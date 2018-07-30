DHA YURT BÜLTENİ-14

CHP MİLLETVEKİLİ BİRCAN, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ (EK)

1)ANKARA'YA SEVK EDİLECEK

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, kurultay çalışmaları için bulunduğu Iğdır'da beyin kanaması geçirip, ameliyat edilmesi üzerine Grup Başkanvekili Engin Altay, kente geldi. Iğdır Valisi Vekili Kemal Duru ve Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Raşit İlhan ile görüşen CHP'li Altay, yoğun bakım ünitesinde geçerek, ameliyata giren beyin cerrahi uzmanlarından da Bircan'ın sağlık durumuyla bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay, "Sayın Vali Vekili'mize, Başhekim'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Genel Başkan'ımız bizi buraya gönderdi. Milletvekilimize gereken müdahaleyi doktorlarımız yapmışlar. Kanaması yok. Şu anda uyutuluyor. Durumu iyi görülüyor. Uçak ambulansla Ankara İbni Sina Hastanesi'ne sevk edilerek, orada tedavisi yapılacak. Sağlık Bakanı'mıza ve herkese teşekkür ediyorum. Tıbbın yapacağı bütün müdahaleler yapılmıştır. Doktorlarımız, sevk edilmesini uygun görmüştür. İnşallah milletvekilimiz, bu hastalığı atlatacaktır" diye konuştu.

'KANAMA DURDURULDU'

Başhekim Raşit İlhan ise "Milletvekilimiz, saat 11.00 gibi hastaneye getirildi ve anında müdahale edilerek, ameliyata alındı. Beyin kanaması teşhisi konuldu. Doktorlarımız kanamayı durdurdu. Kanamalı bölgeyi boşalttık. İbni Sina Hastanesi'ne sevk edeceğiz. İnşallah iyileşerek, aramıza dönecektir" dedi.

IĞDRI/

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Polis memuru, karakolda boğazı kesilerek öldürüldü (EK)

2)ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ, ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ

Malatya'da, karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek şehit edilen polis memuru Şerif Dağ için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene; Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, askeri yetkililer ile şehit polisin eşi Dilek, çocukları Kevser, Aysima ve Hamit ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Emniyet Müdür Vekili Yücel Başar, üzücü olayın ardından meslektaşlarının şehit olduğunu belirterek, "24 yıl özverili şekilde teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hizmet eden şehidimize rahmet diliyorum" dedi.

İl Müftüsü Ümit Çimen'in dua ettirmesinin ardından şehit polis memurunun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

MALATYA/

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3)PAMUKKALE'DE 75 YAŞINDAKİ PARAŞÜTÇÜNÜN MUCİZE KURTULUŞU

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Bağbaşı Dağı'ndan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu 75 yaşındaki Hasan Cingit, ters rüzgara yakalanıp, paraşütünün bir kanadı kapanınca, dağın dik yamacına çarptı, paraşütü de ağaçlara takıldı. Kendisi uçurumda asılı kalan ve AFAD ekiplerince kurtarılan Cingit, ölümden dönse de uçmaya devam edeceğini söyledi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Bağbaşı Dağı'nda meydana geldi. Tornacılıktan emekli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi Hasan Cingit, sürekli atlayış yaptığı Bağbaşı Dağı'nda gitti. Cingit, yamaç paraşütüyle atladı. Ancak havada ters rüzgara yakalanan Cingit'in yamaç paraşütünün bir kanadı kapanınca hakimiyetini kaybetti. Havada düşmeye başlayan paraşüt, dağın dik yamacına takıldı. Cingit ise uçurumda asılı kaldı. Mucize eseri ölümden dönen Cingit, yanındaki telefonla yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönderildi. Cingit'in uçurumda asılı kaldığı yeri tespit eden AFAD ekipleri, önce dağdaki düz yola ulaştı. Buradan uçuruma, yaklaşık 50 metre halat sarkıttı. Cingit, bu halata kendini sabitledi. Böylelikle ekipler, Cingit'i yan tarafta, ağaçların olduğu güvenli alana çekti. Cingit'in yanına inen AFAD ekipleri, halatlar ve sedyeyle kurtarma operasyonu başlattı. AFAD ekipleri, Cingit'i sedyeye bağlayıp, uçurumdan çıkardı. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından kazayı ufak yaralarla atlatan Cingit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasan Cingit, uçmaya devam edeceğini belirterek, "Uçarken boğazda türbülansa girdim. Kanat kapandı, düşmeye başladım. Yamaçta ağaca takıldım. 1996 yılından beri uçuyorum, 3000 saat uçtum. Daha önce de Pamukkale'de uçarken bir kaza geçirdim ayağım kırıldı ama uçmaya devam edeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Dağdan genel ve detay görüntüler

- AFAD ekiplerinden görüntü

- Paraşütün takılı kaldığı dağdaki yamaçtan görüntü

- Ekiplerin dağdan halatla inmesi

- Düşen paraşütçünün kurtarılması

- Hasan Cingit'in konuşması

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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BIÇAKLI KAVGADA DOĞUKAN ÖLDÜ, BABASI İLE İKİZİ YARALANDI (ek)

4)DOĞUKAN TOPRAĞA VERİLDİ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Babası ile komşu esnaf arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Doğukan Çiğit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarınca teslim alınarak İslahiye'ye getirildi. Fevzipaşa Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından Doğukan Çiğit, yakınları tarafından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye hastanedeki tedavileri nedeniyle babası Ahmet ile ikiz kardeşi Batuhan ise katılamadı.

Öte yandan bıçaklı kavgada komşusu olan Ahmet Çiğit'i yaralayıp, ikiz oğullarından birinin ölümüne diğerinin de yaralanmasına neden olan şüpheli Mehmet Yılmaz ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadir ÇELİK-ISLAHİYE/

