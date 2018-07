DHA YURT BÜLTENİ-14

BAKAN SOYLU, GÖZALTINA ALINIRKEN ÖLEN YAŞLI ADAMIN OĞLUNU ARADI (EK)

SAĞLIK BAKANLIĞI: HEKİM AÇIĞA ALINMIŞTIR

Sağlık Bakanlığı, Giresun'da, Yusuf Topal'ın, eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Olaya adı karışan doktorun açığa alındığının belirtildiği açıklama şöyle:

"Giresun’da meydana gelen müessif olay ve neticesi sağlık camiamızı derinden üzmüştür. Sayın Bakanımız acılı aileyi arayarak rahmet ve baş sağlığı dileklerinde bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır. Soruşturma bizzat Sayın Bakanımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Henüz 3 yaşında dünyası karardı

Hatay'da geçtiğimiz mayıs ayında özel bir hastanede göz merceği ameliyatı olan 3 yaşındaki Saadet Kübra İkiz, ameliyat sonrası enfeksiyon oluşunca sağ gözünü kaybetti. Ailesi operasyonu gerçekleştiren Doktor Okan Okay'ı suçlarken, Dr. Okay ise tıbben yapılması gereken her şeyi yaptığını, çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini belirterek, müsterih olduğunu ifade etti.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Tayfur Sökmez Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin (35), Sunay İkiz, çiftinin 5 çocuğunda en küçüğü olan 3 yaşındaki Saadet Kübra'ya henüz iki yaşındayken katarakt teşhisi konuldu. Kübra'ya henüz 16 aylıkken Op. Dr. Okan Okay tarafından başarılı bir merceksiz katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Daha sonra yine Dr. Okay tarafından 2,5 yaşındayken göz merceği takmak için tekrar bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası taburcu olduktan 1 gün sonra minik Kübra'nın gözünde enfeksiyon gelişince ailesi tekrar hastaneye gitti. Ancak Kübra'nın gözü için yapılacak bir şey kalmamış Kübra sağ gözünü tamamen kaybetmiş ve minik kız henüz 3 yaşındayken dünyası kararmıştı.

"HEM BENİM HEM KIZIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Kendiside kanser hastalığıyla mücadele eden anne Sunay İkiz, kızlarının gözünü kaybetmesiyle sıkıntılı zamanlar geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Kızım iki yaşındayken katarakt ameliyatı geçirdi. Doktor dedi üç yaşındayken tekrar getirin gözüne mercek takacağız. Tekrar hastanede yatırdık doktor mercek taktıktan sonra aynı gün çıkarmak istedi. Biz kabul etmedik dedik; kızın ateşi çıkar, ağrısı olur. Kabul etmedik, itiraz ettik kızımızı o gün hastanede yatırdık sonra ertesi gün öğleden sonra hastaneden çıkardık. Çıkardıktan sonra kız başını yastıktan kaldıramaz oldu, yemek yemez oldu. Sabah kalktık kızın gözü şişmiş, doktora aradık. "Doktor hemen getirinö dedi. Tekrar hastaneye götürdük. Götürdükten sonra doktor kaçtı sonra dedi ki; "Damlaları kullanın yapılacak bir şey yokö. "Nasıl yapılacak bir şey yok doktor beyö dedik. Bizi hemen MKÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Dedik "biz kızımızı burada yatırmak istiyoruzö kabul etmedi. "Altından kalkamazsınız, baş edemezsiniz, 20 25 milyar masraf giderö dedi. Eşim dedi ki "biz parayı bulmaya hazırızö ama doktor kabul etmedi. Araştırma Hastanesi'ne gittik oradaki doktor 'kızın gözü gitmiş' dedi. Araştırma hastanesi bizi Antep'e sevk etti, oradaki doktor da 'kızın gözü yanmış mahvolmuş, yapacak bir şey yok geri götürün onu' dedi. Bizi tekrar araştırma hastanesine sevk ettiler 20 gün orada yattık."

Hem kızının hem de kendisinin psikolojisinin bozulduğunu anlatan İkiz, "Kızımın piskolojisi bozuldu oynamaz oldu, yemeği düzensiz oldu kızımın hayatı mahvoldu. Ben kanser hastasıyım iki yıl önce göğüs kanseri oldum, tedavi görmeye başladım, durumum iyiye gidiyordu ancak kızım böyle olunca kanserli hücreler beynime sıçradı. Beyin ameliyatı oldum hem kızımın piskolojisi hem benim piskolojim bozuldu. Şuan ben de tedaviye tekrardan başladım. Mağdurum kızım mağdur ben mağdurum. Beş çocuğumuz var, eşim şoför, evimiz kira büyüklerden cumhurbaşkanımızdan herkesten yardım istiyoruzö dedi.

"HASTANE HASTANE DOLAŞIYORUZ"

Kızının sağlığına kavuşması için hastane hastane dolaştıklarını dile getiren Baba Hüseyin İkiz ise, hem eşinin hem de kızının yaşadıkları nedeniyle artık çalışamadığını belirterek, "Kızım da iki yaşında katarakt ameliyatı yaptık üç yaşında hastaneye götürdük göz merceği takmak için göz merceğini doktor bey takamadı yapamadı kızın gözünü bozdu. Ben de dedim doktor bey Buda hastanede yatıralım dedi altından kalkamazsınız 20-25 milyar gider. Dedim olsun ben bu parayı koymaya razıyım, o da bizi başından gönderdi. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Üniversite hastanesi bizi Gaziantep'e sevk etti. Burada Doçent doktor kızımızın gözünü inceledi, dedi ki; "kızınız %100 görmezö bizi tekrar araştırma hastanesine sevk ettiler. Araştırma hastanesinde 20 gün yattık. Bütün gün hastanelerdeyiz kızımızın sağlığına kavuşması için yardım bekliyoruzö şeklinde konuştu.

