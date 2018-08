DHA YURT BÜLTENİ -14

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİTLERİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenaze törenine katılmak üzere helikopter ile Şarkışla ilçesine geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekilerle birlikte törenin yapılacağı hükümet konağı önüne gelen Erdoğan, burada, Şehit Nurcan Akkaya'nın annesi Suudiye Demir, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve yakınları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletip bir süre konuştuktan sonra Kaymakamlık binasına geçti.

SİLOPİ'DE ELEKTRİK DAĞITIM EKİPLERİNE ENGELLEME, JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI (1)

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesine abone tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, tespit yapılmasını istemedikleri iddia edilen bir grup tarafından engellenmek istendi. Çıkan arbedede jandarma havaya ateş açtı, TOMA'lar devreye girdi.

Başkentteki Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta'ya taşınıyor (2)

HAVA ARAÇLARININ BİR BÖLÜMÜ ISPARTA'YA NAKLEDİLDİ

Ankara'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Isparta'ya taşınması kapsamında komutanlıktaki helikopterler ve eğitim uçaklarının hava yoluyla Isparta'ya sevki başladı. Nakil işlemleri öncesi Genelkurmay Başkanlığı tarafından duyuru yayımlanarak hava trafiğinde hareketlilik yaşanacağı bilgisi halka aktarıldı. Afyonkarahisar sınırlarında yaşanan hava muhalefeti nedeniyle saat 07.00'de planlanan nakil uçuşları gecikmeli olarak başladı. Saat 11.00'de ilk parti olarak 2 helikopter Ankara'dan Isparta'ya hareket etti. Hava araçları peyderpey Süleyman Demirel Havalimanı yanında yapımına 2007 yılında başlanan ve kısa süre önce tamamlanarak 'Şehit Üsteğmen Mehmet Şerif Şumnu Kışlası' adı verilen Kara Havacılık Okulu'na geldi. Uçak ve helikopterlerden bir bölümünün bugün nakledildiği, nakil işlemlerinin yarın da devam edeceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR'DA SEL FELAKETİNİN YARALARI SARILIYOR

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde sağanak sonrası yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Afyonkarahisar Vali vekili Adem Uslu, "Şimdi yaraları sarıyoruz. En önemli tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Tarımsal alanda çok ciddi kayıplar var" dedi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış Yaylabağı beldesiyle Ayazini ve Kuzviran köylerinde sele neden oldu. Sel suları tarım arazileri ve bazı evlere dolarken, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunun 17'nci ve 21'inci kilometreleri arasında su baskınları nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yaklaşık 4 saat boyunca kapalı olan yol jandarma, AFAD, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Yaylabağı Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Sel sularına kapılan Kuzviran'da 50, Ayazini'nde ise 70 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞTI

Sel felaketinin en büyük zarar verdiği nokta Ayazini köyü oldu. Çok sayıda ev ve eklentilerinin suyla dolduğu köyde, haşhaş, salatalık, patates ve fasulye gibi ürünlerin ekili olduğu tarım arazileri de zarar gördü. Dünden beri bölgede olan AFAD, Kızılay, DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile diğer ilgili tüm kurumlar çalışmalarını sürdürdü. İş makineleriyle selin getirdiği moloz yığınları temizlenirken, hasar tespit çalışmaları da başlatıldı.

KIZILAY SU DAĞITTI

Kızılay ekipleri selin içme suyunda kirliliğe neden olması üzerine vatandaşa özellikle temiz su ve gıda temini sağladı. Vatandaşlar da bir yandan kendi imkanlarıyla sel sularının evlerine getirdiği molozları boşaltmaya çalıştı. Bölge halkı özellikle sigortasız olan tarım arazilerinde hasarlarının karşılanması için yetkililerden yardım isterken, Ayazini ve Kurviran köyleriyle Yaylabağı beldesinin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

'EN ÖNEMLİ TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASIDIR'

