DHA YURT BÜLTENİ 14

AK PARTİLİ BAYBATUR: "CHP'NİN GENEL BAŞKANI KOLTUĞA, 404 İLE YAPIŞMIŞ"

AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP'deki Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kurultay tartışmasını ve İYİ Parti'deki krizi tiye aldı. AK Partili Baybatur, "Tek adam rejiminin nerede olduğunu hepimiz görüyoruz. Kendi cumhurbaşkanı adayına bile tahammül edemeyen bir CHP ve koltuğa 404 ile yapılmış bir genel başkanları var. Allah Kemal Kılıçdaroğlu'nun ömrünü uzun eylesin. CHP Genel Başkanlığını daha 20-30 yıl yapmasını niyaz ediyoruz. Böyle muhalefet çok güzel" dedi.

AK Parti Manisa Teşkilatı İl Danışma Meclisi toplantısı, tarihi Bedesten Salonu'nda yapıldı. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, diğer AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık ve Mehmet Ali Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, ilçe başkanları ve partililer toplantıya katıldı.

İlk konuşmayı yapan İl Başkanı Mersinli, yerel seçimlere değindi. İlçe belediyelerini ve büyükşehir belediyesini kazanmak için disiplinli çalışmalar yapmak zorunda olduklarını söyledi.

CHP'YE YÜKLENDİ

Milletvekili Baybatur ise, CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarını ve İYİ Parti'deki krizi yorumladı. Baybatur, "Bugün olanlara ve 24 Haziran sürecine bakıyoruz. İki önemli aday vardır, kendilerince ilk turda işi bitirmişlerdi. Acaba Meral mi olsun, Muharrem mi olsun diye gündem oluşturuyorlardı. Şimdi bakıyorum da Recep Tayyip Erdoğan, bu kadar seçime girmiş liderimize kendilerince ağır hakaretler ediyorlardı. 'Tek adam, tek adam, tek adam' diyorlardı. Bir de şimdi, CHP'nin genel başkanına bakıyorum. Bu kadar seçim kaybetmesine rağmen görüyorsunuz neler yapıyor. Muharrem İnce ile birbirlerine girmişler. Birbirlerine saldırıyorlar. CHP'de bir genel başkan yardımcısı, Muharrem İnce için 'sıradan, bayağı bir insanı kahraman gibi göstermek istiyorsunuz' diye tweet atıyor. Adama sorarlar, madem Muharrem İnce bayağı kaba bir insandı, davulla zurnayla bu seçimi aldık diye insanları kandırma gayreti içinde bulunuyordunuz?" dedi.

"BÖYLE MUHALEFETE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Baybatur, "Kılıçdaroğlu da bu dönemde ülkede tek adam rejimi var diyor. Tek adam rejiminin nerede olduğunu hepimiz görüyoruz. Kendi cumhurbaşkanı adayına bile tahammül edemeyen bir CHP ve koltuğa 404 ile yapılmış bir genel başkanları var. Utanmadan, sıkılmadan bütün seçimlerde seni yenmiş olan adama iftira atıyorsun. Allah Kemal Kılıçdaroğlu'nun ömrünü uzun eylesin. CHP Genel Başkanlığını daha 20-30 yıl yapmasını niyaz ediyoruz. Böyle muhalefet çok güzel. Diğer tarafa da bakıyoruz. Meral Akşener'i öyle bir şişirdiler ki. Bir bakıyoruz ki Meral Hanım küsmüş, oynamıyor. 'Ben torun seveceğim' diyor. Hani sen yüzde 50'yi geçip cumhurbaşkanı olacaktın? Biri koltuktan kalkmıyor, biri de 'bana mızıkçılık yapıldı' diye koltuğu terk ediyor. Bunların nasıl siyaset yaptığını anlamış değiliz. Böyle muhalefete teşekkür ediyoruz" dedi.

"KÜSECEKLER ADAY OLMASIN"

Yerel seçimler için daha fazla çalışılmasını gerektiğini kaydeden Baybatur, ekonomik olarak ülkeye darbe yapmaya çalışanların olduğunu savundu. Baybatur, "Bizim rakibimiz ne Muharrem İnce, ne de Meral Akşener'dir demiştik. Süreç devam ediyor. Bizim rakibimiz dolardır, doların sahibi olanlardır. Hazmedemiyorlar, başka yöntemlerle saldırıyorlar. İş bitmedi, durmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte hem ilçe hem de büyükşehir belediyelerinden en güzel adaylarla yola çıkacağız. Birden fazla aday olacak, ama bir kişi başkan adayı olacak. Önümüzdeki süreçte beni aday yapmadılar, küstüm diyecekler lütfen aday olmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Murat Baybatur açıklama

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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PERTEK'TE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Çataksu ile Aşağı Yakabaşı köyleri arasında 2 gün önce bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını, tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamıyor.

