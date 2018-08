DHA YURT BÜLTENİ-14

ŞEHİT BEDİRHAN'DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

PKK'nın hain bombalı saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın hayattayken cep telefonu çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Minik şehidin görüntülerini doğumundan bir süre sonra babası Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın önceki görev yeri olan Uşak'ta çekildiği öğrenildi. Görüntüler de şehit Bedirhan oynarken annesinin de ona yönelik sözleri duyuluyor. Minik Bedirhan Mustafa'nın görüntüleri yürek burkuyor.

BAKANLAR SEL BÖLGESİNİ HELİKOPTERLE İNCELEDİ

Ankara'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 'Sikorsky' tipi askeri helikopterle Rize'deki sel bölgelerini havadan inceledi. DSİ Müdürü Acu, helikopterde harita üzerinden heyete bilgiler verdi. Güneysu İlçesi futbol sahasında inen helikopterdeki heyet daha sonra karayoluyla Rize'nin selin vurduğu Salarha ve Muradiye beldelerine geçti.

Bakan Turhan ve beraberindeki heyet, bölgede incelemelerde bulundu, selde zarar gören vatandaşları ziyaret etti, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

'DEVLETİMİZ, GÜÇLÜDÜR GEREĞİNİ YAPACAKTIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, helikopterle bölgede yapılan incelemenin ardından Demirören Haber Ajansı () muhabirine özel açıklamada bulundu. Devletin bu tür afetlere karşı güçlü olduğunu ve gereğinin yapılacağını kaydeden Bakan Turhan, "Sel bölgesini havadan gördük. Aşırı yağış sonucu oluşan dere taşması sonucu, bazı yollarımızda hasarlar olduğu, Karayolları, DSİ ve Özel İdare ekiplerinin anında müdahalesiyle ulaşımda önemli bir sorun, sıkıntı olmadan kapanan yollar tekrardan ulaşıma açıldı. Herhangi bir can kaybı olmaması her şey önemli. Bazı ufak tefek maddi hasarlar var, onları da yerinde görüp, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, vatandaşların sorunları ve dertlerini dinleyeceğiz. Devletimiz, bu tür afetlere karşı güçlüdür, gereğini anında yapacaktır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Tüm ekiplerimizle birlikte burada oluşan maddi hasarların giderilmesi için her türlü işlemi en kısa sürede yapacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuya ilişkin 'gereği yapılsın' şeklinde talimat verdiğini belirtti. Yazıcı, "Buraya hareket ederken, Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarını aldık. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. 'Her şeye bakılsın gereği yapılsın' talimatı oldu. Hiç kimse mağdur olmayacak. İnşallah bu tür afetler bir daha yaşamayız" diye konuştu.

METREKAREYE 74 KİLOGRAM YAĞIŞ

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, ise metrekareye 2 saatte 74 kilogram yağış düştüğüne dikkat çekerek, "Can kaybının olmayışı bizim için sevindirici. Bölgede yeni yağış bekleniyor. Yine de dikkatli olmak gerekiyor. Bizler de sahada olacağız. Metrekareye 2 saatte 74 kilogram yağış düşmesi önemli bir miktar. İnşallah kazasız, beleasız bu sıkıntıyı atlatacağız"

SAKARYA'DAKİ FECİ KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde; tır, halk otobüsü ve otomobilin karışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların otobüsten fırladıkları anlar görülüyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'nde 27 Temmuz'da meydana gelen tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada 21 yaşındaki Zeyneş Şule Atakır ölmüş 21 kişi de yaralanmıştı.

Feci kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Halk otobüsünün içinde bulunan kameralar, korku dolu anları kaydetti.

Görüntülerde otobüsün şerit değiştiren tırla çarpıştığı anda sürücünün ani menavra yapması ve yolcuların araçta savrulmaları yer alıyor. Bu anlarda aracın ön kısmında bulunan yolcuların fırlayarak yere yığıldıkları, arka bölümdeki yolcuların kazanın şiddetiyle açılan kapıdan yola savruldukları görülüyor. Kaza kurbanı olan Şule Atakır'ın da aracın arkasında yolculuk yaparken açılan kapıdan savrulduğu kameraya yansıyor.

Öte yandan bir zabıta aracının yola dikkatsizce çıkması üzerine meydana gelen kazada, kazaya karışan tırın ve kazaya sebebiyet veren resmi aracın sürücüsü tutuklanmıştı.

VETERİNER HEKİMLER, YASAL DÜZENLEMEDEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, 2008 yılına kadar almış oldukları fiili hizmet zammı haklarının ayrım gözetilmeksizin tüm veteriner hekimlere tekrar verilmesini istedi.

Veteriner hekimlerin özlük haklarına yönelik olarak Atatürk Parkı’nda basın açıklaması yapan Oda başkanı Köse, TBMM’de kabul edilen torba yasada sağlık çalışanlarına 2 ay fiili hizmet süresi verildiğini ve emekli maaşlarına bin 500 ile 2 bin TL iyileştirme yapıldığını hatırlatarak, “Veteriner Hekimler 2 ay fiili hizmet zammı alırken 2008 yılında haksız bir uygulama ile bu hakları ellerinden alındı. Yeni torba yasada da Veteriner Hekimler yer almadı. Bu kabul edilebilir bir durum değildirö dedi.

