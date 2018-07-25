DHA YURT BÜLTENİ 14

AMERİKALI RAHİP BRUNSON, EV HAPSİ KARARIYLA BUCA KIRIKLAR F TİPİ CEZAEVİ'NDEN ÇIKTI (3)

VATANDAŞLAR SEVİNENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Rahip Brunson'un evine getirilmesinin ardından apartmanın önünde toplanan dostları, sevinçlerine şarkı söyleyip, dans ederek ifade ettiler. Mahalledeki bazı kişiler ise bu duruma kızıp, "Burası bizim toprağımız. Bu ülke bizim" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlardan biri, cep telefonuyla tepki gösterenleri görüntüleyen bir kişinin üzerine yürüdü. Araya girenler gerginliğin büyümesini önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rahip Brunson'un arkadaşlarının şarkı söyleyip dans etmesi

- Vatandaşların tepki göstermesi

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

==========================================

BELEDİYE OTOBÜSÜNDE TACİZ İDDİASINA GÖZALTI

BURSA'da, belediye otobüsünde yanında oturduğu E.Y. (33) adlı kadını elle taciz ettiği iddia edilen S.D. (41), gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Mesken Mahallesi ile Kent Meydanı arasında güzergahta sefer yapan belediye otobüsünde bulunan E.Y., yanında oturan S.D.'ye, kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek tepki gösterdi. Kadın ve erkek arasında tartışma çıkarken, otobüs şoförü polise haber verdi. Motorize Yunus Ekipleri ile Güven Timleri, seyir halindeki otobüsü, Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde durdurdu. Otobüsteki diğer yolcuların da tepki gösterdiği S.D., gözaltına alındı. Kadın da ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubesine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zanlının gözaltına alınması

-Mağdur kadının ekip aracına binmesi

-Polislerden ve vatandaşlardan görüntüler

SÜRE: 1.15 BOYUT: 140 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

==========================================

GURBETÇİ AİLE KAZA YAPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Belçika'dan tatil için gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin su kanalına girerek metrelerce sürüklendikten sonra bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Maltepe köyü mevkiinde meydana geldi. Belçika'dan tatil için Türkiye'ye gelen ve Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Mithat Bilici (57) yönetimindeki 1-ARP-244 plakalı otomobil, Maltepe köyü girişinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce su kanalına giren otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Mithat Bilici ve yanında oturan kardeşi Recep Bilici (56) olay yerinde hayatlarını kaybederken, arka koltukta oturan eşi Şafak Bilici (51) ve kardeşinin eşi Feride Bilici (54) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Şafak Bilici, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne, Feride Bilici ise Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şafak Bilici, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bilici'nin cenazesi, hastane morguna konuldu. Tedavi altına alınan Feride Bilici'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Mithat ve kardeşi Recep Bilici'nin cesetleri, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. İnceleme sırasında çevrede toplanan vatandaşlar ise bir evin merdivenlerine oturarak, olayı merakla izledi.

Belçika'da yaşayan ailenin, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tatil için Türkiye'ye gelerek, memleketleri Isparta'nın Yalvaç ilçesine doğru yola çıktıkları kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Polis ve jandarmanın çalışması

-Kaza yapan araç

-Olay yerindeki ambulans ve itfaiye

-Çevrede toplananlar

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Merdivenlerde oturan meraklı vatandaşlar

-Detaylar

-Şafak Bilici (kadın) foto

-Recep Bilici foto

-Mithat Bilici foto

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

============================================



