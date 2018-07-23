DHA YURT BÜLTENİ 14

VAN- Hakkari karayolunda meydana gelen toprak kayması, sürücülere zor anlar yaşattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kayması anı, saniye saniye görüntülendi.

Olay dün Van- Hakkari karayolunun 19. kilometresinde bulunan Kırıkdağ Köyü yakınlarından meydan geldi. Bir anda dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yola savrulurken, ortalığı da toz duman kapladı. Yoldan geçen araç sürücülerinin korkuya kapıldığı o anlar, aracıyla yolda seyir halinde olan Emrah Kaplan tarafından saniye saniye görüntülendi. Toprak kaymasıyla birlikte büyük korku yaşadığını belirten Kaplan, "Bir anda toprağın kaydığnı gördük ve ortalık toz duman oldu. Hemen aracı durdurduk. Bu yoldan gelen ve giden araç sürücüleri de büyük panik yaşadı. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gelen araçlardan görüntü

-Toprak kaymasından görüntü

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6 - Van'da lahana içerisinde 15 kilo eroin ele geçirildi

MURADİYE (Van),()-VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından takibe alınan bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpek 'İBRE' yardımı ile otobüste yapılan aramalarda, kadın bir yolcuya ait valiz ve çantada, yeşil fasulye ile kamufle edilmiş lahana içerisine gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili K.B gözaltına alındı.

Muradiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,aldıkları bir ihbar üzerine bir otobüs firmasının seferleri 15 gün boyunca teknik takibe aldı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol'un da katıldığı operasyon için düğmeye basıldı.Van'dan Ankara'ya yolcu taşıyan otobüs, Muradiye ilçesine bağlı Alpaslan Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında durduruldu. Narkotik köpek 'İBRE' yardımıyla otobüste arama yapıldı.Aramalarda, narkotik köpek kadın bir yolcuya ait valiz ve çantaya tepki verince, arama yapıldı. Aramalarda, K.B isimli kadın yolcuya ait valiz ve çantanın içerisinde yeşil fasülye ile kamufle edilmiş, lahana içerisinde gizlenen 15 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili K.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan K.B mahkemeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Narkotik köpeğinin otobüste arama yapması

-Yolcu valizlerinde arama yapan Narkotik köpek'İbre'

-Valizlerdeki lahana içerisinde eroin paketleri

-Paketlerin çıkarılması

-Eorinden detaylar