Pertek ilçesine bağla Çataksu ile Aşağı Yakabaşı köyleri arasındaki dağlık alanında yeralan meşe ve ardıç ağaçlarındaN oluşan sık ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayınca, geniş bir alana yayıldı. Yangın alanlarının sarp ve dik kayalıklardan oluşması nedeniyle insan gücüyle müdahele etmenin imkansız olduğu, iş makinaları ile kısmi müdahale yapılarak yangının yayılması engellenirken, bugün sabah saatlerinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığının Adana'da bulunan 1 adet yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edilerek yangına havadan müdahale edildi.

Türkiye'de en fazla meşe ormanlarının bulunduğu illerden biri olan Tunceli'de yaz aylarında ormanlık alanlar içinde kuruyan otlar ve zaman zaman da yaşanan çatışmalar, orman yangılarına neden oluyor. Her yıl onlarca dekarlık alanlar, yangınlar sonucu yanarken, Tunceli bölgesinde ilk kez bir orman yangınına havadan uçakla müdahale edildi. Yangın söndürme uçağının sabah saatlerinden itibaren yangın bölgesine havadan müdahale ettiği ancak aşırı rüzgar nedeniyle havadan müdahalenin istenilen düzeyde etkili olmadığı belirtildi. Yangın bölgesine Keban baraj gölünün yakın olması nedeniyle baraj gölünden su alan uçağın, bölgeye sık aralıklarla havadan su dökmeye gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Havadan ve karadan yapılan bütün müdahalelerin yetersiz kalması üzerine Özel İdare Genel Sekreterliği ile DSİ şube müdürlüklerinden iş makinası istenerek yangın bölgesinin etrafının iş makinalarıyla temizlenmesi ve yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı. Havadan müdahalenin ise hala devam ettiği, bölgenin rüzgarlı olması nedeniyle yaygının kontrol altına alınmadığı açıklandı. Bu arada yangın bölgesine yakın olan 3 mezra etrafının iş makinalarıyla kazılarak yangının yerleşim merkezlerine ulaşmaması için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, yangın müdahale ekipleriyle birlikte bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde yönetti. Yüksel, yangın sebebinin henüz öğrenilmediğini, öncelikle yangını kontrol altına almak ve söndürülmesine yoğunlaştıklarını belirterek "Perşembe günü saat 17.00 sularında, bize gelen bir yangın ihbarı sonucu bölgedeki yangına ekiplerimizle ilk müdahaleyi yaptık. Şuan Çataksuyu ve Aşağı Yakabaşı köyleri arasındaki yangına ilk anda 10 kişilik ekip bir Arazöz ve iş makinasıyla müdahele ederek geniş alana yayılmamasını sağladık. Ancak havaların aşırı sıcak olması, rüzgarın sert esmesi ve bölgedeki arazinin çok dik ve sarp bir yapıda olması nedeniyle bazı bölgelere insan gücüyle müdahale edemedik. Yangın bölgesinin içinde ardıç ağaçlarının çok fazla olması yangının hızla yayılmasına neden oldu. Yaygının kontrol altına alınmaması nedeniyle Orman genel müdürlüğü haraket merkeziyle görüştük Adana'daki bir yagın uçağı sabah saatlerinden itibaren yangın bölgesine havadan müdahale etmeye başladı ve havadan müdahale halen devam ediyor. Umut ediyorum yangını akşam saatlerine kadar kontrol altına alır ve söndürürüz. Şu an nekadarlık bir alanın yandığını tam bilmiyoruz yangının çıkış nedeni belli değil yangın söndürme çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız çalışmalar tamamlandıktan sonra adli ve idare işlemlere başlayacağız şimdi sadece yangının söndürülmesi için çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

Yangın bölgesinin uzak ve yakın görüntüsü

yangın bölgesinin yakın detay görüntüsü

yangın bölgesinde yükselen alevler ve dumanlar

yangın söndürme uçağının havadan müdahale görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

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SAKARYA'DAKİ FECİ KAZA SONRASI İKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde dün 3 aracın karıştığı 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı feci kaza sonrası iki aracın sürücüsü tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde geçtiğimiz gün tır, özel halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada 21 yaşındaki Zeynep Şule Atakır ölmüş, 21 kişi ise yaralanmıştı.

Kaza sonrası görüntüleri inceleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tır sürücüsü M.T ve kazaya karışmayan ancak sebebiyet verdiği iddia edilen zabıta sürücüsü A.P gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki araçla yola dikkatsizce çıktığı görülen zabıta aracının sürücüsü A.P ile tır sürücüsü M.T 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderildi.

- ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya),()-

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FERİDUN DÜZAĞAÇ, BOZCAADA'NIN ÇAVUŞ ÜZÜMÜNÜ TANITTI

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi ile ismi özdeşleşen şarkıcı Feridun Düzağaç, Ada'da yetişen çavuş üzümü üretimini desteklemek için gerçekleştirilen bağ bozumu turuna katıldı. Sanatçı, römork üstünde tüm Ada halkını ve misafirlerini selamlayarak, çavuş üzümüne sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2018 Troya Yılı nedeniyle, 'Bozcaada Bağbozumu Etkinlikleri' projesi kapsamında, çavuş üzümü pazarını genişletmek için bağ bozumu turları düzenliyor. Bozcaada Kaymakamlığı'nın da destek verdiği proje kapsamında, "Tak sepeti koluna, haydi bağ bozumuna", "Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun" sloganlarıyla her gün bağ bozumu turları gerçekleştiriliyor. Ücretli turlarda katılımcılar rengârenk römorklarla bağlara gidiyor. Katılımcılar, hediye edilen Bozcaada temalı sepet, önlük ve şapka ile üzüm toplarken, Ada'nın üzümleri ve bağları hakkında bilgilendiriliyor. Kampanyadan elde edilen gelir de bağcılara aktarılıyor.

Projede geniş kitlelere ulaşılması için Bozcaada ile ismi özdeşleşmiş olan oyuncu Ata Demirer ve şarkıcı Feridun Düzağaç gibi ünlüler de kampanyaya destek veriyor. Dün, ilk bağ bozumu turuna katılan Feridun Düzağaç; Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz ve turistlerle birlikte Rum asıllı Bozcaadalı bağcı Diyojen Izvinko'nun bağında üzüm topladı.

Sanatçı Feridun Düzağaç, römorkla giderken Ada merkezindeki halkı selamladı. Römorkun üstünde Çınaraltı'nda ise çavuş üzümü ve proje hakkında turistlere bilgi veren Düzağaç, zor şartlar altında bağcılığı yaşatan Diyojen Izvinko'yu alkışlattı. Feridun Düzağaç, şöyle dedi:

"Çok iyi niyetli, çok üzerinde düşünülmüş bir kampanya. Aslında turizm ve tarımın birbirini iten değerler olduğunu düşünülür. Oysa burada her ikisinin birbirini destekleyerek gelişimine katkıda bulunmasını amaçlanıyor. Çavuş üzümünün şöhreti bütün Türkiye'de biliniyor ama motivasyonların biraz turizme kaydığı bir ortamda biraz ihmal edildiğini gözlemlemiş bulunuyoruz. Bozcaada çok öncesinde çavuş üzümü ile anılırmış, şimdi turizmi ile anılıyor. Ama aslolan birbirini gölgelemeden, birbirine alan yaratarak gelişmesi. Bu aşamada fikreden, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu projeyi hayata geçiren Kaymakam Bey'in görev süresi ile sınırlı kalmaması, yerleşik geleneksel olmasını temenni ediyorum. Tüm üreticilerimize, tüm Adamıza hayırlı olsun."

Kaymakam Mustafa Akın ise "Bozcaada, Feridun ağabeyin de dediği gibi, yıllarca çavuş üzümü ile anılmış. Ama turizmin baskısı altında artık kendini iyice gösteremez hale gelmişti. Ama Ada'ya gelen ve çavuş üzümünü tadan herkes âşık oluyor, bunu biliyoruz. Biz de arkadaşlarla birlikte proje hazırlayarak, Bozcaada bağ bozumu organizasyonu ile Ada'ya turizm için gelenlerin burada tarıma da katkıda bulunmasını amaçladık. Umarım bundan sonra turizm, tarımı sömüren değil de birbirlerini besleyen iki alan olarak hayatlarına devam ederler. Projenin asıl amacı, tarım turizmi beslesin, turizm tarımı beslesin. Böylece iki alan sağlıklı bir şekilde yıllarca devam etsin" diye konuştu.

Bozcaadalı Rum asıllı bağcı Diyojen İzvengo da "Doğduk büyüdük buralardayız. Proje çok güzel ve memnunuz. İnşallah proje tutar, hiç olmazsa üzümümüz değerlenir. Piyasa yok maalesef. Bu yüzden artık zor durumda kaldık. Bu bağcılığı yapamayacak duruma geldik. Şaraphane fiyatları falan biliyorsunuz. Üzüm alınmıyor bu sene. Bu proje ile birlikte biraz daha umutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Feridun Düzağaç, Kaymakam Mustafa Akın ve beraberindekilerin traktör römorkunda bağa gidişleri.

Traktör römorkundan inmeleri.

Bağda üzüm toplamaları.

Feridun Düzağaç ile röp.

Kaymakam Mustafa Akın ile röp.

Bozcaadalı Rum asıllı bağcı Diyojen İzvengo ile röp.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), ()

Görüntü: HD. Süresi: 5 dakika 36 saniye , Boyut: 673 MB

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