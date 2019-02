DHA YURT BÜLTENİ -14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk miting için Sivas'ta (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulu Cami'deki cuma namazının ardından Sivas Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Salih Ayhan kent yöneticileri ile ber araya gelen Erdoğan, şehirle ilgili bilgiler aldı. Valilik ziyaretinin ardından yürüyerek kent meydanındaki miting alanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pir Sultan Abdal'ın 'Sivas ellerinde sazım çalınır' dizeleri ile Sivaslıları selamlayarak mitinge başladı. Sivaslılara 'Yiğido' denildiğini ifade eden Erdoğan, " Sivaslılara namerde boyun eğmeyi reddettikleri için Yiğido deniyor. Bu yiğitler en zor zamanlarda haktan ve adaletten ayrılmadılar ayrılmazlar. Bu yiğitler her şartta hakkı tutup kaldırırlar. Ak Parti davasını nasıl sahiplendiğinizi biliyorum. Bugünden geriye gidelim. Bin yıldır Türk yurdu olan Sivas tarihin en merkez şehirlerinden biridir. Danışment, Mengücek ve Anadolu Selçukları'nın elinde Türk İslam kimliği kazanarak gelişmiş güzelleşmiştir" dedi.

Miting alanındaki gençlerin 'Dik dur eğilme' tezahüratları üzerine "Hiç bir zaman dik durmadığımızı gördünüz mü. Dik duracağız" diye karşılık verdi.

31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rastgele ellere bu seçim bırakılamaz. Şehrimiz Danişment, Eretna ve Selçuklu başkent olduğu gibi Sivas Kongresi'nin başladığı 4 Eylül 1919 tarihinden itibaren 108 gün Milli Mücadelemize Gazi Mustafa Kemal ile birlikte başkentlik yapmıştır. Yolu Sivas'tan geçmiş, maddi manevi hizmet etmiş tüm geçmişimizi rahmetle yad ediyorum. Yola çıkarken 'uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece' dedik. Gideceğiz gündüz gece hiç endişemiz olmasın" ifadelerini kullandı.

'DOMATES BİBER DİYORLAR, BİR MERMİNİN FİYATI NEDİR'

Konuşması sırasında kalabalık arasında kadro beklentilerini dile getiren kamu işçilerine yönelik ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her şeyi verdik, bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı provoke etmeyin. Alışılmış bir lider değilim. Samimi olalım, dürüst olalım. Bu toplantıyı düzgün bir şekilde çıkaralım. Cudi'de, Gabar'da, Tendüdrek'te Kandil'de terörle mücadele ederken, sizin söylediklerinize bakın. Hala bu mücadele bütün ciddiyetiyle devam ediyor. Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar. Domates, biber, patlıcan, sivri biber. Yahu düşünün, bir merminin fiyatı nedir düşünün. Benim Mehmed'imin giyinip kuşanması, bu teröre karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyor, başarıyorsa siz hale kalkıyor patates, soğan sivri biber, bunları konuşuyorlar. Bizleri George de, Hans da bizleri vurmak istiyor, bunlar da ön ayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bugüne kadar kazandık, kazanmaya da devam edeceğiz. Birileri marketlerde, şuralarda, buralarda yapıyorlarsa kabine toplantısında açıkladım. Gerekirse tanzim satışları belediye eli ile kurar buralara en ucuz ürünleri getiririz. Şu anda bakanlıklarımız çalışmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde fırıncılar böyle bir şey yapmıştı. 3 büyük yere ekmek fabrikası kurdum. Fiyatları düşürdüm. Maliyetine büfelerde ekmek verdik. Fiyatlar her yerde indi. Bu fabrikalar artarak devam ediyor. Halkımıza kaliteli ucuz ekmek veriyoruz. Bizim derdimiz başka bu millete aşığız, bu milletin dertlisiyiz. Onun için böyle ucuz oyunlara kimse gelmesin. El ele, omuz omuza vereceğiz. Eksikleri nasıl giderdiysek bundan sonra da getireceğiz" dedi.