VURAL, "DOKTOR GEREKEN ÖZENİ GÖSTERMEMİŞ"

Ailenin avukatı Şebnem Vural, Davaya konu olan doktorun ameliyathane koşullarını incelemeden steril bir ortam olup olmadığını araştırmadan sadece görüşmeye giden müvekkillerimi apar topar ameliyata aldığını iddia ederek, ameliyatı yapan davalı doktorun gereken özeni gösterme yükümlülüğüne aykırı davranarak, hukuki sorumluluğu doğduğunu ifade etti.

Vural, şöyle konuştu: "Yapılan tıbbi müdahale neticesinde müvekkilimin geleceğini etkileyecek bir şekilde Üç yaşında Kübra adlı müvekkilim sağ gözünün tamamını kaybetmiştir ve artık özürlü hale gelmiştir. Bizde bu sebeple müvekkilimin haklarını korumak amacıyla tüketici mahkemesi sıfatıyla Hatay Asliye Hukuk Mahkemelerinde davamızı açmış bulunmaktayız."

DR, OKAY; "TIBBEN GEREKLİ OLAN HER ŞEYİ YAPTIM, MÜSTERİHİM"

Tıbben yapılması gereken her şeyin yapıldığını vurgulayan Dr. Okay, Çok başarılı, tertemiz bir ameliyat oldu. Buradan da gayet iyi durumda ayrıldı. Bir gün sonra geldiklerinde bembeyaz iltihaplı bir gözle karşılaştım literatürde binde bir görülen endoftalmi gelişmişti. Hastanemizde o gün iki tane daha katarakt ameliyatı yapılmış olup onlarda hiçbir problem olmaması ve alınmış kültürlerde hiç üreme olmaması hastane enfeksiyonu ihtimalini azaltmaktadır. Bugüne kadar 10 binin üzerinde göz ameliyatı gerçekleştirdim. Olayın bu aşamaya gelmesine bir doktor, bir insan olarak çok üzüldüm. Ancak evde gereken hijyenin sağlanmadığını, çocuğun gözünün mikrop kaptığını düşünüyorum."

"Yaşanan olay yargıya yansıdı. Bilirkişi tarafından incelenmesi durumunda hatamın olmadığının, enfeksiyon sonucu durumun yaşandığının ortaya çıkacağını umuyorum. Ailenin avukatının iddia ettiği gibi zorla bir ameliyat kesinlikle söz konusu olmadı" diye konuştu.



Tren kazasının son kurbanı Fetiye Yıldız, toprağa verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Fetiye Yıldız'ın(71), bugün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, dün yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Fetiye Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere götürüldüğü İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan bugün yakınları tarafından alınak, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Hasanpınar köyüne getirildi.

Köydeki evine götürülüp helallik alınan Yıldız'ın cenaze namazı köy mezarlığında kılındı.Eşini yıllar önce kaybeden 2 çocuk 3 torun sahibi Fetiye Yıldız'ın yakınları cenazesi gözyaşları döktü. Yıldız, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kartepe'de Off-Road yarışları nefes kesti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Off-Road şenliğinde arazi araçlarının yarışları nefesleri kesti.

Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Kartepe Off-Road Şenliği, Maşukiye'de yapıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 35 Off-Road aracının katıldığı turnuvada, pilotlar yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleri ile yarıştı.

Yarışa katılan pilotlardan Mehmet Savaş, "Kartepe Belediyesine bu organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşım Bodrum'dan misafirimiz. Bu organizasyon için geldi. İlk defa katılıyor. Ben de ikinci defa katılıyorum. Hobi olarak katıldık. Arkadaşlara başarılar. Heyecan yok, sıfır. Eğlencesine katıldık" dedi.

Off-Road sporundan keyif aldığını söyleyen Hakan Yılmaz, "Uzun yıllardır sporun içerisindeyim. Keyif alarak yapıyoruz. Gelişmesi ve bu tip organizasyonlar yapılması bizi çok mutlu ediyor. Bugün de bir katılımcı olarak biraz sonra yarışacağım. Bundan mutluluk duyuyoruz. Yarış çok heyecanlı. Ne kadar tecrübe olursa olsun aynı heyecanı her seferinde tekrar yaşıyoruz. Araçlarımız yapılı, donanımlı. Bu pistlere alışık olan araçlar. Bizler aynı heyecanı tekrar tekrar yaşıyoruz. İnsanların ilgi göstermesi de bizi çok mutlu ediyor. Araçlarda güvenlik açısından hazırlık yapılıyor. Bir de ekstrem lastikler ile 4 çekerler ile artı yönde katkı sağlıyoruz araçlara" şeklinde konuştu.

Parkurun zorluğundan bahseden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bu yıl 4.'sünü düzenlediğimiz Off-Road Şenlikleri'nde şu anda 35 araç yarışıyor. 500'ün üzerinde yarışsever araçları ile geldi ancak 35 araç yarışa katıldı. Özellikle parkur son derece zorlu, amacına uygun, yarışseverlerin heyecanı, adrenalini, belki de korkuyu yaşayacakları bir parkur. Biraz önce bir araç o parkurda arıza yapmıştı. Yarışlar oldukça heyecanlı" ifadelerini kullandı.

Samsun'da denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

Samsun'da yakınlarıyla birlikte denize giren bir genç boğuldu. Hastaneye kaldırılan gencin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre S.C. (17) yakınlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Biranda akıntıya kapılan genç, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve itfaiyede görevli cankurtaran ekipleri S.C.'yi denizde aramaya başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süre denizde kalan S.C., ekipler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen 112 sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

