DHA YURT BÜLTENİ 14

İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (5)

KALIN, SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi.

Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak ile birlikte Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Salonda bulunanlar Neşet Ertaş türkülerini beğeniyle dinledi. 3 türkü seslendiren Kalın, Neşet Ertaş'ı rahmetle andığını söyledi. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın, ardından Neşet Ertaş'ın fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kalın ve Parlak'ın türkü söylemesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN-Salih GÜNER /KIRŞEHİR,()

==============================================================

Çalıştığı binanın ikinci katından düşen işçi ağır yaralandı



BİNGÖL'de, yalıtım yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden aşağı düşen inşaat işçisi Alattin Arik (38), ağır yaralandı.

Olay, Merkez Selahattin Kaya Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Binada yalıtım çalışması yapan Alattin Arik, 2'nci kattaki iskelede çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Arik'i ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Arik'in binadan düşme anına tanık olan esnaf Fahrettin Özdemir, yeterli güvenlik önlemi alınmadığından dolayı olayın yaşandığını ifade ederek, yetkililerin böylesi çalışmalarda gerekli denetimleri artması gerektiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İnşaattan detaylar

-Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yapması

-Gördü tanığın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL / BİNGÖL,()

==================================

Çaldığı 25 bin liralık kalıbı, hurdacıya 3 bin liraya sattı



KAHRAMANMARAŞ'ta girdiği fabrikadan 200 kilo ağırlığındaki tencere kalıplarını çaldığı iddia edilen Murat A. (30) polis tarafından yakalandı. Mahkemece tutuklanan şüphelinin piyasa değeri 25 bin lira olan kalıpları hurdacıya 3 bin liraya sattığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'ndeki bir fabrikanın çelik tencere imalathanesinde meydana geldi.İş yerinin havalandırması için açılan kapının asma kilidini kırarak fabrikaya giren 2 kişi toplam ağırlığı 200 kilo olan, 25 bin lira değerindeki pirinç tencere kalıplarını çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayla ilgili yapılan çalışmalar sonunda kalıpların Murat A.'nın arkadaşıyla birlikte çalıp Samet B.'nin kullandığı otomobille olay yerinden kaçtıkları, çaldıkları 25 bin lira değerindeki kalıpları da hurdacıya 3 bin liraya sattıkları belirlendi.

Çeşitli suçlardan sabıkalı Murat A. ve Samet B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat A. tutuklanırken, Samet B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmanın devam ettiği belirtildi. Çalıntı eşyayı aldığı öne sürülen hurdacı hakkında da işlem yapılırken, tencere kalıpları sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Şüpheli polisler arasında

- Hastaneye götürülmesi

- Doktor odasına alınması

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilişi

- Polis otosunun gidişi

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Çalınan tencere kalıpları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

===========================================

Dağköy Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu

ZONGULDAK'ta düzenlenen Kozlu Yağlı Güreşleri ve Dağköy Yayla Şenlikleri'nde finalde rakibi Süleyman Aykırı'yı yenen Serhat Gökmen, başpehlivan oldu.

Kozlu ilçesine bağlı Dağ Köyü'nde bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen şenliklere 13 kategoride 104 güreşçi katıldı. Pehlivanların güreş alanındaki yürüyüşü ile başlayan etkinliğe Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da katıldı. Güreşçiler kategorilerinde dereceye girebilmek için birbirleriyle mücadele etti. Müsabakalarda en büyük ilgiyi başpehlivanlık mücadelesi gördü. Serhat Gökmen, rakibi Süleyman Aykırı'yı yenerek altın madalya ve kupanın sahibi oldu. Güreşlerde ilk üç dereceye giren sporculara da madalya verildi.

Güreşin tarihimizde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "Her kesimden insanların bir araya geldiği, geleneklerin yaşadığı bir meydandır er meydanı. Milletler kimlikleriyle, karakterleriyle var olur. Bunların başında toplumsal yanı ağır basan spor etkinlikleri bizde de güreş. Güreş, bu toplumsal kimliğimizi en etkili şekilde var eden, yaşatan bir spordur. Pehlivanlık en saygın unvanlardan bir tanesidir. İlla şampiyon olması da gerekmez. Pehlivan unvanını almışsa bir insan her kesimden, her yerde saygı görürdü. Güreş sporu kendi kuralları, disiplini ve geleneksel fonksiyonuyla birlikte bir ahlak temeli de olan önemli bir spordur." dedi. Geçen yılın güreş ağası iş adamı Tahsin Kararslan, 130 bin lira ile yeniden güreş ağası seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yağlı güreşlerden detaylar

Başpehlivanlık mücadelesinden detaylar

Madalya töreninden detaylar

Güreşleri izleyen seyirdiler

Süre: (4:00) Boyut: (527 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

===========================================

Bursa'da atılan sigara yangına sebep oldu

BURSA'da Doğanbey Toki Konutlarında atılan sigaradan yangın çıktı.Yangın daire sakinlerince söndürüldü.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde Doğanbey TOKİ konutlarındaki B6 Blok'ta bulunan bir dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkonun kenarında çıkan yangın kısa sürede etkisini artırırken, balkonda yer alan bazı malzemeler de yandı. İtfaiye ekipleri de söz konusu bölgeye gelirken yangın, daire sakininin çabasıyla daha fazla büyümeden söndürüldü. Konut sakinleri ise, balkonda bulunan naylonların yandığını belirtirken, konutlarda çok fazla içilen sigaraların aşağıya atıldığını ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Yangın görüntüsü

-Sönürme çalışmaları

Haber: BURSA,()

========================