'YAZICIOĞLU İSTİSMAR EDİLEREK, BELEDİYE ALMA GAYRETİNDELER'

Konuşmasında Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu da anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyaset tarihinin mümtaz ismi, mücadele ve dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Allah'tan rağmen diliyorum. Onun istismar edilmesine de tahammül edemiyorum. Muhsin kardeşim artık rahmetli oldu. Onu istismar etmek suretiyle Sivas'ta belediyeyi alma gayretine gidiliyor. Türkiye'de bir iktidar var, onun verdiği hizmetler ortada. İki ünversiteye varıncaya kadar, şu ana kadar Sivas'a verilmemiş hizmetleri veren bir Ak Parti iktidarı var. Benim sizden isteğim, arzum Sivas'ın milletvekili olmuş, daha sonra Adalet Bakan Yardımcısı yaptığım Hilmi (Bilgin) kardeşimi merkeze belediye başkan adayı yaptım. Bunun sebebi kendisine inandığım güvendiğim, burada çok daha büyük hizmetler vereceğine inandığım için bakan yardımcılığından buraya aldım. Siz Hilmi kardeşime sahip çıkacaksınız. Belediyecilik hizmetinin ne olduğunu Hilmi kardeşimle göreceksiniz. Vaktimiz dar. 51 günü iyi değerlendireceğiz. Bu 51 günde öyle çalışalım ki 31 Mart akşamı burada Ak Parti'nin belediyecilik hizmetindeki devam eden sürecini anlı şanlı tüm ilçeleriyle devam ettirelim. Sadece merkez yetmez, ilçeleri de. Hep bereber inşallah ayağa kaldıracağız. Sivas'ın bizim gönül dünyamızda çok özel yeri var Bizi yollara düşünen Sivas hasretidir. Sivas'ın dilinde ayrılık değil vuslat Türküleri oluşmuştur. Gönlünde nifak değil, birlik beraberlik duyguları filiz vermiştir" diye konuştu.

Sivas'ta Ak Parti'nin belediye başkanı adayını çekeceği yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle dedi:

"Ak Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu dedikodulara, fitne fesada aldanmayın. Biz sıradan bir mahalli partisi değiliz. Bu 16 yıl anlı şanlı yöneten, dünyada nam salan Ak Parti'yiz. Bizim Cumhur ittifakımızın iki ayağı vardır. Ak Parti ve MHP. Başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip sağda, solda istismar edenlere inanmayın. Biz şu anda Rabbim ömür verdikçe milletimize hizmette elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz hep Sivas'a güvendik, hep yanında olduk. Bugün de Sivas'taki gardaşlarımızın muhabbetiyle yola çıktık. İlk mitingi niye Sivas'tan başlattık. Ya Allah Bismillah dedik buradan başlattık. Bugün bir kez daha Sivas'tan yola çıkarak milletimizle kucaklaşıyor, hasret gideriyoruz."

'BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİNE KARŞI HER TUZAĞI BOZACAĞIZ'

31 Mart seçimlerini ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarına Sivas'tan başlamalarının bir anlamı olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Sivas Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyetin aklıdır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehirdir. Sivas Kongresi ortak aklın toplantısıdır. Tarihiyle kültürüyle, mimarisiyle, sazıyla, sözüyle Aşık Veysel'in temsil ettiği o derin geleneği ile medeniyetimize hizmeti hayatlarının gayesi haline getirmiş nice mümtaz simasıyla Sivas karargah şehirlerimizden birisidir. Bu sene 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. 100 yıl önce Türk milleti bu şehirde 'Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' diyerek 7 düvele meydan okumuştur. Milletimiz manda ve himaye kabul edilemez, istiklal ve istikbal kararlılığını dünyaya haykırmıştır. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istiklal ve istikbalimize sahip çıkan tüm devlet adamlarımızı saygı ve minnetle yad ediyorum. Burada Cumhuriyetimizin temeli atıldı. Manifestosu yazıldı, ufukları çizildi. 100 yıl sonra Sivas'tan seçim startı verirken biz de o ilkeleri o idealleri buradan tekrar ediyoruz. Sivas'tan yola çıkarken diyoruz ki 'milli sanırlar içinde vatan bir bütündür'. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz, bizim namusumuzdur, şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi'de kırdık, Tendürek'te kırdık, Gabar'da kırdık. Hatta Kandil'de kırdık yine kırarız. Afrin'de, Cerablus'ta bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik gene veririz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı veririz. Büyük Türkiye hedefine karşı her tuzağı bozacağız. Türkiye'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar, inşallah 31 Mart'ta milletimizden yine tokat yiyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tartışmaya açarak eski Türkiye halleri kuranların hevesi kursağında kalacaktır."

