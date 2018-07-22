DHA YURT BÜLTENİ 14

KAYIP EVRİM'İN, AMCASI SERBEST BIRAKILDI

Kayıp Evrim Atış'ın dün akşam saatlerinde gözaltına alınan amcası Niyazi Atış, serbest bırakıldı. Bugün akşam saatlerinde Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan Niyazi Atış, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek bir şeyim yok. Biz de arıyoruz. Bizi de çağırdılar ifadeye ona geldik" dedi. Kayıp Evrim'in, annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma komutanlığı önünden görüntüler

-Niyazi Atış'ın serbest bırakılması ve çıkıştaki konuşması

-Genel ve Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), ()-

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Antalya Aksu'da orman yangını (EK)

BAŞKAN ŞAHİN: KONTROL ALTINA ALINMAK ÜZERE

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, çok sayıda sera yandı. Tamamen yanan bir evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlu vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi. Bazı evler ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Seralarının yandığını belirten Utku Biçer, “Evimiz yandı, ekinlerimiz yandı. Yaşlı bir teyzeyi biz kurtardık, hastaneye gönderdik" dedi.

Traktörlerle yangına müdahale etmek için hemen yola çıktıklarını belirten Murat Üçkarış ise, “Afetin her türlüsü kötü. Hemen yangını söndürmek için harekete geçtik. Yaşlı bir teyzemiz ve bakıma muhtaç bir oğlu vardı. Yangın çok hızlı ilerliyordu. Hemen onları kurtardık. Seralar çok zarar gördü" diye konuştu.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Vatandaşlarla görüşen Başkan Şahin, yangının yaz aylarında kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu ifade eden Şahin, “Ama ne olacağı belli olmaz. Rüzgarın durumuna bağlı" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildiğini aktardı. Yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Dikici, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM

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ŞANLIURFA’DA BALKONDAN DÜŞEN GENÇ KIZ ÖLDÜ



ŞANLIURFA’da apartmanın 3’üncü katındaki evinin pencereleri temizlediği sırada dengesini kaybederek düşen Zehra Beller (16) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesinde meydana geldi. Zehra Beller, evlerinin penceresinin camını temizlerken dengesini kaybedince beton zemine düştü. Genç kızın yere düştüğünü fark eden bina sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cesedi yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı bina

- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Ölen genç kızın cesedi morga konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()

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HATAY'DA 79 METRELİK KÜNEFE 1 SAATTE TÜKETİLDİ

Hatay’ın anavatana katılışının 79. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan 79 metrelik künefe, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 1 saatte bitti.

Hatay’ın Anavatana Katılışı’nın 79. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 79 metrelik künefe yapıldı. 10 kişinin çalışmasıyla 1 haftada yapılan künefe vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sonucu 1 saatte tamamen tükendi. Etkinlik öncesi konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Anavatana katılışımızın yıl dönümü kaç yılı gösteriyorsa o yıla göre biz künefe yapıyoruz. Bugün de 79. yılı kutluyoruz. Atatürk Caddesi’nde 79 metrelik künefemiz yapıldıö dedi. 11 yıllık künefe ustası Mustafa Yılmaz, 79 metrelik künefe için 2 ton malzeme kullandıklarını belirterek, "Künefemize 800 kilogram kadayıf, 600 kilogram peynir, 300 kilogram tereyağı, 300 kilogram şeker ve 30 kilogram da Antep fıstığı kullandık. Künefenin yapımı 10 kişi ile 1 hafta sürdü. Hatay’ın anavatana katılışının yıldönümü için hazırladığımız künefemizi vatandaşlarımıza ikram ettik. Afiyet şeker olsun" diye konuştu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik öncesi Gürcistan Halk Dansları Topluluğu yöresel danslarından gösteriler sundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 79 metrelik künefeden genel ve detay görüntüler

- Gürcistan halk dansları topluluğu gösterisi

- Künefe ustası Öustafa Yılmaz ile röportaj

- Başkan Savaş tarafından künefe şerbetinin dökülmesi

- Künefenin dağıtılması

- Başkan Savaş ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, ()

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Antalya Aksu'da orman yangını (4)

ANTALYA’DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya’nın Aksu ilçesinde başlayan, seralar ve bazı evlerle birlikte 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü. 9 saat süren söndürme çalışmalarının ardından açıklama yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının tamamen kontrol altına alındığını kaydetti. Yangının yeniden başlama ihtimaline karşı ekiplerin sabaha kadar soğutma çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

