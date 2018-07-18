DHA YURT BÜLTENİ 14

KKTC AÇIKLARINDA BATAN MÜLTECİ TEKNESİNDEN KURTARILANLAR VE CENAZELER MERSİN'DE

KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan gemideki Suriyeli mültecilerden sağ kurtarılan ve aralarında yaralılarında bulunduğu 103 kişi ile yaşamını yitiren 19 kişinin cenazesi Sahil Güvenlik feribotları tarafından Mersin'in Taşucu Limanı'na getirildi. Kurtarılanlar burada AFAD, Kızılay ekipleri tarafından karşılandı. Sağlık kontorülenden geçirilen kazazedelere, Türk Kzılayı tarafından hazırlanan yemekler dağıtıldı. Durumu kısmen daha ciddi olan kişiler ise hastaneye sevk edildi.

Bu arada Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet Savcısı da limanda hazır bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahil güvenlik botlarının limana yanaşması

- Göçmenlerin inmesi

- Polisin güvenlik önlemleri

- Sağlık ekipleriini müdahalesi

- Göçmenlerin yemek yemesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN - Mehmet OKUR - Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/MERSİN, ()

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KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Harita Teknisyeni Astsubay Üstçavuş Muhammed Aktuna (28), toprağa verildi.

Ankara'da geçtiğimiz hafta arkadaşlarının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Harita Teknisyeni Astsubay Üstçavuş Muhammed Aktuna dün hayatını kaybetti. Harita Genel Komutanlığı'nda görevli Astsubay Üstçavuş Muhammed Aktuna'nın cenazesi, Hamidiye Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Çakallar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Aktuna'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazından görüntü

- Cenazeye katılan aile yakınlarından görüntü

- Cenazenin askeri personelin omuzlarında taşınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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FATMA GİRİK'E YILLARDIR KÂBUS YAŞATAN HAYRANI YARGILANMAYA BAŞLADI

BODRUM'da yaşayan sinema sanatçısı Fatma Girik'i (74), iddiaya göre, 40 yıldır rahatsız eden Adıyamanlı hayranı Mehmet Alsan'ın (71) yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık Alsan duruşmaya gelmezken, Girik, mahkemede, yıllardır yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

Torba Mahallesi'ndeki villasında yaşayan ünlü oyuncu ve İstanbul Şişli Belediyesi eski başkanlarından Fatma Girik, kendisini 40 yıldır adım adım takip eden Adıyamanlı hayranı 6 çocuklu Mehmet Alsan yüzünden büyük sıkıntı yaşadı. İlk kez evinin penceresinden girerek uyurken kendisini izlediği anda fark ettiği Alsan'ın aradan yıllar geçmesine rağmen aşırı ilgisi yüzünden bunalan Girik, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine, Mehmet Alsan hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak Fatma Girik, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gidemeyince ilk duruşma Bodrum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123'üncü maddesine göre 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve TCK'nin 53'üncü maddesi gereğince bazı haklardan mahrum bırakılması istenen tutuksuz sanık Alsan, duruşmaya katılmadı. İfade veren Girik, mahkemede yıllardır yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Hakim Erkan Koşaran'a ifade veren Girik, "Mehmet Alsan isimli şahıs, benim 40 yıldır hayranım. Ara ara hiç beklemediğim anlarda karşıma çıkarak hayranlığını dile getiriyor. Olay günü de ben hastanedeyken odama gelmiş ve bir not bırakmış. O notta 'Keşke seni zamanında sırtıma vurup kaçırsaydım, yapmadığıma pişmanım' ve benzeri rahatsız edici kelimeler kullanıp işi taciz boyutuna taşımıştı. Ben de şikayetçi oldum. Bu aşamada ben de şikayetçiyim, cezalandırılmasını isterim" dedi.

Girik'in ifadesinin ardından mahkeme başkanı, evrak işleminin bitmesi sonucu, dosyanın asıl davanın açıldığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne iadesine karar verdi. Yardımcısıyla birlikte geldiği adliyede hayranlarının ilgi odağı olan Fatma Girik, yaşadığı sıkıntılı anları Demirören Haber Ajansı'na () şu sözlerle anlattı:

"Gençtim, İstanbul'da nereye gitsem, çalıştığım yerde, gezdiğim yerlerde, 2- 3 yılda bir karşıma çıkıyor, evimin kapısında elinde çiçeklerle bekliyordu. Allah için bir zararı olmadı ama bazen polis elbisesi giyerek beni takip ediyor, hiç beklemediğim bir anda restorandaki yan masada beni izlerken görüyordum. Bana âşıktı, onlarca mektup yazmıştı. Son olarak 2 yıl önce 10 Kasım 2016'da İstanbul'da ameliyat olduğum hastanede odama girdi. Hemşirelere 'Adıyaman'dan geliyorum. 19 saatlik yoldan geldim. Ne olur göreyim. Eski bir hayranıyım' demiş, yanıma kadar gelmiş. Görür görmez onun olduğunu anladım. Çünkü o gözleri, bakışları unutmam mümkün değil. Yakamı bırakmayan bu tacizci hakkında avukatımla dava açtık. Bana yıldırdır kâbus yaşatan kişi. Hem acıyorum hem ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün ifademi verdim, yaşadıklarımı tekrar anlattım. Artık gerisini avukatıma bırakıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatma Girik'in açıklamaları

- Fatma Girik yürürken

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()

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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Ankara-Kızılcahamam D-100 Karayolunda meydana geldi. Ankara’dan Kızılcahamam istikametine seyir halindeki 06 LZ 474 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-100 Karayolu İğdir köyü mevkiinde orta refüjü aşarak karşı yöne geçti. Bu sırada Kızılcahamam yönünden Ankara istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 06 BCZ 503 plakalı otomobile çarpTI. Bariyerlerin üzerine çıkan ve ikiye bölünen araç ancak bu şekilde durabildi.