657 sayılı “Devlet Memurları Kanunuönun 152. maddesinin zam ve tazminatları belirlediğine dikkat çeken Köse, burada beşeri hekimlerle, veteriner hekimlerin aldığı tazminatın eşit olduğunu hatırlattı.

Dünya’da sağlık hizmetlerinin insan, çevre ve hayvancılığın korunmasını hedefleyen tek sağlık konsepti kapsamında verilmekte olduğuna vurgu yapan Köse şöyle konuştu:

“Disiplinler arası işbirliğini benimseyen tek sağlık konsepti gereği insan ve hayvan sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Veteriner Hekimler hayvan sağlığını (insan gıdası olarak yetiştirilen hayvanlar, ev ve süs hayvanları, yabani hayvanlar) koruyarak başta zoonoz hastalıklarla ( hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar örneğin; Kuduz, Kırım Kanamalı Kongo Ateşi, Brucella, Kuş Gribi gibi) mücadele vermek üzere insan sağlığına katkı sağlamaktadırlar. Bu mücadelede en büyük risk grubu da Veteriner Hekimlerdir. Brucella’ya yakalanmayan, tekme yiyip, ısırılıp hastanelik olmayan meslektaşımız yok gibidir. İlimizde geçen yıl at tekmesi sonucu bir meslektaşımızı kaybettik. Acısı halen yüreklerimizde.ö

'FİİLİ HİZMET ZAMMI ZORUNLULUKTUR'

Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarının kırsal alanda, ahır şartlarında birçok risk barındıran çalışma ortamında sürdürüldüğünü belirten Köse, veteriner hekimlere fiili hizmet zammı verilmesinin, bu riskli çalışma ortamı düşünüldüğünde zorunluluk olduğunu söyledi.

Dünyada hayvansal gıda tüketimine bakıldığında gelişmiş ülkelerin çok gerisinde yer aldığımıza da değinen Köse açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri kişi başına tüketilen hayvansal gıda miktarıdır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına kırmızı et tüketimi 100 kilo civarındayken, ülkemizde 30-35 kilo dolayındadır. Buna rağmen son yıllarda ülkemizde kırmızı ete ulaşmak neredeyse imkansız olmuştur. Kırmızı etin kg fiyatı 50-60 TL dolayında hatta bazı illerimizde 100 TL ye dayanmıştır. Kırmızı etin fiyatının kontrol altına alınabilmesi ancak; veteriner hekimlerin daha çok çalışmasıyla olanaklı olacaktır. Ama veteriner hekimler mutsuz olup ve hak kaybına uğramaya devam ederse verimli çalışmaları mümkün olmayacaktır."

Türkiye'de tüm evlerde veteriner hekimlerin emeğinin varlığı olduğuna vurgu yapan Köse, şunları söyledi:

"Ürettiğimiz peynirle, etle, sütle, sofralarımızda, kedi, köpek, süs hayvanı besleyenlerle yada hayvancılık yapan yetiştiricilerimizle direk ilişkilerimizle halkımızın tamamıyla iletişim halinde olan bir meslek grubuyuz. Veteriner hekimleri dikkate almayanlar ülkemizin geleceğini de dikkate almamış olacaklardır. Çünkü sağlıklı nesiller sağlıklı beslenmeyle yetiştirilebilirler. Sağlıklı zeki nesiller de ülkemizin geleceğidir. Tüm bu kriterler göz önüne alınarak; veteriner hekimlere fiili hizmet zammı derhal verilmeli, serbest ya da kamuda çalışan veteriner hekimlerin emekli maaşları beşeri hekimler düzeyine getirilmeli, serbest çalışan veteriner hekimlerimize bilimsel çalışmaları ve sempozyumları rahatlıkla takip edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı verilmelidir.ö

BİLECİK'TE ÇİMENTO FABRİKASINA KARPUZLU TEPKİ

BİLECİK'in merkeze bağlı Vezirhan beldesinde yapılmak istenen ikinci çimento fabrikasına belde halkı karşı çıkınca Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı gerçekleştirilemedi.

Vezirhan'da yapılması planlanan ikinci çimento fabrikası için bugün Cihan Bektaş Kültür Salonu'nda ÇED bilgilendirme toplantısı düzenlenmek istendi. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altındaki toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi İl Müdürlüğü yetkilileri ile çimento fabrikasını kuracak firma temsilcileri ve çevre illerden gelen doğa koruma gönüllüleriyle belde sakinleri katıldı.

Toplantı başlamadan önce İstiklal Marşı'nın okunması için salondan dışarı çıkıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından belde halkı, protesto amacıyla salona girmedi. Salonun önünde toplanan kalabalık, beldelerinde ikinci çimento fabrikası kurulmasını istemediklerini belirtti. Kalabalığın tepkisi üzerine ÇED bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilemedi. Belde halkından bir kişi ise traktörle getirdiği karpuzları toplantı salonun karşısında yere attı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, olaylarla ilgili "Halkın kararına saygılıyız" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak da belde sakinlerinin görüşlerini yazılı dilekçeyle bildirmeleri gerektiğini belirtti. Budak, sürecin nasıl sürdürüleceğine bakanlıkça karar verileceğini söyledi.

