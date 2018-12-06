DHA YURT BÜLTENİ-14

MİNİK MİRAÇ, DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

1)DOĞUM GÜNÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde merdivenden düştüğü söylenerek baygın halde hastaneye getirilen, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan 2,5 yaşındaki Miraç K.'nın dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre O.K. ve S.K. çifti anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Çiftin 2,5 yaşındaki çocukları Miraç, baba O.K.'nin yanında kaldı. Ancak baba 5 ay önce İzmir'e çalışmaya gitti. Miraç bebeği de önceden tanıdığı F.S. (36) isimli kadın ile bu kadının beraber yaşadığı T.B.'ye (41) bakmaları için emanet etti. Miraç bebek, 3 Aralık günü merdivenden düştüğü iddiasıyla yarı baygın halde Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, F.S.'yi gözaltına aldı. F.S. sorgusunda Miraç bebeği birlikte yaşadığı T.B.'nin dövdüğünü öne sürdü. T.B.'ye, bebeği neden dövdüğünü sorduğunda kendisinin de dövüldüğünü idda eden F.S., bu olaydan 3 gün sonra ise çalışmak için Hatay'a gittiğini anlattı. Miraç'ı bıraktığı T.B.'nin kendisini telefonla arayarak bebeğin öldüğünü söylediğini anlatan F.S., "Bana bebeğin nefes almadığını, dilinin boğazına kaçtığını söyledi. Ben de komşuyu arayarak bebeği alıp hastaneye götürmesini söyledim, ancak kurtarılamamış" diye ifade verdi.

Bunun üzerine polis, T.B.'yi Tarsus'ta yakaladı. Ancak T.B. kendisinin Suriyeli Muhammed Ahmet olduğunu öne sürdü. Polis merkezine götürülen T.B.'nin parmak iziyle gerçek kimliği tespit edildi. Şüphelinin 4 ayrı suçtan arama kaydı olduğu belirlendi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B. tutuklanırken, F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Dövülerek öldürülen Miraç'ın doğum gününden görüntüler

Haber:Tolunay DUMAN-Kamera:TARSUS,(Mersin),()

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2) 2 BİN LİRA BORCU YÜZÜNDEN ÇATIYA ÇIKTI

ANTALYA'da 2 bin lira borcu yüzünden bunalıma giren R.G. (19), 3 katlı bir inşaatın terasından ayağını sarkıtarak, intihara kalkıştı. Polis tarafından ikna edilen G., ambulansla hastaneye götürüldü. Olay, saat 13.40 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki 3 katlı bir inşaatın terasında meydana geldi. Çevresine 2 bin lira borcunu ödeyemediği için bunalıma giren R.G., inşaatın çatısına çıktı. Burada sol bacağını aşağı sarkıtan G., polisin yanına yaklaşmamasını, aksi halde kendini aşağıya atacağını söyledi. R.G., yardım sözü alınca intihar etmekten vazgeçti. Polis ekiplerince binadan indirilen Gürn, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Ramazan Gürn çatıdan alınması

-Polislerce aşağıya indirilmesi

-Ambulansa alınması

-Binadan genel görüntü

-Detaylar

'1 36 MB// 1 DK 12 SN

Haber kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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3)HORTUMLA 30 LİTRE MOTORİN ÇEKTİLER

GAZİANTEP'ten lüks otomobille Kahramanmaraş'a gelip, bir kamyonun yakıt deposundan hortumla 30 litre motorin çeken 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Doğukent Mahallesi'nde park halindeki kamyondan hortum yardımıyla bidonlara motorin aktarıldığını gören vatandaşlar polisi aradı. Bildirilen adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Veysel Y. (30) ve Cuma A.'yı bidonlardaki motorini kendi otomobillerine aktarmak isterken yakaladı.

Kamyonun yakıt deposundan hortuöla 30 litre mazot çektikleri belirlenen 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüpheliler polisler arasında

- Polis otolarına bindirilmeleri

- Polis otolarının gidişi

- Hırsızlıkta kullanılan araç ve malzemeler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 153 MB

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4)CEYLANPINARLI KADINDAN, BELEDİYE BAŞKANINA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Feride Demir isimli kadın eline aldığı Türk bayrağıyla ilçe merkezinde yürüyüş yaptı, Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya destek verdi.

Aydoğdu Mahallesi'nde oturan Feride Demir (45) üstündeki asker kamuflajı, elindeki Türk Bayrağı ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla posteriyle ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Sık sık teröre tepki gösteren sloganlar atan kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve belediye başkanı Atilla'ya destek için yürüyüş yaptığını anlatan Feride Demir, Ben yürüyüş yapıyorum hem teröre lanet ediyorum, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Menderes Atilla'ya destek veriyorum.Erdoğan'a da dua ediyorum ve inşallah belediye başkanımız Menderes Atilla yine kazanacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Elinde Türk bayrağı olan ve ana cadde de yürüyen Feride Demir

- Çarşı merkezinde terör lanet ve diğer konuşmaları

- Genel detay görüntüler

(Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 703 MB

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5)ÇİN BASKISINI PROTESTO ETMEK İÇİN YÜRÜYEN 2 DOĞU TÜRKİSTANLI BOLU'YA ULAŞTI

ÇİN'in, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı protesto etmek için 1 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkarak Ankara'ya yürüyen Erşidin Erkin (32) ile Ali Zülfikar (34) Bolu'ya ulaştı.

Erşidin Erkin ve Ali Zülfikar isimli 2 Uygur Türkü, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto etmek için 1 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıktı. Erşidin Erkin ve Ali Zülfikar, Bolu'ya ulaştı. Soğuk hava nedeniyle Bolu Dağı geçişinde zor anlar yaşayan Türkistanlı gençleri, Bolu'da Ülkü Ocağı üyeleri karşıladı. Bolu Ülkü Ocakları üyeleri ve bazı vatandaşlar, Erkin ve Zülfikar'ın yürüyüşüne destek vererek bir süre onlarla yürüdü. Tekbir getirerek yürüyen kalabalık grup, ellerinde Türk bayrağı ve Doğu Türkistan bayrağı taşıdı. Erşidin Erkin, kendilerine verilen desteğin mutluluk verici olduğunu ifade ederek gözyaşları içinde, "Çin önceden bize zulüm ediyordu. Şimdi zulmü de aştılar direkt ölüm veriyorlar. Bizim namusumuzla dalga geçiyorlar. Bu sadece bizim namusumuz değil, tüm dünyadaki Türk kardeşlerimizin namusu. Her bir Türk ailesinin evine Çinli ajan koyuyorlar. O Çinliler bizim annemize, ablalarımıza ayaklarını yıkatıyorlar. Bizim 35 milyon nüfusumuz vardı. 75 seneden beri bizi işgal ettiler. 35 milyon nüfusumuz 25 milyona düştü. 10 milyon nüfusumuz nereye gitti? Türk'ün birbirine sahip çıkması lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten görüntüler

-Röportaj

-Sloganlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()