Vali vekili Adem Uslu, Ak Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ile diğer kurum müdürleri de afet bölgesinde inceleme yaptı. Vali vekili Adem Uslu, AFAD Müdürü Mehmet Buldan'dan bilgi alırken, vatandaşları da dinledi. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni eden Adem Uslu, "Aşırı yağış neticesinde maalesef İhsaniye ilçemizin Ayazini ve Kuzviran köyleriyle Yaylabağı beldesinin sınırları içerisinde hayatı olumsuz yönde etkileyen bir sel afeti yaşandı. Yaz aylarında ani sağanak şeklinde yağan yağmurlar maalesef sel baskınlarını beraberinde getiriyor. Biz her zaman yüce Yaradan'dan 'Allah afatından korusun' deriz. Ama maalesef zaman zaman bu tür metrekareye yoğun yağış düştüğünde sel afetiyle karşı karşıya kalınıyor. Bu afet 3 yerleşim yerindeki vatandaşlarımızın hayatını olumsuz yönde etkilediği gibi özellikle vatandaşlarımızın ekili arazisinde, küçük ve büyükbaş hayvan durumunda belli bir zarara sebebiyet verdi. Şimdi yaraları sarıyoruz. En önemli tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Tarımsal alanda çok ciddi kayıplar var. Bunlarla ilgili ekiplerimiz tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşımızın uğradığı mağduriyetler devletimizin imkanları nispetinde telafi edilecek inşallah. Afete maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

'DEVLET BURADA'

Ak Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Allah daha beterinden saklasın. Gerçekten Ayazini köyümüzde çok ciddi manada sel felaketi var. Ama devlet burada. Yapılan tespitlerin ardından devletimiz gerekli yardımları yapacaktır. Şu anda tespitler yeni yapılıyor. Ama tespitlerin ardından net bir rakam ortaya çıkacak" diye konuştu.

'KAYBIMIZ SADECE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEFİ'

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da şöyle dedi:

"Yağışların başlaması tüm kurum ve kuruluşların bu bölgeye sevkini sağladık. Vatandaşlarımızın konutları ile alakalı su basan yerlerde su tahliyelerini gerçekleştirdik. DSİ, Özel İdare Genel Sekreterliği diğer su kanallarında akışı sağlayacak yerlerde iyileştirmeler yaptı. Kızılay da Ayazini'nde içme suyunda sıkıntı olduğu için su ve erzak dağıtımı gerçekleştirdi. Bugün itibariyle tespitler de başladı. En kısa sürede bitireceğiz. Kaybımız sadece küçükbaş hayvan telefiyle ilgilidir."

OKUL BİRİNCİSİ BİLE AÇIKTA KALDI

İzmir Şehit Erkan Er Ortaokulu’ndaki 273 öğrenciden sadece 13'ü meslek liselerine yerleşti. Not ortalaması 99 olan okul birincisi Aleyna Kantar da herhangi bir liseye yerleşemedi.

Liselere geçişte tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre İzmir’de bulunan Şehit Erkan Er Ortaokulu’ndaki 273 öğrenciden yalnızca 13'ü meslek liselerine yerleşti. Not ortalaması 99 olan okul birincisi Aleyna Kantar da herhangi bir liseye yerleşemedi. Okul yönetimi ise okulda 13 değil, 20 öğrencinin çeşitli liselere yerleştiğini öne sürdü.

Liselere geçişte yapılan tercih sonuçları açıklandı. İzmir’in Bornova ilçesinin en başarılı okullarından biri olduğu belirtilen Şehit Erkan Er Ortaokulu’ndaki 273 öğrenciden sadece 13'ü meslek liselerine yerleşebildi. 99 not ortalaması ile okul birincisi olan Aleyna Kantar da herhangi bir okula yerleşmedi. Türk Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı İrfan Toksoy, okullarda yeterli kontenjan olmadığını ve yerleşme konusunda sıkıntı yaşanacağını sürecin başından itibaren söylediklerini fakat bunun karşılık bulmadığını belirtti. Şehit Erkan Er Ortaokulu’nun Bornova’nın en başarılı öğrencilerinin eğitim gördüğü bir okul olduğunu açıklayan İrfan Toksoy, "273 öğrenciden sadece 13'ü meslek liselerine yerleşebildi. Diğer öğrenciler bu yerleştirme sonucuna göre her hangi bir okula yerleşemedi. Eğer bir sınav puanına göre yerleştirme olsaydı bu öğrencilerin yüzde 80’i istedikleri okula yerleşebilirdi. Çünkü bu çocuklarda o kapasite var" dedi.