'3-5 KURUŞ FAZLA VERİRİZ, BU TOPRAKLARI NAMERDE YEDİRTMEYİZ'

Konuşmasının sonunda diğer partilere kısa eleştirilerde bulunan ancak zamanı azaldığı için derine girmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin terör örgütü güdümündeki partiyle kurduğu ittifakı görüyorsunuz. CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi, dördü de el ele kol kola yürüyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyim kim olduğunu. Gösterdikleri adayların tıyniyetlerini birlikte değerlendirecektik. Ekonomik dalgalanma neticesindeki tedbirleri anlatacaktım. Bunları inşallah televizyon programlarında anlatacağım. Afrin'de olanları gördünüz. İki ay leblebi çekirdek mi kullandık. Mermi kullandık, bomba kullandık. Silahlı, silahsız bütün o insansız hava araçları ile bu teröristleri yok ettik. Bu ne domatese benzer,. ne patlıcana benzer, ne sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkale'yi fethederken ne yedi, ne içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. Biz 3-5 kuruş gerekirse fazla veririz ama bu toprakları namerde yedirtmeyiz" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta Ak Parti iktidarı döneminde 28 katrilyon yatırım yapıldığını ifade eden Erdoğan, ikinci üniversitenin de kurulduğunu ve belirtti. Ankara-Sivas hızlı tren projesinde bu yıl test sürüşlerine başlanıp gelecek yıl hizmete açılacağını belirten Erdoğan, güzergahın Erzincan-Erzurum'a doğru uzanacağını, ayrıca Malatya'yada bağlanacağını ifade etti. Kenevir üretilecek iller kapsamına Sivas'ın da alındığını sözlerine ekledi.

Erdoğan havanın soğuk olduğunu belirterek, "Sivas'ın soğudu meşhurdur. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Miting sonunda belediye başkan adayları ile halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kenevirden yapılma torbaları dağıttı.

Bakan Pakdemirli: Antalya'daki portakal İstanbul'a gelinceye kadar 10 komisyoncu ve halden geçiyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, seçim çalışmaları için geldiği İzmir'in Kınık ilçesinde yeni Hal Yasası'na duyulan gerekliliğe dikkat çekerek, "Antalya'nın Kumluca ilçesinde, domates ve portakal İstanbul'a gelinceye kadar 10 komisyoncu ve halden geçiyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçilerle bir araya geldi, ardından Kınık Öğretmen Evi'nde düzenlenen Dostluk Buluşması'na katıldı. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, ailesinin tarımla uğraştığını belirterek, "Babacığını tarım makineleri yaparken şehit vermiş biri olarak benim size sahip çıktığım kadar sizin de bana sahip çıkmanızı bekliyorum" dedi. İzmir'in çok güzel bir kent olduğunu dile getiren Pakdemirli, şehrin yerel yönetimlerde geri kaldığını, hizmet alamadığını ilari sürdü. Yargı darbesi, darbe girişimi, Gezi olayları gibi pek çok şeyle karşılaşan AK Parti'nin başına gelenlerin pişmiş tavuğun başına gelmediğini söyleyen Pakdemirli, buna rağmen istikrarlı ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin büyüdüğünü, enerji gücünün yükseldiğini, tarımının geliştiğini anlattı. Pakdemirli, yeni Hal Yasası'na duyulan gerekliliğe de değinerek "Antalya'nın Kumluca ilçesinde, domates ve portakal İstanbul'a gelinceye kadar 10 komisyoncu ve halden geçiyor" diyen Bakan Pakdemirli, "Mevcut Hal Yasası, 50 yıl önce günün şartlarına göre oluşturulmuş. Oysa bugün üreticiler, ürünlerini 3'er kilo olarak Türkiye'nin her yerine gönderebilir" diye konuştu.

'TARIMDA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ'

Tarımsal hasılada Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu öne süren Pakdemirli, "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sırada. Bu başarı devletin değil sizlerin başarısı. Sizler akıllı olduğunuz, arazilerinizi doğru değerlendirdiğiniz için tarımda Türkiye, birincidir" dedi. AK Parti Hükümeti'nin çiftçiye, köylüye, ekonomiye değer verdiğini de belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki bu dövizin fırlamasından tarım etkilendi, girdi maliyetleriniz arttı. Biz de oturduk dedik ki 'fiyatları nasıl geri çekeriz?' Tarım Kredi Kooperatifimizle konuştuk. Onlar geri çektiğinde diğerleri de çekiyor. Onlar da kar gözetmeksizin çiftçimizi, köylümüzü rahatlatmak için her türlü emeği koydular. Olabildiğince zarar noktasına getirmeden gübrede, yemde indirim yaptılar."

Bakan Pakdemirli, çalışmalarını, çiftçinin, köylünün cebinden az para çıkacak şekilde yaptıklarını, aile işletmelerine büyük önem verdiklerini de kaydetti.

'KÖYLÜLERİMİZE, ARICILIK VE SÜT SIĞIRCILIĞI KREDİSİ VERECEĞİZ'

Bakan Pakdemirli, Kınık'a yapacakları hizmetleri anlatırken kırsal Işıklar Mahallesi'nde bal ormanı kurulacağını, Bademalanı ve İbrahim Ağalar mahallelerindeki menengiç ağaçlarını Antep fıstığıyla aşılayıp, köylülere eşit sayıda ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Pakdemirli, "Köylülerimize, ORKÖY'den arıcılık ve süt sığırcılığı kredisi vereceğiz. Kınık'ta hint keneviri ekimine de başlanacak. Kınık'a gelen son Başbakanımız Binali Yıldırım'ın 8 Mart 2016 tarihindeki ziyaretinde söz verdiği Tarım Organize İhtisas Bölgesi'ni önümüzdeki yıllarda kuracağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kınık Belediyesi ile mesire alanı yapacağız. Karadere ve Musacalı Barajları'nı en kısa sürede tamamlayacağız. Kocaömer ve Balaban Mahalleleri'ndeki derelerin üstüne DSİ tarafından köprüler en kısa sürede yapılacak" diye sıraladı.

Konuşmasının sonunda Bakan Pakdemirli'ye Kınık Belediyesi ve Kınık Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta dokunan kilim hediye edildi.

Bakan Pakdemirli, daha sonrra Bergama'ya hareket etti.



Evine geldikleri yaşlı kadının boğazını sıkıp, altınlarını gasp ettiler

KAHRAMANMARAŞ'ta, kimliği belirsiz 2 kişi, evine gelip, boğazını sıktığı Fatma Karakuş'un (80) parası ile altınlarını gasbetti. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde, Genç Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatma Karakuş'un evine, iddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi gelip, kapıyı çaldı. İkili, kapıyı açan yaşlı kadını ağzını kapatarak, odaya götürdü. Karakuş'un boğazını sıkan 2 kişi, evdeki para ve altınları gasbettikten sonra kaçtı. Büyük korku yaşayan yaşlı kadının ihbarı üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, boğazı sıkılan Fatma Karakuş'u evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Evde inceleme yapan polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.

Fatma Karakuş'un oğlu Dursun Karakuş, Aydın'da okuyan oğlunun Kahramanmaraş'a gelip, babaannesini ziyaret etmesiyle olaydan haberdar olduklarını belirterek, "Annemin gırtlağına çöküp, soymuşlar. 2 kişilermiş. Lambayı kapatıp, gırtlağına çökmüşler. 1 cumhuriyet altını ile bin 150 lira da parasını almışlar" dedi.

