gönülden alınmış kararlardır, siyasi hesaplar için alınmış kararlar değildir. Ülkemizin geleceği için birlikte istişareden sonra alınmış kararlardır" dedi.

BAKAN GÜL: GEÇ GELEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR

Adalet Bakanı Gül ise Türkiye'de her alanda halının altına süpürülmüş sorunları kaldırıp, çöze çöze ilerlediklerini belirtti. Yargıda hedef süre uygulamasıyla önemli adım attıklarını vurgulayan Gül, "1 Ocak'tan itibaren adliyede vatandaşımız davasını açınca vatandaşa belge veriyoruz. Ey kardeşim, senin davanı 100- 150 günde bitireceğiz. İşte belgesi budur. Biz bunu bitirmeyi taahhüt ediyoruz; çünkü geç gelen adalet, adalet değildir. 2, 3, 5 yıl sürecek dava kesinleşecek; ondan sonra 'Al sana, adaletini veriyoruz'. Geçmiş olsun. Bana şimdi lazım. Hasta ölmeden, adaletin gecikmeden tecelli edilmesi lazım. O binaların içerisinde adaletin tesisi binaların yapılmasından önemli. Adliyenin kapısından giren vatandaşımıza 'Evet, ben hakkıma ulaştım. Adaleti tecelli eden hakimler, savcılar; Allah memleketimizden devletimizden razı olsun' dedirtmek bizim en büyük görevimizdir" diye konuştu.

Ülkedeki huzur, birlik ve beraberliğin daha iyiye taşınması için çalıştıklarını aktaran Bakan Gül, "Particilik yapmıyoruz. Partiler bir tarafa, memleketimiz bir tarafa. Bugün nasıl ülkemizin huzurunu bozmak isteyenleri, çukur kazmak isteyenleri kazdıkları çukura gömdüysek bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Kimse beraberliğimizi bozamayacak. O çukurları kazan teröristlere sırtını dayayanlara değil, bu milletin evlatlarına sırtını dayayan 'cumhur ittifakı'na oy istiyoruz. 'Cumhur ittifakı' bu ülkenin bekasını korumak, ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandırmak için yapılan birlikteliktir" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Türkiye'de son 16 yıldır vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımında çok önemli işler yapıldığını anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 'Mezara kadar sürecek' dediği 'cumhur ittifakı'nın, Alanya'ya önemli kazançları olacağını belirtti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise tesisin, sosyal belediyecilik anlayışının en iyi örneklerinden biri olduğunu söyledi. Alanya'nın, nüfusu ile 22 ilden büyük olduğunu vurgulayan Yücel, tesisin hasta yakınları için otel konforunda tasarlandığını dile getirdi. Yücel, 'cumhur ittifakı'nı zaferle taçlandıracaklarını da söyledi. Tesiste konaklayan Dursun Tan da fizik tedavi gören hastası için Sivas'tan geldiğini, tesiste 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Gül, tesisin açılış kurdelesini kesti.

HABER: Tolga YILDIRIM- Engin ANAK- KAMERA: Emrah GÜL/ALANYA (Antalya), ()

'Rockçu İmam' bağımsız başkan adayı olduğunu açıkladı



ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 'Rockçu İmam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer (47), sosyal medya hesabından, Bağımsız Kaş Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin'le 'Firock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. 2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konserler verdi. Yurt dışında iki kez ABD'de, bir kez de Portekiz'de üç gün üst üste konserler veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.

İmamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi. Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekte ihraç kararının iptali talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi, Tüzer'in meslekten ihraç kararını da oy birliğiyle onadı.

BAĞIMSIZ ADAY

'Rockçu İmam' adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, Kaş Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğunu duyurdu. 'Güzel ilçemin güzel insanları' başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Ben Ahmet Muhsin Tüzer. Hiçbir partiye bağlı kalmaksızın Kaş'a Bağımsız Belediye Başkanı Adayı oldum. Bu düşünceyi bana aşılayan Sokrates'in bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum; 'Likyalılara hiçbir zaman, hiçbir kimse bey olamadı.' Ülkemizin de içerisinde bulunduğu bu yozlaşmış sosyolojide şunun farkına vardım ki bir partiye bağlı kalan belediye başkanı özgür değildir ve kendi hizmetlerini yapamıyordur veya yapmakta zorlanıyordur. Bu neticeyle partiyle içli dışlı olmak yerine halkımız ile içli dışlı olmayı tercih ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yol ve konut yapmanın bir başkanın daimi görevi olduğunu, kendisinin önceliğinin ilçeye kültürlü, medeni ve özgür bireyler kazandırmak olduğunu aktaran Tüzer, şunları söyledi:

"Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kültürel, sanatsal ve ruhsal (milli ve manevi) gelişimleri için var gücümle mücadele edeceğim. İnsanı merkeze alan bir anlayışla herkesi kucaklayacağım. Liyakati esas alıp evrensel hukuku ve adaleti tesis etmek için çalışacağım. Bizler küçük ilçemizin büyük insanlarıyız. Hep birlikte gülüp, mutlu olup hep birlikte ağlayacağız. Yetimi gözetip, ağlayan ve çaresizlere dost elimizi her daim uzatacağız. Bir bireyin acısı hepimizin acısı; mutluluğu hepimizin mutluluğu olacak. Büyük gölgelerimizle bütün medeniyetlere yankı uyandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu yüzden yerel seçimler bittiğinde yanımda olmanız dileğiyle."

Bağımsız Belediye Başkan Adaylığı için henüz resmi başvuru yapmadığını belirten Ahmet Muhsin Tüzer, "Bu paylaşımı yaptım ancak müracaatım yoktu. Karar verdim. Müracaatımı yapacağım" dedi.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () -