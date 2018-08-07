DHA YURT BÜLTENİ 14

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KATİL ZANLISI, DAHA ÖNCE 7 KİŞİYİ ÖLDÜREN SERİ KATİL ÇIKTI (EK)

1)KIRMIZI BİSİKLETİ DAHA ÖNCEKİ CİNAYETLERDE DE KULLANMIŞ

Kayseri'de 5 gün önce güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın görev yaptığı villanın güvenlik noktasında öldürülmesi olayıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Cinayet zanlısı seri katil Hamdi Kayapınar'ın daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı kırmızı bisikletiyle olay gününden 3 gün önce bölgeye giderek keşif yaptığı ortaya çıktı.

SİLAHINI BİSİKLETİNİ SEPETİNDE TAŞIMIŞ

Kayapınar'ın olay günü de tüfeğini sepetine koyduğu kırmızı bisikletiyle bölgeye gittiği belirtildi. Burada çevreyi kolaçan eden Hamdi Kayapınar'ın, kimsenin olmadığını belirleyince Sami Yılmaz'ı kulübede öldürdüğü, çok beğendiği silahını da alarak çıktığı ifade edildi.

HURDA VE ATIK TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORMUŞ

2017 ayının Şubat ayında cezaevinden tahliye olan Kayapınar'ın hurda ve atık toplayarak geçimini sağladığı bildirildi. Hamdi Kayapınar'ın Sami Yılmaz'ın silahını da yine bölgede hurda toplarkan görüp beğendiği kaydedildi. Karapınar'ın cinayette kullandığı tüfeğin ise çöpte bulunduğu ifade edildi.

TUTUKLANDI

Bu arada, adliyeye sevk edilen Hamdi Kayapınar, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Kayapınar, tutuklanarak cezeaevine kondu.

KAYSERİ-

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2)ELMALI'DA SELİN YARALARI SARILIYOR



ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen selde, 450 dekarlık sera zarar gördü. Bölgeyi ziyaret eden Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, selin yol açtığı zararın giderilmesi için çalışma başlatıldığını söyledi. Elmalı'da, dün akşam saatlerinde sağanak sonrası oluşan sel, bazı evlerde ve tarım arazilerinde hasara yol açtı. Sel nedeniyle özellikle Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerindeki sera alanları zarar gördü. 450 dekarlık serada zarara yol açan afette, 12 ev ise sular altında kaldı. Meteoroloji yetkilileri, dağ yamaçlarına ve vadilere kısa sürede yaklaşık 40 kilogram yağış düştüğünü kaydetti. Bölgeye bugün gelen Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, selde hasar oluşan mahallelerde incelemelerde bulunup, mağdurları dinledi. Başkan Öztekin ve milletvekilleri, selin yaralarının sarılacağını söyledi. Öztekin, seneye aynı sorunun yaşanmaması için dere ıslah çalışması ve su kanalı yapılması gerektiğini belirterek, kanalın geçeceği arazilerin sahiplerinden onay için imza vermelerini istedi.

İş makineleri ile selin getirdiği molozlarla kapanan ara sokakların ulaşıma açıldığını aktaran Başkan Öztekin, "Suların tahliyesi sağlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için çalışıyoruz. Allah bir daha bölgemize, ülkemize böyle şeyler yaşatmasın" dedi.

Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise afetten etkilenenlere gıda yardımında bulunurken, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri de zarar tespit çalışmalarına başladı.

'ZARARIMIZ BÜYÜK'

Salur Mahallesi'ndeki üreticilerden Osman Akar, dağdan gelen sel suları nedeniyle seralardaki domates, salatalık ve fasulyenin sular altında kaldığını belirterek, "Zararımız çok büyük. Şu an yaraların sarılması için çalışıyoruz. Tek tesellimiz, can kaybının olmaması. Doğal bir afet yaşadık. Ürün fiyatlarının normalin üstünde seyrettiği bu günlerde üreticimiz tam para kazanmaya başlamışken yaşanan bu felaket, üreticinin moralini bozdu" diye konuştu.Üretici Hilmi Akar ise "Dağlardan gelen selin yol açtığı zarar çok büyük. Devletimizin su giderlerini genişletmesini, bu tür afetlere karşı daha önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Hasan Kılıç da selde yüzlerce dönüm seranın su altında kaldığını dile getirerek, "Devlet büyüklerinden isteğimiz, buraya bir sel kapanı yapması. Selde zarar gören çiftçilerin zararının karşılanmasını istiyoruz. Tüm seralarımız kullanılmayacak durumda. Salur köyünün yüzde 70'i zarar gördü" diye konuştu.

Mehmet AKIN-Adem DURMAZ/ELMALI (Antalya), ()

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3)SAHİLLERDE ÇİFTE BAYRAM

KURBAN Bayramı'nın yüksek sezona denk gelmesi dolayısıyla iç turizmde 1,5 milyon kişinin, sahil kentlerinde tatilini geçirmesi bekleniyor. Ayvalık'tan Mersin'e pansiyonlar dahil yüzde 100 doluluğa ulaşılması beklenirken, sektörde, hem yerli hem de yabancı turist yoğunluğuyla çifte bayram yaşanacak. Bu bayramda da tatilciler, yine en çok Antalya'yı tercih ediyor.Kurban Bayramı tatilinin, eylül ayında okullar açılmadan önce son tatil fırsatı olması dolayısıyla yoğun talep oluştu. Bayramın yurt dışı turizminde en yoğun olduğu günlere denk gelmesiyle otellerde, 1,5 milyon yerli turistle birlikte yüzde 100 doluluğa ulaşılacak. Ayvalık'tan Mersin'e kadar Ege ve Akdeniz sahillerinde rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı. Birçok otelde bayram dönemi için doluluğa ulaşılarak, satışlar durduruldu. Tatil köylerinden 5 yıldızlı otellere, pansiyonlardan bungalovlara kadar Antalya, Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Çeşme başta olmak üzere sahil beldelerinde bayram dolu geçecek.

BAYRAMIN GÖZDESİ ANTALYA

ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, Kaş'tan Alanya'ya çok sayıdaki alternatif tatil beldesiyle Antalya'nın, Kurban Bayramı'nın en rağbet gören adresi olduğunu belirtti. Özbek, Antalya'nın Alanya, Kaş, Kemer, Belek, Side gibi tatil beldelerinde neredeyse pansiyonlarda bile yer kalmayacağını söyledi. Ege'de ise Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Didim gibi yatak kapasitesi itibarıyla çabuk dolacak oteller olduğunu kaydeden Özbek, özellikle Bodrum, Kuşadası ve Marmaris'in ciddi doluluklara ulaşacağını dile getirdi. Özbek, Ayvalık'tan başlayıp, Ege ve Akdeniz sahilleri boyunca Mersin'e kadar pansiyonların dahi dolmuş olacağı bir bayram yaşanacağını vurguladı.

BAYRAMDA 50 BİN KİŞİ YURT DIŞINDA

Yurt içinde 1,5 milyon kişinin sahil kentlerine akın edeceği bayramda, 50 bini aşkın kişinin de tatilini yurt dışında geçireceği öngörülüyor. Geçen yıla göre, bu bayramda yurt dışını tercih edenlerin sayısında yaklaşık yüzde 25 artış oldu. Özbek, yurt dışı turlarda en yoğun talebin, vizesiz olması nedeniyle Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan gibi Balkan ülkelerine olduğunu kaydetti. Balkanlar'ı Paris, Roma, Benelüks ve Orta Avrupa turlarının takip ettiğini belirten Özbek, Avrupa başkentlerine yönelik 4 gece 5 günlük turların büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Özbek, yurt dışı tur rezervasyonlarının da yüzde 90'ı aştığını kaydetti.

GEMİ VE KÜLTÜR TURLARINA YOĞUN İLGİ

Yunan adalarına vizesiz gemi turları da bu bayramın talep gören tatil fırsatlarından birini oluşturuyor. Bayramda pazar ve perşembe günleri Çeşme'den hareketle Mikonos, Rodos, Santorini, Siros, Pire, Korfu gibi Yunanistan şehir ve adalarının vizesiz olması nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Suat Özbek, 3 veya 4 gecelik bu turların da yüzde 100 doluluğa yaklaştığını dile getirdi. Makul fiyatlı seyahat isteyenlerin de yurt içi kültür turlarına ilgi gösterdiğini aktaran Özbek, "Karadeniz başta olmak üzere sahil beldelerini gezen Ege- Akdeniz turları, Bodrum'dan Antalya'ya bütün sahil beldelerini gezme imkanı var. Fethiye'yi kapsayan Likya turları, Kapadokya, Safranbolu, Assos ve Ayvalık'ı kapsayan Misya, Beypazarı gibi kültür turlarına da geçen seneye göre taleplerde yüzde 25 civarında artış var" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Konyaaltı plajından drone görüntüleri-

-Antalya havalimanından görüntüler

-Turist görüntüleri

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()

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4)YAKTIĞI ATEŞLE YILANI KAÇIRMAK İSTERKEN YANGIN ÇIKARDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir sitesinin bahçesinde gördükleri yılanı ateş yakarak kaçırmak isteyen Aydın Kızılsu'nun yaktığı ateş, yandaki okulun bahçesindeki otları tutuşturdu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde oturduğu sitenin bahçesinde çocukların oynadığı alanda yılan gören Aydın Kızılsu (40) bahçede çöpleri toplayıp ateş yakarak dumanla yılanı kaçırmak istedi. O sırada kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle sitenin hemen yanında bulunan Hüsniye Hanım Mesleki ve Anadolu Lisesi bahçesine sıçrayıp kısa sürede büyüdü. Yangın okul bahçesindeki otluk alanı sarınca Kızılsu, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası okul müdürü ve öğretmenler okula gelerek incelemede bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Okul bahçesinin alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

-Ateş yakan Aydın Kızılsu’nun olayı anlatması

-Yangının söndürülmesi

-Polis ekiplerinin gelişi

-Yakılan ateşten detay ve okul bahçesindeki yangın

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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5)BURSA’DA KURBAN YAKALAMA TİMİ GÖREVE HAZIR

BURSA’da, Osmangazi Belediyesi’nin ‘Kurban Yakalama Timi’ bayrama hazır. Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek olan tim, kaçan kurbanlıkları yakalayıp sahiplerine teslim edecek. Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı’na az bir zaman kala kaçan kurbanlıklar için önlemini aldı. Bayram sürecinde vatandaşların kurbanlıklarla ilgili sorun yaşamaması adına Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Kurban Yakalama Timi’ oluşturuldu. 2’şer kişilik 3 ekipten oluşan tim, Veysel Karani ve Geçit Mahalleleri’nde kurulan kurban pazarlarının yanı sıra ilçe genelinde görev yapacak. Hayvana zarar vermeden nasıl yaklaşılır, ne kadar mesafede durulur ve hayvan nasıl yakalanır gibi konularda eğitimli olan ekip, bayram boyunca Osmangazililerin yardımına koşacak.

Osmangazi Kurban Yakalama Timleri, kurbanlık hayvanları nasıl yakalayacakları konusunda Geçit Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında eğitim aldı. Sakinleştirici ilaç kullanımı hakkında Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir tarafından bilgilendirilen tim, bayram boyunca kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması konusunda vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde Osmangazi Belediyesi’nin 444 16 01 ve 241 41 05 numaralı telefonları arayarak yardım alabilecekler.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların kurbanlıklarla ilgili sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, “Hayvanların kaçması sonucu vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve ortaya çıkan kötü görüntülerin önüne geçmek adına ekibimiz ücretsiz olarak bayram boyunca hizmet verecek. Vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir bayram geçirmelerini sağlayacaklarö dedi.

Görüntü Dökümü

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Kurban yakalama timinin görüntüsü

Kurbanlardan görüntüler

Kurban pazarı

Kurban yakalama timinin çalışmaları

Detaylar



BURSA,()-