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon 9 gözaltı

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli gaybubet evlerine yönelik operasyonda, haklarında aranma kararı bulunan 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise örgüt üyelerine dağıtılmak üzere zarflar içinde paralar da bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üst düzey yöneticilere yönelik operasyon yaptı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin gizlendiğini tespit ettiği 8 ayrı gaybubet evine yaptığı operasyonda, 2'si kadın 9 kişiyi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, üzerinde isimler yazılı zarflar içinde yaklaşık 10 bin lira para ile sahte kimlikler ve flaş bellekler bulundu. Gözaltına alınan ve aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu kişilerin daha önce haklarında açılan soruşturma kapsamında kamu görevinden ihraç edildikleri, haklarında yakalama kararları bulunan kişiler olduğu belirlendi. Ele geçirilen para dolu zarfların ise gaybubet evlerinde saklanan örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlandığı belirtildi. Gözaltına alınan A.K., H.E., Ş.S., İ.O., H.A., S.G., İ.Ö., S.C. ve E.N.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da 453 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA'da polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı kamyonda 453 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturarak şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktasına yaklaşan kamyondakilerin durumundan şüphelenen polis, durdurduğu araçta detaylı arama yaptı. Aramada kamyonun kasasında çuvallar içerisine gizlenmiş 453 kilo esrar ele geçirildi.

Esrara el koyan polis, isimleri açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyette götürdü.

Başkan Bozbey Türk İş Sendikası’nı ziyaret etti

BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Türk İş 8’inci Bölge Temsilciliği’ni ziyaret etti. Burada konuşan Bozbey, “ Sanayiye belediyeler, eğitimlerle iş gücünü hazırlayarak destek vermeli. Sanayici işçiyi eğiterek zaman kaybediyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Türk-İş 8. Bölge Temsilciliği’ne ziyarette bulundu. Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer ile temsilciliğe bağlı yaklaşık 30 sendikanın başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, Mustafa Bozbey, talep ve önerileri dinledi. Bursa için yola çıktıklarını ifade eden Bozbey, “Bursa 3 milyona dayanan ihracatta ikinci sırada olan bir kent. Beyazı yeşili mavisiyle önemli değerleri olan Bursa birçok potansiyeli içinde barındırıyor. Örnek ve lider bir kent için, hizmet için yola çıktık. Bursa’yı gülümsetmeye adayız” diye konuştu.

‘BURSA’DA İSTİHDAM BAŞLI BAŞINA SORUN’

İstihdam, sanayi, turizm, tarım konularında ve diğer değerleriyle beraber öne çıkan Bursa’da yapacak çok iş olduğunu vurgulayan Bozbey şöyle devam etti: “20 yıllık tecrübemiz var. Sorunları biliyoruz. Sanayi kenti Bursa’da istihdam başlı başına bir sorun. Bursa’da nitelikli hazır iş gücü yok. Bunu belediyeler sanayi ile paylaşarak çözmeli. Zaman zaman söylüyorum. Sanayiye belediyeler eğitimlerle iş gücünü hazırlayarak destek vermeli. Sanayici işçiyi eğiterek zaman kaybediyor. Belediyeler böyle bir işgücünü hazır tutsa sanayici beklemeden istihdam edecek ve direk üretime katacak. Yine yeni iş alanları oluşturulmalı. Bu anlamda da belediyeler öncü olmalı. Sanayicilerde iş kollarını genişleterek katma değeri yüksek ürünler üreterek istihdamı arttırabilir” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’DE TARIM PLANLAMASI YAPILMALI’

Mustafa Bozbey toplantıda gündeme gelen tarım alanında yapılacak çalışmalar hakkında da düşüncelerini dile getirerek, “Bursa ayrıca bir tarım kenti. Biz kooperatifçilik ve ürün çeşitliliğine çok önem veriyoruz. Mevsimler değişiyor, toprağın yapısı değişiyor. İlgili bakanlık ve belediyeler ortak yapılacak çalışmalarla toprak analizi sonucu doğru ürün yetiştirme yoluna gidilmeli. Türkiye’de sanayi de turizmde planlama başladı ama tarımda bu yok. Doğru planlama ile ihtiyaca göre ürünü doğru yerde üretmeliyiz. Belediyeler bu konuda ürün desteği, toprak analizinde mutlak destek olmalı. Türkiye’nin kendi kendine yetecek çok toprağı var” değerlendirmesinde bulundu. Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer de Mustafa Bozbey’e ziyaret için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