Kazada, 06 BCZ 503 plakalı araçta bulunan Döndü Taşkın ve adı belirlenemeyen 06 LZ 474 plakalı otomobilin şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Serkan Taşkın, Nuray Taşkın, Yiğit Efe Mengüç, Neslihan Mengüç, İsmail Ayten ve adı öğrenilemeyen 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

Bu arada olay yerindeki bir vatandaş, kazaya karışan araçlardan etrafa saçılan kıymetli eşya ve paraları bir poşete toplayarak jandarma ekiplerine teslim etti.

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız da kaza yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazada 2 ye bölünen otomobilden görüntü

- Yaralılara sağlık ekipleri yardım ederken görüntü

- Sağlık ekiplerinin yaralıları ambulanslara taşırken görüntüsü

- Etrafa saçılan para ve kıymetli eşyaları toplayan vatandaşın jandarmaya götürmesinin görüntüsü

- Kaymakamın bilgi alması

- Detaylar

Haber-Kamera: Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM, (ANKARA) ()



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KAÇAK MOTOSİKLETLİNİN YAKINLARI İLE POLİS ARASINDA ARBEDE: 3'Ü POLİS 4 YARALI



BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu oturduğu sokakta sıkıştırıldı. Sürücüyü teslim etmek istemeyen yakınları ile polis arasında arbede çıktı. 1 polis arbedede, 2 polis de tekrar kaçmak isteyen sürücünün motosikletiyle çarpması sonucu yaralandı. Sürücü ve bir yakını gözaltına alınırken, polise saldıran ağabeyi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi mevkiinde uygulama yaparken Mücahit G.'nin kullandığı plakasız motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçmaya başladı. Motosikletli narkotik ekipleri, sürücüyü yakalamak için takip etti. Kaçan motosikletli, oturduğu sokakta sıkıştırıldı.

POLİS SALDIRGANI BACAĞINDAN VURDU

Motosiklet sürücüsü Mücahit G.'nin yardım çığlıkları üzerine sokakta toplanan yakınları, polise tepki gösterdi. Bölgeye takviye Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. 50-60 kişilik grup ile polis arasında gerginlik çıktı. Mücahit G.'yi polise teslim etmek istemeyen ağabeyi Erol G. bıçakla, yakını Hanefi A. ise sopayla polislere saldırdı. Polis, çıkan arbedede Erol G.'yi bacağına tabanca ile bir el ateş ederek, Hanefi A.'yı da yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

KAÇARKEN 2 POLİSE ÇARPTI

Bu sırada Mücahit G., tekrar motosikletine binerek kaçmak istedi. Mücahit G., kendisine engel olmaya çalışan 2 polis memuruna motosikletiyle çarparak yaralanmalarına yol açtı. Yaralı 3 polis ile bacağından vurulan Erol G., çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polislere çarpınca yere düşerek yakalanan Mücahit G. ile yakını Hanefi A. ise gözaltına alındı. Polis, sokakta önlem alarak öfkeli kalabalığı sakinleştirirken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Yerdeki motosiklet

-Polis ve çevredeki kalabalıktan detay

-Ambulans

Süre: 1.01 Boyut: 114 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, ()

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BODRUM'DA ÇIKAN YANGIN, YAZLIK SİTELERİ TEHDİT ETTİ



MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye de sıçrayan alevler bahçe mobilyalarını yakarken, evlerini korumak isteyen vatandaşlar ise alevlere bahçe hortumu ve kovalarla müdahale etti. Yangında 5 hektarlık makilik alan zarar görürken, alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Bitez Mahallesi Damarası mevkiindeki makilik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak önce tarım arazilerine ardından otel ve yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye sıçradı. Alevler bazı sitelerin bahçelerine de sıçrayarak bahçe mobilyalarını yakarken, vatandaşlar hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, bahçesine sıçrayan alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yangında 5 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Ankara'dan tatil için yazlık evine gelen Emekli Diş Doktoru Salim Dündar (64), "Son günlerde Bodrum'da çıkan yangınların büyük bir bölümü yol kenarından ve ihmalden kaynaklanıyor. Yeter artık, insanlar bu kadar sorumsuz olmamalı. Bu kadar insana korku yaratanlar bulunursa tabi mutlaka caydırıcı cezalar verilmeli. Bölgede rüzgar çok olduğu için ekiplerin müdahalesi de çok zor oluyor. Bodrum trafiğinde ise ekiplerin olay yerine gelmesi zaman alıyor" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Alevlere hortumla müdahale eden vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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UKRAYNA'DA YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ, MERSİN'DE TUTUKLANDI

MİT Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'üst düzey yöneticisi' olduğu iddiasıyla Ukrayna'da yakalanarak Mersin'de getirilip sorgulanan Salih Zeki Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ukrayna'da yakalanarak Mersin'e getirilen, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Salih Zeki Yiğit, daha sonra adliyeye getirildi. Adliyeye girerken basın mensuplarının, 'Ukrayna'dan neden dönmediniz?' sorusunu, "İşkence var dediler" şeklinde yanıtlayan Yiğit, FETÖ'nün il imamı olduğu iddiasını yalanlayarak, polise verdiği ifadesinin sorulması üzerine ise, "Sağ olsunlar güzel davrandılar, ne yaptıysak söyledik. Devletimiz için ne faydalıysa onu verdik" dedi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliye binasından genel görüntü

Adliye önünden görüntü

Zanlının adliyeye getirilmesi

Zanlının bina içine girmesi

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

(BOYUT: 120 MB) (SÜRE: 01.06 DK)

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