'GÜZELYALI’DA DA AYNI SORUN VAR'

Okullara yerleştirmede adres, devam ve devamsızlık, puan aralığı gibi kriterlerin olduğunu söyleyen İrfan Toksoy, "Biz bu kriterlerin öğrencileri net olarak ayıramayacağını söyledik. Geldiğimiz noktada bu öğrenciler açıkta kaldı. Öğrencileri doğum tarihlerine göre sıralayarak okullara aldılar. Öncelik doğum tarihi küçük olanlara verildi. Doğum tarihi küçük olanlar yerleşti, diğerleri yerleşemedi" diye konuştu. Okul idaresinin, milli eğitimin sorunu çözeceğini söylediğini fakat bunun iyi niyet temennisinden öteye geçemediğini savunan Başkan Toksoy, İzmir'de benzer sorunların Konak’ta bulunan Güzelyalı İlköğretim Okulu’nda da yaşandığını ileri sürdü. Toksoy, Güzelyalı İlköğretim Okulu’nda da 350 öğrencinin herhangi bir okula yerleşemediğini, milli eğitimin nitelikli okul probleminin bulunduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

"Veliler de nitelikli okul konusunda endişe yaşıyor. Çocuğunun iyi eğitim almasını isteyen veliler de adresini değiştiriyor, nitelikli olarak gördüğü okullara çocuklarını yerleştirmeye çalışıyor. Bu durum milli eğitimde bazı şeyleri masaya yatırarak yeniden değerlendirmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Milli eğitim çok büyük bir camia, sorunları da devasa. Bunları çözmek için ortak aklı harekete geçirmek lazım. Sivil toplum örgütleri, ilgili kurumlar, veliler bir araya gelerek bu sorunu giderebilir. Aksi takdirde kaos ve kargaşa devam edecek. Okulların niteliğini arttırarak sorunları çözebiliriz. Sadece bir kafadan çıkan sesle sorunlar çözülmez. Nüfusumuz çok genç iyi eğitmeliyiz. Genç nüfus bizim için avantaj ancak iyi eğitemezsek sıkıntılı bir dönem yaşayabiliriz."

ÇANKIRI'DA POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ’NDE 338 PÖH MEZUN OLDU

ÇANKIRI Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden eğitimlerini tamamlayan 338 Özel Harekat Polisi mezun oldu.

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) gerçekleştirilen mezuniyet törenine Çankırı Vali Vekili Abdullah Aslaner, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Şenol Yaprak, Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Çankırı Belediye Başkan Vekili Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hıdır Ayçiçek, POMEM Müdürü Ahmet Özge, daire amirleri, davetliler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi 2018-2019 dönem birincisi Serhat Çalışır açılış konuşması yaptı. Çalışır, görevlerini en iyi şekilde yapacaklarının sözünü verdi.

POMEM Müdürü Ahmet Özge ise, Çankırı’dan 338 Polis Özel Harekat öğrencisinin mezuniyeti nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özge, özel harekat polislerine görevlerinde başarılar diledi.

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Şenol Yaprak ise konuşmasında, polislik mesleğinin öneminden bahsetti. Yaprak, 19/2 dönem POMEM Özel Harekat Polislerinin mezuniyet töreni kapsamında 338’i Çankırı POMEM olmak üzere Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı 6 okuldan toplam 3 bin 386 öğrencinin mezun olarak mesleğe başlayacağını sözlerine ekledi. Yaprak, tüm özel harekat polislerine başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından yemin töreni yapıldı.



